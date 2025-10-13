Măsură de precauție după observarea unui grup de soldați ruși în zonă
Subiectul Zilei, 13 octombrie 2025 10:30
Estonia a decis să închidă temporar drumul care traversează porțiunea de teritoriu rus cunoscută sub numele de „Saatse Boot", ca măsură de precauție după ce autoritățile au observat prezența unui grup de soldați ruși în zonă. Deși nu există o amenințare directă, autoritățile estoniene au luat această decizie pentru a asigura siguranța cetățenilor și pentru
La Râbnița, cinci persoane — printre care trei copii — au suferit intoxicare cu gaz, provocând agitare și mobilizare imediată din partea serviciilor de urgență. Incidentul s-a petrecut într-o locuință, iar primele intervenții au implicat angajați ai Poliției, ai serviciului de urgență 112 și echipe medicale. Victimele au fost transportate la spital pentru tratament și
Un incendiu extrem de violent a mistuit întreaga mănăstire Bernaga, situată în La Valletta Brianza, în nordul Italiei. Clădirea, edificiu religios cu o vechime de peste 400 de ani, a fost distrusă aproape în totalitate, iar opera de artă și obiectele liturgice valoroase păstrate acolo au suferit pagube ireparabile. În timpul flăcărilor, cele peste 20
Chișinăul – capitala dansului sportiv: peste 900 de participanți la un turneu internațional # Subiectul Zilei
Sala de dans din Chișinău a devenit, în acest weekend, centrul internațional al grației și al mișcării, odată cu desfășurarea Turneului Internațional de Dans Sportiv „INTERNATIONAL OPEN CHIȘINĂU". La eveniment au participat peste 900 de sportivi din 35 de țări, care au adus în fața publicului un spectacol plin de emoție, rafinament și pasiune pentru
Frontiera închisă, acuzații reciproce și intervenții diplomatice în criza din regiune # Subiectul Zilei
Pakistanul și Afganistanul au fost implicate în confruntări militare intense care au dus la moartea a 58 de soldați pakistanezi. În urma violențelor, autoritățile din Islamabad au decis să închidă principalele puncte de trecere a frontierei — Torkham, Chaman și alte zone mai mici precum Kharlachi, Angoor Adda și Ghulam Khan. Potrivit Ministerului Apărării din
În punctul de trecere a frontierei Sculeni, doi cetățeni moldoveni au fost depistaţi la controlul de frontieră cu remorci care purtau numere de înmatriculare false. Fiecare conducea un ansamblu format din autoturism plus remorcă, iar numerele falsificate corespundeau însemnelor autorităţilor din Franţa, respectiv Belgia. Verificările au arătat că remorcile respective nu sunt înmatriculate în circulaţie
Ambuteiaj colosal în China: milioane de mașini blocate la finele sărbătorii naționale # Subiectul Zilei
O aglomerație masivă s-a format la stația de taxare Wuzhuang, una dintre cele mai mari din China, după încheierea sărbătorii naționale care a durat opt zile. Milioane de călători au încercat să revină acasă, ceea ce a dus la un blocaj de trafic de proporții: mai multe zeci de benzi de drum au fost complet
Un raport recent arată că peste o treime dintre copiii din Republica Moldova trăiesc în sărăcie absolută, iar aproape una din șase familii se confruntă cu lipsuri extreme. Diferențele dintre mediul rural și cel urban sunt semnificative: aproape jumătate dintre copiii din sate trăiesc sub pragul sărăciei, în timp ce în orașe rata este de
Regiuni întregi din Ucraina, fără curent după atacurile asupra infrastructurii energetice # Subiectul Zilei
Noaptea trecută, armata rusă a vizat mai multe obiective din infrastructura energetică a Ucrainei, ceea ce a dus la pene de curent prelungite în regiunile Sumî, Harkov, Poltava, Donețk, Cernigov, Dnipropetrovsk, Cerkasî, Zaporojie, Kirovohrad și în capitala Kiev. Alimentarea cu apă a fost întreruptă în multe zone, iar numeroase localități au rămas fără energie electrică
Grav accident în Chișinău: Poliția investighează circumstanțele producerii coliziunii # Subiectul Zilei
