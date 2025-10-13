Doi viceprimari ai Chișinăului pleacă în Parlament. Ion Ceban rămâne fără Angela Cutasevici și Olga Ursu
SafeNews, 13 octombrie 2025 10:30
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, rămâne fără două dintre cele mai apropiate colaboratoare – viceprimarii Angela Cutasevici și Olga Ursu. Cele două au fost delegate în Parlamentul Republicii Moldova din partea Mișcării Alternativa Națională (MAN), în urma alegerilor din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut de edil luni dimineață, în cadrul ședinței operative a
• • •
Acum 10 minute
10:40
Un polițist din Bruxelles, care avea acces la diplomați acreditați în Belgia, a fost acuzat de spionaj # SafeNews
Un polițist din Belgia a fost acuzat de spionaj. Acesta ar fi putut fi abordat datorită accesului său la diplomați, au relatat mass-media locale. Ofițerul a fost arestat joi trecută și lucra pentru unitatea de poliție locală a orașului Bruxelles, au relatat mass-media belgiene și site-ul Politico Europe, scrie tvpworld.com. Unitatea monitorizează zonele din jurul
Acum 30 minute
10:30
10:20
Cinci luni de închisoare pentru un bărbat din Fălești care a încălcat ordinul de protecție și a manifestat comportament agresiv față de soție și fiu # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 37 de ani din raionul Fălești a fost condamnat la 5 luni de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a încălcat în mod repetat măsurile de protecție dispuse de instanță în cadrul unui caz de violență în familie. Potrivit Procuraturii Bălți, Oficiul Fălești, la data de
Acum 2 ore
09:50
O orcă atacă un alt iaht turistic în largul Portugaliei. Familia cu trei copii, salvată de forțele aeriene # SafeNews
Un nou incident cu balene ucigașe a avut loc în largul coastelor Portugaliei, unde un grup de balene ucigașe a scufundat un alt iaht turistic. Forțele Aeriene Portugheze au intervenit pentru a salva o familie de cinci persoane aflate la bordul ambarcațiunii, care s-a scufundat după ce a fost lovită de mai multe ori de
09:40
SURSE // Crimă de groază în UTA Găgăuzia. Femeie ucisă și aruncată la groapa de gunoi, de un individ aflat în vizorul poliției pentru violență domestică # SafeNews
Un bărbat a alertat poliția, după ce a depistat cadavrul unei femei la groapa de gunoi. Descoperirea macabră a avut loc sâmbătă, în extravilanul localității Chiriet-Lunga, din UTA Găgăuzia, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD apropiate de anchetă. La fața locului s-a deplasat grupul operativ din cadrul Direcției de Poliție UTA Găgăuzia, în deplină
09:30
Trafic record la granițele Moldovei: 79.000 de traversări în doar 24 de ore și 44 de persoane întoarse din drum # SafeNews
În ultimele 24 de ore, peste 79.000 de persoane au fost înregistrate la punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova, semnalând un flux semnificativ de călători, potrivit autorităților de frontieră. Cele mai aglomerate puncte au fost Aeroportul Internațional Chișinău, unde au fost consemnate peste 24.000 de traversări, urmat de punctele terestre Leușeni, Sculeni, Palanca și
09:20
Guvernul Ucrainei a anunțat un proiect de lege care prevede modificări semnificative în lista limbilor protejate în temeiul Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare. Proiectul, care a fost prezentat Radei Supreme de către Taras Melnychuk, reprezentantul guvernului ucrainean, exclude limba rusă și limba moldovenească din această listă. În locul lor, limba cehă va fi
09:10
