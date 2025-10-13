Prognoza meteo pentru 13 octombrie: Precipitații izolate în nord, temperaturi blânde în restul țării
Realitatea.md, 13 octombrie 2025 07:00
Vremea rămâne prietenoasă în cea mai mare parte a țării pe 13 octombrie, cu cer variabil și temperaturi de toamnă blândă. Doar locuitorii din nord ar putea avea parte de câteva ploi. În regiunea de nord, temperaturile vor oscila între +3 °C dimineața și +13 °C în timpul zilei. În zona centrală, valorile termice vor […]
• • •
Acum 5 minute
07:40
Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a declarat că reacțiile negative ale Rusiei în legătură cu posibila livrare de rachete Tomahawk către Ucraina arată că acest tip de presiune poate contribui la obținerea păcii. „Vedem și auzim că Rusia se teme că americanii ne-ar putea da rachete Tomahawk. Este un semnal că acest tip de presiune poate […]
Acum o oră
07:10
Mulți nativi se confruntă cu provocări care le testează limitele și le cer să iasă din zona de confort. Este un moment potrivit pentru introspecție, curaj și reevaluarea priorităților. Ziua aduce și surprize – unele pot schimba direcția în care te îndrepți. Zodia Leu se remarcă astăzi prin atenția sporită acordată deciziilor importante. Este o […]
07:00
Prognoza meteo pentru 13 octombrie: Precipitații izolate în nord, temperaturi blânde în restul țării
06:50
VIDEO Avertizare meteo severă în Catalonia: Cantități record de precipitații în delta Ebro # Realitatea.md
O parte a regiunii Catalonia, situată în nord-estul Spaniei, a fost plasată sub cod roșu de ploi torențiale, la doar o zi după ce vremea extremă a provocat perturbări pe insula mediteraneeană Ibiza. Avertizarea vizează provincia Tarragona, unde agenția meteorologică națională Aemet prognozează că în delta Ebro ar putea cădea până la 180 de litri […]
Acum 12 ore
20:30
Ucraina vrea eliminarea limbilor rusă și moldovenească de pe lista limbilor minoritare protejate # Realitatea.md
Guvernul Ucrainei a înaintat Radei Supreme un proiect de lege care propune modificarea listei limbilor protejate în temeiul Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, scrie adevărul.ro. Potrivit anunțului făcut de reprezentantul Cabinetului de Miniștri în Parlament, Taras Melnîciuk, limbile rusă și moldovenească urmează să fie excluse de pe lista limbilor protejate, iar limba evreiască […]
20:00
Întrevedere la Ministerul Apărării: Nosatîi și Brekelmans discută despre securitatea regională și cooperarea bilaterală # Realitatea.md
Situația de securitate regională și impactul asupra parcursului de dezvoltare al Republicii Moldova, reformele democratice implementate și integrarea europeană a țării au fost subiectele discutate de ministrul apărării Anatolie Nosatîi și omologul său din Regatul Țărilor de Jos, Ruben Brekelmans, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. Ministrul Anatolie Nosatîi a apreciat evoluția relațiilor de colaborare […]
19:20
Financial Times: SUA oferă Ucrainei sprijin pentru atacuri asupra infrastructurii energetice ruse # Realitatea.md
SUA ajută Ucraina de luni de zile să lanseze atacuri de lungă distanţă asupra instalaţiilor energetice ruseşti, într-un efort comun de a slăbi economia şi de a-l forţa pe preşedintele Vladimir Putin să se aşeze la masa negocierilor, susţine, duminică, Financial Times (FT), citat de Reuters, transmite digi24.ro. Serviciile secrete americane au ajutat Kievul să […]
Acum 24 ore
18:40
Bilanț CEC: Seminare, webinare și certificări pentru buna desfășurare a scrutinului parlamentar # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală a publicat bilanțul activităților de instruire desfășurate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit datelor oficiale, peste 21 de mii de persoane au fost pregătite de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) pentru a asigura buna desfășurare a scrutinului. În total, au fost organizate 432 de seminare, 74 […]
18:10
Omul lui Putin amenință Republica Moldova că ar putea avea aceeași soartă cu a Ucrainei. „Moldova face o greșeală gravă. Această greșeală a mai fost făcută de o altă țară și nu i-a adus nimic bun", a declarat Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt al liderului de la Kremlin, transmite antena3.ro. Moldova nu are „nimic bun de câștigat" […]
17:40
Primul parc public inaugurat în orașul Vatra: un nou spațiu de recreere pentru locuitori # Realitatea.md