Un accident rutier grav s-a produs ieri, 9 octombrie 2025, la intersecția străzilor Vasile Alecsandri și Grigore Ureche din sectorul Râșcani al Capitalei. Două autoturisme au fost grav avariate în urma coliziunii, iar una dintre mașini a fost proiectată într-un stâlp de pe acostament.La fața locului au intervenit două echipaje medicale, care au acordat îngrijiri
Un cetățean irakian, vizat de o hotărâre de arest internațional, a fost extrădat recent în Republica Moldova și plasat în arest preventiv. Autoritățile investighează faptele pentru care este căutat, iar individul urmează să răspundă penal în fața justiției moldovenești. Arestarea face parte din cooperarea dintre instituțiile de drept moldovenești și partenerii internaționali, iar procedura de
Autoritățile belgiene au dejucat o tentativă de atac terorist asupra premierului Bart De Wever, după ce trei tineri au fost arestați în orașul Anvers. Aceștia sunt acuzați de planificarea unui atac jihadist folosind o dronă încărcată cu explozibili. În urma perchezițiilor efectuate în cartierul Deurne, situat la câțiva sute de metri de reședința premierului, poliția
Tentativă de introducere ilegală în Moldova: Străin prins cu produse injectabile nedeclarate # Subiectul Zilei
Un cetățean israelian a fost reținut la punctul de trecere a frontierei Palanca, în timp ce încerca să intre în Republica Moldova cu produse injectabile nedeclarate. În valiza acestuia, autoritățile au depistat mai multe fiole și seringi destinate procedurilor cosmetice, care nu erau însoțite de documentația necesară pentru a fi importate legal. Pe numele străinului
Impact spectaculos în Capitală: Lamborghini Urus avariat grav la intersecția Traian-Dacia # Subiectul Zilei
Noaptea trecută, în jurul orei 23:51, un accident rutier a avut loc în centrul Chișinăului, la intersecția bulevardelor Traian și Dacia. Un Lamborghini Urus, evaluat la peste 250.000 de euro, s-a ciocnit cu un automobil de marcă Volkswagen. Ambele vehicule au suferit avarii semnificative. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Ofițerul de presă al
O femeie în vârstă de 59 de ani a decedat după ce a fost lovită de un automobil BMW X4, într-un accident petrecut ieri-seară în Orhei, pe strada 31 August, în jurul orei 19:41. Victima ar fi traversat strada neregulamentar, în afara trecerii de pietoni, moment în care a fost acroșată de mașină. În urma
Un cutremur de magnitudinea 7,5 a lovit coastele sudice ale Filipinelor, provocând panică și determinând autoritățile să emită avertizări de tsunami. Seismul s-a produs în largul regiunii Davao Oriental, în jurul dimineții, la o adâncime estimată de aproximativ 20 km. Populația din zonele costiere a primit instrucțiuni de evacuare către zone mai înalte, iar pescarii și
Primăria investește în educație: Cantina și blocurile sanitare de la „Antonin Ursu” se modernizează # Subiectul Zilei
Primăria Chișinău continuă implementarea proiectelor de modernizare a infrastructurii educaționale din Capitală. Unul dintre obiectivele aflate în proces de renovare este Complexul Educațional „Antonin Ursu", unde se desfășoară lucrări ample de reabilitare. În prezent, este în curs restaurarea capitală a cantinei (sălii de mese), pentru a crea un spațiu modern, sigur și igienic, destinat servirii
Tragedie la Vulcănești: intoxicație cu monoxid de carbon suspectată în cazul unei femei decedate # Subiectul Zilei
O femeie din Vulcănești a fost găsită fără suflare la domiciliul său, iar primele investigații indică o posibilă intoxicație cu monoxid de carbon. Autoritățile au intervenit rapid la fața locului, pentru a desfășura cercetări și a stabili circumstanțele exacte ale decesului. Momentan, casa femeii este verificată pentru sursele potențiale de monoxid de carbon — sobă
Situația la frontieră: peste 58.000 de traversări într-o zi, mai multe încălcări depistate # Subiectul Zilei
În ultimele 24 de ore, la punctele de trecere a frontierei din Republica Moldova s-au înregistrat 58.863 de traversări, sensul de ieșire din țară depășind intrările. Majoritatea celor care au trecut frontiera au fost cetățeni străini (35.409), în timp ce moldovenii au reprezentat 23.454 dintre traversări. Frontieră cu România a înregistrat cele mai multe treceri,