Preşedintele american Donald Trump a declarat că s-ar putea să-i spună liderului rus Vladimir Putin că ar putea furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, dacă războiul nu se încheie. Vilodimir Zelenski afirmă că, dacă va primi rachetele Tomahawk, le va folosi doar împotriva țintelor militare, nu și civile. Vorbind cu reporterii la
Acum 4 ore
08:40
Una dintre cele mai frumoase insule din lume riscă să se umple de sate-fantomă. De ce autoritățile nu pot opri colapsul populației # SafeNews
Sardinia este una dintre cele mai frumoase insule din lume, însă populația locală este în continuă scădere, situația fiind mult mai dramatică în zonele rurale decât în cele două mari aglomerări urbane din jurul orașelor Cagliari și Sassari. În ciuda subvențiilor oferite de autoritățile locale pentru a atrage nou-veniți, există localități unde nu s-a mai
08:30
China este pregătită să îşi dezvolte relaţia cu Coreea de Nord pentru a consolida cooperarea strategică în afacerile internaţionale şi regionale, a relatat duminică agenţia de stat nord-coreeană KCNA, citată de Reuters. Preşedintele chinez Xi Jinping a făcut acest comentariu într-o scrisoare adresată liderului nord-coreean Kim Jong Un, joi, a precizat KCNA, adăugând că acesta
08:20
Incendiu devastator în Italia: mănăstirea Bernaga, în care a primit prima comuniune Carlo Acutis, a ars complet # SafeNews
Un incendiu puternic a distrus sâmbătă mănăstirea istorică Bernaga, din nordul Italiei, unde Carlo Acutis, adolescentul italian devenit primul sfânt milenial, a primit prima comuniune. Cele 22 de călugărițe aflate în clădire au fost evacuate la timp, însă numeroase opere de artă și obiecte de cult au fost pierdute în flăcări. Această clădire din secolul
Ieri
11:20
Poliția de Frontieră informează pasagerii din Nord despre noul Sistem de Intrare/Ieșire (EES) # SafeNews
Poliția de Frontieră continuă acțiunile de informare a călătorilor care tranzitează punctele de trecere din Nordul Republicii Moldova, privind implementarea noului Sistem de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES) al Uniunii Europene. Potrivit instituției, sistemul va deveni operațional începând cu 12 octombrie 2025, în toate punctele de frontieră externă ale statelor membre UE. EES este o
11:10
Un bărbat în vârstă de 73 de ani dintr-o suburbie a municipiului Chișinău a fost salvat de la moarte de medicii Serviciului de Asistență Medicală de Urgență (SAMU) Buiucani. Apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 10:40. Pacientul a acuzat dureri toracice și a solicitat ajutor medical de urgență. Echipa medicală a intervenit
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Un miliard de euro falşi, descopriţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote # SafeNews
Poliţia Română şi Autoritatea Vamală Română au descoperit, în Portul Constanţa Sud, 160 de colete cu bancnote contrafăcute. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote, cu o valoare însumată de aproape un miliard de euro. Autoritatea Vamală Română a anunţat că au fost descoperite 40 de cutii conţineau 1.200.000 de bancnote din cupiură de 500
17:00
Viktor Orban acuză serviciile secrete ucrainene că „s-au infiltrat în telefoanele cetățenilor ungari”. El dă vina pe partidul Tisza # SafeNews
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a făcut vineri, în cadrul intervenției săptămânale la postul public de radio, o afirmație cel puțin bizară. El a acuzat serviciile secrete ucrainene că s-au „infiltrat" în smartphone-urile cetățenilor ungari prin intermediul partidului de opoziție Tisza, relatează European Pravda. Un fragment din intervenția sa la postul de radio Kossuth este postat
16:40
Articolul LIVE // Ceremonia de decernare a Premiului Național 2025 apare prima dată în SafeNews.
