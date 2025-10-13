„Dragostea trece și de zidurile închisorii”: un tânăr deținut de la Goian și-a unit destinul cu iubita sa, chiar în penitenciar

07:10

Iubitul Vladei Boțan, Vladislav Chirilic, reacționează după ce s-a aflat că influencerița nu a dat BAC-ul: „Aveți prea multă grijă de noi!” „Atât vă faceți griji că Vlada nu a dat BAC, că ea săraca, când ajunge la BAC, sincer, se emoționează. Nu vă gândiți atâta (…) Eu mâine sun la minister și Vlada […] Articolul Iubitul Vladei Boțan, reacție după ce s-a aflat că influencerița nu a dat BAC-ul: „Sun eu la Minister și-l dă imediat!” apare prima dată în ea.md.