Poliția destructurează rețea de trafic de droguri: Trei bărbați reținuți în Chișinău și Ialoveni # Subiectul Zilei
Trei bărbați, cu vârste de 19, 21 și 43 de ani, au fost reținuți de poliție sub acuzația de trafic ilicit de droguri. Investigațiile au început după ce, la sfârșitul lunii septembrie, doi tineri din Chișinău au fost reținuți, iar de la domiciliul acestora au fost ridicate cantități de canabis, un cântar electronic de înaltă
O directoare de grădiniță din Rezina nu și-a îndeplinit obligația legală de a depune declarațiile de avere și interese personale timp de opt ani. Este vorba de Nina Botnarencu, directoarea Grădiniței-creșă nr. 1 „Leagănul Copilăriei". Din 2015 până în 2021 a asigurat interimatul, iar din 2023 până în prezent deține oficial funcția. Ultima declarație depusă
Coliziune frontală la Iabloana: tânără intră pe contrasens, pompieri și ambulanță la fața locului # Subiectul Zilei
Un accident rutier grav s-a înregistrat astăzi, în jurul orei 16:15, pe traseul R-15 „Bălți–Glodeni", în apropierea satului Iabloana din raionul Glodeni. La fața locului au intervenit echipaje ale poliției, pompierilor și ambulanţei. Potrivit poliției, o tânără de 21 de ani, la volanul unui Mercedes, a pierdut controlul volanului într-o curbă periculoasă. Autovehiculul a intrat
În bărbat din raionul Criuleni a fost surprins distrugându-și propria mașină în momentul în care un executor judecătoresc a venit să o confişte. Incidentul a avut loc pe 9 octombrie 2025 și a fost confirmat de autoritățile locale. Potrivit informațiilor disponibile, proprietarul automobilului avea o datorie de peste 100.000 de lei pentru neplata pensiei alimentare
O femeie în vârstă de 60 de ani a decedat luni, după ce a vizitat atracţia „Haunted Mansion" de la Disneyland, care în prezent are tema „The Nightmare Before Christmas". După ce a ieșit din atracţie, femeia nu a mai reacţionat. Personalul de securitate i-a acordat primul ajutor, iar paramedicii au transportat-o la un spital
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează publicul asupra unei proliferări de scheme frauduloase de investiții online, operate de platforme dubioase. „Experți" falși contactează persoane prin aplicații de mesagerie precum WhatsApp, Telegram sau Viber, creând grupuri de „investiții" conduse de pretinși „mentori" sau „experți crypto". Metoda folosită include promisiuni de câștiguri rapide și substanțiale, retrageri
9 octombrie 2025
La Căușeni, un tânăr motociclist de 17 ani a fost rănit într-un accident rutier, după ce vehiculul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un alt autovehicul. Evenimentul s-a petrecut în cursul zilei. La fața locului au intervenit brigăzile medicale și poliția pentru a acorda asistență victimei și a documenta circumstanțele producerii accidentului.
Ecosistem afectat: specialiștii investighează poluarea Râului Răut în Rezervația „Orheiul Vechi” # Subiectul Zilei
Un fenomen
Un control vamal efectuat la punctul de trecere a frontierei Costești a scos la iveală un lot de preparate injectabile și medicamente transportate într-un autocar, fără a fi declarate autorităților. Autocarul efectua o rută neregulată și transporta pasageri, dar și transmisiuni neînsoțite. Autoritățile au identificat bunurile în compartimentul bagajelor și le-au ridicat pentru expertiză. Persoana […] Articolul Medicamente și fiole ascunse, depistate într-un autocar la Vama Costești apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un bărbat a fost reținut la Aeroportul Internațional Chișinău după ce a încercat să fure din bagajele unui pasager. Incidentul a fost semnalat de personalul aeroportului, iar suspectul a fost prins în flagrant în timp ce încerca să sustragă bunurile. Forțele de ordine au intervenit imediat, ridicând bărbatul pentru audieri. Acesta urmează să fie […] Articolul Bărbat reținut la Aeroportul Chișinău pentru furt din bagaje apare prima dată în Subiectul Zilei.
