Kremlinul amenință Republica Moldova după scenariul ucrainean: „Nu va avea parte de nimic bun”
DISINFO.MD, 13 octombrie 2025 07:10
Kremlinul a lansat noi amenințări la adresa Republicii Moldova, după ce Chișinăul a adoptat o strategie militară care califică Rusia drept „principala amenințare" la adresa securității naționale. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că „Moldova nu va avea parte de nimic bun" dacă își va continua parcursul european și, în același timp, se va „confrunta cu Rusia", relatează [...]
• • •
Acum 15 minute
07:30
Armata lui Putin practică în orașele ucrainene ocupate un jaf sistemic. Peste 25.000 de locuințe confiscate # DISINFO.MD
Rusia a confiscat cel puțin 25.000 de apartamente și case în teritoriile ucrainene ocupate, transformând această acțiune într-o afacere sistemică. Dictatorul rus Vladimir Putin justifică invazia la scară largă, printre altele, prin „eliberarea" regiunilor vorbitoare de limbă rusă. În realitate, teritoriile aflate sub ocupație rusă sunt supuse unor jafuri pe scară largă. Aceasta este concluzia unei investigații publicate [...]
Acum o oră
07:10
Kremlinul amenință Republica Moldova după scenariul ucrainean: „Nu va avea parte de nimic bun” # DISINFO.MD
Kremlinul a lansat noi amenințări la adresa Republicii Moldova, după ce Chișinăul a adoptat o strategie militară care califică Rusia drept „principala amenințare" la adresa securității naționale. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că „Moldova nu va avea parte de nimic bun" dacă își va continua parcursul european și, în același timp, se va „confrunta cu Rusia", relatează [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
ANALIZĂ // Europa se teme că este deja în război, în timp ce America pare să nu observe # DISINFO.MD
„Nu suntem în război, dar nici în pace nu mai trăim." Declarația cancelarului german Friedrich Merz, făcută luna trecută, a fost scurtă, dar plină de ecouri istorice. Nu are dramatismul faimoaselor cuvinte ale lui Sir Edward Grey, rostite în ajunul Primului Război Mondial — „Lămpile se sting peste tot în Europa" — însă avertizează, la [...]
10:50
Cum a reușit Ucraina să schimbe cursul confruntării cu Rusia. „Suntem în război cu Rusia de 300 de ani. Mai putem rezista o vreme” # DISINFO.MD
Deși Rusia a pariat pe trecerea timpului, o nouă strategie ucraineană începe să dea rezultate neașteptate. Într-o pădure din apropierea liniei frontului, doi soldați ruși au ieșit dintre copaci și au mers încet pe un drum de pământ, aparent fără să știe că sunt urmăriți din aer. O dronă ucraineană, zburând la joasă altitudine, a [...]
10:30
Agenți maghiari, suspectați că au încercat să racoleze funcționari ai Comisiei Europene. Concluziile unei investigații de presă # DISINFO.MD
Maghiarii ar fi acționat ani la rând cu rețele de influență la Bruxelles și ar fi încercat, potrivit unei investigații internaționale, să racoleze inclusiv personal din cadrul Comisiei Europene pentru a lucra în favoarea serviciilor secrete de la Budapesta. Informațiile au fost publicate într-o investigație comună realizată de cotidianul german Der Spiegel, publicația belgiană De [...]
10:20
Tot mai multe companii industriale din Rusia își reduc săptămânile de lucru, trimit angajații în concedii fără plată sau fac concedieri, totul în încercarea de a diminua costurile. Problemele afectează domenii diverse – de la transporturi feroviare și industria auto, până la metalurgie, mineritul de diamante și producția de ciment. Căile Ferate Ruse le-au cerut [...]
10:00
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga # DISINFO.MD
Președintele rus Vladimir Putin a ajuns miercuri, 8 octombrie, în Tadjikistan, după ce nu mai vizitase această țară din 2022. Deși Tadjikistanul este membru al Curții Penale Internaționale (CPI) și ar fi trebuit, potrivit obligațiilor internaționale, să îl aresteze pe liderul de la Kremlin, autoritățile de la Dușanbe i-au oferit o primire fastuoasă. Organizația Human [...]