16:40
Doi procurori din cadrul Procuraturii Anticorupție urmează să fie audiați pe 17 octombrie # SafeNews
Procesul de evaluare externă a procurorilor continuă în luna octombrie, cu noi audieri planificate de Comisia de evaluare. Pe data de 17 octombrie, procurorii Irina Catan și Grigore Clevadî vor fi supuși audierilor în cadrul evaluării integrității și profesionalismului. Ședințele vor avea loc începând cu orele 13:00 și 13:30, la Institutul Național al Justiției, și
16:20
Câți ostatici israelieni mai sunt în viață: Netanyahu a anunțat că 28 au murit. Trump, așteptat luni la Tel Aviv, nu merge în Gaza # SafeNews
Acordul de încetare a focului între Israel şi Hamas prevede întoarcerea în Israel a ostaticilor reţinuţi în Fâşia Gaza, iar prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat vineri, într-o declaraţie de presă, că 20 dintre ostaticii din Gaza sunt în viaţă, iar 28 au murit. Presa israeliană scrie că Donald Trump va merge luni dimineață la
16:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mâine, 11 octombrie, la ceremonia aniversară dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția. Evenimentul va avea loc la Veneția, Italia, și va reuni oficiali de rang înalt din întreaga Europă. Șefa statului va susține un discurs în care va aborda subiecte legate de apărarea democrației
16:00
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 10 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
15:50
Fără cozi la frontieră, control mai rapid, proceduri clare: Vameșii preiau atribuții de la polițiștii de frontieră în noul proiect-pilot de la Costești–Stînca # SafeNews
Trecerea frontierei dintre Republica Moldova și România ar putea deveni mai rapidă și mai eficientă, odată cu lansarea unui nou proiect-pilot la punctul de trecere rutieră „Costești–Stînca". Timp de un an, autoritățile de frontieră și vamele vor testa un sistem nou de colaborare, care presupune delegarea unor atribuții între instituții. Proiectul a fost lansat oficial
15:40
Serviciul 112 intră într-o nouă eră tehnologică cu sprijinul UE: sistemul Next Generation eCall pentru intervenții mai rapide în caz de urgență # SafeNews
Sistemul național de urgență 112 intră într-un amplu proces de modernizare, odată cu implementarea noii platforme Next Generation eCall, un proiect european menit să îmbunătățească intervențiile în cazul accidentelor rutiere și altor situații critice. Noul sistem are la bază o tehnologie care permite transmiterea automată a apelurilor și informațiilor esențiale către serviciile de urgență, imediat
15:20
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner # SafeNews
Fiul purtătorului de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, Nikolai Peskov (cunoscut și sub numele de Nikolai Choulz), s-a aflat din nou în centrul atenției. Potrivit „Metla", în perioada în care Nikolai Peskov susținea că făcea parte din compania militară privată „Wagner", el se afla de fapt în vacanță în Maldive. Reamintim că, anterior, Peskov
15:00
Cum a primit Casa Albă vestea că nu Trump a câștigat premiul Nobel pentru Pace: „Nu va mai fi niciodată un om ca el” # SafeNews
Comitetul norvegian care a decis să nu-i acorde lui Donald Trump premiul Nobel pentru Pace pe care îl dorea foarte mult „a pus politica înaintea păcii", a afirmat directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung. „Președintele Trump va continua să obțină acorduri de pace, să pună capăt războaielor și să salveze vieți. El are
15:00
O fată de 12 ani și prietena ei de 13 au murit într-un „joc periculos” de pe TikTok. Ce e Subway Surfing # SafeNews
O tragedie șocantă a zguduit New York-ul în weekend. O fată de 12 ani din Brooklyn a murit într-un incident de surfing în metrou, după ce postase videoclipuri periculoase pe TikTok, relatează New York Post. Zemfira Mukhtarov, o preadolescentă obsedată de cascadorii filmate pentru rețelele sociale, a decedat sâmbătă dimineața în timp ce se afla
14:40
Lamborghini Urus de 300.000 de euro, rupt în două pe o fostă pistă de curse F1. Accident cu doi morți, în Maroc # SafeNews
Un Lamborghini Urus de lux, evaluat la peste 300.000 de euro, s-a rupt în două după ce s-a izbit violent de un copac, pe un drum de coastă din Casablanca, Maroc. În urma impactului devastator, doi oameni au murit pe loc. Tragedia s-a petrecut în noaptea de sâmbătă, 4 octombrie, pe drumul de coastă Aïn
14:20
Doi cetățeni turci sosiți din Istanbul, prinși cu peste 200 de pachete de țigări nedeclarate pe Aeroportul Chișinău # SafeNews
Doi bărbați au fost depistați încercând să introducă ilegal în Republica Moldova peste 200 de pachete de țigări, ascunse în bagajele personale. Incidentul a avut loc pe Aeroportul Internațional Chișinău, în timpul controlului vamal al pasagerilor sosiți din Istanbul. În urma verificărilor, funcționarii vamali au descoperit 110 și, respectiv, 90 de pachete de țigări, toate
14:10
Un bărbat în vârstă de 73 de ani a fost salvat în extremis de echipa de urgență SAMU Buiucani, după ce a suferit un stop cardio-respirator în ambulanță, în drum spre spital. Apelul la serviciul de urgență a fost înregistrat în această dimineață, la ora 10:41, pentru un caz raportat într-o suburbie a municipiului Chișinău.