Moldova participă la „Săptămâna Codificării Europene” – inițiativă a Comisiei Europene # Subiectul Zilei
Republica Moldova se alătură inițiativei europene „Săptămâna Codificării Europene” pentru a promova abilitățile digitale și educația în domeniul tehnologiei. Acțiunea este parte a unui efort mai amplu al Uniunii Europene de a crește competențele digitale în rândul cetățenilor și de a pregăti societățile pentru provocările viitorului. În cadrul săptămânii vor fi organizate workshopuri, ateliere de […] Articolul Moldova participă la „Săptămâna Codificării Europene” – inițiativă a Comisiei Europene apare prima dată în Subiectul Zilei.
Unii consumatori din municipiul Chișinău vor rămâne fără apă la robinet în data de 9 octombrie 2025. Sistările sunt programate între orele 09:00 și 15:00 și vor afecta mai multe adrese din capitală. Consumatorii sunt rugați să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei. Pentru informații suplimentare, […] Articolul Chișinău: Unele zone rămân fără apă la robinet pe 9 octombrie apare prima dată în Subiectul Zilei.
Chișinăul sărbătorește Hramul Orașului: Tradiții, muzică și voie bună pe 14 octombrie # Subiectul Zilei
Chișinăul îmbracă haine de sărbătoare pe 14 octombrie, de Hramul Orașului. Ziua va începe cu o liturghie la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” și va continua cu târguri a meșterilor populari și a producătorilor autohtoni, bucătărie tradițională, expoziții și activități pentru toată familia. Seara va culmina cu un spectacol muzical în Piața Marii Adunări Naționale. În scenă […] Articolul Chișinăul sărbătorește Hramul Orașului: Tradiții, muzică și voie bună pe 14 octombrie apare prima dată în Subiectul Zilei.
Poliția solicită ajutorul populației în căutarea unui bărbat dispărut din Boldurești # Subiectul Zilei
Inspectoratul de Poliție Nisporeni solicită sprijinul populației pentru găsirea lui Damian Nicolae, cunoscut în localitate sub numele de „Colea”, în vârstă de 45 de ani, domiciliat în satul Boldurești, raionul Nisporeni. La data de 4 octombrie 2025, în jurul orei 10:30, acesta a plecat de la domiciliu într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit […] Articolul Poliția solicită ajutorul populației în căutarea unui bărbat dispărut din Boldurești apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un accident rutier a avut loc miercuri, 8 octombrie 2025, în localitatea Dumbrava, Chișinău, când un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un magazin de flori. Impactul a fost suficient de puternic pentru a sparge geamurile vitrinei din sticlă. Imaginile video surprinse de trecători s-au răspândit rapid pe rețelele sociale. Deocamdată, […] Articolul Șofer din Chișinău intră cu mașina într-un magazin de flori din Dumbrava apare prima dată în Subiectul Zilei.
În urma unor controale efectuate de echipele mobile ale Serviciului Vamal în regiunea centrală a Republicii Moldova, au fost documentate trei tentative de transport ilegal de mărfuri. Primul incident a avut loc în localitatea Leușeni, unde un autovehicul Mercedes Sprinter, condus de un bărbat de 43 de ani, transporta produse alimentare, tehnică de uz casnic […] Articolul Produse fără acte legale descoperite în urma controalelor vamale apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mihail Sufutinski, celebrul cântăreț rus, a fost diagnosticat cu o tumoră și a fost operat de urgență. În prezent, starea sa de sănătate este stabilă, iar familia și echipa sa medicală solicită respectarea intimității în această perioadă delicată. Mihail Sufutinski este un artist de renume, cunoscut pentru melodiile sale din genul chanson rus. De-a lungul […] Articolul Mihail Sufutinski operat de urgență după ce a fost diagnosticat cu o tumoră apare prima dată în Subiectul Zilei.
