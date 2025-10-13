(INTERVIU) Viorel Godea: Creşterea volumului lucrărilor de construcţii, ce se atestă acum, va juca un rol decisiv în stabilizarea pieţei imobiliare
Curentul.md, 13 octombrie 2025 09:10
Interviu cu Viorel Godea, Director general al companiei „Lagmar” Î: Dle Godea, am intrat în ultimul trimestru al anului 2025. Putem face deja unele concluzii preliminare despre cum a fost acesta pentru domeniul construcţiilor? V.G.: Noi încă nu avem datele statistice oficiale pentru trimestrul trei, dar cred că, atunci când ele vor fi făcute publice, […]
Fermierii, profesioniștii și publicul larg sunt așteptați, la ediția de toamnă a expozițiilor „Moldagrotech” și „Farmer” # Curentul.md
În perioada 16–19 octombrie 2025, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” va avea loc dubla expoziție „Moldagrotech” (ediția a 46-a) și „Farmer” (ediția a 28-a). Evenimentul va reuni peste două sute de companii din Republica Moldova, Italia, Polonia, România, Turcia și Ucraina. Tematica ediției din acest an acoperă toate domeniile sectorului agroindustrial, de la construcția […]
Cea mai mare expoziție agricolă din Moldova „FARMER 2025” va avea loc la Centrul Internațional de Expoziții „MoldExpo”, în perioada 16 – 19 octombrie 2025. În cadrul acestei expoziții, vizitatorii vor putea descoperi noile SUV-uri chinezești cu tehnologii moderne – în culori și versiuni diferite. „Tehnologiile avansate ale industriei auto, care au cucerit deja Asia […]
Programului Național „+3.000 lei pentru cariera ta”: peste 80 de tineri vor primi indemnizația lunară, iar alți peste 1.000 urmează să finalizeze validarea # Curentul.md
La două luni de la lansarea Programului Național „+3.000 lei pentru cariera ta”, 83 de tineri sunt pe cale să primească indemnizația de 3.000 lei lunar, iar alți peste 1.000 de tineri au fost identificați ca pre-eligibili și urmează să finalizeze procedura digitală de validare. Programul oferă tinerilor cu vârsta între 18 și 35 de ani o indemnizație lunară […]
Inflația în Republica Moldova a crescut cu 0,1% în septembrie: scumpiri la carburanți și servicii de învățământ # Curentul.md
Biroul Național de Statistică informează că, în luna septembrie 2025, prețurile medii de consum s-au majorat față de: luna august 2025 cu 0,1% (indicele lunar al prețurilor de consum a constituit 100,1%); luna decembrie 2024 cu 4,9% (indicele prețurilor de consum de la începutul anului curent a constituit 104,9%); luna septembrie 2024 cu 6,9% (indicele prețurilor de consum în ultimele 12 luni a constituit 106,9%). Inflația lunară În luna septembrie 2025 […]
Filat: „Discuțiile în jurul personajului Plahotniuc sunt exagerate și mult prea multe” # Curentul.md
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, a comentat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, informează CURENTUL. „Eu nu am nici o treabă cu venirea lui acasă. Și apropo, aici este o situație, tot aud pe unul, pe altul, a venit, a revenit. A fost adus acasă! Asta este o diferență foarte mare. […]
Un cetățean irakian, anunțat în căutare internațională a fost extrădat în Republica Moldova # Curentul.md
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova își reconfirmă angajamentul față de respectarea legalității și transparenței la frontieră, transmițând un mesaj de fermitate: toate acțiunile sunt analizate cu atenție, iar respectarea legii este un principiu esențial pentru siguranța cetățenilor. La data de 9 octombrie, în punctul de trecere a frontierei „Leușeni – Albița”, autoritățile moldovene au […]
Igor Grosu, în vizită la București: „Sunt sigur că ne vom alătura României în familia europeană” # Curentul.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului, ieri, la București, s-a întâlnit cu liderul USR în Camera Deputaților, Bogdan-Ionel Rodeanu, Cătălin Drulă, vicepreședinte al Camerei Deputaților, liderul USR în Senatul României, Ștefan Pălărie, și senatorul USR Cristian Ghinea, informează CURENTUL. Discuțiile au fost despre cooperarea dintre Parlamentele Republicii Moldova și României și necesitatea menținerii unei legături trainice odată […]