09:50
Patru moldoveni vor fi judecați la Paris pentru inscripționarea unor mesaje jignitoare despre războiul din Ucraina # DISINFO.MD
Patru bărbați născuți în Republica Moldova vor fi judecați pe 23 februarie 2026, la Tribunalul Corecțional din Paris, fiind acuzați că au inscripționat, în iunie 2024, sicrie și ziduri cu mesaje referitoare la războiul din Ucraina. Procurorii francezi consideră că acțiunea ar fi făcut parte dintr-o „întreprindere de demoralizare" a armatei franceze, potrivit unor surse apropiate dosarului [...]
09:30
China a ajutat Rusia să creeze un sistem de război electronic împotriva dronelor ucrainene și a sistemului Starlink # DISINFO.MD
Documente interne ale conglomeratului rusesc Rostec sugerează că China a colaborat cu Rusia pentru dezvoltarea și furnizarea de sisteme de război electronic (EW), menite să protejeze infrastructura strategică rusă de atacurile cu drone ucrainene, scrie, militarnyi.com. Informațiile au fost publicate de grupul de hackeri Black Mirror, care susține că a obținut acces la corespondența și [...]
09:20
Noapte de foc la Kiev: un atac rusesc cu drone a provocat incendii și pene de curent în capitala Ucrainei. Mai multe persoane au fost rănite # DISINFO.MD
Un atac major al forțelor ruse asupra centrului Kievului a provocat un incendiu într-o clădire rezidențială cu mai multe etaje și a vizat obiective energetice vineri dimineață, întrerupând alimentarea cu energie electrică în unele părți ale capitalei, au declarat oficialii. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a spus că nouă persoane au fost rănite, cinci dintre ele [...]
9 octombrie 2025
16:11
Consilier al administrației ruse din Harkov a instruit moldoveni în Serbia pentru destabilizări # DISINFO.MD
Doi cetățeni străini – un rus și un belarus – au organizat o tabără de antrenament în Serbia, unde peste 150 de moldoveni au fost instruiți pentru acțiuni de destabilizare în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, potrivit agenției de presă IPN. Cetățeanul rus Serghei Andreenkov, membru al partidului de guvernământ Rusia Unită și consilier [...]
16:11
Șeful Armatei României: „Un atac direct al Rusiei asupra unui stat NATO este puțin probabil, dar nu poate fi exclus” # DISINFO.MD
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat într-un interviu pentru Euronews că este puțin probabil ca Federația Rusă să atace un stat membru NATO, însă o astfel de posibilitate nu poate fi complet exclusă. Potrivit acestuia, România are capacitatea necesară pentru apărare și poate rezista în fața unui eventual atac. „Din analizele [...]
16:11
FSB investighează deturnarea fondurilor destinate influențării alegerilor din Republica Moldova # DISINFO.MD
Potrivit unei surse citate de publicația rusă VChK-OGPU, în cadrul FSB-ului rus are loc o amplă anchetă privind deturnarea banilor alocați în ultimii ani pentru operațiuni menite să asigure un rezultat favorabil Kremlinului la alegerile din Republica Moldova. Verificările au fost inițiate de noul șef al celei de-a Cincea Direcții a FSB, Alexei Komkov, și [...]
8 octombrie 2025
10:00
Beijingul și Moscova par să fi găsit un scop comun: o Europă divizată și slăbită, prinsă între presiunea militară rusă și influența economică a Chinei. În spatele unor incidente aparent izolate, analiștii văd o strategie coordonată de uzură, care vizează în primul rând coeziunea transatlantică. În ultimele săptămâni, Europa a fost scena unui val de [...]
09:50
Sosiile, „valiza neagră”, amantele și elixirul tinereții. Principalele povești întreținute de Vladimir Putin # DISINFO.MD
Vladimir Putin a împlinit, marți, 7 octombrie, 73 de ani. De peste un sfert de secol la putere, a devenit eroul propriilor legende – cu sosii, haremuri, „valiză neagră" și căutare a nemuririi. Publicația Focus prezintă cele mai comune zvonuri care îl înconjoară pe dictator – aceleași pe care Kremlinul însuși le-a ajutat să le [...]