Escrocherie la Soroca: Un bărbat condamnat pentru contracte fictive de energie electrică # Subiectul Zilei
Un bărbat din Soroca a fost condamnat pentru escrocherie după ce a încheiat contracte fictive pentru furnizarea energiei electrice, însușindu-și ilegal bani de la consumatori. În perioada în care ocupa funcția de energetician-șef la o companie locală, acesta a colectat sume în numerar pentru consumul de energie electrică, fără a le reflecta în contabilitatea oficială. […] Articolul Escrocherie la Soroca: Un bărbat condamnat pentru contracte fictive de energie electrică apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un șofer din raionul Soroca a fost condamnat după ce a încercat să mituiască agenții de patrulare pentru a evita sancțiunea contravențională. Incidentul a avut loc pe 11 aprilie 2025, pe traseul R-14. Conducătorul auto a fost oprit pentru încălcarea regulilor de circulație și a recunoscut că acumulase deja 14 puncte de penalizare, riscând o […] Articolul Tentativă de mită la Soroca: Instanța aplică o amendă de 25.000 lei apare prima dată în Subiectul Zilei.
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a anunțat public că va candida la alegerile parlamentare cu o „echipă de oameni pregătiți”, dar a subliniat că nu intenționează să părăsească funcția de edil. El a mulțumit cetățenilor pentru votul acordat în ambele mandate și a criticat dur campania politică actuală, pe care o consideră menită să-i […] Articolul Ion Ceban anunță că va candida la parlamentare, dar rămâne primar al Chișinăului apare prima dată în Subiectul Zilei.
Proiect de apă-canal în comuna Călugăr: Primarul Ina Harea anunță semnarea contractului pentru două sate # Subiectul Zilei
Primarul comunei Călugăr, Ina Harea, a anunțat semnarea contractului de finanțare cu Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală pentru continuarea lucrărilor la rețeaua de apeduct din satul Călugăr. În același timp, proiectul de alimentare cu apă al satului Frumușica a fost inclus oficial la finanțare. „Odată cu semnarea contractului de finanțare pentru a continua […] Articolul Proiect de apă-canal în comuna Călugăr: Primarul Ina Harea anunță semnarea contractului pentru două sate apare prima dată în Subiectul Zilei.
8 octombrie 2025
La Aeroportul Internațional Chișinău, autoritățile au dejucat două tentative de transport ilegal de produse din tutun. Cazurile au fost descoperite în bagajele de cală ale a doi pasageri care au ales coridorul verde („nimic de declarat”) Primul pasager, o femeie de 57 de ani, de cetățenie română, a fost depistat cu 170 de pachete de țigări nedeclarate. […] Articolul Țigări nedeclarate găsite în valizele a doi pasageri la Aeroportul din Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
Doi soți din Rusia, Anton și Svetlana Petrenko, au fost condamnați de Tribunalul districtual Slavianski din regiunea Krasnodar la amenzi de câte 30.000 de ruble fiecare, totalizând 60.000 de ruble, pentru că au cântat cântece în limba ucraineană la o petrecere privată din 8 august 2025. Aceștia au fost acuzați de „discreditarea” armatei ruse, conform […] Articolul Rusia: Doi soți amendați pentru interpretarea unui cântec ucrainean apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un accident rutier în lanț a avut loc astăzi pe strada Nicolae Milescu Spătaru, în sectorul Ciocana al capitalei, implicând patru automobile grav avariate. Conform investigațiilor preliminare, un șofer de 28 de ani, care conducea un Volkswagen, ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit de un Toyota parcat pe marginea drumului. Impactul a provocat mișcarea […] Articolul Accident în lanț la Ciocana: patru mașini avariate grav, un șofer rănit apare prima dată în Subiectul Zilei.
Patru muncitori morți în urma prăbușirii unei clădiri în renovare în centrul Madridului # Subiectul Zilei
Patru muncitori au murit după prăbușirea unei clădiri în renovare în centrul Madridului. Incidentul a avut loc pe 7 octombrie 2025, când etajul superior al unei clădiri de șase etaje s-a prăbușit, provocând un efect de „pancaking” care a dus la colapsul etajelor inferioare. Fațada clădirii a rămas intactă, împiedicând majoritatea dărâmăturilor să ajungă pe […] Articolul Patru muncitori morți în urma prăbușirii unei clădiri în renovare în centrul Madridului apare prima dată în Subiectul Zilei.