14:00
Un avion de luptă rus s-a prăbușit aproape de granița cu Ucraina. Piloții au reușit să se catapulteze # SafeNews
Un avion de vânătoare MiG-31 s-a prăbușit în sud-vestul Rusiei în timpul unui zbor de antrenament. Incidentul a avut loc joi după-amiază, în apropierea orașului Lipețk, la circa 300 km de granița cu Ucraina. Ministerul rus al Apărării a anunțat că piloții au reușit să se catapulteze și au supraviețuit, relatează Onet, parte a trustului
13:50
Armata israeliană (IDF) a anunţat vineri că acordul de încetare a focului în Gaza a intrat în vigoare, întrucât trupele s-au retras acum la liniile de desfăşurare convenite. Într-o declaraţie publicată pe Telegram, IDF afirmă că trupele „au început să se poziţioneze de-a lungul liniilor de desfăşurare actualizate" începând cu ora locală 12:00. „Trupele IDF
13:40
VIDEO // Momentul în care Forțele speciale ucrainene distrug un grup inamic de sabotaj și recunoaștere în Iampil, regiunea Donețk # SafeNews
În regiunea Donețk, forțele speciale ucrainene (SOF) au distrus un grup inamic de sabotaj și recunoaștere (SRG) în Iampil, împiedicând înaintarea inamicului. Potrivit Ukrinform, serviciul de presă al SOF a raportat acest lucru pe Facebook. „În regiunea Donețk, inamicul a încercat să se stabilească în localitatea Iampil cu mici grupuri de sabotaj și recunoaștere. Scopul
13:30
Două cazuri de corupere activă au fost înregistrate în această săptămână la punctele de trecere a frontierei „Leova–Bumbăta" și „Cahul", unde persoane aflate în tranzit
13:10
Două comete strălucitoare, rare, trec la cea mai mică distanță de Pământ. Una dintre ele ar putea fi văzută chiar cu ochiul liber # SafeNews
Cerul nopții oferă un spectacol rar în luna octombrie. Două comete descoperite recent se apropie de Pământ și pot fi observate de pasionații de astronomie. Momentul de vârf va fi în jurul datei de 20 și 21 octombrie, când cele două corpuri cerești vor trece cel mai aproape de planeta noastră, anunță CNN. Cele două […] Articolul Două comete strălucitoare, rare, trec la cea mai mică distanță de Pământ. Una dintre ele ar putea fi văzută chiar cu ochiul liber apare prima dată în SafeNews.
13:00
Voronin anunță o nouă direcție: PCRM își face fracțiune proprie în Parlament, în afara blocului „patriotic” # SafeNews
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) va activa cu o fracțiune separată în noul Legislativ, renunțând la formatul blocului „patriotic” sub care a candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut de președintele formațiunii, Vladimir Voronin. Deși a mers la scrutin alături de PSRM și „Viitorul Moldovei”, PCRM își propune acum să […] Articolul Voronin anunță o nouă direcție: PCRM își face fracțiune proprie în Parlament, în afara blocului „patriotic” apare prima dată în SafeNews.
13:00
NATO va lansa luni, ca în fiecare an, un exercițiu nuclear la care vor participa aproximativ 2.000 de soldați, 71 de avioane și 14 țări, dar fără bombe atomice, a anunțat vineri Alianța Atlantică, potrivit France Presse. „Trebuie să facem acest lucru pentru că ne ajută să ne asigurăm că descurajarea noastră nucleară rămâne cât […] Articolul NATO va începe luni exercițiul nuclear anual. Ce a spus Mark Rutte apare prima dată în SafeNews.
12:30
Premiul Nobel pentru Pace pentru 2025 a fost câștigat de venezueleana María Corina Machado # SafeNews
Venezueleana María Corina Machado a câștigat premiul Nobel pentru Pace pentru 2025. Comitetul Nobel norvegian îi acordă prestigiosul premiu pentru „munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice pentru poporul venezuelean şi pentru lupta sa pentru realizarea unei tranziţii juste şi paşnice de la dictatură la democraţie”. În calitate de lider al mișcării democratice din […] Articolul Premiul Nobel pentru Pace pentru 2025 a fost câștigat de venezueleana María Corina Machado apare prima dată în SafeNews.