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale se mențin pe un trend ușor descendent, reflectând evoluțiile recente de pe piețele internaționale. Astfel, în ultimele două săptămâni, prețurile la principalele produse petroliere au scăzut gradual cu aproximativ 2% la benzină și 1,75% la motorină. Reducerea ușoară […]
Expert, despre limitarea activității partidelor în campanie electorală: În UE nu există așa măsuri restrictive # Curentul.md
Analistul politic Cornel Ciurea a studiat legislația europeană în privința limitării activității partidelor în campanie electorală și a constatat că în statele europene, nemijlocit Germania, Franța, Spania, România, nu au fost excluse partide din cursa electorală pe motiv că s-ar presupune că formațiunile au încălcat anumite prevederi. De altfel, limitarea temporară a activității partidelor nu […]
ASP anunță zi liberă pe 14 octombrie în Chișinău, Briceni, Florești, Rezina, Vulcănești și Bender # Curentul.md
Cu prilejul Hramului municipiului Chișinău și al orașelor Briceni, Florești, Rezina, Vulcănești și Bender (Varnița), marcat pe data de 14 octombrie, Agenția Servicii Publice informează că, pentru subdiviziunile teritoriale din localitățile menționate, ziua de 14 octombrie 2025 va fi declarată zi de odihnă. Solicitanții de servicii se pot adresa la centrele multifuncționale din alte localități […]
Socialiștii reacționează la declarațiile comuniștilor: „Decizia privind fracțiunile va fi luată la prima ședință a Parlamentului” # Curentul.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a venit cu o reacție la declarațiile făcute de liderul Partidului Comuniștilor referitor la formarea unei fracțiuni parlamentare separate. PSRM precizează că formațiunea se află în prezent în proces de contestare a rezultatelor alegerilor parlamentare în instanțele de judecată, iar ulterior cauza urmează să fie examinată în cadrul ședinței […]
Dmitri Torner: În alegerile parlamentare s-au constatat o mulţime de devieri, situaţii anormale, care arată că starea democraţiei în Moldova lasă mult de dorit # Curentul.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, fost candidat la parlamentare, a venit cu câteva concluzii pe marginea alegerilor parlamentare din data de 28 septembrie 2025. Și prima sa concluzie importantă este că „aceste alegeri, din păcate, nu au fost o competiţie a programelor, ideilor şi soluţiilor pentru gravele probleme cu care se […]
La editura „Tipo Moldova” din Iași, Leo Butnaru a publicat 11 volume din „Jurnalul unei epoci” # Curentul.md
La editura „Tipo Moldova” din Iași, Leo Butnaru a publicat 11 volume din „Jurnalul unei epoci”, ținut, scris în perioada anilor 1969-2022. Notele, confesiunile încep încă din perioada de studenție (octombrie 1969), când autorul studia la anul trei jurnalism (USM). De altfel, în 2000, Leo Butnaru a publicat volumul diaristic „Student pe timpul rinocerilor”, iar […]
Petr Vlah: Autonomia Găgăuză traversează o perioadă destul de complicată, dar de maximă responsabilitate. De alegerea la scrutinul pentru Adunarea Populară depinde decisiv prezentul şi viitorul autonomiei # Curentul.md
Petr Vlah, fost candidat la alegerile parlamentare, constată că în scurt timp urmează să aibă loc alegeri în Adunarea Populară a Găgăuziei și că „aceste alegeri au o însemnătate aparte, care le fac diferite de toate scrutinele de acest fel ce au avut loc anterior. Astfel, pe lângă faptul că în aceste alegeri vor fi […]
Biblioteca Națională marchează 150 de ani de la nașterea Reginei Maria printr-o expoziție aniversară # Curentul.md
Pentru a marca 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, Biblioteca Națională a Moldovei organizează expoziția cu genericul „„Regina Maria – singura regină a României Mari”, care va ilustra personalitatea legendarei suverane, cea care continuă să ne dăruiască lecții despre frumos, diplomație, sacrificiu, curaj, patriotism. Regina Maria a scris proză, poezie, literatură […]