La Gimnaziul din satul Singureni, raionul Râșcani, ploile abundente din ultimele zile au transformat procesul de învățământ într-o provocare. Deși lucrările de reparație a acoperișului sunt în desfășurare, apa s-a infiltrat în podul instituției, iar pereții și tavanele mai multor clase s-au umezit. Elevii continuă să vină la ore, însă cadrele didactice se plâng că […] Articolul Școala din Singureni afectată de ploi: Lecții în săli cu pereți umezi apare prima dată în Subiectul Zilei.
Accident în lanț la Florești: Mașină de Poliție implicată, două victime transportate la spital # Subiectul Zilei
În după-amiaza zilei de ieri, în jurul orei 14:00, a avut loc un accident rutier în lanț în localitatea Ghindești, raionul Florești. Incidentul a implicat trei vehicule: un KIA, o Dacia Logan aparținând Inspectoratului de Poliție și un Toyota. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul automobilului KIA, un bărbat de 38 de ani, ar fi pierdut controlul […] Articolul Accident în lanț la Florești: Mașină de Poliție implicată, două victime transportate la spital apare prima dată în Subiectul Zilei.
Primăria Municipiului Chișinău susține și în acest an tradiția teatrului, participând la deschiderea Festivalului Internațional de Teatru de Comedie „FESTIS” 2025, organizat de Teatrul Național „Satiricus Ion Luca Caragiale”. În perioada 7–19 octombrie 2025, scena Teatrului „Satiricus” va reuni artiști, regizori și iubitori de teatru din Republica Moldova, România, Georgia, Italia, Polonia și Ungaria. În […] Articolul Capitala găzduiește 17 spectacole în cadrul Festivalului „FESTIS” 2025 apare prima dată în Subiectul Zilei.
Chișinău finalizează ultima etapă a Stației regionale de pompare pentru suburbiile Tohatin, Cruzești și Budești # Subiectul Zilei
Un proiect intercomunitar cu impact major pentru bunăstarea locuitorilor din suburbiile Tohatin, Cruzești și Budești se află în ultima etapă de implementare. Stația regională de pompare cu rețele de canalizare este un proiect amplu, inițiat în anul 2020, construit cu contribuția locală și a mai multor parteneri de dezvoltare.Primăria municipiului Chișinău susține, de la început, […] Articolul Chișinău finalizează ultima etapă a Stației regionale de pompare pentru suburbiile Tohatin, Cruzești și Budești apare prima dată în Subiectul Zilei.
Tradiție și sărbătoare în capitală: Chișinăul marchează Hramul orașului pe 14 octombrie # Subiectul Zilei
Pe 14 octombrie, locuitorii capitalei și oaspeții sunt invitați să celebreze Hramul Chișinăului – o zi dedicată istoriei, culturii și tradițiilor locale. Primarul general Ion Ceban a anunțat că Primăria Chișinău a pregătit și în acest an un program amplu de evenimente: expoziții, târguri ale meșterilor populari și producătorilor autohtoni, degustări de bucate tradiționale și […] Articolul Tradiție și sărbătoare în capitală: Chișinăul marchează Hramul orașului pe 14 octombrie apare prima dată în Subiectul Zilei.
Salvare dramatică în Argeș: un bătrân și o fetiță au fost salvați după ce mașina a căzut într-un canal # Subiectul Zilei
Un incident dramatic a avut loc în comuna Băiculești, județul Argeș, unde un bărbat în vârstă de 76 de ani și o fetiță de 10 ani au fost salvați de pe plafonul unei mașini care a căzut într-un canal de fugă. Șoferul a pierdut controlul vehiculului în timp ce încerca să facă o manevră de […] Articolul Salvare dramatică în Argeș: un bătrân și o fetiță au fost salvați după ce mașina a căzut într-un canal apare prima dată în Subiectul Zilei.
