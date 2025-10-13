Autoarea Lilia Calancea, despre texte cu sens, istorii din penitenciar și de ce nu citește presa de la Chișinău
Realitatea.md, 13 octombrie 2025 10:30
Autoarea Lilia Calancea, stabilită de peste 20 de ani la Bruxelles, este invitata videocastului „Fii cu Zina Bivol”, din această săptămână. Interviul, parte a unui nou sezon dedicat diasporei, nu e doar despre traiectoria personală a scriitoarei, ci și despre realități dureroase. Deși nu a visat niciodată să ajungă scriitoare, acum este fascinată de activitatea […] Articolul Autoarea Lilia Calancea, despre texte cu sens, istorii din penitenciar și de ce nu citește presa de la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
10:50
„Creăm un program unic pentru reparația drumurilor din Republica Moldova” – liderul LOC, Bujorean # Realitatea.md
La Summitul Global al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) din Spania, primarul orașului Leova si președintele partidului „Liga Orașelor și Comunităților” (LOC), Alexandru Bujorean, a avut o serie de întâlniri pentru a conveni asupra cooperării în vederea atragerii de investiții în infrastructura Republicii Moldova. „În toată Moldova există probleme grave cu drumurile. Iar […] Articolul „Creăm un program unic pentru reparația drumurilor din Republica Moldova” – liderul LOC, Bujorean apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Limba moldovenească, alături de limba rusă, va fi exclusă din lista limbilor protejate în Ucraina, potrivit unui proiect de lege aprobat de Guvernul de la Kiev și transmis spre examinare Parlamentului. Anunțul a fost făcut de reprezentantul Cabinetului de Miniștri în Rada Supremă, Taras Melniuk, transmite glavcom.ua. Proiectul de lege prevede modificarea actelor normative în […] Articolul Limba moldovenească, exclusă din lista limbilor protejate în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
10:30
O tânără din Chișinău, condamnată la 10 ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a trei adolescente # Realitatea.md
O tânără de 22 de ani a fost condamnată la zece ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a trei adolescente în Chișinău. Faptele au avut loc începând cu anul 2018. Cele trei tinere aveau vârstele de 13, 14 și 17 ani. Cea mai mică dintre ele a fost cunoscută de inculpată prin intermediul unei prietene, […] Articolul O tânără din Chișinău, condamnată la 10 ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a trei adolescente apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Aleea pietonală de pe strada Grigore Vieru, din centrul capitalei, a fost renovată în cadrul unui proiect demarat în anul 2022. Astfel, au fost executate mai multe lucrări importante: lărgirea și pavarea aleii, a fost reabilitat spațiul verde, fiind plantate mai multe specii de arbuști și flori, și au fost instalate bănci moderne. A fost […] Articolul Aleea de pe strada Grigore Vieru – un spațiu plăcut și sigur pentru pietoni apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Peste 2 200 de copii refugiați ucraineni învață în școlile și grădinițele din Chișinău # Realitatea.md
În prezent, 2.257 de copii refugiați din Ucraina sunt integrați în instituțiile educaționale din municipiul Chișinău, potrivit datelor Direcției generale educație, tineret și sport. Dintre aceștia, 1.774 de elevi frecventează școlile și liceele din capitală, iar 483 de copii sunt înscriși în grădinițe și instituții preșcolare. Conform instituției, elevii ucraineni sunt repartizați în 56 de […] Articolul Peste 2 200 de copii refugiați ucraineni învață în școlile și grădinițele din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Autoarea Lilia Calancea, despre texte cu sens, istorii din penitenciar și de ce nu citește presa de la Chișinău # Realitatea.md
Autoarea Lilia Calancea, stabilită de peste 20 de ani la Bruxelles, este invitata videocastului „Fii cu Zina Bivol”, din această săptămână. Interviul, parte a unui nou sezon dedicat diasporei, nu e doar despre traiectoria personală a scriitoarei, ci și despre realități dureroase. Deși nu a visat niciodată să ajungă scriitoare, acum este fascinată de activitatea […] Articolul Autoarea Lilia Calancea, despre texte cu sens, istorii din penitenciar și de ce nu citește presa de la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Cea mai mare achiziție din 1997. Banca Naţională a Bulgariei a cumpărat două tone de aur înaintea adoptării euro # Realitatea.md
