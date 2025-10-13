Trăsătura lui Plahotniuc care i-a dat bătăi de cap actorului din „Plaha”: „Am încercat, dar m-am frustrat enorm”
EA.md, 13 octombrie 2025 07:10
Actorul Iulian Postelnicu, interpretul lui Vladimir Plahotniuc în serialul „Plaha", a dezvăluit care a fost cea mai dificilă parte a transformării sale. Deși a studiat ore întregi gesturile și comportamentul fostului deputat, o trăsătură i-a dat mari bătăi de cap – rânjetul. „M-am uitat până când am fost mult prea frustrat de incapacitatea asta de
• • •
Acum o oră
07:10
Dosarul „Kuliok” se complică: Plahotniuc ar putea fi audiat, iar procesul rămâne blocat la Curtea Supremă de Justiție # EA.md
După extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, tot mai multe voci susțin că fostul lider democrat ar putea fi chemat să depună mărturie în dosarul „Kuliok", în care Igor Dodon este acuzat că ar fi primit mită de la oligarh. Deși procesul este suspendat din vară, eventuala audiere a lui Plahotniuc readuce în prim-plan
07:10
Platforma de „investiții" TUX, care a atras zeci de mii de moldoveni promițând câștiguri rapide de până la 4% pe zi, se află acum în vizorul autorităților. Potrivit informațiilor confirmate de Iurie Roșca, șeful Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), a fost inițiat un proces penal privind activitatea
07:10
(Video) O fetiță din Uganda cucerește Internetul: vorbește fluent româna și visează să ajungă în Republica Moldova la 18 ani # EA.md
Romi a emoționat milioane de internauți cu povestea ei. Născută în Uganda, fetița a învățat limba română de la misionarul care are grijă de ea și acum o vorbește fluent. Mai mult, Romi visează ca, într-o bună zi, să ajungă în Republica Moldova. Un cuplu de travel bloggeri din Moldova, Cristina Nicolai și Vitalie Maftei, a
07:10
Liderul Partidului „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, a reacționat la investigația publicației „Cu Sens", potrivit căreia un tânăr de 21 de ani, implicat anterior în activități ale partidelor afiliate fostului condamnat Ilan Șor, ar face parte din echipa sa. Costiuc susține că nu a mai reușit să ia legătura cu tânărul după alegeri, pentru că
07:10
07:10
În mai multe grădinițe din Bălți, copiii învață în condiții de frig, iar părinții se străduiesc să găsească soluții pentru a-i feri de răceală. Unii au adus plăpumi și pături de acasă, iar alții își îmbracă micuții în mai multe straturi, sperând că în cel mai apropiat timp va veni și căldura promisă, transmite tvn.md.
07:10
Un moldovean a uimit antrenorii de la „Vocea României”: a cântat în două limbi străine, a schimbat genul muzical și le-a dat planurile peste cap # EA.md
Moldoveanul Daniel Șveț a cucerit scena Vocea României cu piesa „Perfect", una dintre cele mai cunoscute melodii ale lui Ed Sheeran. Concurentul a avut o abordare diferită, care l-a dus în etapa următoare, scrie protv.ro. Daniel a început să iubească muzica încă din clasa I, când a intrat în corul școlii. Sportul a fost o
07:10
Câți bani ar putea primi un soldat ucrainean aflat pe front: Kievul anunță majorări importante pentru militari # EA.md
Ucraina intenționează să majoreze semnificativ cheltuielile pentru apărare și să ofere sprijin suplimentar personalului militar. Parlamentul de la Kiev trebuie să adopte un proiect de lege până la 1 noiembrie pentru a asigura plățile la timp și finanțarea armatei, iar Ministerul Finanțelor pregătește deja modificările bugetare necesare, scrie adevărul.ro. Șeful comitetului bugetar, Roksolana Pidlasa, a
07:10
Iubitul Vladei Boțan, reacție după ce s-a aflat că influencerița nu a dat BAC-ul: „Sun eu la Minister și-l dă imediat!” # EA.md