CCIA trage un dublu semnal de alarmă: corupție în mass-media și progrese limitate în combaterea fraudei financiare # Curentul.md
Comitetul Consultativ Independent Anticorupție a elaborat un nou raport privind corupția în sectorul media din Republica Moldova și a evaluat implementarea recomandărilor din Raportul nr. 1 „Republica Offshore. Analiza factorilor care au contribuit la frauda sistemică și spălarea banilor în sectorul bancar, de asigurări și financiar din Republica Moldova”. CCIA a publicat astăzi, 10 octombrie 2025, un […]
Combinatul de Vinuri „Cricova” – simbol al vinului moldovenesc, laureat al „Marelui Premiu” la Ziua Națională a Vinului # Curentul.md
Combinatul de Vinuri „Cricova” a fost distins cu „Marele Premiu” în domeniul vinificației în cadrul celei de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, care a avut loc în Republica Moldova în perioada 4-5 octombrie 2025. La eveniment au participat peste 100 de companii vinicole și producători de vinuri. „Marele Premiu” obținut de „Cricova” este […]
UCIP IFAD, în colaborare cu Rețeaua Națională de Dezvoltare LEADER și Grupurile de Acțiune Locală, a lansat Programul de granturi pentru adaptarea la schimbările climatice: 2 mii de fermieri din zone rurale vulnerabile vor primi echipamente agricole. 2 mii de agricultori, în special tineri, femei, fermieri cu venituri reduse, din familii monoparentale sau familii cu […]
Moldova accelerează tranziția energetică în sectorul rezidențial: peste 500.000 m² de locuințe vor fi renovate până în 2027 # Curentul.md
Forumul Asociațiilor de Locatari din Moldova, desfășurat la Chișinău, a evidențiat importanța procesului de reorganizare a Asociațiilor de Proprietari din Condominiu (APC) și promovarea soluțiilor de eficiență energetică, facilitând accesul la finanțare pentru renovarea blocurilor locative. Forumul a reunit peste 170 de participanți – reprezentanți ai autorităților publice, lideri ai asociațiilor de proprietari, experții, organizații […]
Republica Moldova a devenit cel de-al 37- lea stat participant la EuroHPC (Inițiativa Comună Europeană pentru Calcul de Înaltă Performanță), marcând un nou pas important în consolidarea poziției țării în domeniul super computerizare și al tehnologiilor digitale de vârf. Aderarea țării noastre la EuroHPC reprezintă o etapă majoră în direcția integrării într-o rețea europeană de […]
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii că, începând cu data de 10 octombrie 2025, vor intra în vigoare modificările privind completarea Declarației TVA, cu scopul de a optimiza procesul și de a facilita depunerea corectă a dării de seamă menționate. Pentru punerea în aplicare a acestor modificări, în data de 9 octombrie, între orele 17:00-19:00, […]
Vlad Filat: Dorin Recean trebuie să rămână prim-ministru pentru că trebuie să rezolve multitudinea de probleme generate de guvernul PAS # Curentul.md
Ex-premierul Vlad Filat afirmă că Dorin Recean trebuie să rămână în funcția de prim-ministru: „nu pentru că ar fi fost un premier bun, ci pentru că el este cel care trebuie să rezolve multitudinea de probleme generate de guvernul PAS aflat sub conducerea sa. Este firesc ca cel care a creat problemele să fie și cel […]
Doi tineri condamnați la 11 ani de închisoare pentru schema cu „ruda implicată în accident” # Curentul.md
Procuratura municipiului Chișinău anunță condamnarea a doi tineri, în vârstă de 23 și 22 de ani, din or. Bender, care, prin acțiuni coordonate, au acționat într-un grup criminal, specializat în comiterea a 6 episoade de escrocherie, utilizând schema „ruda implicată în accident”. Acțiunile infracționale au fost săvârșite cu intenție, prin inducerea și menținerea în eroare […]
Opinie: Ceban, Vlah şi Costiuc – trei cazuri care trebuie studiate de politologii din întreaga lume # Curentul.md