Banca Națională a Bulgariei (BNB) a achiziționat 66.000 de uncii de aur, echivalentul a 2.053,2 kilograme, în contextul pregătirilor pentru aderarea la zona euro, informează agenția Novinite. Este cea mai mare operațiune de acest fel din 1997, anul în care Bulgaria a introdus consiliul monetar. Potrivit unui comunicat al instituției, tranzacția s-a desfășurat „la prețurile […] Articolul Cea mai mare achiziție din 1997. Banca Naţională a Bulgariei a cumpărat două tone de aur înaintea adoptării euro apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
PDCM nu recunoaște rezultatul alegerilor, dar dacă vor fi validate, ar putea face parte din fracțiunea Alternativa # Realitatea.md
Partidul Consolidării și Dezvoltării Moldovei (PDCM) nu recunoaște rezultatul alegerilor parlamentare, au decis membrii Consiliului Politic Național. Formațiunea va transmite poziția Curții Constituționale, însă afirmă că dacă scrutinul va fi validat, deputații săi aleși ar putea face parte din fracțiunea blocului Alternativa. Reprezentanții PDCM afirmă că alegerile parlamentare de pe 28 septembrie nu au fost […] Articolul PDCM nu recunoaște rezultatul alegerilor, dar dacă vor fi validate, ar putea face parte din fracțiunea Alternativa apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Ion Ceban: Viceprimarii capitalei Olga Ursu și Angela Cutasevici vor merge în Parlament # Realitatea.md
Viceprimarii municipiului Chișinău, Olga Ursu și Angela Cutasevici, vor părăsi Primăria pentru a deveni deputate în Parlament. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban în cadrul ședinței din 13 octombrie. „Doamnele Ursu și Cutasevici vor reprezenta atât Primăria cât și partidul MAN, blocul Alternativa în Parlamenul Republicii Moldova. Sunt profesioniste de excepție”, a declarat […] Articolul Ion Ceban: Viceprimarii capitalei Olga Ursu și Angela Cutasevici vor merge în Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
09:50
Podul de peste râul Lunguța situat pe drumul național Ceadîr-Lunga – Taraclia, din apropierea localității Corten, raionul Taraclia va intra în reparație capitală din 17 noiembrie. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, podul va fi complet renovat până în 1 martie 2027. „După peste 50 de ani de exploatare, podul construit în 1970 se află într-o […] Articolul Podul de peste râul Lunguța de la Taraclia va intra în reparație capitală apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Un bărbat, certat anterior cu legea, va ajunge din nou după gratii. Ce infracțiune a comis # Realitatea.md
Un bărbat din Fălești a fost condamnat la cinci luni de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru că nu a respectat măsurile de protecție impuse într-un caz de violență în familie. „La data de 1 iulie 2025, instanța a emis o ordonanță de protecție în favoarea victimelor, prin care inculpatul a fost […] Articolul Un bărbat, certat anterior cu legea, va ajunge din nou după gratii. Ce infracțiune a comis apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
„Consens Național” cu Vitalie Dogaru: Istoria Chișinăului, de la mahalale la bulevarde # Realitatea.md
Chișinăul nu s-a născut din planuri de arhitectură. El a pornit de la ulițele pline de praf, de la mahalale cu nume de meșteșuguri cu oameni simpli care au făcut istorie fără să-și dea seama. Chișinăul este un oraș care a crescut și s-a format odată cu oamenii lui, dintr-un trecut amestecat cu prezent. Casele […] Articolul „Consens Național” cu Vitalie Dogaru: Istoria Chișinăului, de la mahalale la bulevarde apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Un bărbat, certat anterior cu legea, va aduce din nou după gratii. Ce infracțiune a comis # Realitatea.md
