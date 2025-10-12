Volodimir Zelenski cere mai multe sisteme de apărare aeriană, într-o convorbire cu Emmanuel Macron
TVR Moldova, 12 octombrie 2025 20:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut duminică mai multe sisteme de apărare aeriană și rachete, în cursul unei convorbiri telefonice cu omologul său francez, Emmanuel Macron.
• • •
Acum 30 minute
20:10
Acum o oră
19:50
Vuiet de motoare și miros puternic de cauciuc ars, sub podul de la Telecentru, unde a avut loc ultima etapă a Campionatului Republicii Moldova de Drift. Piloţii au făcut un adevărat spectacol cu motoare turate, spre încântarea spectatorilor.
Acum 2 ore
19:30
Nivel ridicat de poluare în râul Răut, în apropiere de rezervaţia naturală Orheiul Vechi # TVR Moldova
Nivel ridicat de poluare în râul Răut, în apropiere de rezervaţia naturală Orheiul Vechi - este avertizarea specialiştilor de mediu, în urma probelor de laborator, care confirmă prezenţa unei cantități mari de bacterii coliforme în apă. Responsabilii le recomandă oamenilor să nu consume apă din râu, nici peşte. Inspectorii de mediu nu ştiu ce a provocat această situaţie, dar spun că investighează cazul.
19:10
Estonia închide culoarul cunoscut drept Cizma SaŢe, după ce a observat prezenţa mai multor trupe ruseşti în zonă.
Acum 4 ore
18:10
Are 91 de ani, dintre care patru decenii a activat în calitate de profesoară. În ciuda vârstei înaintate, mai obișnuiește să meargă la școală, pentru că acest loc îi amintește de vremurile când a învățat sute de copii. Este vorba de doamna Olga Nemerenco din comuna Viișoara, raionul Glodeni. Jurnalistul TVR MOLDOVA, Alexandru Leahu i-a aflat povestea.
Acum 6 ore
16:30
Pakistanul închide graniţa cu Afganistanul în urma unor schimburi de focuri între cele două ţări # TVR Moldova
Pakistanul a închis duminică punctele de trecere a frontierei cu Afganistanul, au declarat oficiali pakistanezi, în urma schimburilor de focuri dintre forţele armate ale celor două ţări, informează Agerpres.
15:10
Cunoașteți povestea antreprenorului care creează obiecte artizanale de lemn combinat cu rășină # TVR Moldova
Gheorghe Guja este un tânăr antreprenor din satul Șestaci, raionul Șoldănești. La 24 de ani, are deja propria afacere, creând obiecte artizanale de lemn combinat cu rășină.
Acum 8 ore
13:50
/FOTO/ La Costești, primii călători au ieșit din R. Moldova, conform noilor reguli de acces în UE # TVR Moldova
Poliția de Frontieră anunță că, începând cu 12 octombrie 2025, călătorii care ies din Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei „Costești” și se îndreaptă spre România sunt deja supuși noilor cerințe de intrare în spațiul Schengen, conform Sistemului de Intrare/Ieșire (EES), implementat la frontierele externe ale Uniunii Europene.
Acum 12 ore
12:20
Trump și președintele Egiptului vor prezida luni summitul pentru pace în Gaza, la Sharm el-Sheikh # TVR Moldova
Donald Trump și președintele Egiptului, Abdel Fatah al-Sisi, urmează să prezideze un summit pentru pace în Gaza, alături de mai mulți lideri mondiali, luni, la Sharm el-Sheikh, relatează tvrinfo.ro.
11:10
Oportunități pentru fermieri. Mai multe apeluri deschise în octombrie-decembrie 2025, anunță AIPA # TVR Moldova
De luni, 13 octombrie 2025, fermierii pot depune dosarele pentru subvențiile post-investiție, apel deschis până la 11 decembrie 2025, menționează Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA).
10:20
Suedia va investi 3,5 miliarde de coroane suedeze (circa 317 milioane de euro) în mai multe sisteme anti-drone, a anunțat vineri ministrul apărării suedez, invocând o amenințare crescândă sub forma încălcării spațiului aerian, relatează Agerpres.
09:30
Sistemul EES, implementat la frontierele cu UE, de astăzi. Ce trebuie să cunoști despre noul sistem # TVR Moldova
Începând de duminică, 12 octombrie 2025, la nivelul Uniunii Europene este operaționalizat Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), un instrument electronic modern de control, implementat la frontierele externe ale UE (puncte terestre, aeroporturi și porturi maritime).
Acum 24 ore
20:40
Prin muncă, efort și devotament... Aşa a reuşit halterofilul din Republica Moldova, Marin Robu, să adune un număr impresionant de medalii la cei 25 de ani ai săi. Sportivul antrenat de Sergiu Crețu și-a completat, recent, palmaresul cu alte trei distincții de bronz la Campionatul Mondial de Haltere, care s-a desfăşurat în Norvegia.
Ieri
20:10
Peste 300 de sportivi, profesionişti şi amatori, şi-au dat întâlnire astăzi la maratonul TulbuRun 2025. Aceştia au alergat prin podgoriile unei vinării din raionul Ialoveni, pe dealurile şi chiar printr-o pădure din apropiere. Competiţia a adunat participanţi din Republica Moldova şi din străinătate.
19:40
Cei mai puternici bărbaţi din Moldova şi-au măsurat puterile la Turneul "Strongman Moldova 2025". Câştigătorul va fi desemnat în urma mai multor probe de forţă şi rezistenţă. În concurs s-au înscris 14 sportivi.
19:10
11 personalități din cultură, știință, artă și sport au fost recompensate cu Premiul Național 2025 # TVR Moldova
11 oameni de cultură, știință, artă și sport au fost recompensaţi cu Premiul Național 2025, în cadrul unei ceremonii solemne la Reședința de Stat. Este cea mai înaltă distincție acordată de Guvern pentru contribuții remarcabile în dezvoltarea și promovarea valorilor naționale.
