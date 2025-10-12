Flacăra vie a memoriei

Libertatea Cuvântului, 12 octombrie 2025 22:50

12 octombrie 2025. Suburbia Roșa, Cernăuți. Ca în fiecare toamnă, în luna octombrie, când frunza ruginește și diminețile reci ne amintesc că vara

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea Cuvântului

Acum 30 minute
23:30
Turneu de fotbal în cinstea apărătorilor-eroi Libertatea Cuvântului
Duminică, 12 octombrie, pe stadionul din Dinăuți, CT Noua Suliță, s-a desfășurat turneul tradițional de fotbal în cinstea lui Dumitru Istratii și Ghenadie
Acum o oră
22:50
Flacăra vie a memoriei Libertatea Cuvântului
12 octombrie 2025. Suburbia Roșa, Cernăuți. Ca în fiecare toamnă, în luna octombrie, când frunza ruginește și diminețile reci ne amintesc că vara
Acum 6 ore
18:40
În familia Sofiei Rotaru – o triplă mărire: s-au născut trei bebeluși în aceeași zi Libertatea Cuvântului
În familia legendarei cântărețe ucrainene Sofia Rotaru  sunt două evenimente fericite deodată. Nepoatele ei, cântăreața Sonya Kay (numele real Sofia Hliabici) și Ana
18:20
De la căldură – la frig puternic: meteorologii au pronosticat cum ar putea fi iarna aceasta Libertatea Cuvântului
Începutul sezonului de iarnă va fi relativ blând, cu precipitații periodice. În ianuarie este așteptată o răcire treptată, care va trece în geruri
17:50
Pe 14 octombrie, în regiunea Cernăuți, va fi condus pe ultimul drum militarul Iurii Sumariuk, în vârstă de 20 de ani Libertatea Cuvântului
Despre aceasta anunță Consiliul Orășenesc Storojineț. Iurii și-a făcut serviciul în regimentul „Azov” și a suferit o rănire gravă pe 8 iulie anul
Acum 24 ore
09:50
În regiunea Cernăuți lipsesc peste 130 de medici și asistente medicale Libertatea Cuvântului
Dotarea cu personal a unităților medicale din regiune este de 90%, comunică  Suspilne.  Conform răspunsului Direcției Regionale de Sănătate,  în total, în regiune
09:40
Președinta Moldovei, Maia Sandu, a chemat la consolidarea apărării democrației de „noile amenințări” din partea Rusiei Libertatea Cuvântului
Președinta Moldovei, Maia Sandu, a declarat că Rusia va încerca să găsească noi metode de influență pentru a destabiliza situația în diferite țări
09:40
Repetițiile pentru noul spectacol continuă la Teatrul Muzical-Dramatic „Olga Kobylyanska”. Premiera va avea loc în noiembrie Libertatea Cuvântului
Pe scena principală a Teatrului cernăuțean continuă repetițiile pentru noua premieră – „Ioana D’Arc”, se menționează pe pagina de Facebook a teatrului. „Ioana
09:30
Politico: Trump devine „din ce în ce mai nerăbdător” față de Putin din cauza eforturilor blocate de a pune capăt războiului Libertatea Cuvântului
Președintele SUA este dezamăgit de blocarea eforturilor Moscovei de a pune capăt războiului total împotriva Ucrainei. Kievul și Washingtonul discută activ despre transferul
09:20
ISW: Rusia se pregătește pentru războiul cu NATO. „Scurse” dezvăluie planurile ambițioase ale Rusiei   Libertatea Cuvântului
De ce s-a redus numărul tancurilor rusești pe câmpul de luptă din Ucraina? Experții ISW cred că Federația Rusă le acumulează pentru un
Ieri
22:10
RUSIA: CHELTUIELI ENORME PENTRU PROPAGANDĂ Libertatea Cuvântului
După invazia la scară largă din 24 februarie 2022, activitatea mediatică rusească în țările UE a devenit mai sofisticată și mai coordonată. Moscova
21:30
Cernăuți, începutul veacului XX Libertatea Cuvântului
Cernăuți este un oraș cu o istorie specială. La începutul secolului al XX-lea, era un adevărat centru cultural și administrativ al Bucovinei, care
21:10