Suburbiile municipiului Chișinău continuă să se dezvolte. Astăzi, în orașul Vatra, a fost inaugurat primul parc public al localității – un spațiu modern de odihnă și recreere destinat atât copiilor, cât și adulților. La eveniment a participat și primarul general al municipiului Chișinău, care a menționat că noul parc reprezintă un pas important în îmbunătățirea […]
16:50
CNAS: Stagiul de cotizare poate fi cumpărat retroactiv, din 1999. Cât costă un an de stagiu de muncă în 2025 # Realitatea.md
Pentru a obține pensia pentru limită de vârstă, o persoană trebuie să aibă un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. Cei care nu reușesc să acumuleze această perioadă pot primi o pensie parțială, dacă au muncit cel puțin 15 ani. În lipsa acestui stagiu minim, statul acordă doar o indemnizație egală cu jumătate […]
16:00
Ministerul Afacerilor Externe al României avertizează cetățenii români care călătoresc în Italia în legătură cu o grevă anunțată pe aeroporturile internaționale din Roma, care ar putea provoca perturbări ale zborurilor, transmite digi24.ro. Instituția informează cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană asupra faptului că luni, 13 octombrie 2025, în intervalul […]
15:20
Lupte între Pakistan și Afganistan la granița dintre cele două țări. Zeci de soldați au fost împușcați # Realitatea.md
Forțele talibane și armata pakistaneză s-au confruntat sâmbătă la graniță, după ce Kabul a acuzat Islamabadul că a lansat atacuri aeriene pe teritoriul afgan, scrie mediafax.ro. Ciocniri violente au izbucnit sâmbătă, între forțele talibane și soldații pakistanezi de-a lungul frontierei lor, după ce Kabul a acuzat Islamabadul că a efectuat atacuri aeriene pe teritoriul său, […]
14:50
Incident grav în stânga Nistrului: cinci persoane, printre care trei copii, intoxicate cu gaz # Realitatea.md
O tragedie a fost evitată sâmbătă în raionul Rîbnița, din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, unde trei copii și doi pensionari au ajuns la spital în stare gravă, după ce s-au intoxicat în urma unei scurgeri de gaze într-o locuință, transmite IPN. Potrivit presei locale, în aceeași curte se aflau două case: într-una au înnoptat […]
14:10
Energocom explică: sumele achitate în avans pentru gaze nu se pierd, vor fi incluse în facturi # Realitatea.md
Compania Energocom a anunțat duminică, 12 octombrie curent, că toate plățile efectuate anterior în avans pentru consumul de gaze naturale vor fi incluse în facturile aferente lunii octombrie. Precizarea a fost făcută după ce, în ultimele zile, mai mulți consumatori au semnalat că plățile efectuate anterior în avans pentru consumul de gaze naturale nu se […]
13:40
Un elicopter s-a prăbușit în apropierea unei plaje din California. Cinci persoane au fost rănite # Realitatea.md
Un elicopter s-a prăbușit sâmbătă pe o plajă aglomerată din sudul Californiei, după ce a pierdut brusc controlul și a început să se rotească în spirală, anunță autoritățile locale. Aparatul s-a izbit de un rând de palmieri și de o scară aflată lângă autostrada Pacific Coast, sub privirile șocate ale turiștilor, transmite adevărul.ro. Cinci persoane […]
12:40
Un accident rutier grav a avut loc în această dimineață, în jurul orei 04:45, pe traseul R-6, la ieșirea din municipiul Chișinău spre Stăuceni. Patru persoane au fost transportate de urgență la spital. „Preliminar, din cercetările la fața locului, s-a stabilit că șoferul unui automobil de marca Ford, în vârstă de 35 de ani, în […]
12:20
Pandemia a generat idei de afaceri pentru mulți, lucru valabil și pentru Iulia Cernobrivcenko din Tiraspol. În concediul de maternitate, Iulia a croit, la propriu, o afacere de familie, împreună cu mama ei. Deși au profesii diferite, Iulia fiind economistă, iar mama sa croitoreasă, această combinație s-a dovedit a fi reușită pentru ca împreună să […]
12:10
Alegeri în școlile din Moldova: elevii și-au desemnat noii lideri ai Consiliilor Școlare # Realitatea.md
Pentru al doilea an consecutiv, în Republica Moldova au avut loc alegeri simultane în cadrul Consiliilor Școlare ale Elevilor. În circa 670 de școli și 65 de instituții de învățământ profesional tehnic elevii și-au votat președinții care îi vor reprezenta în relația cu administrația școlară pe parcursul următorilor doi ani. „Cel mai mare număr de […]
11:30
Actrița Diane Keaton a murit la 79 de ani. O carieră de peste cinci decenii, marcată de roluri iconice # Realitatea.md