Campaniile electorale în Republica Moldova tot timpul au însemnat multă murdărie. Dar ceea ce s-a întâmplat în alegerile parlamentare din acest an a depăşit cu mult limitele corectitudinii, legalităţii şi bunului simţ. În special merită atenţie cazurile lui Ion Ceban, lider al MAN, unul din liderii Blocului electoral „Alternativa”, al Irinei Vlah şi a partidului […]
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unei femei, originare din raionul Nisporeni, în vârstă de 35 de ani, pentru comiterea infracțiunii de trafic de ființe umane în scop de exploatare sexuală. Acțiunile infracționale au fost săvârșite prin recrutarea, transportarea și adăpostirea unei persoane adulte, fără consimțământul acesteia, în scopul exploatării sexuale comerciale, prin răpire, înșelăciune […]
Viceprim-ministrul Roman Roșca: „Este necesară încetarea oricăror forme de intimidare a cetățenilor din regiunea transnistreană” # Curentul.md
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca a avut o întrevedere cu Thomas Lenk, reprezentantul special al Președinției în exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană. Discuțiile s-au axat pe situația actuală din regiunea transnistreană, în special în sfera drepturilor omului, în contextul complicării constante a acesteia și a intensificării presiunilor din partea Tiraspolului în privința […]
Obiectivele Republicii Moldova în domeniul digitalizării și al tranziției energetice, precum și măsurile de consolidare a securității cibernetice a infrastructurii critice, au fost în centrul discuțiilor din cadrul evenimentului „Energy Cybersecurity – aspecte practice”, organizat în contextul celei de-a doua etape a Consultărilor Publice privind proiectul Strategiei energetice a Republicii Moldova până în anul 2050. […]
Activitatea Partidului Democrat Modern din Moldova, limitată pentru 12 luni prin decizia Curții de Apel # Curentul.md
Curtea de Apel Chișinău a dispus astăzi limitarea activității Partidului Politic „Partidul Democrat Modern din Moldova” pentru o perioadă de 12 luni. Prin această hotărâre, instanța a admis integral acțiunea înaintată de Ministerul Justiției, informează CURENTUL. La data de 22 septembrie 2025, Ministerul Justiției a depus o cerere de chemare în judecată împotriva formațiunii menționate, solicitând limitarea activității acesteia pentru […]
Metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor a fost aprobată și publicată de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pe portalul documentelor normative în construcție (www.ednc.gov.md). Aceasta completează Regulamentul privind cerințele minime de performanță energetică a clădirilor și a fost elaborată în colaborare și coordonare cu Ministerul Energiei. Documentul stabilește un cadru normativ pentru […]
Curtea de Apel a anulat parțial hotărârea CEC prin care Partidul „Democrația Acasă” a fost lipsită de alocații de la buget # Curentul.md
Curtea de Apel Centru a anulat parțial hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4140 din 03.10.2025 în partea sancțiunii complementare sub forma de lipsire de alocații de la bugetul de stat a Partidului „Democrația Acasă” pentru performanțele obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, pentru perioadă de 12 luni, începând cu luna noiembrie 2025, pentru […]
Viceprim-ministrul Bolea participă la discuțiile privind investițiile strategice și conectivitatea regională în cadrul Global Gateway 2025 # Curentul.md
În perioada 9–10 octombrie, viceprim-ministrul Vladimir Bolea va reprezenta Republica Moldova la Forumul „Global Gateway 2025”, eveniment internațional de nivel înalt organizat la Bruxelles sub egida Comisiei Europene. Forumul va reuni lideri guvernamentali, instituții financiare internaționale și reprezentanți ai mediului de afaceri, pentru a discuta despre parteneriate strategice și investiții în infrastructură, într-un context geopolitic […]
