Victorie fulger pentru Radu Albot. După ce a fost eliminat din sferturi la un challenger din Hersonissos, moldoveanul a rămas în orașul din Grecia și a debutat cu o victorie - VIDEO

ProTV.md, 12 octombrie 2025 21:30

Acum o oră
21:40
Monegascul Valentin Vacherot a scris o poveste uluitoare pentru cărțile de istorie ale tenisului. Jucătorul de 26 de ani a devenit cel mai slab clasat campion de când există turneele Masters 1000 - VIDEO ProTV.md
21:40
Tenismena Cori Gauff a învins-o pe conaționala sa, Jessica Pegula, după un parcurs impecabil la turneul din China - VIDEO ProTV.md
21:30
Victorie fulger pentru Radu Albot. După ce a fost eliminat din sferturi la un challenger din Hersonissos, moldoveanul a rămas în orașul din Grecia și a debutat cu o victorie - VIDEO ProTV.md
21:20
Depistarea precoce a cancerului de sân poate salva vieți, iar diagnosticat la timp, poate fi tratat. Află de la specialiști cât de importante sunt autoexaminarea și screeningul - VIDEO ProTV.md
Depistarea precoce a cancerului de sân poate salva vieți, iar diagnosticat la timp, poate fi tratat. Află de la specialiști cât de importante sunt autoexaminarea și screeningul - VIDEO
21:20
În două zile, capitala va îmbrăca straie de sărbătoare și va fi marcat hramul Chișinăului. Care va fi programul cultural - VIDEO ProTV.md
În două zile, capitala va îmbrăca straie de sărbătoare și va fi marcat hramul Chișinăului. Care va fi programul cultural - VIDEO
Acum 2 ore
21:10
Adio căruțe, bun găsit...triciclete. Prin satele Moldovei, vârstnicii conduc triciclete electrice, cu care merg la magazin, la punctul medical, biserică sau chiar duc vaca la păscut - VIDEO ProTV.md
Adio căruțe, bun găsit...triciclete. Prin satele Moldovei, vârstnicii conduc triciclete electrice, cu care merg la magazin, la punctul medical, biserică sau chiar duc vaca la păscut - VIDEO
21:00
Copiii și tinerii cu nevoi speciale din capitală și din raioanele țării și-au dat întâlnire la Chișinău, la o nouă ediție a Festivalului de artă incluzivă - VIDEO ProTV.md
Copiii și tinerii cu nevoi speciale din capitală și din raioanele țării și-au dat întâlnire la Chișinău, la o nouă ediție a Festivalului de artă incluzivă - VIDEO
20:50
Povestea a trei femei cu trei povești de viață și un diagnostic comun – cancerul de sân, însă trăit, depășit și învins: „Trebuie doar să ai speranță” - VIDEO ProTV.md
Povestea a trei femei cu trei povești de viață și un diagnostic comun – cancerul de sân, însă trăit, depășit și învins: „Trebuie doar să ai speranță” - VIDEO
Acum 4 ore
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 12.10.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 12.10.2025
20:00
Kremlinul ameninţă voalat Moldova: „Greșeala asta a fost făcută deja de o altă țară și nu i-a adus nimic bun” ProTV.md
Kremlinul ameninţă voalat Moldova: „Greșeala asta a fost făcută deja de o altă țară și nu i-a adus nimic bun”
19:50
Inundații severe în sud-estul Spaniei. Autoritățile au emis cod galben și cod roșu de ploi puternice, aduse de furtuna Alice - VIDEO ProTV.md
Inundații severe în sud-estul Spaniei. Autoritățile au emis cod galben și cod roșu de ploi puternice, aduse de furtuna Alice - VIDEO
19:40
Victorie fulger pentru Radu Albot. După ce a fost eliminat din sferturi la un challenger din Hersonissos, moldoveanul a rămas în orașul din Grecia și a debutat cu o victorie ProTV.md
18:50
Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Dronele lansate de ruși au lovit mai multe obiective din regiunea Odesa - VIDEO ProTV.md
Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Dronele lansate de ruși au lovit mai multe obiective din regiunea Odesa - VIDEO
Acum 6 ore
17:40
Începând de astăzi, toți cetățenii din țări non-UE vor trece printr-un sistem digital de control atunci când călătoresc în statele Uniunii Europene. Ce conține dosarul electronic - VIDEO ProTV.md
Începând de astăzi, toți cetățenii din țări non-UE vor trece printr-un sistem digital de control atunci când călătoresc în statele Uniunii Europene. Ce conține dosarul electronic - VIDEO
17:30
Dezvăluire: SUA ajută Ucraina de luni de zile în atacuri de care Joe Biden nu voia să audă. Rămâne o singură întrebare ProTV.md
Dezvăluire: SUA ajută Ucraina de luni de zile în atacuri de care Joe Biden nu voia să audă. Rămâne o singură întrebare
17:30