Iubitul Vladei Boțan, Vladislav Chirilic, reacționează după ce s-a aflat că influencerița nu a dat BAC-ul: „Aveți prea multă grijă de noi!" „Atât vă faceți griji că Vlada nu a dat BAC, că ea săraca, când ajunge la BAC, sincer, se emoționează. Nu vă gândiți atâta (…) Eu mâine sun la minister și Vlada
07:10
„Dragostea trece și de zidurile închisorii”: un tânăr deținut de la Goian și-a unit destinul cu iubita sa, chiar în penitenciar # EA.md
Un tânăr aflat în detenție la Penitenciarul nr. 10 Goian și-a unit destinul cu aleasa inimii, aflată în libertate. Ceremonia a avut loc chiar în incinta centrului pentru minori și tineri, în prezența reprezentantului Agenției Servicii Publice și a angajaților instituției. „Dragostea nu cunoaște gratii. Prin acest pas important, cei doi au ales să
07:00
Tragedie la Glodeni: O tânără șoferiță a intrat pe contrasens și a lovit o Dacia — un bărbat a murit, iar cinci persoane, inclusiv un bebeluș, au ajuns la spital # EA.md
Accident cumplit pe traseul Bălți–Glodeni: O tânără șoferiță a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens — un bărbat a murit, iar cinci persoane, printre care trei copii, au ajuns la spital „La 9 octombrie 2025, în jurul orei 16:15, pe traseul R-15 „Bălți–Glodeni", în apropierea satului Iabloana, s-a produs un accident rutier.
07:00
Tragedie la Vulcănești: O femeie de 36 de ani a fost găsită fără suflare în propria casă — poliția a deschis o anchetă # EA.md
Tragedie la Vulcănești: O femeie de 36 de ani a murit intoxicată cu gaze provenite de la o centrală termică. „Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:11. Potrivit informațiilor preliminare, femeie în vârstă de 36 de ani a decedat, cel mai probabil în urma inhalării gazelor toxice provenite de la o centrală
07:00
(Video) „Am fost unul dintre cei mai bogați…” — Vlad Filat, despre primul milion la 25 de ani și de ce astăzi nu mai are mașină # EA.md
Vlad Filat, despre viața după închisoare: „Am fost unul dintre cei mai bogați, dar azi n-am nici mașină". Fostul premier, filmat în casa părintească din Lăpușna, a vorbit deschis despre primul milion făcut la 25 de ani, averea pierdută și motivele pentru care a ales să nu fugă atunci când a fost reținut. Într-un episod
Acum 24 ore
17:00
Discuția despre modul în care oamenii foarte bogați reușesc să plătească mai puține impozite decât restul populației revine constant în atenția publică. Studiile economice și rapoartele fiscale arată că nu este vorba, de cele mai multe ori, despre ilegalitate, ci despre folosirea unor instrumente financiare și a legislației în favoarea lor. Diferența esențială dintre contribuabilii
17:00
Tot mai multe studii economice arată că oamenii care se bazează pe o singură sursă de venit sunt mai vulnerabili în fața crizelor financiare. Un raport realizat de Bankrate arată că aproape jumătate dintre angajații din Statele Unite au deja o activitate suplimentară, iar tendința este similară și în Europa. Ideea de a construi mai
10:40
Despărțirile nu sunt niciodată ușoare, însă pentru unele persoane procesul de a trece peste o relație pare să fie mult mai complicat și mai de durată decât pentru altele. Psihologii au analizat acest fenomen și au identificat o serie de factori emoționali, cognitivi și biologici care explică de ce unii oameni rămân ancorați mult timp
Ieri
17:30
A apărut o înregistrare video care arată momentul impactului produs joi seara, 9 octombrie, la intersecția bulevardului Renașterii Naționale cu strada Calea Orheiului din Chișinău, scrie realitatea.md. Imaginile, filmate de o cameră de bord, surprind cum un automobil de marca Mercedes circula cu viteză, iar șoferul pierde controlul într-o curbă și lovește alte mașini aflate
17:20
O tragedie cutremurătoare a avut loc în New York, unde două fete de 12 și 13 ani și-au pierdut viața în timp ce încercau o provocare extrem de riscantă, cunoscută sub numele de subway surfing — urcatul pe trenurile de metrou în mișcare. Zemfira Mukhtarov, o fată de 12 ani din Brooklyn, pasionată de filmulețele