„Alegerile din Moldova nu mai reprezintă de mult o sărbătoare a democrației, întrucât pe scena politică se confruntă, de regulă, diverse versiuni concurente ale constrângerii, lipsei de libertate și autoritarismului. Iar întrebarea care dintre aceste forme de autoritarism va învinge — constituie, de fapt, întreaga intrigă” – a declarat Mark Tkaciuk, deputat ales pe lista […]
Olesea Stamate despre plafonarea achizițiilor în numerar: „Băncile câștigă. Oamenii pierd” # Curentul.md
Olesea Stamate, fost candidat la alegerile prezidențiale, spune că „legea prin care au fost plafonate achizițiile în numerar își arată efectele. Dacă datele pentru trimestrul doi înca nu erau foarte reprezentative, păi iată trimestrul 3 al anului deja ne spune mult mai mult”, informează CURENTUL. „Modificările legislative au intrat în vigoare la 1 aprilie. Deci […]
Cabinetul de Miniștri a aprobat Strategia Militară 2025-2035 pentru consolidarea apărării Republicii Moldova # Curentul.md
Cabinetul de miniștri a aprobat Strategia militară 2025-2035, care stabilește principalele direcții de dezvoltare a sistemului național de apărare al Republicii Moldova. Documentul urmărește consolidarea capacităților de apărare ale statului și adaptarea acestora la noile realități de securitate. Direcțiile prioritare de modernizare a Forțelor Armate includ modernizarea capacităților de apărare aeriană, consolidarea apărării cibernetice și […]
Igor Dodon critică Strategia Militară: „Guvernarea PAS prioritizează militarizarea în locul reformelor sociale” # Curentul.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, spune că „alegerile au trecut — dar „sperietorile” continuă. Astăzi, guvernul PAS a aprobat Strategia Militară a Republicii Moldova până în anul 2035. În condițiile în care oamenii părăsesc masiv țara în căutarea unei vieți mai bune, economia este ruinată, cheltuielile sociale sunt reduse, iar accesul la […]
Ion Ceban: Guvernarea a decis ca locuitorii Chișinăului să plătească taxa de salubrizare de două ori pentru anul 2025 # Curentul.md
Ion Ceban, primarul capitalei, spune că guvernarea, prin deciziile sale, a decis ca locuitorii Chișinăului să plătească taxa de salubrizare de două ori pentru anul 2025, au pregătit și avizele de plată. Potrivit spuselor sale, săptămâna viitoare vom convoca ședința Consiliului Municipal Chișinău, pentru a nu permite ca cetățenii să mai achite o dată această […]
Guvernul a aprobat Programul național de prevenire și combatere a criminalității 2026–2030 # Curentul.md
Gradul de siguranță al cetățenilor va spori, iar autoritățile vor acționa mai eficient pentru prevenirea și combaterea infracționalității. Guvernul a aprobat Programul național de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2026–2030. Documentul urmărește reducerea criminalității și consolidarea protecției cetățenilor prin măsuri de prevenire, cooperare între instituții și modernizarea instrumentelor de intervenție. Mai exact, Programul […]
Pe teritoriul Republicii Moldova în perioada 29.09.2025-06.10.2025 a fost înregistrat un focar de rabie la câine în localitatea Tîrzieni, raionul Orhei. Totodată, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță că în această perioadă au fost eradicate cu succes toate focarele de Pestă porcină africană (PPA) din raionul Hîncești. La moment, a rămas activ un singur focar […]
Și-a stropit soția cu benzină și a încercat să-i dea foc: Un bărbat din Căușeni, pe banca acuzaților # Curentul.md
Procuratura Căușeni anunță că a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a unui bărbat de 30 de ani în comiterea infracțiunii de violență în familie. Potrivit probatoriului administrat, la 21 iunie 2025, în timpul conflictului între învinuit și soția sa, acesta a luat o sticlă de benzină, […]
Până în 2027, 100 000 de gospodării vulnerabile vor primi contoare inteligente pentru consum controlat # Curentul.md