12:20
VIDEO // Un irakian căutat internațional pentru migrație ilegală, extrădat în Republica Moldova. Află cum a fost reținut # SafeNews
Un cetățean irakian în vârstă de 42 de ani, căutat internațional din 2022 pentru organizarea migrației ilegale spre Uniunea Europeană, a fost extrădat în Republica Moldova la 9 octombrie, fiind preluat de autoritățile moldovene în punctul de trecere a frontierei „Leușeni – Albița”. Bărbatul fusese anterior plasat în arest la domiciliu în Chișinău, însă a […] Articolul VIDEO // Un irakian căutat internațional pentru migrație ilegală, extrădat în Republica Moldova. Află cum a fost reținut apare prima dată în SafeNews.
12:10
ULTIMA ORĂ // Bărbatul de 85 de ani, dat dispărut acum opt zile, găsit decedat la marginea orașului Leova # SafeNews
Tragedie la Leova, unde un bărbat în vârstă de 85 de ani, dat dispărut în urmă cu opt zile, a fost găsit fără viață. Descoperirea a fost făcută în această dimineață, în jurul orei 10:15, în extravilanul orașului Leova, în urma căutărilor desfășurate de angajații Inspectoratului de Poliție Leova. Potrivit poliției, pe corpul neînsuflețit nu […] Articolul ULTIMA ORĂ // Bărbatul de 85 de ani, dat dispărut acum opt zile, găsit decedat la marginea orașului Leova apare prima dată în SafeNews.
12:00
Prețurile în Moldova au crescut ușor în septembrie, inflația anuală ajungând la 6,9%. Află care produse s-au scumpit cel mai mult # SafeNews
Biroul Național de Statistică informează că în septembrie 2025 prețurile de consum în Moldova au crescut cu 0,1% față de august 2025. Această creștere a fost determinată în principal de scumpirea bunurilor nealimentare și a serviciilor, în timp ce prețurile la produsele alimentare au scăzut ușor. La alimente, cele mai mari scăderi de prețuri s-au […] Articolul Prețurile în Moldova au crescut ușor în septembrie, inflația anuală ajungând la 6,9%. Află care produse s-au scumpit cel mai mult apare prima dată în SafeNews.
11:40
Organizațiile LGBTQ+ din Moldova cer sancționarea discursului de ură în campania electorală: „A devenit un lux să trăiești fără frică” # SafeNews
Organizațiile LGBTQ+ din Republica Moldova solicită autorităților să ia măsuri urgente împotriva discursurilor de ură propagate în campania electorală. Reprezentanții comunității acuză partidele politice că folosesc teme legate de orientarea sexuală și identitatea de gen pentru a diviza societatea și a câștiga voturi prin frică și stigmatizare. Într-o conferință de presă desfășurată în capitală, activiști […] Articolul Organizațiile LGBTQ+ din Moldova cer sancționarea discursului de ură în campania electorală: „A devenit un lux să trăiești fără frică” apare prima dată în SafeNews.
11:40
FOTO // Produse cosmetice injectabile fără acte, descoperite la Palanca în bagajul unui israelian # SafeNews
Un cetățean israelian, în vârstă de 54 de ani, a fost depistat la postul vamal Palanca transportând produse injectabile utilizate în cosmetologie, ascunse într-o valiză, fără acte care să confirme proveniența legală și fără a le declara autorității vamale. Incidentul a avut loc la punctul de control al frontierei, unde funcționarii vamali au supus verificării […] Articolul FOTO // Produse cosmetice injectabile fără acte, descoperite la Palanca în bagajul unui israelian apare prima dată în SafeNews.
11:20
Președintele american Donald Trump a sugerat joi că Alianța Nord-Atlantică (NATO) ar trebui să ia în considerare excluderea Spaniei din rândurile sale, pe fondul unei dispute privind cheltuielile militare insuficiente ale acestei țări din Europa de Vest, scrie Reuters. Membrii alianței de securitate conduse de SUA au convenit în iunie să-și mărească semnificativ cheltuielile militare […] Articolul Donald Trump pune din nou tunurile pe Europa: Spania „ar trebui dată afară” din NATO apare prima dată în SafeNews.
11:00
Ucraina prinde drone rusești cu plase de pescuit suedeze: „Pescarii sunt fericiți să se alăture cauzei” # SafeNews
Plasele de pescuit din Suedia au devenit un instrument neașteptat de apărare pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Aceste plase sunt folosite pentru a proteja drumurile și vehiculele împotriva dronelor rusești, transformându-se într-un element crucial în apărare, transmite Radio Free Europe/Radio Liberty (RFEL). Ludvig Ramestam, cofondatorul organizației Operation Change, a trimis inițial, în 2022, după […] Articolul Ucraina prinde drone rusești cu plase de pescuit suedeze: „Pescarii sunt fericiți să se alăture cauzei” apare prima dată în SafeNews.
