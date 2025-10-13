O femeie din Florești, condamnată după ce și-a bătut mama

20:00

”Această recunoaştere a luptei tuturor venezuelenilor este un impuls pentru a ne duce sarcina la bun sfârşit: cucerirea Libertăţii. Ne aflăm pe pragul victoriei şi astăzi, mai mult ca oricând, contăm ... Post-ul Laureata Premiului Nobel pentru Pace Maria Corina Machado: Dedic acest premiu poporului suferind al Venezuelei şi preşedintelui Trump pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei noastre! apare prima dată în Unica.md.