Un bărbat din Fălești a fost condamnat la cinci luni de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru că nu a respectat măsurile de protecție impuse într-un caz de violență în familie. „La data de 1 iulie 2025, instanța a emis o ordonanță de protecție în favoarea victimelor, prin care inculpatul a fost […] Articolul Un bărbat, certat anterior cu legea, va aduce din nou după gratii. Ce infracțiune a comis apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
08:50
Maduro vorbeşte despre Maria Corina Machado, laureată Nobel pentru Pace: „o vrăjitoare diabolică” # Realitatea.md
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a numit-o duminică pe lidera opoziției Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace 2025, o „vrăjitoare diabolică”, potrivit Agerpres. Machado a fost distinsă vineri pentru „neobosita sa luptă în favoarea democrației” într-o țară aflată sub regimul autoritar al lui Maduro, după alegerile prezidențiale din 2024, câștigate oficial de acesta, […] Articolul Maduro vorbeşte despre Maria Corina Machado, laureată Nobel pentru Pace: „o vrăjitoare diabolică” apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 13 octombrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:30 Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 13 octombrie 2025 10:00 Dezbaterea publică întitulată: „În Europa, cu sprijin românesc multilateral” 12:00 Conferința de presă dedicată lansării expozițiilor internaționale „Moldagrotech” (ediția a 46-a) și „Farmer” 14:00 Ședința Comisiei Electorale […] Articolul CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Trump a plecat spre Israel și spune că „războiul s-a încheiat” în Gaza. Rudele așteaptă eliberarea ultimilor ostatici # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a declarat duminică, înainte de a urca la bordul avionului prezidențial Air Force One, că „războiul s-a încheiat” în Gaza, relatează BBC. Liderul de la Casa Albă este inițiatorul acordului de armistițiu care prevede eliberarea ostaticilor israelieni și încetarea focului între Israel și Hamas. Trump a părăsit baza Andrews în jurul […] Articolul Trump a plecat spre Israel și spune că „războiul s-a încheiat” în Gaza. Rudele așteaptă eliberarea ultimilor ostatici apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 pe scara Richter a avut loc duminică, 12 octombrie, la ora 20:48 în zona seismică Vrancea, Buzău. Seismul s-a produs la adâncimea de 140 de kilometri, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55km NV de Buzău, 60km SE de Sfântu-Gheorghe, 61km V […] Articolul Cutremur lângă R. Moldova: Seismul din Vrancea atinge patru grade pe scara Richter apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
BNM a publicat cursul valutar pentru 13 octombrie 2025: Vezi cât valorează principalele valute # Realitatea.md
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul oficial de schimb valutar pentru astăzi, 13 octombrie 2025. Potrivit informațiilor transmise de Știri.md, un euro este cotat la 19 lei și 70 de bani, iar dolarul american – la 17 lei și 02 bani. Leul românesc are o valoare de 3 lei și 86 de bani, rubla […] Articolul BNM a publicat cursul valutar pentru 13 octombrie 2025: Vezi cât valorează principalele valute apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Patru persoane au fost ucise și cel puțin 20 au fost rănite într-un atac armat produs duminică dimineață într-un local din statul american Carolina de Sud, relatează Reuters și EFE. Incidentul a avut loc în orașul St. Helena, pe teritoriul comitatului Beaufort. Potrivit biroului șerifului local, forțele de ordine au fost chemate la Willie’s Bar and […] Articolul Atac armat în SUA: cel puțin patru oameni au murit și 20 sunt răniți apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a declarat că reacțiile negative ale Rusiei în legătură cu posibila livrare de rachete Tomahawk către Ucraina arată că acest tip de presiune poate contribui la obținerea păcii. „Vedem și auzim că Rusia se teme că americanii ne-ar putea da rachete Tomahawk. Este un semnal că acest tip de presiune poate […] Articolul Zelenski: Reacția Rusiei la Tomahawk arată că presiunea militară poate grăbi pacea apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Mulți nativi se confruntă cu provocări care le testează limitele și le cer să iasă din zona de confort. Este un moment potrivit pentru introspecție, curaj și reevaluarea priorităților. Ziua aduce și surprize – unele pot schimba direcția în care te îndrepți. Zodia Leu se remarcă astăzi prin atenția sporită acordată deciziilor importante. Este o […] Articolul Horoscop 13 octombrie. Se anunță câștiguri financiare pentru mai multe zodii apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Prognoza meteo pentru 13 octombrie: Precipitații izolate în nord, temperaturi blânde în restul țării # Realitatea.md