09:30
Rusia a modificat semnificativ modul în care lovește teritoriul ucrainean, trecând la o strategie mai sofisticată și mai periculoasă. Potrivit analistului militar Julian Röpcke de la publicația germană Bild, o parte dintre dronele „Shahed" folosite în ultimele săptămâni sunt acum echipate cu camere și emițătoare capabile să trimită în timp real coordonatele sistemelor ucrainene de [...]
09:20
UE vrea să oprească spionii ruși la graniță. Eficiența, pusă sub semnul întrebării: „Dronele și războiului hibrid nu au nevoie de vize” # DISINFO.MD
În contextul înmulțirii tentativelor de sabotaj ale Rusiei în UE, guvernele Uniunii au convenit să restricționeze mișcarea diplomaților ruși în Europa. Măsura nu rezolvă cauzele de fond ale vulnerabilității europene, susțin experții consultați de „Adevărul". Guvernele UE au convenit să restricționeze mișcarea diplomaților ruși în interiorul Uniunii Europene, ca răspuns la numărul tot mai mare de [...]
09:00
Deja afectată de un „cocktail toxic" format din războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina, politica comercială imprevizibilă a președintelui american Donald Trump și ascensiunea partidelor populiste de extremă dreapta, Europa se confruntă acum cu o nouă criză: prăbușirea guvernului francez, care a rezistat mai puțin de o zi în funcție. Anunțul a zguduit piețele [...]
08:50
Kremlinul ameninţă după înghețarea activelor sale în Occident. Cum vor fi afectaţi cetăţenii străini de pe teritoriul rus # DISINFO.MD
Moscova a confirmat marţi că răspunde sancţiunilor şi îngheţării activelor Rusiei în Occident prin confiscări şi naţionalizări ale companiilor şi activelor cetăţenilor străini de pe teritoriul rus. „Aceste măsuri au fost luate în contextul climatului ostil care a fost creat în jurul Rusiei şi al altor acţiuni ostile, inclusiv în sfera economică, desfăşurate de anumite [...]
08:40
Putin a rămas fără bani pentru război. În Rusia vine „apocalipsa” taxelor. Crește TVA și se taie bani de la Sănătate # DISINFO.MD
Un nou val de creșteri de impozite, care va începe în Rusia anul viitor, va aduce venituri suplimentare de 2,3 trilioane de ruble la bugetul pe 2026, a anunțat luni ministrul Finanțelor, Anton Siluanov, în discursul său adresat Consiliului Federației. El a reamintit că aceasta se referă în principal la o creștere a cotei TVA [...]
7 octombrie 2025
11:20
ANALIZĂ // „Colacul de salvare al Ucrainei”. Cum a reușit Kievul să mențină funcțională calea ferată pe timp de război # DISINFO.MD
Rusia și-a intensificat atacurile aeriene asupra Ucrainei într-un ritm fără precedent. Forțele lui Putin au luat, din nou, în vizor, principalul mod de transport al ajutorului militar internațional către Ucraina, calea ferată. De la izbucnirea războiului, calea ferată din Ucraina a trecut printr-un efort fără precedent și a reușit să rămână funcțională în condiții care [...]
11:00
Țările baltice și Polonia, reacții dure după ce Angela Merkel a sugerat că sunt parțial responsabile pentru războiul din Ucraina # DISINFO.MD
Oficialii polonezi și baltici au reacționat furios la ceea ce percep ca fiind o acuzare din partea fostei cancelare germane Angela Merkel, care le-a atribuit o parte din vina pentru invazia Rusiei în Ucraina. „Sunt uimit că, după tot ce s-a întâmplat în Ucraina, ea încă mai gândește astfel", a declarat un fost lider despre [...]
10:50
Ucraina accelerează producția rachetelor „Flamingo”. Motoare turboventilator sovietice refolosite, iar fuzelajul din carbon poate fi produs în doar șase ore # DISINFO.MD
Ucraina intenționează să mărească producția propriilor rachete de croazieră cu rază lungă FP‑5, supranumite „Flamingo" — arme care, potrivit relatărilor, pot lovi ținte la câteva mii de kilometri distanță și care, probabil, au fost deja folosite în atacuri asupra teritoriului rus. Conducerea Fire Point Defense spune că în prezent fabrică între două și trei rachete [...]
