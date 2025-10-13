PDCM a decis că va activa în Parlament în cadrul unei fracțiuni comune a Blocului Alternativa. Anunțul Partidului
13 octombrie 2025
PDCM a decis că va activa în Parlament în cadrul unei fracțiuni comune a Blocului Alternativa. Anunțul Partidului
Un nou atac armat în SUA, soldat cu 4 morți și peste 20 de răniți. Cel puțin 300 de astfel de incidente numai anul acesta
Primăria capitalei rămâne fără doi viceprimari. Anunțul lui Ion Ceban
Trei adolescente, drogate și impuse să presteze servicii sexuale. O fată, condamnată la 10 ani de închisoare. Cum se întâmpla totul
PDCM a decis că va activa în Parlament în cadrul unei fracțiuni comune a Blocului Alternativa. Anunțul Partidului
Ucraina renunță la limba „moldovenească”. Statutul acordat limbii române
Un bărbat - condamnat la închisoare pentru că a încălcat interdicția de a se apropia de soția și fiul său. Procuratura: A fost recunoscut drept agresor familial
Investiția în imobiliare — o investiție în viitorul tău
Americanii plătesc în mare parte, deocamdată, taxele vamale impuse de Trump țărilor din întreaga lume, arată studiile
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor
„Războiul s-a terminat”. Trump merge azi în Israel și Egipt. Va ține un discurs în Knesset și va conduce un summit care va marca finalul conflictului din Gaza
Noua componență a guvernului francez condus de Sebastien Lecornu. Conducerea a trei ministere-cheie rămâne aceeași
Cine sunt ostaticii israelieni care urmează să fie eliberaţi de Hamas? Când este preconizată predarea
Curs valutar BNM pentru 13 octombrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Scenariul în care Trump va înarma Ucraina cu rachete Tomahawk ce pot lovi Moscova. „S-ar putea s-o facem”
Ploi în centrul şi sudul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Kremlinul ameninţă voalat Moldova: „Greșeala asta a fost făcută deja de o altă țară și nu i-a adus nimic bun”
Monegascul Valentin Vacherot a scris o poveste uluitoare pentru cărțile de istorie ale tenisului. Jucătorul de 26 de ani a devenit cel mai slab clasat campion de când există turneele Masters 1000 - VIDEO
Tenismena Cori Gauff a învins-o pe conaționala sa, Jessica Pegula, după un parcurs impecabil la turneul din China - VIDEO
Victorie fulger pentru Radu Albot. După ce a fost eliminat din sferturi la un challenger din Hersonissos, moldoveanul a rămas în orașul din Grecia și a debutat cu o victorie - VIDEO
Depistarea precoce a cancerului de sân poate salva vieți, iar diagnosticat la timp, poate fi tratat. Află de la specialiști cât de importante sunt autoexaminarea și screeningul - VIDEO
În două zile, capitala va îmbrăca straie de sărbătoare și va fi marcat hramul Chișinăului. Care va fi programul cultural - VIDEO
Adio căruțe, bun găsit...triciclete. Prin satele Moldovei, vârstnicii conduc triciclete electrice, cu care merg la magazin, la punctul medical, biserică sau chiar duc vaca la păscut - VIDEO
Copiii și tinerii cu nevoi speciale din capitală și din raioanele țării și-au dat întâlnire la Chișinău, la o nouă ediție a Festivalului de artă incluzivă - VIDEO
Povestea a trei femei cu trei povești de viață și un diagnostic comun – cancerul de sân, însă trăit, depășit și învins: „Trebuie doar să ai speranță” - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 12.10.2025
Kremlinul ameninţă voalat Moldova: „Greșeala asta a fost făcută deja de o altă țară și nu i-a adus nimic bun”
Inundații severe în sud-estul Spaniei. Autoritățile au emis cod galben și cod roșu de ploi puternice, aduse de furtuna Alice - VIDEO
Victorie fulger pentru Radu Albot. După ce a fost eliminat din sferturi la un challenger din Hersonissos, moldoveanul a rămas în orașul din Grecia și a debutat cu o victorie
Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Dronele lansate de ruși au lovit mai multe obiective din regiunea Odesa - VIDEO
Începând de astăzi, toți cetățenii din țări non-UE vor trece printr-un sistem digital de control atunci când călătoresc în statele Uniunii Europene. Ce conține dosarul electronic - VIDEO
Dezvăluire: SUA ajută Ucraina de luni de zile în atacuri de care Joe Biden nu voia să audă. Rămâne o singură întrebare
Kremlinul avertizează: Rachetele Tomahawk pentru Ucraina ar putea duce la escaladarea conflictului într-un război nuclear
Reprezentativa Moldovei Under 17 a reușit un egal contra echipei similare din Norvegia în preliminariile Campionatului European - VIDEO
După ce în meciul trecut din preliminariile Campionatului Mondial a marcat de cinci ori în poarta Moldovei, superstarul Norvegiei a semnat trei reușite contra Israelului - VIDEO
Spania și Portugalia au învins, cel mai categoric scor fiind la bătălia dintre Turcia și Bulgaria - VIDEO
Seară magică pentru Messi: Dublă de senzație și o pasă de gol de manual pentru Jordi Alba - VIDEO
Ciocniri intense au izbucnit de-a lungul graniţei dintre Pakistan şi Afganistan, după un atac al talibanilor asupra unor posturi militare pakistaneze - VIDEO
Familiile celor răpiţi de Hamas au aflat că cei dragi se vor întoarce mâine acasă. La miting au fost prezenți trimisul special al lui Donald Trump - VIDEO
Trump ordonă Pentagonului să ia 8 miliarde de dolari din bugetul apărării pentru plata salariilor, în plin blocaj guvernamental
Surse: Hamas se retrage din guvernarea Fâșiei Gaza. Cine va administra teritoriul palestinian în perioada de tranziție
Lupte pe graniță între armata Pakistanului și Afganistanului, talibanii spun că au ucis 58 de soldați - VIDEO
Cinci persoane, printre care 3 copii, au ajuns la spital, după ce s-au intoxicat cu gaz, în stânga Nistrului. Cum s-a întâmplat totul
Atenție, consumatori ai Energocom. Sumele achitate anterior vor fi reflectate în factura pentru luna octombrie
Trei persoane au fost rănite într-un atac armat la o casă de pariuri din Germania. Autorul este încă în libertate
Trump și al-Sisi vor prezida summitul pentru pace în Gaza, organizat în Egipt
Vizită la Chișinău. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi s-a întâlnit cu omologul său din Regatul Țărilor de Jos - VIDEO
Ar fi fost fatal. Un automobil a intrat în depășire și era cât pe ce să se ciocnească frontal cu o altă mașină care venea din sens opus. Vezi momentul - VIDEO
Confruntări violente la granița dintre Afganistan și Pakistan
Primii călători care au ieșit din Republica Moldova la frontiera Costești și au fost verificați digital prin sistemul EES - GALERIE FOTO
Ploile torenţiale din Mexic au provocat decesul a cel puţin 41 de persoane