Vremea rămâne prietenoasă în cea mai mare parte a țării pe 13 octombrie, cu cer variabil și temperaturi de toamnă blândă. Doar locuitorii din nord ar putea avea parte de câteva ploi. În regiunea de nord, temperaturile vor oscila între +3 °C dimineața și +13 °C în timpul zilei. În zona centrală, valorile termice vor […] Articolul Prognoza meteo pentru 13 octombrie: Precipitații izolate în nord, temperaturi blânde în restul țării apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
06:50
VIDEO Avertizare meteo severă în Catalonia: Cantități record de precipitații în delta Ebro # Realitatea.md
O parte a regiunii Catalonia, situată în nord-estul Spaniei, a fost plasată sub cod roșu de ploi torențiale, la doar o zi după ce vremea extremă a provocat perturbări pe insula mediteraneeană Ibiza. Avertizarea vizează provincia Tarragona, unde agenția meteorologică națională Aemet prognozează că în delta Ebro ar putea cădea până la 180 de litri […] Articolul VIDEO Avertizare meteo severă în Catalonia: Cantități record de precipitații în delta Ebro apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
20:30
Ucraina vrea eliminarea limbilor rusă și moldovenească de pe lista limbilor minoritare protejate # Realitatea.md
Guvernul Ucrainei a înaintat Radei Supreme un proiect de lege care propune modificarea listei limbilor protejate în temeiul Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, scrie adevărul.ro. Potrivit anunțului făcut de reprezentantul Cabinetului de Miniștri în Parlament, Taras Melnîciuk, limbile rusă și moldovenească urmează să fie excluse de pe lista limbilor protejate, iar limba evreiască […] Articolul Ucraina vrea eliminarea limbilor rusă și moldovenească de pe lista limbilor minoritare protejate apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Întrevedere la Ministerul Apărării: Nosatîi și Brekelmans discută despre securitatea regională și cooperarea bilaterală # Realitatea.md
Situația de securitate regională și impactul asupra parcursului de dezvoltare al Republicii Moldova, reformele democratice implementate și integrarea europeană a țării au fost subiectele discutate de ministrul apărării Anatolie Nosatîi și omologul său din Regatul Țărilor de Jos, Ruben Brekelmans, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. Ministrul Anatolie Nosatîi a apreciat evoluția relațiilor de colaborare […] Articolul Întrevedere la Ministerul Apărării: Nosatîi și Brekelmans discută despre securitatea regională și cooperarea bilaterală apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Financial Times: SUA oferă Ucrainei sprijin pentru atacuri asupra infrastructurii energetice ruse # Realitatea.md
SUA ajută Ucraina de luni de zile să lanseze atacuri de lungă distanţă asupra instalaţiilor energetice ruseşti, într-un efort comun de a slăbi economia şi de a-l forţa pe preşedintele Vladimir Putin să se aşeze la masa negocierilor, susţine, duminică, Financial Times (FT), citat de Reuters, transmite digi24.ro. Serviciile secrete americane au ajutat Kievul să […] Articolul Financial Times: SUA oferă Ucrainei sprijin pentru atacuri asupra infrastructurii energetice ruse apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Bilanț CEC: Seminare, webinare și certificări pentru buna desfășurare a scrutinului parlamentar # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală a publicat bilanțul activităților de instruire desfășurate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit datelor oficiale, peste 21 de mii de persoane au fost pregătite de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) pentru a asigura buna desfășurare a scrutinului. În total, au fost organizate 432 de seminare, 74 […] Articolul Bilanț CEC: Seminare, webinare și certificări