10:30
Cum îl folosește duhovnicul lui Putin pe Charlie Kirk pentru a cuceri conservatorii americani # DISINFO.MD
La doar câteva ore înainte de ceremonia comemorativă pentru activistul american Charlie Kirk, unul dintre cei mai influenți clerici ai Rusiei a publicat un text elogios cu evidente conotații politice. Pe site-urile Pravoslavie.ru și OrthoChristian.com a apărut un articol semnat de Mitropolitul Tihon Șevkunov, considerat adesea cel mai apropiat sfetnic spiritual al președintelui Vladimir Putin. [...]
10:20
„Revoluția dronelor” a rescris războiul din Ucraina. Poate schimba și modul de luptă al Occidentului? # DISINFO.MD
Incidentele cu drone rusești care au traversat recent granițele Poloniei și României au stârnit nu doar îngrijorare politică la Bruxelles — ele au scos la iveală o slăbiciune tehnologică a Vestului. Din aproximativ 20 de drone rusești Gerbera care au trecut frontiera în Polonia, cel puțin 15 nu au fost interceptate: au căzut din aer [...]
10:00
Merz arată cu degetul spre Moscova după ce drone străine au survolat aeroportul din Munchen: „Sunt tentative de spionaj” # DISINFO.MD
Cancelarul Germaniei suspectează că Moscova se află în spatele majorității dronelor observate în spațiul aerian german în ultimele zile, care au forțat închiderea temporară a aeroportului din München, potrivit Politico. „Bănuim că o parte semnificativă este probabil controlată de Rusia. Dar investigăm problema și, indiferent de unde provine, reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității noastre", [...]
09:40
Trump spune că ar vrea să știe care sunt planurile Kievului pentru rachetele Tomahawk înainte de a le furniza # DISINFO.MD
Președintele SUA a declarat că a „cam luat o decizie" privind furnizarea rachetelor cu rază lungă de acțiune, în timp ce Danemarca intensifică verificările petroliere după observații de drone, scrie The Guardian într-o analiză. Președintele american Donald Trump a afirmat că ar dori să afle ce intenționează Ucraina să facă cu rachetele americane Tomahawk înainte de a fi de [...]
09:30
Un soldat rus a fost condamnat la închisoare de Moscova, după ce Ucraina l-a eliberat într-un schimb de prizonieri. Ce acuze i-au adus # DISINFO.MD
Un soldat rus eliberat în urma unui schimb de prizonieri cu Ucraina a fost condamnat la 4 ani de închisoare de o instanţă din Moscova, după ce, în captivitate, a acordat interviuri unui blogger ucrainean, potrivit Moscow Times, care citează publicația de știri Mediazona. Tribunalul orașului Moscova l-a găsit vinovat pe Pavel Guguyev pentru acuzațiile de [...] Articolul Un soldat rus a fost condamnat la închisoare de Moscova, după ce Ucraina l-a eliberat într-un schimb de prizonieri. Ce acuze i-au adus apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Record istoric în Rusia: peste 200 de condamnări pentru trădare de patrie și spionaj timp de jumătate de an # DISINFO.MD
Instanțele din Federația Rusă au pronunțat, în primele șase luni ale anului curent, 224 de condamnări în dosare privind trădarea de patrie, spionaj și colaborarea confidențială cu state străine, cel mai ridicat număr înregistrat în întreaga istorie modernă a Rusiei. Potrivit datelor Centrului Analitic al lui Kirill Parubeț, pregătite pentru proiectul „Primul Departament”, 232 de [...] Articolul Record istoric în Rusia: peste 200 de condamnări pentru trădare de patrie și spionaj timp de jumătate de an apare prima dată în DISINFO.MD.