Kremlinul avertizează: Rachetele Tomahawk pentru Ucraina ar putea duce la escaladarea conflictului într-un război nuclear ProTV.md
Kremlinul avertizează: Rachetele Tomahawk pentru Ucraina ar putea duce la escaladarea conflictului într-un război nuclear
17:00
Reprezentativa Moldovei Under 17 a reușit un egal contra echipei similare din Norvegia în preliminariile Campionatului European - VIDEO ProTV.md
Reprezentativa Moldovei Under 17 a reușit un egal contra echipei similare din Norvegia în preliminariile Campionatului European - VIDEO
16:50
După ce în meciul trecut din preliminariile Campionatului Mondial a marcat de cinci ori în poarta Moldovei, superstarul Norvegiei a semnat trei reușite contra Israelului - VIDEO ProTV.md
După ce în meciul trecut din preliminariile Campionatului Mondial a marcat de cinci ori în poarta Moldovei, superstarul Norvegiei a semnat trei reușite contra Israelului - VIDEO
16:50
Spania și Portugalia au învins, cel mai categoric scor fiind la bătălia dintre Turcia și Bulgaria - VIDEO ProTV.md
Spania și Portugalia au învins, cel mai categoric scor fiind la bătălia dintre Turcia și Bulgaria - VIDEO
16:50
Seară magică pentru Messi: Dublă de senzație și o pasă de gol de manual pentru Jordi Alba - VIDEO ProTV.md
Seară magică pentru Messi: Dublă de senzație și o pasă de gol de manual pentru Jordi Alba - VIDEO
16:50
Ciocniri intense au izbucnit de-a lungul graniţei dintre Pakistan şi Afganistan, după un atac al talibanilor asupra unor posturi militare pakistaneze - VIDEO ProTV.md
Ciocniri intense au izbucnit de-a lungul graniţei dintre Pakistan şi Afganistan, după un atac al talibanilor asupra unor posturi militare pakistaneze - VIDEO
16:40
Familiile celor răpiţi de Hamas au aflat că cei dragi se vor întoarce mâine acasă. La miting au fost prezenți trimisul special al lui Donald Trump - VIDEO ProTV.md
Familiile celor răpiţi de Hamas au aflat că cei dragi se vor întoarce mâine acasă. La miting au fost prezenți trimisul special al lui Donald Trump - VIDEO
16:30
Trump ordonă Pentagonului să ia 8 miliarde de dolari din bugetul apărării pentru plata salariilor, în plin blocaj guvernamental ProTV.md
Trump ordonă Pentagonului să ia 8 miliarde de dolari din bugetul apărării pentru plata salariilor, în plin blocaj guvernamental
16:20
Surse: Hamas se retrage din guvernarea Fâșiei Gaza. Cine va administra teritoriul palestinian în perioada de tranziție ProTV.md
Surse: Hamas se retrage din guvernarea Fâșiei Gaza. Cine va administra teritoriul palestinian în perioada de tranziție
Acum 8 ore
15:40
Lupte pe graniță între armata Pakistanului și Afganistanului, talibanii spun că au ucis 58 de soldați - VIDEO ProTV.md
Lupte pe graniță între armata Pakistanului și Afganistanului, talibanii spun că au ucis 58 de soldați - VIDEO
15:30
Cinci persoane, printre care 3 copii, au ajuns la spital, după ce s-au intoxicat cu gaz, în stânga Nistrului. Cum s-a întâmplat totul ProTV.md
Cinci persoane, printre care 3 copii, au ajuns la spital, după ce s-au intoxicat cu gaz, în stânga Nistrului. Cum s-a întâmplat totul
15:20
Atenție, consumatori ai Energocom. Sumele achitate anterior vor fi reflectate în factura pentru luna octombrie ProTV.md
Atenție, consumatori ai Energocom. Sumele achitate anterior vor fi reflectate în factura pentru luna octombrie
15:20
Trei persoane au fost rănite într-un atac armat la o casă de pariuri din Germania. Autorul este încă în libertate ProTV.md
Trei persoane au fost rănite într-un atac armat la o casă de pariuri din Germania. Autorul este încă în libertate
15:10
Trump și al-Sisi vor prezida summitul pentru pace în Gaza, organizat în Egipt ProTV.md
Trump și al-Sisi vor prezida summitul pentru pace în Gaza, organizat în Egipt
14:20
Vizită la Chișinău. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi s-a întâlnit cu omologul său din Regatul Țărilor de Jos - VIDEO ProTV.md
Vizită la Chișinău. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi s-a întâlnit cu omologul său din Regatul Țărilor de Jos - VIDEO
Acum 12 ore
14:00
Ar fi fost fatal. Un automobil a intrat în depășire și era cât pe ce să se ciocnească frontal cu o altă mașină care venea din sens opus. Vezi momentul - VIDEO ProTV.md
Ar fi fost fatal. Un automobil a intrat în depășire și era cât pe ce să se ciocnească frontal cu o altă mașină care venea din sens opus. Vezi momentul - VIDEO
13:30
Confruntări violente la granița dintre Afganistan și Pakistan ProTV.md