Actriţa americană Diane Keaton, celebră pentru rolurile din „Father of the Bride" şi „First Wives Club", a murit la vârsta de 79 de ani, a relatat sâmbătă revista People, citând un purtător de cuvânt al familiei, informează știrileprotv.ro. Până în prezent, nu au fost oferite detalii privind cauza morții, iar apropiații au cerut discreție în […]
10:50
Uniunea Europeană începe duminică implementarea treptată a sistemului digital la frontieră # Realitatea.md
Uniunea Europeană a început implementarea sistemului digital de intrare/ieșire (EES), care va înregistra electronic datele călătorilor din afara UE pentru a întări securitatea frontierelor, informează mediafax.ro. Sistemul de intrare/ieșire (EES), un sistem automatizat care impune călătorilor să se înregistreze la frontieră prin scanarea pașaportului și prelevarea amprentelor digitale și a fotografiei, va fi introdus pe […]
10:00
Peste 80 de tineri vor primi indemnizația din Programul „+3000 lei pentru cariera ta” # Realitatea.md
La două luni de la lansarea Programului Național „+3000 lei pentru cariera ta", 83 de tineri sunt pe cale să primească indemnizația de 3000 lei lunar, iar alți peste 1000 de tineri au fost identificați ca pre-eligibili și urmează să finalizeze procedura digitală de validare. Programul oferă tinerilor cu vârsta între 18 și 35 de […]
Ieri
18:00
VIDEO Peste 25.000 de pelerini aşteaptă la rând pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva, la Iaşi # Realitatea.md
Peste 25.000 de persoane se află sâmbătă la rând, la Iaşi, pentru a se închina la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, depusă în curtea Catedralei Mitropolitane. Coloana de credincioşi se întinde pe câţiva kilometri, de la Catedrală până în zona Podu Roş, iar timpul de aşteptare depăşeşte 10 ore, scrie Digi24.ro. Sute de autocare […]
17:50
Zelenski a discutat cu Donald Trump după un atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii Ucrainei # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a contactat telefonic sâmbătă pe fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, în contextul unui atac de amploare al armatei ruse asupra infrastructurii energetice ucrainene. Informația a fost confirmată de Andriy Yermak, șeful cancelariei prezidențiale de la Kiev, potrivit Kyiv Independent. Deși detaliile convorbirii nu au fost făcute publice, apelul vine […]
17:30
Estonia a închis temporar un punct de frontieră din cauza prezenței sporite a trupelor ruse # Realitatea.md
Estonia a închis vineri seara punctul de trecere a frontierei de la Saatse, după ce grănicerii estonieni au observat o prezență militară rusă mai numeroasă decât de obicei în apropierea graniței. Măsura a fost anunțată de Serviciul de Frontieră estonian și are scop preventiv, pentru a evita posibile provocări și incidente, scrie Digi24.ro. „Grănicerii ruși […]
17:10
Un tânăr din Anenii Noi a întors toate scaunele la „Vocea României” cu o piesă dedicată tatălui său # Realitatea.md
Vasile Mălai, un tânăr de 19 ani din Anenii Noi, Republica Moldova, a impresionat profund juriul emisiunii „Vocea României" în ediția difuzată vineri, 10 octombrie. Student la ecologie, Vasile a interpretat piesa „Confesiune" – compusă de Smiley – și a reușit să întoarcă toate cele patru scaune ale antrenorilor. „Când te face mama… Când te […]
16:40
Putin anunță că Rusia va plăti despăgubiri pentru prăbușirea avionului AZAL din decembrie 2024 # Realitatea.md
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat că Rusia va plăti despăgubiri în legătură cu prăbușirea avionului companiei „Azerbaijan Airlines" (AZAL), produsă în luna decembrie 2024. Anunțul a fost făcut în cadrul întâlnirii cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, scrie point.md. „Desigur, tot ce este necesar în astfel de cazuri tragice va fi făcut de partea […]
16:30
Cât au cheltuit partidele și candidații independenți pe reclame politice în campania electorală pe Facebook # Realitatea.md
După încheierea campaniei electorale, expertul WatchDog.MD, Andrei Rusu, a publicat o analiză privind cheltuielile pentru publicitatea politică pe Facebook, în perioada 31 august – 29 septembrie. Au fost incluse în analiză doar conturile care au depășit pragul de 100 de euro cheltuiți pentru reclame. Potrivit datelor prezentate, Partidul Acțiune
15:30
„Îți mulțumesc că ai ales viața” – Scrisoarea emoționantă a Adrianei Ochișanu pentru fiul ei, Cristi # Realitatea.md