06:10
Medvedev comentează incidentele cu drone din Europa: „Este o modalitate de a-i speria pe europeni” # DISINFO.MD
Fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a comentat seria de incidente recente cu drone în mai multe state europene. „Este o modalitate de a-i speria pe europeni”, a declarat Medvedev, fără să recunoască direct implicarea Rusiei. Într-o postare publicată luni, 6 octombrie, pe canalul său de [...] Articolul Medvedev comentează incidentele cu drone din Europa: „Este o modalitate de a-i speria pe europeni” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:40
Propunerea lui Putin de a menține limitele privind armele nucleare, aprobată de Trump: „E o idee bună” # DISINFO.MD
Inițiativa liderului rus Vladimir Putin de a menține în mod voluntar limitele asupra armelor nucleare strategice desfășurate „pare o idee bună”, a declarat președintele american Donald Trump, citat de Reuters. Putin a anunțat luna trecută că Moscova este dispusă să respecte în continuare limitele prevăzute de acordul New START din 2010, care expiră în februarie [...] Articolul Propunerea lui Putin de a menține limitele privind armele nucleare, aprobată de Trump: „E o idee bună” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:10
Rusia a anunțat luni că unitățile sale de apărare aeriană au distrus 251 de drone ucrainene peste noapte, majoritatea în sud-vestul țării. Potrivit Ministerului rus al Apărării, 61 dintre aparatele fără pilot au fost interceptate deasupra apelor Mării Negre, iar una se îndrepta spre Moscova, transmite Reuters. Ministerul a publicat cifrele pe canalul său oficial [...] Articolul Atac ucrainean masiv în Rusia. Moscova susține că a doborât 251 de drone apare prima dată în DISINFO.MD.
6 octombrie 2025
10:20
Partidul populist ANO, condus de fostul premier și om de afaceri Andrej Babiš, a obținut o victorie clară la alegerile parlamentare din Cehia, dar nu a reușit să atingă majoritatea absolută. Potrivit datelor oficiale ale Oficiului Ceh de Statistică, formațiunea sa a acumulat 34,51% din voturi, echivalentul a 80 de mandate din cele 200 ale [...] Articolul Babiš câștigă și deschide ușa euroscepticismului: Ucraina nu e pregătită pentru UE apare prima dată în DISINFO.MD.
10:00
Locuințele aflate în construcție sunt cu aproape 50% mai scumpe decât cele recent finalizate în Moscova. Prețurile locuințelor din clădirile aflate în construcție în Moscova sunt cu 47,8% mai mari decât cele din blocuri noi deja date în exploatare, arată datele bnMAP.pro, citate de Kommersant. În septembrie 2025, un metru pătrat într-un imobil aflat în [...] Articolul Piața imobiliară din Rusia scapă de sub control. Diferențe de peste 300% în Moscova apare prima dată în DISINFO.MD.
09:50
China a înăsprit restricțiile la export, ceea ce face practic imposibilă achiziționarea de către Rusia a utilajelor chinezești cu o precizie de 3–4 microni. Despre acest fapt a vorbit Ildar Nuriev, proprietarul companiei „Tatpromstan”, în cadrul forumului dedicat prelucrării metalelor și tehnologiilor aditive „TEMP”. „China a limitat livrările de echipamente de înaltă tehnologie, deși nu [...] Articolul China întoarce spatele Rusiei. Beijingul limitează exportul de echipamente de precizie apare prima dată în DISINFO.MD.
09:30
În primele șase luni ale anului 2025, instanțele din Rusia au pronunțat 224 de sentințe în dosare de trădare de stat, spionaj și colaborare confidențială cu state străine — un record absolut pentru întreaga istorie modernă a țării. Potrivit datelor Centrului Analitic al lui Kirill Parubeț, pregătite pentru proiectul „Primul Departament”, în aceste dosare au [...] Articolul Record sumbru: Rusia condamnă aproape doi „trădători” pe zi apare prima dată în DISINFO.MD.
09:20
ANALIZĂ // „Escrocheria” preferată a Rusiei. Cum folosește Kremlinul Legea sa „antifraudă” pentru limitarea libertăților și sporirea controlului # DISINFO.MD
În Rusia, lupta împotriva „fraudatorilor” a devenit un pretext preferat pentru înăsprirea legislației digitale. Unele dintre noile măsuri vizează în mod real criminalitatea cibernetică, dar altele par concepute pentru a extinde aparatul represiv al statului, arată Meduza într-o analiză. După interzicerea apelurilor vocale și video pe Telegram și WhatsApp – care a privat milioane de [...] Articolul ANALIZĂ // „Escrocheria” preferată a Rusiei. Cum folosește Kremlinul Legea sa „antifraudă” pentru limitarea libertăților și sporirea controlului apare prima dată în DISINFO.MD.
