LIVE TEXT/ Trump sugerează posibilitatea furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Cred că ar trebui să discutăm despre asta cu Rusia”. Război în Ucraina, ziua 1328

16:10

În ultimele zile, mai mulți oameni s-au declarat nemulțumiți pe rețelele de socializare după ce au investit în platforma de tranzacționare TUX Moldova, iar aceasta s-a prăbușit. Oamenii legii susțin că până acum n-au primit nicio plângere din partea unor presupuși investitori ai platformei, dar au inițiat un proces penal. În același timp, expertul economic...