Confruntări violente la granița dintre Afganistan și Pakistan
12:30
Primii călători care au ieșit din Republica Moldova la frontiera Costești și au fost verificați digital prin sistemul EES - GALERIE FOTO ProTV.md
Primii călători care au ieșit din Republica Moldova la frontiera Costești și au fost verificați digital prin sistemul EES - GALERIE FOTO
12:20
Ploile torenţiale din Mexic au provocat decesul a cel puţin 41 de persoane ProTV.md
Ploile torenţiale din Mexic au provocat decesul a cel puţin 41 de persoane
12:20
Momentul când un elicopter scăpat de sub control intră în palmieri pe o plajă populară din California. Sunt mai mulți răniți - VIDEO ProTV.md
Momentul când un elicopter scăpat de sub control intră în palmieri pe o plajă populară din California. Sunt mai mulți răniți - VIDEO
12:10
Gest demn de urmat: Trei ofițere de presă ale poliției și-au donat părul pentru femeile care luptă cu cancerul - VIDEO ProTV.md
Gest demn de urmat: Trei ofițere de presă ale poliției și-au donat părul pentru femeile care luptă cu cancerul - VIDEO
11:50
„Este foarte suspect”. Institutul Nobel face acum o anchetă despre ce s-a întâmplat înainte de anunțarea premiului pentru Pace ProTV.md
„Este foarte suspect”. Institutul Nobel face acum o anchetă despre ce s-a întâmplat înainte de anunțarea premiului pentru Pace
11:40
Cer noros cu maxime de până la 16 grade în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Cer noros cu maxime de până la 16 grade în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile. Prognoza meteo
11:30
Dezvăluire: SUA ajută Ucraina de luni de zile în atacuri de care Joe Biden nu voia să audă. Rămâne o singură întrebare ProTV.md
Dezvăluire: SUA ajută Ucraina de luni de zile în atacuri de care Joe Biden nu voia să audă. Rămâne o singură întrebare
10:40
Atenție, moldoveni. Începând de astăzi, dacă călătorești spre UE, vei fi verificat digital la frontieră. Ce trebuie să știi despre sistemul de Intrare/Ieșire ProTV.md
Atenție, moldoveni. Începând de astăzi, dacă călătorești spre UE, vei fi verificat digital la frontieră. Ce trebuie să știi despre sistemul de Intrare/Ieșire
10:20
Accident grav în apropiere de Stăuceni. Un automobil s-a răsturnat, după ce a fost lovit de o altă mașină. Patru persoane au ajuns la spital ProTV.md
Accident grav în apropiere de Stăuceni. Un automobil s-a răsturnat, după ce a fost lovit de o altă mașină. Patru persoane au ajuns la spital
09:40
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim ProTV.md
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
09:20
Hamas a anunțat când îi va elibera pe toți ostaticii israelieni. Summit de pace luni, prezidat de Trump și al-Sissi, dar a doua fază a negocierilor „va fi și mai dificilă” ProTV.md
Hamas a anunțat când îi va elibera pe toți ostaticii israelieni. Summit de pace luni, prezidat de Trump și al-Sissi, dar a doua fază a negocierilor „va fi și mai dificilă”
Acum 24 ore
02:20
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 11.10.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 11.10.2025
Ieri
22:10
Un deținut de la penitenciarul Pruncul a fugit. Cum s-a întâmplat - VIDEO ProTV.md
Un deținut de la penitenciarul Pruncul a fugit. Cum s-a întâmplat - VIDEO
20:50
Emmanuel Macron l-a nominalizat pentru a doua oară pe Sebastien Lecornu, în prezent premier demisionar - VIDEO ProTV.md
Emmanuel Macron l-a nominalizat pentru a doua oară pe Sebastien Lecornu, în prezent premier demisionar - VIDEO
20:50
Atac armat după un meci de fotbal în Mississippi: patru morți și 12 răniți, dintre care patru în stare critică ProTV.md
Atac armat după un meci de fotbal în Mississippi: patru morți și 12 răniți, dintre care patru în stare critică
20:40
1 500 de locuri de muncă vacante din peste 10 domenii. La Târgul de Cariere, zeci de persoane au venit la Palatul Național pentru a-și găsi un job - VIDEO ProTV.md
1 500 de locuri de muncă vacante din peste 10 domenii. La Târgul de Cariere, zeci de persoane au venit la Palatul Național pentru a-și găsi un job - VIDEO
20:40
Joe Biden face radioterapie pentru cancer. Care este starea fostului preşedinte american ProTV.md
Joe Biden face radioterapie pentru cancer. Care este starea fostului preşedinte american
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 11.10.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 11.10.2025
