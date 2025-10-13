Autoarea Lilia Calancea, despre texte cu sens, istorii din penitenciar și de ce nu citește presa de la Chișinău

13:40

Un deținut de la Penitenciarul nr. 9 din Pruncul, care își ispășea pedeapsa în sectorul de tip deschis, a dispărut joi, după ce nu s-a mai prezentat la locul de muncă în afara instituției. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Mihai Rotaru. „Imediat după constatarea […] Articolul Alertă la Penitenciarul nr. 9: Deținut dat dispărut după ce a plecat la muncă și nu s-a mai întors apare prima dată în Realitatea.md.