10:50
Tragedie la Vulcănești: O femeie și-a pierdut viața din cauza unei centrale termice instalate incorect # SafeNews
O femeie în vârstă de 36 de ani a decedat în dimineața zilei de 9 octombrie 2025, în orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia, cel mai probabil în urma inhalării gazelor toxice emanate de la o centrală termică conectată la gaz. Incidentul a fost raportat la ora 11:11, printr-un apel la Serviciul 112. La fața locului au […] Articolul Tragedie la Vulcănești: O femeie și-a pierdut viața din cauza unei centrale termice instalate incorect apare prima dată în SafeNews.
10:40
Importuri de peste 140 de miliarde de lei în primele 9 luni. Află cele mai importate produse în 2025 # SafeNews
În perioada ianuarie–septembrie 2025, valoarea totală a mărfurilor importate în Republica Moldova a depășit 140 de miliarde de lei, potrivit datelor publicate de Serviciul Vamal. Instituția subliniază că aceste cifre reflectă dinamica relațiilor economice externe și importanța importurilor pentru sectoare-cheie ale societății, precum energia, mobilitatea, sănătatea și economia națională în ansamblu. „Prin fiecare declarație vamală […] Articolul Importuri de peste 140 de miliarde de lei în primele 9 luni. Află cele mai importate produse în 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:20
Vladimir Bolea: „Moldova vine la Bruxelles nu pentru ajutor, ci pentru parteneriate egale” # SafeNews
Republica Moldova participă activ la Forumul Global Gateway, eveniment internațional de rang înalt desfășurat sub egida Comisiei Europene, unde sunt discutate soluții de conectivitate și investiții strategice între Uniunea Europeană și partenerii săi estici. Țara noastră este reprezentată de vicepremierul și ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea. În cadrul forumului, oficialul moldovean a subliniat că Moldova nu […] Articolul Vladimir Bolea: „Moldova vine la Bruxelles nu pentru ajutor, ci pentru parteneriate egale” apare prima dată în SafeNews.
10:10
Viceministrul rus de externe: „Autorităţile moldovene transformă ţara într-o bază de aprovizionare pentru Kiev” # SafeNews
Autorităţile moldovene încearcă să transforme ţara într-o bază de aprovizionare pentru ”regimul criminal” de la Kiev, a declarat pentru Izvestia viceministrul rus de externe Mihail Galuzin, conform TASS. „Considerăm strategia militară a ţării pentru 2025-2035, aprobată de guvernul Republicii Moldova, ca pe un alt pas orientat spre militarizarea ţării, apropierea de NATO şi transformarea ei […] Articolul Viceministrul rus de externe: „Autorităţile moldovene transformă ţara într-o bază de aprovizionare pentru Kiev” apare prima dată în SafeNews.
10:00
Haine „Made in Romania” făcute la Milano de muncitori chinezi cazați direct în fabrică și tratați precum sclavii # SafeNews
Parchetul din Milano a solicitat plasarea sub administrarea judiciară a companiei Tod’s, după o anchetă care ar fi dezvăluit un „sistem toxic” de exploatare și „cvasi-sclavie” în lanțul de aprovizionare al brandului italian, relatează Fanpage. Potrivit anchetei din Italia, una dintre companiile chineze subcontractante de Tods, Wang Junji, este acuzată că și-ar fi exploatat muncitorii […] Articolul Haine „Made in Romania” făcute la Milano de muncitori chinezi cazați direct în fabrică și tratați precum sclavii apare prima dată în SafeNews.
09:40
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) din Republica Moldova trage un semnal de alarmă privind răspândirea rapidă a schemelor de fraudă de tip „investiții”, promovate agresiv în mediul online, în special în contextul discuțiilor recente despre platforma TUX. Potrivit CNPF, escrocii acționează prin aplicații de mesagerie precum WhatsApp, Telegram sau Viber, unde creează grupuri false […] Articolul CNPF avertizează: Atenție la escrocheriile de tip „investiții rapide” apare prima dată în SafeNews.