Interpreta de muzică populară Adriana Ochișanu a transmis un mesaj emoționant fiului său, Cristi, într-o postare publică în care vorbește despre regăsirea unei legături profunde, după o perioadă lungă de distanță și tăcere. „Dragul meu Cristi, Minunea mea, azi scriu cu lacrimi de fericire. Dumnezeu mi te-a adus înapoi și simt că viața mea începe […] Articolul „Îți mulțumesc că ai ales viața” – Scrisoarea emoționantă a Adrianei Ochișanu pentru fiul ei, Cristi apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Maia Sandu, la Comisia de la Veneția: „Apărarea democrației nu a fost niciodată mai dificilă” # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la evenimentul dedicat celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția, unde a ținut un discurs extins despre amenințările actuale la adresa democrațiilor europene și despre eforturile Republicii Moldova de a le contracara. „Este o onoare să mă alătur dumneavoastră pentru a celebra 35 de ani de […] Articolul Maia Sandu, la Comisia de la Veneția: „Apărarea democrației nu a fost niciodată mai dificilă” apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Alertă la Penitenciarul nr. 9: Deținut dat dispărut după ce a plecat la muncă și nu s-a mai întors # Realitatea.md
Un deținut de la Penitenciarul nr. 9 din Pruncul, care își ispășea pedeapsa în sectorul de tip deschis, a dispărut joi, după ce nu s-a mai prezentat la locul de muncă în afara instituției. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Mihai Rotaru. „Imediat după constatarea […] Articolul Alertă la Penitenciarul nr. 9: Deținut dat dispărut după ce a plecat la muncă și nu s-a mai întors apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Trafic intens la ieșirea din Republica Moldova prin PTF Sculeni. Poliția de Frontieră recomandă rute alternative # Realitatea.md
La această oră, în punctul de trecere a frontierei Sculeni se înregistrează un flux majorat de călători și mijloace de transport, pe direcția ieșire din Republica Moldova. Poliția de Frontieră informează că se lucrează la capacitate maximă pentru fluidizarea traficului. Autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să ia în considerare alte puncte de trecere, precum […] Articolul Trafic intens la ieșirea din Republica Moldova prin PTF Sculeni. Poliția de Frontieră recomandă rute alternative apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
După o săptămână cu ploi abundente și vânt puternic, vremea se va stabiliza treptat în acest weekend, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Temperaturile vor deveni mai blânde, iar precipitațiile vor fi izolate. Pentru sâmbătă, 11 octombrie, sunt prognozate valori termice între +5 și +11°C noaptea și între +11 și +16°C pe parcursul zilei. Duminică, vremea […] Articolul Vremea se îmbunătățește în weekend: temperaturi mai blânde și ploi tot mai rare apare prima dată în Realitatea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Serviciul Vamal și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră au lansat astăzi un proiect-pilot inovator privind delegarea competențelor în punctul de trecere a frontierei de stat Costești–Stânca. Prin acest proiect, țara noastră aplică pentru prima dată modelul european de control unic la frontieră, bazat pe cooperare interinstituțională și pe delegarea de atribuții între autoritățile de […] Articolul Moldova aplică pentru prima dată control unic la frontieră. Cum funcționează apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Întreprinderea municipală Regia „Autosalubritate” din Chișinău are un nou director. Acesta a fost prezentat astăzi, 10 octombrie, colectivului de către viceprimarul Ilie Ceban. „Îl cunoaștem pe domnul Badan ca pe un profesionist dedicat și implicat. Ne dorim continuitate și rezultate concrete pentru un Chișinău mai curat”, a declarat Ceban. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […] Articolul Regia „Autosalubritate” are un nou șef. Cine este acesta? apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Actorul american Jonah Hill a trecut prin ani de luptă cu greutatea, dar a găsit echilibrul prin nutriție, alergare și box. La 37 de ani, revine în atenția publicului cu o transformare fizică vizibilăși transmite un mesaj de acceptare pentru cei nesiguri. View this post on Instagram A post shared by Jonah Hill […] Articolul Actorul Jonah Hill este de nerecunoscut după ani de luptă cu greutatea apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Maia Sandu va participa la cea de-a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția. Despre ce va vorbi # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu va participa sâmbătă, 11 octombrie, la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția. În cadrul evenimentului, șefa statului va susține un discurs despre apărarea democrațiilor în fața noilor amenințări și despre lecțiile învățate de Republica Moldova în cadrul ultimelor scrutine. Evenimentul va fi deschis de secretarul General al Consiliului […] Articolul Maia Sandu va participa la cea de-a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția. Despre ce va vorbi apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Concursul pentru selectarea noului director general al „Moldelectrica” a ajuns în etapa interviurilor finale. Doi candidați au fost admiși în cursă: Sergiu Carmanschi și Octavian Ciobîrcă, ambii cu o carieră de peste 20 de ani în domeniul energetic, anunță coompania, transmite bani.md. Sergiu Carmanschi, născut în 1978, este în prezent director general interimar al Î.S. […] Articolul Bătălia pentru conducerea „Moldelectrica”: Doi candidați au trecut în etapa finală apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Cursa directă Kiev–București, care trece prin Republica Moldova, a fost lansată oficial # Realitatea.md
Cursa directă Kiev–București, care trece prin Republica Moldova, a fost inaugurată vineri, 10 octombrie. Ministrul ucrainean al afacerilor externe, Andrii Sybiha, a declarat că noua rută, denumită simbolic „Prietenia”, reprezintă o punte între oameni care împărtășesc aceeași viziune asupra unei Europe puternice, pașnice și unite. „Astăzi, în pofida unei alte nopți de atacuri masive ale […] Articolul Cursa directă Kiev–București, care trece prin Republica Moldova, a fost lansată oficial apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Ministerul Afacerilor Externe a condamnat astăzi, 10 octombrie, atacurile masive ale Rusiei asupra Kievului, care au provocat distrugeri și au rănit 12 persoane. Instituția a subliniat că oamenii din țara noastră sunt solidari cu cetățenii din Ucraina, transmite Moldpres. „Condamnăm cu fermitate atacurile masive ale Rusiei asupra Kievului, care au provocat victime și distrugeri grave. […] Articolul MAE condamnă atacurile Rusiei asupra Kievului, soldate cu 12 răniți apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Paradox european: În timp ce condamnă Kremlinul, UE îi umple bugetul prin importuri masive de energie # Realitatea.md
Mai multe state din Uniunea Europeană, printre care România, Franța și Olanda, au înregistrat în 2025 o creștere semnificativă a importurilor de energie din Rusia, în ciuda sprijinului acordat Ucrainei. În cazul României, achizițiile au crescut cu 57% față de anul trecut, potrivit unei analize realizate de Reuters pe baza datelor Centrului de Cercetare pentru […] Articolul Paradox european: În timp ce condamnă Kremlinul, UE îi umple bugetul prin importuri masive de energie apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Sărăcia copiilor în Moldova atinge cote alarmante: peste o treime trăiesc în condiții de sărăcie absolută # Realitatea.md
Rata sărăciei absolute în rândul copiilor din Republica Moldova a continuat să crească în perioada 2022–2024, atingând în 2024 33,6%, aceeași valoare înregistrată și pentru întreaga populație, dar cu o creștere mai accentuată decât anul precedent (+3,4 puncte procentuale). În același timp, 17,1% dintre copii trăiesc în sărăcie extremă, față de 15,4% din totalul populației, […] Articolul Sărăcia copiilor în Moldova atinge cote alarmante: peste o treime trăiesc în condiții de sărăcie absolută apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
A fost salvat de la moarte! Un bărbat aflat în stop cardio-respirator, readus la viață de medici # Realitatea.md
Un bărbat de 73 de ani dintr-o suburbie a municipiului Chișinău a fost resuscitat astăzi, 10 octombrie, de medicii de pe ambulanță, după ce a suferit un stop cardio-respirator. „Pentru deservirea solicitării a fost alocată echipa de asistență medicală urgentă specializată cardiologie din cadrul SAMU Buiucani, care a intervenit prompt la domiciliu, acordând ajutor medical […] Articolul A fost salvat de la moarte! Un bărbat aflat în stop cardio-respirator, readus la viață de medici apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