17:20
Opt părinți și două educatoare, amendați pentru colectarea ilegală de bani la o grădiniță din Chișinău # EA.md
foto simbol Opt părinți și două educatoare de la o grădiniță din Chișinău au fost amendați pentru colectarea ilegală de bani. Potrivit Asociației Obștești „Părinți Solidari", valoarea totală a sancțiunilor depășește 25.000 de lei. Banii ar fi fost strânși pentru a cumpăra „cadouri" pentru angajații instituției. Amenzile aplicate variază între 2.500 și 3.000 de lei
17:10
Viața fostului lider sirian Bashar al-Assad s-ar desfășura în prezent la Moscova, unde el și familia sa trăiesc sub protecția Serviciului Federal de Securitate (FSB), potrivit unei anchete publicate de jurnaliștii germani de la Die Zeit. După înlăturarea sa de la putere în decembrie 2024, Kremlinul ar fi organizat evacuarea de urgență a clanului Assad
17:10
Interpreta de muzică populară Adriana Ochișanu a publicat pe rețelele sociale un mesaj plin de emoție adresat fiului său, Cristian Botgros, care se află internat în spital. Artista lasă să se înțeleagă că starea acestuia s-a îmbunătățit, vorbind despre o „nouă șansă" oferită de Dumnezeu. „Dragul meu Cristi, minunea mea, azi scriu cu lacrimi de
17:00
Din 12 octombrie — noi reguli la intrarea în spațiul Schengen: rămas bun, ștampila în pașaport # EA.md
Din 12 octombrie 2025 intră în vigoare noi reguli pentru cei care călătoresc în spațiul Schengen. Statele europene vor renunța la ștampilele din pașapoarte și vor introduce un sistem digital de evidență la frontieră, numit EES (Entry/Exit System). Acesta se va aplica tuturor cetățenilor din afara Uniunii Europene, indiferent dacă țările lor beneficiază sau nu
16:50
Turcia a anunțat o operațiune internațională de amploare: autoritățile au reușit extrădarea din Emiratele Arabe Unite a lui Abdullah Alp Ustun, liderul grupării criminale internaționale CHROOKE, cunoscut sub porecla „Don Vito". Ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya, a declarat pentru agenția Haberler (citată de Gazeta.ru) că Ustun era căutat la nivel global printr-un aviz roșu
16:50
O ceartă între trei bărbați din raionul Ungheni s-a încheiat cu o tragedie. Un bărbat de 41 de ani și-a pierdut viața după ce a fost bătut de doi prieteni cu care consuma băuturi alcoolice. Incidentul a avut loc pe 10 octombrie, în jurul orei 13:30, într-o localitate din raionul Ungheni, potrivit pulsmedia.md. Victima, originară
16:50
Un deținut de la Penitenciarul nr. 9 a reușit să evadeze după ce nu s-a mai întors la locul de muncă din afara instituției. Potrivit unimedia.info, informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale a Penitenciarelor, Mihai Rotaru. Acesta a declarat că bărbatul își ispășea pedeapsa în sectorul deschis al penitenciarului și
16:40
Maia Sandu, la Comisia de la Veneția: „Victoria noastră este temporară. Rusia va căuta noi metode de a submina democrația” # EA.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a rostit un discurs puternic la ceremonia dedicată celor 35 de ani de existență a Comisiei de la Veneția. Șefa statului a cerut o redefinire a modului în care este înțeleasă democrația în prezent — într-o lume în care banii, tehnologia și dezinformarea se mișcă mai repede decât regulile și
16:30
Dacă anumite trăsături psihologice cresc șansele de a acumula avere, există și un set de obiceiuri și tipare de gândire care au efectul opus. Specialiștii în psihologie economică și în finanțe comportamentale au observat că multe persoane care își doresc stabilitate financiară sau chiar prosperitate se autosabotează prin comportamente repetate, de cele mai multe ori
12:50