09:00
Într-un război al cifrelor, al dronelor și al propagandei, povestea lui „Rus”, un soldat ucrainean care a apărat timp de aproape două luni două poduri strategice din regiunea Donețk, amintește că, uneori, istoria se scrie în subsoluri întunecoase, cu mâinile murdare, cu dinții strânși și cu o voință care nu se înclină. Timp de 50 [...] Articolul 27 de soldați ruși uciși de un singur om. Cine este „Rus”, eroul de la Dobropilia apare prima dată în DISINFO.MD.
08:50
Premierul Georgiei anunță măsuri drastice împotriva disidenților și îl acuză pe ambasadorul UE de implicare în proteste # DISINFO.MD
După protestele violente din Tbilisi, premierul Irakli Kobakhidze anunță o campanie dură împotriva disidenților și îl acuză pe ambasadorul UE de ingerință în problemele interne ale țării sale. Tensiunile politice din Georgia ating un nou punct critic. Prim-ministrul Georgiei, Irakli Kobakhidze, a declarat că va impune măsuri drastice împotriva disidenților, în urma protestelor izbucnite la [...] Articolul Premierul Georgiei anunță măsuri drastice împotriva disidenților și îl acuză pe ambasadorul UE de implicare în proteste apare prima dată în DISINFO.MD.
08:30
Jocul periculos al lui Putin, descifrat de un fost spion britanic. „În timp ce noi ne uităm spre cer, Kremlinul sapă tranșee în altă parte” # DISINFO.MD
În ultimele săptămâni, Vladimir Putin pare să fi ridicat nivelul provocărilor la adresa NATO, testând limitele alianței și răbdarea Occidentului. Dincolo de demonstrațiile de forță și incursiunile aeriene deliberate, specialiștii vorbesc despre o strategie a confuziei și epuizării, menită să distragă atenția de la frontul real: războiul din Ucraina. Într-o analiză difuzată în cea mai [...] Articolul Jocul periculos al lui Putin, descifrat de un fost spion britanic. „În timp ce noi ne uităm spre cer, Kremlinul sapă tranșee în altă parte” apare prima dată în DISINFO.MD.
08:20
Putin îl amenință pe Trump cu “distrugerea relațiilor” dacă va da Ucrainei arma cerută de Zelenski # DISINFO.MD
O eventuală decizie a Statelor Unite de a furniza Ucrainei rachete de croazieră cu rază lungă Tomahawk va duce la „distrugerea relațiilor ruso-americane„, a declarat președintele rus Vladimir Putin într-un interviu semnalat duminică de The Moscow Times. Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de până la 2.500 de kilometri, fiind capabile să lovească ținte în adâncimea teritoriului rus. [...] Articolul Putin îl amenință pe Trump cu “distrugerea relațiilor” dacă va da Ucrainei arma cerută de Zelenski apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
„Ochii din cer” ai lui Putin. China, acuzată că a mutat sateliții deasupra Ucrainei, în timpul atacului masiv de duminică # DISINFO.MD
În timpul atacului masiv efectuat de Rusia cu rachete și drone asupra Ucrainei în noaptea de 4 spre 5 octombrie, cel puțin trei sateliți de recunoaștere chinezi au fost observați deasupra regiunilor vestice ale țării, cele mai afectate de atac, scrie The Moscow Times, care citează publicația „Military” și datele serviciului de monitorizare Heavens Above. [...] Articolul „Ochii din cer” ai lui Putin. China, acuzată că a mutat sateliții deasupra Ucrainei, în timpul atacului masiv de duminică apare prima dată în DISINFO.MD.
3 octombrie 2025
17:00
În regiunea transnistreană a fost oprită apa caldă, iar la stațiile PECO nu se mai vinde gaz # DISINFO.MD
Vineri dimineața, în orașele Dubăsari și Grigoriopol a fost oprită furnizarea apei calde, iar în jurul orei 13:00, aceeași măsură a fost aplicată și în Tiraspol, Tighina, Râbnița și Sucleia. Totodată, la stațiile PECO din regiunea transnistreană a fost sistată comercializarea gazului lichefiat, care va fi livrat exclusiv serviciilor de urgență și militare, transmite corespondentul [...] Articolul În regiunea transnistreană a fost oprită apa caldă, iar la stațiile PECO nu se mai vinde gaz apare prima dată în DISINFO.MD.