NATO va începe luni exercițiul nuclear anual, cu 2.000 de militari şi aproape 100 de aeronave # Realitatea.md
NATO își va lansa săptămâna viitoare exercițiul nuclear anual „Steadfast Noon”, a anunțat vineri secretarul general al Alianței, Mark Rutte, în contextul creșterii tensiunilor cu Rusia după o serie de incursiuni aeriene efectuate de aviația rusă, relatează publicația Barron’s. Exercițiul, programat să înceapă luni și să dureze două săptămâni, va implica aproape 70 de aeronave […] Articolul NATO va începe luni exercițiul nuclear anual, cu 2.000 de militari şi aproape 100 de aeronave apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Directorul Termoelectrica: ”Nu există motive pentru majorarea tarifului la energie termică” # Realitatea.md
Directorul general al Termoelectrica, Iurie Rozlovan, afirmă că, potrivit datelor actuale, nu există motive pentru creșterea tarifului la energia termică. Declarația vine în contextul analizelor economice efectuate în sectorul energetic și al recentelor evoluții de pe piața gazelor naturale. „La moment, la cifrele care le-a anunțat Energo.com-ul, motiv de a crește tariful nu este”, a […] Articolul Directorul Termoelectrica: ”Nu există motive pentru majorarea tarifului la energie termică” apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Bani în pașaport „pentru ceai”. Un bărbat a încercat să mituiască polițiștii de frontieră # Realitatea.md
„Bani pentru ceai”, aceasta a fost explicația unui bărbat prins la frontiera „Cahul” după ce a încercat să mituiască polițiștii, ascunzând o bancnotă în pașaport. Într-un alt caz de mită la frontieră, un șofer român a încercat să ofere bani pentru a traversa frontiera „Leova–Bumbăta” fără sancțiune, după ce s-a constatat că vehiculul său nu […] Articolul Bani în pașaport „pentru ceai”. Un bărbat a încercat să mituiască polițiștii de frontieră apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Procuroarea generală a orașului New York, care a obținut condamnarea lui Donald Trump, este inculpată # Realitatea.md
Procuroarea generală a New Yorkului, Letitia James, care a obţinut în 2024 condamnarea președintelui american Donald Trump într-o vastă anchetă de fraudă, a fost inculpată joi de către un juriu federal din Virginia, relatează AFP. Faptele de care este acuzată magistrata, aleasă a Partidului Democrat, privesc o proprietate din Norfolk, în Virginia, pe care ar […] Articolul Procuroarea generală a orașului New York, care a obținut condamnarea lui Donald Trump, este inculpată apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Modernizare la Serviciul 112: Apelurile de urgență vor transmite automat locația accidentelor # Realitatea.md
Serviciul 112 își modernizează infrastructura de comunicații. Implementarea sistemului Next Generation eCall va permite intervenții mai rapide în caz de urgență. Acest sistem de alertare automată a serviciilor de urgență în cazul accidentelor rutiere va transmite informații despre locația și gravitatea accidentului rutier. În prezent, proiectul este finalizat în proporție de 60%, fiind în faza […] Articolul Modernizare la Serviciul 112: Apelurile de urgență vor transmite automat locația accidentelor apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Șeful Termoelectrica, despre optimizări: ”Companiile deja lucrează cu AI, care permite optimizări și rezultate bune” # Realitatea.md
Directorul general al Termoelectrica, Iurie Rozlovan, a declarat că întreprinderea trece printr-un proces de optimizare, însă fără a recurge la concedieri bruște sau masive. Potrivit lui, schimbările se vor face treptat, pe măsura înnoirii tehnologiilor și a reînnoirii naturale a colectivului. „Nu trebuie să speriem colectivul. Nu vorbim despre concedieri de mâine. Optimizările sunt un […] Articolul Șeful Termoelectrica, despre optimizări: ”Companiile deja lucrează cu AI, care permite optimizări și rezultate bune” apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Un studiu realizat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) arată că aproximativ o treime dintre medicii şi asistentele medicale din Europa se confruntă cu depresie sau anxietate, o rată de cinci ori mai mare decât în rândul populaţiei generale. Informațiile sunt prezentate într-un comunicat al filialei europene a OMS. „Mai mult de unul din 10 lucrători […] Articolul OMS: Depresia și anxietatea afectează o treime dintre cadrele medicale din Europa apare prima dată în Realitatea.md.