Trump și Zelenski au discutat despre posibilitatea transferului de rachete Tomahawk către Ucraina Libertatea Cuvântului
Potrivit presei, decizia nu a fost încă luată, dar Kievul consideră că o astfel de armă ar putea forța Kremlinul să înceapă negocieri
21:00
A încercat să treacă peste graniță valută în valoare de 11 milioane grivne Libertatea Cuvântului
În Bucovina, șoferul unui autocar de cursă „Hmelnițki-Istanbul” a fost reținut. Acesta încerca să transporte peste graniță valută în valoare de 11 milioane
12:30
CRUCEA LIMBII MATERNE I-A ÎNSEMNAT DESTINUL Libertatea Cuvântului
La 4 octombrie a fost marcat jubileul de 150 de ani al Universității din Cernăuți. Istoria ei de un secol și jumătate poartă
12:10
Fostul director al CIA:  Acum este șansa de a demonta cu adevărat economia militară a Rusiei Libertatea Cuvântului
David Petraeus a menționat că astăzi există o oportunitate reală pentru introducerea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse. Acum există
12:00
O comunitate din Bucovina vrea să construiască cea mai puternică centrală solară din Vestul Ucrainei Libertatea Cuvântului
Pe teritoriul Comunității Teritoriale Chițmani se prevede construirea unei centrale solare cu o capacitate de 250 MW. Aceasta va fi cea mai mare
11:30
Oleksandr Klymenko din Hliboca a căzut în luptele de pe front Libertatea Cuvântului
Despre aceasta informează Comunitatea Teritorială Hliboca. Oleksandr Klymenko, în vârstă de 42 de ani, a murit pe 9 octombrie pe direcția Harkiv. El
06:30
MAE: Ucraina este pregătită pentru un armistițiu cu Rusia în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă Libertatea Cuvântului
Ucraina sprijină ideea unui armistițiu la nivel mondial în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă, care vor avea loc în perioada 6 — 22
Mai mult de 2 zile în urmă
22:10
Putin aruncă sume incredibile de bani în război, mizând pe capturarea teritoriilor ucrainene bogate cu scopul de a le jefui și de a sprijini bugetul Rusiei Libertatea Cuvântului
Amendamentele la Codul Fiscal al Federației Ruse vor reduce limita de venit pentru obținerea patentului de la 60 la 10 milioane de ruble
21:40
Acțiune de caritate cu participarea elevilor Libertatea Cuvântului
Ca răspuns la scrisoarea Fundației Caritabile Regionale Cernăuți pentru Ajutorarea Copiilor bolnavi de cancer și leucemie „Dăruiește viață unui copil”, în Liceul „Gheorghe
21:30
Liceenii din Dinăuți propun idei de afaceri Libertatea Cuvântului
„Pentru munca în echipă” și „Întreprindere socială inovatoare”… Două echipe ale Liceului din Dinăuți și-au prezentat ideile de afaceri la etapa finală a
21:10
Din nou o veste tragică și cumplită: Herța a pierdut încă un Erou Libertatea Cuvântului
Cu profundă durere și întristare, anunțăm o altă pierdere ireparabilă. S-a confirmat cea mai cumplită veste pentru familie și întreaga comunitate. Biroul de
21:00
Părțile ucraineană și română au discutat dezvoltarea infrastructurii de frontieră Libertatea Cuvântului
„Împreună cu viceministrul Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor din Ucraina, Serghi Derkaci, conducerea AMR Transcarpatia și delegația română condusă de Secretarul de Stat al
20:50
Rețeaua de licee din regiunea Cernăuți a fost actualizată Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți vor funcționa 59 de licee după actualizarea planului rețelei de licee de profil, informează Administrația Militară Regională Cernăuți. Rețeaua de
10:00
La Vama Cernăuți a fost reținută o ucraineancă care voia să treacă peste frontieră aproape un milion de dolari Libertatea Cuvântului
Vameșii au confiscat banii nedeclarați. În Bucovina, vameșii au reținut o ucraineancă care voia să introducă 970 de mii de dolari în numerar.