Gospodăriile vor putea să-și gestioneze mai eficient consumul de energie, prin continuarea instalării contoarelor inteligente, iar rețelele vor fi modernizate, reducând semnificativ pierderile de energie. Guvernul a aprobat Programul de transformare digitală a domeniului energetic pentru anii 2026–2030. Potrivit documentului, până în 2027, 100.000 de gospodării vulnerabile vor fi dotate cu contoare inteligente, iar în […]
Un bărbat de 30 de ani a fost reținut la scurt timp după ce a sustras o trotinetă din scara unui bloc de locuit din sectorul Rîșcani al capitalei. Incidentul a avut loc în seara zilei de ieri, iar intervenția promptă a echipajului Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă din cadrul Direcției de Poliție Chișinău […]
Laureații Premiului Național 2025, anunțați oficial: Recunoaștere pentru realizări excepționale în diverse domenii # Curentul.md
Guvernul a aprobat lista câștigătorilor din acest an ai Premiului Național. Vor fi premiați 11 profesioniști, care au obținut realizări remarcabile în domeniile artă, știință, literatură, cultură și sport. Prim-ministrul Dorin Recean a felicitat laureații și colectivele care muncesc alături de aceștia. „Republica Moldova are foarte multe talente extraordinare și trebuie să găsim modalități de […]
Doi copii și trei maturi au suferit intoxicații cu gaz în municipiul Chișinău, ca urmare a acumulării gazului emanat de la hota unui cazan. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 8 octombrie 2025, într-un apartament dintr-un bloc de locuit de pe strada Nicolae Testemițanu 37, din capitală. Apelul la Serviciul 112 a fost […]
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) informează că, în ultimele ore, au fost înregistrate tentative de atacuri cibernetice de tip DDoS asupra infrastructurii IT guvernamentale, având ca scop perturbarea funcționării normale a serviciilor publice și crearea de disconfort utilizatorilor. Din cauza intensității acestor atacuri, unele servicii guvernamentale ar putea fi temporar indisponibile sau să […]
17 octombrie – ultima zi de depunere a actelor privind procurarea serviciilor medicale pentru anul 2026 # Curentul.md
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) amintește că au mai rămas zece zile pentru depunerea actelor în vederea procurării serviciilor medicale pentru anul 2026. Astfel, prestatorii de servicii medicale care doresc să ofere servicii în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) pentru anul 2026 urmează să depună dosarul la CNAM până în data […]
Sergiu Diaconu a fost numit, astăzi, de Guvern, în funcția de director general al Centrului de Management al Crizelor, pentru o perioadă de 5 ani, informează CURENTUL. Mandatul său va începe la 21 octombrie 2025. Totodată, Cabinetul de miniștri a aprobat suspendarea raporturilor de serviciu ale lui Sergiu Diaconu, din 20 octombrie curent, din funcția de […]
Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național. În perioada 29.09.2025-05.10.2025 (săptămâna 40/2025), au fost înregistrate 1747 de cazuri de IACRS, majoritatea la copii, fiind în descreștere cu 60% față de aceeași perioadă a sezonului precedent. În perioada nominaliză au fost înregistrate două cazuri […]
Igor Dodon și Oleg Ozerov au discutat perspectivele relațiilor Moldovei cu Rusia și situația regională # Curentul.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov. Oficialii au făcut un schimb de opinii cu privire la situația politică și de securitate în regiune, rezultatele recente ale alegerilor parlamentare și perspectivele relațiilor moldo-ruse. „Am subliniat importanța dialogului continuu cu toți partenerii externi, pledând pentru o […]
Partidul Democrația Acasă denunță acțiuni de intimidare și infiltrare în rândurile sale # Curentul.md
Partidul Politic Democrația Acasă, printr-un comunicat de presă, condamnă cu fermitate acțiunile abuzive și metodele de filaj, intimidare și infiltrare la care au fost supuși în ultimele luni. Formațiunea spune că în mod organizat și coordonat, nu doar structurile statului au fost implicate în aceste acțiuni, dar și grupări criminale care au introdus infiltrați în […]