16:50
Atacuri cibernetice, acțiuni secrete și propagandă. Ce conține raportul cu acțiunile Rusiei, prezentat de președintele României liderilor europeni # DISINFO.MD
O amplă infrastructură de dezinformare coordonată de Federația Rusă a fost folosită încă din anul 2022 pentru a crea o percepție anti-sistem, pe care să o modeleze în contexte cheie, cum au fost alegerile prezidențiale din 2024, este principala concluzie a raportului prezentat de președintele Nicușor Dan liderilor europeni. Raportul citat menționează că această infrastructură [...] Articolul Atacuri cibernetice, acțiuni secrete și propagandă. Ce conține raportul cu acțiunile Rusiei, prezentat de președintele României liderilor europeni apare prima dată în DISINFO.MD.
08:10
Un articol distribuit pe rețelele sociale pretinde că dezvăluie transferul iminent în Moldova a 42.000 de tone de deșeuri toxice îngropate în prezent la Stocamine, în regiunea franceză Alsacia, pe care președinta Maia Sandu l-ar fi acceptat. Cu toate acestea, conducerea depozitului asigură că nu este prevăzută nicio transferare a acestor deșeuri în R. Moldova. Această [...] Articolul FALS: Maia Sandu acceptă deșeurile chimice ale Franței apare prima dată în DISINFO.MD.
07:50
Alegerile parlamentare din 28 septembrie au fost urmate de o avalanșă de acuzații venite atât din partea unor politicieni locali, cât și de la oficiali de la Moscova. Declarațiile despre „alegeri fraudate”, „amestecul Uniunii Europene” sau „victoria PAS doar cu ajutorul diasporei” au fost propagate de Ilan Șor, Igor Dodon, Maria Zaharova și alți actori [...] Articolul FALS: Rezultatele alegerilor din 28 septembrie au fost fraudate apare prima dată în DISINFO.MD.
07:10
Premierul Irlandei, despre pericolul Rusiei: Statele din Europa de Est simt amenințarea; țara mea e naivă # DISINFO.MD
Premierul Irlandei, Micheál Martin, a atras atenția asupra situației de securitate cu care se confruntă Europa, vorbind despre „un model” de comportament al Rusiei în Europa de Est și avertizând asupra „unui anumit grad de naivitate în Irlanda în această privință”. „Am purtat o discuție foarte serioasă cu privire la amenințarea pe care Rusia o [...] Articolul Premierul Irlandei, despre pericolul Rusiei: Statele din Europa de Est simt amenințarea; țara mea e naivă apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Fostul președinte sirian Bashar al-Assad a fost spitalizat la Moscova în urma unei presupuse tentative de otrăvire, susține Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR). Dictatorul destituit, care a primit azil politic în Rusia după ce a fost răsturnat de la putere în urmă cu zece luni, ar fi fost externat recent dintr-un spital din capitala [...] Articolul Fostul dictator sirian, Bashar al-Assad, ar fi fost otrăvit la Moscova apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Orban și Tusk s-au „împuns” la Copenhaga, în fața jurnaliștilor: „Cine este de partea cui în acest război” # DISINFO.MD
Premierii Poloniei și Ungariei au avut un schimb de replici în fața jurnaliștilor, înaintea participării la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Polonezul Donald Tusk i-a spus omologului maghiar că nu își dă seama de ce parte a baricadei joacă și că acesta consideră că nu există un război. Viktor Orban făcea declarații în [...] Articolul Orban și Tusk s-au „împuns” la Copenhaga, în fața jurnaliștilor: „Cine este de partea cui în acest război” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:20
Rusia, lovită de o penurie critică de carburanți. Guvernul le cere oamenilor să mai rabde o lună # DISINFO.MD
Problema penuriei de carburanți din Rusia nu va fi soluționată mai devreme de sfârșitul lunii octombrie 2025. Declarația a fost făcută de ministrul energiei, Serghei Țivilev, în cadrul unei întrevederi cu așa-numitul „guvernator” al Sevastopolului, numit de Moscova, Mihail Razvojaev, potrivit serviciului de presă al „administrației” din Sevastopol. „Situația ar putea rămâne instabilă timp de [...] Articolul Rusia, lovită de o penurie critică de carburanți. Guvernul le cere oamenilor să mai rabde o lună apare prima dată în DISINFO.MD.