09:50
Tragedie în familia eroului căzut din Cernăuți: inima văduvei a cedat, doi copii au rămas orfani Libertatea Cuvântului
Joi, 9 octombrie, la Cernăuți, a fost condusă pe ultimul drum Angela Baranițka, văduva sergentului Forțelor Armate ale Ucrainei, Felix Baranițki, care a
09:40
Trump a declarat despre intensificarea presiunii asupra Federației Ruse din partea SUA și NATO pentru încheierea războiului împotriva Ucrainei Libertatea Cuvântului
Președintele american, Donald Trump, a declarat că Washingtonul și aliații NATO intensifică presiunea asupra Federației Ruse pentru a opri războiul împotriva Ucrainei. De
09:30
Expert ucrainean: Războiul de uzură trece în faza finală Libertatea Cuvântului
Războiul ruso-ucrainean a atins o etapă periculoasă și poate degenera în distrugere la scară largă. Acest lucru a fost declarat de Volodymyr Gorbaci,
9 octombrie 2025
21:40
35 de ani în postul de director al instituției de învățământ din Băhrinești Libertatea Cuvântului
Directorul Liceului din Băhrinești, CT Camenca, raionul Cernăuți, a fost decorat cu distincția onorifică a președintelui Consiliului Regional Cernăuți „Neînfrânții”. Această distincție i-a
21:10
Expoziția «Moștenirea salvată» s-a deschis la Cernăuți: o punte între Lugansk și Bucovina Libertatea Cuvântului
La Muzeul Etnografic  Regional din Cernăuți s-a deschis o expoziție specială – „Moștenirea salvată”, organizată în comun cu Muzeul Etnografic al Consiliului de
20:40
Eroii sunt alături de noi Libertatea Cuvântului
Apărătorul din orașul Herța, Vitalie Roman, a fost decorat cu distincția onorifică a Președintelui „Pentru Apărarea Ucrainei”.  Astfel a menționat curajul, dăruirea și
20:20
Va mai fi vara moșilor? O sinopticiană a vorbit despre vremea din regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
De mâine, 10 octombrie, precipitațiile vor înceta în Bucovina și se va încălzi. Dar nu ar trebui să ne așteptăm la o încălzire
19:50
Era considerat dispărut: un apărător s-a întors din captivitatea rusească în Bucovina Libertatea Cuvântului
Mykola Dobrovolski din satul Jadova Veche a fost considerat dispărut o lungă perioadă de timp. El a dispărut lângă Bahmut pe 24 martie
19:30
Moment astrologic. Ce talent ascuns ai în funcţie de zodie Libertatea Cuvântului
În funcție de trăsăturile pe care le are fiecare zodie, poți să ai unele abilități pe care încă nu le-ai descoperit. După ce
16:10
Au fugit, lăsând marfa: bărbați care încercau să introducă contrabandă în România, au fost reținuți Libertatea Cuvântului
În Bucovina, doi bărbați au încercat să transporte ilegal în România două pachete mari cu țigări. Despre aceasta a informat Detașamentul de Grăniceri
16:10
Doi apărători din regiunea Cernăuți au primit distincția „Neînfrânții” Libertatea Cuvântului
Doi locuitori ai CT Herța – apărătorii Ucrainei Mihail Mândrescu și Petru Borcea – au primit distincții de onoare „Neînfrânții” din partea președintelui
16:10
Zăpadă, vânt și ger: în Carpații pe altitudinile mari e iarnă adevărată Libertatea Cuvântului
Pe muntele Pip Ivan a sosit iarna adevărată. Salvamontiștii avertizează asupra înrăutățirii condițiilor meteorologice în munți. Aceasta este raportat de Salvamontiștii din Carpați.