pentru buna desfășurare a scrutinului parlamentar apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Omul lui Putin amenință Republica Moldova că ar putea avea aceeași soartă cu a Ucrainei. „Moldova face o greșeală gravă. Această greșeală a mai fost făcută de o altă țară și nu i-a adus nimic bun”, a declarat Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt al liderului de la Kremlin, transmite antena3.ro. Moldova nu are „nimic bun de câștigat” […] Articolul Kremlinul amenință Republica Moldova cu războiul: „Chișinăul face o greșeală gravă” apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Primul parc public inaugurat în orașul Vatra: un nou spațiu de recreere pentru locuitori # Realitatea.md
Suburbiile municipiului Chișinău continuă să se dezvolte. Astăzi, în orașul Vatra, a fost inaugurat primul parc public al localității – un spațiu modern de odihnă și recreere destinat atât copiilor, cât și adulților. La eveniment a participat și primarul general al municipiului Chișinău, care a menționat că noul parc reprezintă un pas important în îmbunătățirea […] Articolul Primul parc public inaugurat în orașul Vatra: un nou spațiu de recreere pentru locuitori apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
CNAS: Stagiul de cotizare poate fi cumpărat retroactiv, din 1999. Cât costă un an de stagiu de muncă în 2025 # Realitatea.md
Pentru a obține pensia pentru limită de vârstă, o persoană trebuie să aibă un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. Cei care nu reușesc să acumuleze această perioadă pot primi o pensie parțială, dacă au muncit cel puțin 15 ani. În lipsa acestui stagiu minim, statul acordă doar o indemnizație egală cu jumătate […] Articolul CNAS: Stagiul de cotizare poate fi cumpărat retroactiv, din 1999. Cât costă un an de stagiu de muncă în 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Ministerul Afacerilor Externe al României avertizează cetățenii români care călătoresc în Italia în legătură cu o grevă anunțată pe aeroporturile internaționale din Roma, care ar putea provoca perturbări ale zborurilor, transmite digi24.ro. Instituția informează cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană asupra faptului că luni, 13 octombrie 2025, în intervalul […] Articolul Avertizare de călătorie în Italia. Grevă pe aeroporturile internaționale din Roma apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Lupte între Pakistan și Afganistan la granița dintre cele două țări. Zeci de soldați au fost împușcați # Realitatea.md
Forțele talibane și armata pakistaneză s-au confruntat sâmbătă la graniță, după ce Kabul a acuzat Islamabadul că a lansat atacuri aeriene pe teritoriul afgan, scrie mediafax.ro. Ciocniri violente au izbucnit sâmbătă, între forțele talibane și soldații pakistanezi de-a lungul frontierei lor, după ce Kabul a acuzat Islamabadul că a efectuat atacuri aeriene pe teritoriul său, […] Articolul Lupte între Pakistan și Afganistan la granița dintre cele două țări. Zeci de soldați au fost împușcați apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Incident grav în stânga Nistrului: cinci persoane, printre care trei copii, intoxicate cu gaz # Realitatea.md
O tragedie a fost evitată sâmbătă în raionul Rîbnița, din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, unde trei copii și doi pensionari au ajuns la spital în stare gravă, după ce s-au intoxicat în urma unei scurgeri de gaze într-o locuință, transmite IPN. Potrivit presei locale, în aceeași curte se aflau două case: într-una au înnoptat […] Articolul Incident grav în stânga Nistrului: cinci persoane, printre care trei copii, intoxicate cu gaz apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Energocom explică: sumele achitate în avans pentru gaze nu se pierd, vor fi incluse în facturi # Realitatea.md
Compania Energocom a anunțat duminică, 12 octombrie curent, că toate plățile efectuate anterior în avans pentru consumul de gaze naturale vor fi incluse în facturile aferente lunii octombrie. Precizarea a fost făcută după ce, în ultimele zile, mai mulți consumatori au semnalat că plățile efectuate anterior în avans pentru consumul de gaze naturale nu se […] Articolul Energocom explică: sumele achitate în avans pentru gaze nu se pierd, vor fi incluse în facturi apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Un elicopter s-a prăbușit în apropierea unei plaje din California. Cinci persoane au fost rănite # Realitatea.md