Dorul este una dintre cele mai puternice trăiri umane și, deși pare un fenomen pur emoțional, cercetările din neuroștiințe arată că în spatele lui stau mecanisme complexe ale creierului. Sentimentul de dor activează zone similare cu cele implicate în atașament, recompensă și chiar dependență, ceea ce explică de ce poate fi atât de intens și
12:50
Termenul de „narcisism" este adesea folosit în conversațiile de zi cu zi, însă psihologia îl descrie mai precis ca un spectru de trăsături ce variază de la o stimă de sine sănătoasă la un tipar de personalitate rigid și distructiv. În formele sale extreme, narcisismul poate afecta profund relațiile de cuplu, pentru că persoana tinde
12:40
Memoria este una dintre funcțiile esențiale ale creierului, iar orice factor care o afectează poate avea consecințe majore asupra calității vieții. Cercetătorii atrag atenția că lipsa somnului suficient, devenită un obicei zilnic pentru milioane de oameni, poate reduce capacitatea de memorare cu până la 20%. Studiile publicate în Nature Reviews Neuroscience arată că somnul este
12:40
Bolile cardiovasculare rămân princip
12:40
A rămâne singur pe termen lung nu este doar o chestiune de noroc sau de circumstanțe, ci rezultatul unui complex de factori psihologici, sociali și biologici. Psihologii și cercetătorii în domeniul relațiilor interumane au identificat mai multe mecanisme care pot explica de ce unele persoane nu reușesc să stabilească relații romantice durabile. Un factor important […] Articolul De ce unii oameni rămân singuri toată viața – explicația psihologilor apare prima dată în ea.md.
12:40
De-a lungul ultimelor decenii, cercetătorii în psihologie și economie comportamentală au analizat ce anume îi diferențiază pe oamenii care reușesc să acumuleze averi considerabile de restul populației. Dincolo de factori externi, precum contextul economic sau oportunitățile, există anumite trăsături psihologice care apar constant în profilurile celor care ajung milionari. Studiile arată că succesul financiar nu […] Articolul 5 trăsături psihologice comune oamenilor care ajung milionari apare prima dată în ea.md.
09:50
Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces la nivel global, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. În fiecare an, milioane de oameni suferă un infarct, iar prevenția este la fel de importantă ca tratamentul. De aceea, descoperirile legate de alimentație au un rol esențial în menținerea sănătății inimii. Una dintre cele mai recente cercetări a atras […] Articolul Nutriționiștii au descoperit băutura care reduce riscul de infarct cu 30% apare prima dată în ea.md.
09:50
Analizele de sânge sunt printre cele mai frecvente și mai accesibile investigații medicale, dar în spatele lor se ascunde o valoare uriașă. Medicii spun că un simplu set de teste poate ajuta la depistarea din timp a unor boli grave, unele dintre ele chiar asimptomatice în fazele inițiale. Cercetările recente arată că monitorizarea regulată a […] Articolul Ce boli grave pot fi depistate printr-o simplă analiză de sânge? apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Chișinăul și întreaga țară vibrează de evenimente în acest weekend de toamnă! Fie că vrei muzică retro, stand-up, film, teatru sau activități în aer liber, oferta este variată și plină de energie. Retro Party la Butoiaș O seară dedicată muzicii retro, cu hituri din anii ’80- ’90, dans, atmosferă prietenoasă și energie pozitivă. Când: 10 […] Articolul Toamna asta, Chișinăul te așteaptă cu evenimente pentru toate gusturile! apare prima dată în ea.md.
16:40
Există moduri diferite de a spune te iubesc. Unii aleg cuvintele, alții gesturile, iar cei mai sensibili aleg arta. Printre cele mai emoționante moduri de a transforma iubirea în imagine se află tablourile Sky Map personalizate — hărți reale ale cerului dintr-un moment care a schimbat totul. O zi, o oră, un loc, o promisiune. […] Articolul Tablourile Sky Map – atunci când cerul devine declarație de iubire apare prima dată în ea.md.