16:10
Severin Molodeanu, în vârstă de 26 de ani, din satul Hreațca, CT Herța, s-a aflat trei ani și jumătate în captivitatea rusă Libertatea Cuvântului
La 8 octombrie, consătenii l-au întâmpinat pe Erou acasă cu îmbrățișări calde și cuvinte sincere de recunoștință. Severin a căzut prizonier inamicului pe
16:10
Zelenski a aprobat planul operațiunilor Serviciului de Securitate  împotriva Federației Ruse Libertatea Cuvântului
Președintele Volodymyr Zelenski a declarat că a fost de acord cu acțiunile asimetrice ale Ucrainei ca răspuns la agresiunea rusă. Despre aceasta, șeful
16:10
Oțetul de struguri. Unul dintre cele mai vechi condimente naturale Libertatea Cuvântului
Rețeta de oțet de struguri este una dintre cele mai vechi rețete de condimente naturale, folosită din antichitate în bucătăriile mediteraneene și orientale.
16:10
Putin a dezvăluit adevăratul plan al războiului din Ucraina: analiștii ISW evaluează ce se află în spatele noilor declarații ale „führerului” Libertatea Cuvântului
Putin se pregătește pentru un război fără sfârșit, sunt convinși specialiștii americani. Președintele-dictator al Rusiei, Vladimir Putin, rămâne fidel teoriei sale a victoriei.
16:10
Trump crede în continuare că poate pune capăt războiului din Ucraina Libertatea Cuvântului
Președintele SUA, Donald Trump, nu exclude o încheiere rapidă a războiului Ucrainei cu Rusia. Acest lucru este raportat de RBC-Ucraina cu referire la
16:10
Sărbătoarea limbii române  la Universitatea din Cernăuți    Libertatea Cuvântului
Prin Simpozionul științific-internațional „Probleme actuale de filologie română”, desfășurat la 8-9 octombrie la Universitatea Națională „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți, a fost marcat jubileul
8 octombrie 2025
08:40
CETATE ȘI BISERICĂ Libertatea Cuvântului
(Răsfoind pagini de glorie și spiritualitate românească ale vechii fortărețe de pe malul Nistrului – Hotin) Veacul războaielor străine pe teritoriul moldav În
08:20
În regiunea Cernăuți se elaborează un program împotriva crizei demografice Libertatea Cuvântului
Zilele trecute a avut loc o ședință privind crearea acestui program. La ea au participat Mykola Guitor, președinte interimar al Consiliului Regional Cernăuți,
07:50
The Atlantic:  Strategia Ucrainei de epuizare a Federației Ruse aduce rezultate neașteptate Libertatea Cuvântului
Timpul care părea să lucreze în favoarea Rusiei trece acum treptat de partea Ucrainei. Jurnalistul de la The Atlantic, Robert Forsyth Worth, care
7 octombrie 2025
20:00
La Hliboca a avut loc festivalul moto Libertatea Cuvântului
La acest festival netradițional din Hliboca au fost colectate circa 7 mii de grivne pentru sprijinirea Forțelor Armate ale Ucrainei. La Hliboca a
20:00
Distincție pentru promovarea valorilor limbii și culturii române Libertatea Cuvântului
Universitatea Națională „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți a sărbătorit 150 de ani de la înființare – un moment jubiliar care marchează un secol și
20:00
Zi de naștere marcată prin amintiri luminoase Libertatea Cuvântului
La Liceul din Dinăuți, CT Noua Suliță, a fost cinstită memoria apărătorului Ucrainei, Vasile Chiriliuc, căzut la datorie. Acum el și-ar fi sărbătorit
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.