Un elicopter s-a prăbușit sâmbătă pe o plajă aglomerată din sudul Californiei, după ce a pierdut brusc controlul și a început să se rotească în spirală, anunță autoritățile locale. Aparatul s-a izbit de un rând de palmieri și de o scară aflată lângă autostrada Pacific Coast, sub privirile șocate ale turiștilor, transmite adevărul.ro. Cinci persoane […] Articolul Un elicopter s-a prăbușit în apropierea unei plaje din California. Cinci persoane au fost rănite apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Un accident rutier grav a avut loc în această dimineață, în jurul orei 04:45, pe traseul R-6, la ieșirea din municipiul Chișinău spre Stăuceni. Patru persoane au fost transportate de urgență la spital. „Preliminar, din cercetările la fața locului, s-a stabilit că șoferul unui automobil de marca Ford, în vârstă de 35 de ani, în […] Articolul Accident grav la ieșirea din Chișinău: Patru persoane au ajuns la spital apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Pandemia a generat idei de afaceri pentru mulți, lucru valabil și pentru Iulia Cernobrivcenko din Tiraspol. În concediul de maternitate, Iulia a croit, la propriu, o afacere de familie, împreună cu mama ei. Deși au profesii diferite, Iulia fiind economistă, iar mama sa croitoreasă, această combinație s-a dovedit a fi reușită pentru ca împreună să […] Articolul O afacere de familie, croită pentru un viitor mai bun apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Alegeri în școlile din Moldova: elevii și-au desemnat noii lideri ai Consiliilor Școlare # Realitatea.md
Pentru al doilea an consecutiv, în Republica Moldova au avut loc alegeri simultane în cadrul Consiliilor Școlare ale Elevilor. În circa 670 de școli și 65 de instituții de învățământ profesional tehnic elevii și-au votat președinții care îi vor reprezenta în relația cu administrația școlară pe parcursul următorilor doi ani. „Cel mai mare număr de […] Articolul Alegeri în școlile din Moldova: elevii și-au desemnat noii lideri ai Consiliilor Școlare apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Actrița Diane Keaton a murit la 79 de ani. O carieră de peste cinci decenii, marcată de roluri iconice # Realitatea.md
Actriţa americană Diane Keaton, celebră pentru rolurile din „Father of the Bride” şi „First Wives Club”, a murit la vârsta de 79 de ani, a relatat sâmbătă revista People, citând un purtător de cuvânt al familiei, informează știrileprotv.ro. Până în prezent, nu au fost oferite detalii privind cauza morții, iar apropiații au cerut discreție în […] Articolul Actrița Diane Keaton a murit la 79 de ani. O carieră de peste cinci decenii, marcată de roluri iconice apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
10:50
Uniunea Europeană începe duminică implementarea treptată a sistemului digital la frontieră # Realitatea.md
Uniunea Europeană a început implementarea sistemului digital de intrare/ieșire (EES), care va înregistra electronic datele călătorilor din afara UE pentru a întări securitatea frontierelor, informează mediafax.ro. Sistemul de intrare/ieșire (EES), un sistem automatizat care impune călătorilor să se înregistreze la frontieră prin scanarea pașaportului și prelevarea amprentelor digitale și a fotografiei, va fi introdus pe […] Articolul Uniunea Europeană începe duminică implementarea treptată a sistemului digital la frontieră apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Peste 80 de tineri vor primi indemnizația din Programul „+3000 lei pentru cariera ta” # Realitatea.md
La două luni de la lansarea Programului Național „+3000 lei pentru cariera ta”, 83 de tineri sunt pe cale să primească indemnizația de 3000 lei lunar, iar alți peste 1000 de tineri au fost identificați ca pre-eligibili și urmează să finalizeze procedura digitală de validare. Programul oferă tinerilor cu vârsta între 18 și 35 de […] Articolul Peste 80 de tineri vor primi indemnizația din Programul „+3000 lei pentru cariera ta” apare prima dată în Realitatea.md.