13:40
PCRM se separă de Blocul Patriotic: Voronin anunță o fracțiune proprie în Parlament, dar promite că va păstra cooperarea # EA.md
PCRM se desprinde de Blocul Patriotic: Vladimir Voronin anunță că formațiunea va avea propria fracțiune în Parlament. „PCRM susține ideea ca partidele din bloc să continue colaborarea, dar nu în cadrul blocului. Va fi elaborat un concept special de cooperare între aceste patru partide, însă în afara blocului. Vom forma fracțiunea Partidului Comuniștilor, care se […] Articolul PCRM se separă de Blocul Patriotic: Voronin anunță o fracțiune proprie în Parlament, dar promite că va păstra cooperarea apare prima dată în ea.md.
13:40
Peste 90% din lucrările la linia electrică Vulcănești–Chișinău sunt finalizate, iar proiectul promite să elimine dependența energetică a malului drept de regiunea transnistreană și să permită Republicii Moldova să transporte și să exporte energie în Ucraina, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în emisiunea „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. În prezent, țara importă […] Articolul Zile numărate pentru șantajul Transnistriei: Linia Vulcănești–Chișinău, aproape finalizată apare prima dată în ea.md.
13:40
Platforma TUX: Ce șanse există să fie recuperați banii pierduți? Analiza experților și poziția autorităților # EA.md
După prăbușirea platformei TUX, tot mai mulți moldoveni se întreabă dacă își vor putea recupera banii investiți în această schemă piramidală. Atât organele de drept, cât și analiștii financiari oferă un răspuns nu tocmai optimist, scrie ProTV.md. „Care sunt șansele ca banii pe care oamenii i-au pierdut să poată fi recuperați?” Iurie ROȘCA, ȘEFUL CENTRULUI […] Articolul Platforma TUX: Ce șanse există să fie recuperați banii pierduți? Analiza experților și poziția autorităților apare prima dată în ea.md.
12:40
Spectacol sportiv în Munții Kaçkar: mii de alergători din lume au cucerit potecile Mării Negre # EA.md
Munții Kaçkar din nord-estul Turciei au găzduit pentru prima dată în țară o etapă a prestigioasei serii UTMB World Series, unul dintre cele mai mari circuite de ultramaraton montan din lume. Evenimentul, desfășurat între 26 și 28 septembrie, a transformat regiunea Rize – Çamlıhemşin într-o scenă globală a anduranței, aventurii și excelenței sportive, reunind peste […] Articolul Spectacol sportiv în Munții Kaçkar: mii de alergători din lume au cucerit potecile Mării Negre apare prima dată în ea.md.
12:40
Un nou centru de intervenție timpurie și 35 de centre de resurse în grădinițe vor oferi sprijin personalizat pentru peste 2.000 de copii. Chișinău, 10 octombrie 2025. UNICEF, Consiliul Raional Edineț, Institutul Național de Intervenție Timpurie în Copilărie „Voinicel” și Programul Educațional „Pas cu Pas”, cu suportul financiar al Guvernului Republicii Coreea și al Guvernului […] Articolul Copiii și familiile din Edineț vor avea acces la servicii integrate, cu sprijinul UNICEF apare prima dată în ea.md.
07:30
(Video) Boom-ul imobiliar din Chișinău încetinește: Expertul anunță răcirea pieței, cu doar 3.240 de apartamente vândute în 2025 # EA.md
Piața imobiliară din Chișinău intră într-o fază de răcire accentuată. În trimestrul al treilea din 2025, au fost înregistrate doar 3.240 de tranzacții cu apartamente, cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani, potrivit economistului Veaceslav Ioniță. „Pe piața imobiliară din Chișinău se simte o răcire clară. În trimestrul trei din 2025 s-au înregistrat […] Articolul (Video) Boom-ul imobiliar din Chișinău încetinește: Expertul anunță răcirea pieței, cu doar 3.240 de apartamente vândute în 2025 apare prima dată în ea.md.
