(live) Primăria, în ședință: Doi viceprimari demisionează din funcție pentru a fi deputați în Parlament

O tânără din raionul Călărași a ajuns în reanimare după ce a fost bătută cu cruzime de către soț. Este vorba de Elena Muhamadeev, mama a 5 fetițe. „Atât de tare m-a bătut, că eu m-am trezit la spital”, a povestit femeia printre lacrimi în cadrul emisiunii Destine. Mama fetelor spune că a îndurat multe de la bărbatul pe care îl iubea, iar când a rămas însărcinată cu a treia fetiță, a plecat de la el. La scurt timp femeia și-a refăcut viața însă coșmarul a reînceput. „Îmi amintesc cu durere cum era nevoită să dorm nopțile în pădure cu copii ca să nu fiu bătută de soț. Și în ziua de astăzi mă tem de el, pentru că mă caută”.