11 octombrie 2025
18:00
VIDEO Peste 25.000 de pelerini aşteaptă la rând pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva, la Iaşi # Realitatea.md
Peste 25.000 de persoane se află sâmbătă la rând, la Iaşi, pentru a se închina la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, depusă în curtea Catedralei Mitropolitane. Coloana de credincioşi se întinde pe câţiva kilometri, de la Catedrală până în zona Podu Roş, iar timpul de aşteptare depăşeşte 10 ore, scrie Digi24.ro. Sute de autocare […] Articolul VIDEO Peste 25.000 de pelerini aşteaptă la rând pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva, la Iaşi apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Zelenski a discutat cu Donald Trump după un atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii Ucrainei # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a contactat telefonic sâmbătă pe fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, în contextul unui atac de amploare al armatei ruse asupra infrastructurii energetice ucrainene. Informația a fost confirmată de Andriy Yermak, șeful cancelariei prezidențiale de la Kiev, potrivit Kyiv Independent. Deși detaliile convorbirii nu au fost făcute publice, apelul vine […] Articolul Zelenski a discutat cu Donald Trump după un atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Estonia a închis temporar un punct de frontieră din cauza prezenței sporite a trupelor ruse # Realitatea.md
Estonia a închis vineri seara punctul de trecere a frontierei de la Saatse, după ce grănicerii estonieni au observat o prezență militară rusă mai numeroasă decât de obicei în apropierea graniței. Măsura a fost anunțată de Serviciul de Frontieră estonian și are scop preventiv, pentru a evita posibile provocări și incidente, scrie Digi24.ro. „Grănicerii ruși […] Articolul Estonia a închis temporar un punct de frontieră din cauza prezenței sporite a trupelor ruse apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Un tânăr din Anenii Noi a întors toate scaunele la „Vocea României” cu o piesă dedicată tatălui său # Realitatea.md
Vasile Mălai, un tânăr de 19 ani din Anenii Noi, Republica Moldova, a impresionat profund juriul emisiunii „Vocea României” în ediția difuzată vineri, 10 octombrie. Student la ecologie, Vasile a interpretat piesa „Confesiune” – compusă de Smiley – și a reușit să întoarcă toate cele patru scaune ale antrenorilor. „Când te face mama… Când te […] Articolul Un tânăr din Anenii Noi a întors toate scaunele la „Vocea României” cu o piesă dedicată tatălui său apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Putin anunță că Rusia va plăti despăgubiri pentru prăbușirea avionului AZAL din decembrie 2024 # Realitatea.md
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat că Rusia va plăti despăgubiri în legătură cu prăbușirea avionului companiei „Azerbaijan Airlines” (AZAL), produsă în luna decembrie 2024. Anunțul a fost făcut în cadrul întâlnirii cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, scrie point.md. „Desigur, tot ce este necesar în astfel de cazuri tragice va fi făcut de partea […] Articolul Putin anunță că Rusia va plăti despăgubiri pentru prăbușirea avionului AZAL din decembrie 2024 apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Cât au cheltuit partidele și candidații independenți pe reclame politice în campania electorală pe Facebook # Realitatea.md
După încheierea campaniei electorale, expertul WatchDog.MD, Andrei Rusu, a publicat o analiză privind cheltuielile pentru publicitatea politică pe Facebook, în perioada 31 august – 29 septembrie. Au fost incluse în analiză doar conturile care au depășit pragul de 100 de euro cheltuiți pentru reclame. Potrivit datelor prezentate, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a avut cele […] Articolul Cât au cheltuit partidele și candidații independenți pe reclame politice în campania electorală pe Facebook apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
„Îți mulțumesc că ai ales viața” – Scrisoarea emoționantă a Adrianei Ochișanu pentru fiul ei, Cristi # Realitatea.md
Interpreta de muzică populară Adriana Ochișanu a transmis un mesaj emoționant fiului său, Cristi, într-o postare publică în care vorbește despre regăsirea unei legături profunde, după o perioadă lungă de distanță și tăcere. „Dragul meu Cristi, Minunea mea, azi scriu cu lacrimi de fericire. Dumnezeu mi te-a adus înapoi și simt că viața mea începe […] Articolul „Îți mulțumesc că ai ales viața” – Scrisoarea emoționantă a Adrianei Ochișanu pentru fiul ei, Cristi apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Maia Sandu, la Comisia de la Veneția: „Apărarea democrației nu a fost niciodată mai dificilă” # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la evenimentul dedicat celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția, unde a ținut un discurs extins despre amenințările actuale la adresa democrațiilor europene și despre eforturile Republicii Moldova de a le contracara. „Este o onoare să mă alătur dumneavoastră pentru a celebra 35 de ani de […] Articolul Maia Sandu, la Comisia de la Veneția: „Apărarea democrației nu a fost niciodată mai dificilă” apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Alertă la Penitenciarul nr. 9: Deținut dat dispărut după ce a plecat la muncă și nu s-a mai întors # Realitatea.md
Un deținut de la Penitenciarul nr. 9 din Pruncul, care își ispășea pedeapsa în sectorul de tip deschis, a dispărut joi, după ce nu s-a mai prezentat la locul de muncă în afara instituției. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Mihai Rotaru. „Imediat după constatarea […] Articolul Alertă la Penitenciarul nr. 9: Deținut dat dispărut după ce a plecat la muncă și nu s-a mai întors apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.