07:30
„12 ani de tăcere, acum reconciliere” – Adriana Ochișanu îngroapă securea războiului cu familia Botgros, după ce fiul ei a ajuns în comă # EA.md
După aproape 12 ani de tăcere și relații tensionate, interpreta de muzică populară, Adriana Ochișanu, a reluat legătura cu familia fostului ei soț, Corneliu Botgros. Reapropierea a fost determinată de starea critică de sănătate a fiului lor, Cristi, aflat recent în comă. „Vorbim la telefon în fiecare zi. Îl sun eu sau mă sună fostul […] Articolul „12 ani de tăcere, acum reconciliere” – Adriana Ochișanu îngroapă securea războiului cu familia Botgros, după ce fiul ei a ajuns în comă apare prima dată în ea.md.
07:30
Lidera Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, ar fi primit finanțare externă din Federația Rusă prin intermediul grupării conduse de Ilan Șor. Informația apare în hotărârea Curții de Apel Centru din 28 septembrie 2025, care a analizat sesizarea Serviciului de Informații și Securitate (SIS) privind finanțarea ilegală a formațiunii politice. Potrivit SIS, administrația prezidențială rusă, […] Articolul SIS dezvăluie: Cum i-a plătit Șor lui Furtună peste 700.000 de euro apare prima dată în ea.md.
07:30
Cine va prelua șefia Guvernului? Expert: Recean ar fi cea mai bună alegere să rămână premier # EA.md
După încheierea alegerilor parlamentare, societatea se întreabă cum va arăta viitorul Guvern și cine va conduce Executivul. În discuțiile publice au apărut mai multe nume, printre care se numără păstrarea lui Dorin Recean, dar și alternative precum Nicu Popescu sau Marcel Spatari. Expertul IPRE Iulian Groza a explicat, în cadrul emisiunii „Secretele Puterii”, că […] Articolul Cine va prelua șefia Guvernului? Expert: Recean ar fi cea mai bună alegere să rămână premier apare prima dată în ea.md.
07:30
Șoferii din Republica Moldova vor fi obligați să achite, în următorii ani, două taxe distincte legate de infrastructura rutieră: una pentru deținerea vehiculului și alta pentru utilizarea drumurilor naționale. Măsura, pregătită de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), va fi implementată treptat până în 2028, ca parte a adaptării legislației naționale la standardele Uniunii Europene. […] Articolul Șoferii din R. Moldova, atenție: Două taxe rutiere noi vor fi introduse până în 2028! apare prima dată în ea.md.
07:30
Liuba Babuțchi a făcut stop cardiac, după ce o substanță acidofilă a pătruns în vase și organe. Aceasta este concluzia expertizei medico-legale efectuate în cadrul cauzei penale inițiate după decesul ei, transmite agora.md. Potrivit procurorului care reprezintă acuzarea în instanță, salonul nu deținea autorizația necesară pentru efectuarea intervențiilor cărora a fost supusă femeia. Citește […] Articolul Dosarul Babuțchi: Liuba a suferit un stop cardiac în instanță apare prima dată în ea.md.
07:30
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a anunțat că nu va demara un control al averii lui Vasile Costiuc, președintele Partidului „Democrația Acasă”, după ce sesizarea privind posibile nereguli în declarația sa de avere a fost analizată și respinsă. Potrivit autorului sesizării, Vasile Costiuc nu ar fi declarat faptul că copilul său minor este înscris […] Articolul Vasile Costiuc scapă basma curată: ANI decide că nu există motive pentru controlul averii apare prima dată în ea.md.
07:30
Elevii vor putea să-și certifice competențele digitale și să le includă în diploma de studii # EA.md
Elevii din clasele a IX-a și a XII-a din Republica Moldova își vor putea evalua competențele digitale. Programul național de testare a fost lansat astăzi de Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, scrie TVR Moldova. DAN PERCIUN, ministrul Educaţiei şi Cercetării: Este opţională această oportunitate de a […] Articolul Elevii vor putea să-și certifice competențele digitale și să le includă în diploma de studii apare prima dată în ea.md.