18:40
Apărarea democrației nu a fost niciodată mai dificilă și mai urgentă. Trebuie să redefinim transparența, responsabilitatea și libertatea politică. Sunt mesajele-cheie rostite de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la cea de-a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția.
18:20
Reguli noi de traversare a frontierei pentru cetățenii din statele non UE, care vor să ajungă într-o țară membră a Uniunii Europene. Modificările intră în vigoare de mâine și vizează inclusiv cetăţenii Republicii Moldova care călătoresc cu pașaport biometric. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a venit cu explicații. Colega mea, Gabriela Suleac, are toate detaliile.
17:10
Toamna aduce transformări în garderobă, iar hainele de exterior devin piesele-cheie ale sezonului, cu stofe texturate și culori inspirate din natură. Despre ce se poartă și cum ne alegem corect paltonul sau jacheta ne spune stilista CEZARA BOAGHIE.
16:10
Cel puţin 30 de oameni şi-au pierdut viaţa în Mexic, printre care şi un copil, în urma ploilor abundente şi inundaţiilor. Ieri a început să plouă puternic în toată ţara, iar şuvoaiele au distrus peste o mie de locuinţe, scrie TVR Info.
15:40
UPDATE: Traficul transfrontalier intens la Sculeni a fost fluidizat. Circulația se desfășoară fără dificultăți, cu timpi minimi de traversare a frontierei.
15:10
Poliția este în alertă după ce un bărbat de 43 de ani a evadat din Penitenciarul nr. 9 "Pruncul" din Chișinău.
14:10
Tot mai multe produse alimentare contrafăcute apar pe rafturile magazinelor, iar consumatorii le cumpără adesea fără să-și dea seama. Specialiștii atenționează că singura metodă sigură de a verifica autenticitatea unui produs este solicitarea actelor de proveniență de la comerciant.
13:20
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a transmis, astăzi, că la Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, pe direcția de ieșire din R. Moldova.
13:10
Independenții la parlamentarele din 2025, sprijiniți online. Cine a strâns cele mai multe # TVR Moldova
403 alegători au semnat electronic pentru potențialii candidații independenți la alegerile parlamentare din 2025, informează Comisia Electorală Centrală (CEC).
12:10
Președintele SUA, într-o stare de sănătate excelentă; vaccinat înainte de turneul internațional # TVR Moldova
Donald Trump se află într-o „stare de sănătate excelentă”, conform raportului medical al preşedintelui SUA, publicat vineri după un control medical de rutină, informează agenţiile de presă internaţionale, scrie TVR Info.
11:10
Foarte puțini scriitori cu adevărat valoroși vor rămâne în istoria literaturii române, fie prin modul original de a scrie, fie prin caracterul lor, dar și viața pe care au avut-o. O asemenea personalitate a fost Paul Goma, care-și are rădăcinile la Mana, Orhei, dar și-a încheiat viața la Paris.
10:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa astăzi, 11 octombrie, la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția. În cadrul evenimentului, șefa statului va susține un discurs despre apărarea democrațiilor în fața noilor amenințări și despre lecțiile învățate de Republica Moldova în cadrul ultimelor scrutine.
09:10
Două cutremure puternice au lovit vineri sudul Filipinelor, ucigând cel puțin șapte persoane, în timp ce orașele din apropierea epicentrului au suferit daune. Autoritățile au avertizat asupra unor replici puternice, transmite TVR Info.
09:10
Putin critică alegerea Comitetului Premiului Nobel pentru Pace și câștigă recunoștința lui Trump # TVR Moldova
Președintele rus Vladimir Putin a declarat pe 10 octombrie că Premiul Nobel pentru Pace și-a pierdut credibilitatea, câștigând recunoștința președintelui american Donald Trump, potrivit kyivindependent.com. În aceeași zi, Comitetul Nobel Norvegian a acordat Premiul Nobel pentru Pace 2025 liderei opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, în ciuda faptului că Trump a concurat deschis pentru această onoare.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a înmânat astăzi, în cadrul unei ceremonii festive, Premiul Național.
20:10
Cancerul mamar este o afecţiune de care suferă tot mai multe femei, atât pe plan mondial cât şi în Republica Moldova unde, doar în 2024, s-au înregistrat peste 1.200 de noi cazuri. Mai grav este că domnişoare şi doamne tot mai tinere primesc acest cumplit diagnostic, iar boala este descoperită, deseori, în stadii avansate. La nivel mondial, octombrie este cunoscută sub numele de luna roz, în care femeile sunt îndemnate să acorde mai multă atenție prevenţiei, care crește şansele de vindecare. În plus, şi bărbaţii suferă de cancer mamar, iar în Republica Moldova avem aproximativ 20 de cazuri confirmate.
20:10
Mai multe biserici din sudul Republicii Moldova au fost reabilitate și înzestrate cu mobilier și icoane, grație finanțărilor oferite de Guvernul României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.
19:50
Atenție, șoferi! Circulația pe un tronson al șoselei Hâncești va fi sistată sâmbătă și duminică # TVR Moldova
În perioada 11 octombrie 2025, ora 00:00 - 12 octombrie, ora 22:00, va fi sistată circulația transportului pe şoseaua Hânceşti, tronsonul cuprins între strada Lech Kaczynski şi Sihastrului, anunță Primăria Chișinău.
19:40
19:10
La Chişinău a început ediţia de toamnă a tradiţionalului târg de cariere. De la tineri entuziaști, aflați la început de drum, până la persoane cu experiență care caută să se reinventeze profesional, evenimentul sprijină interacțiunea directă între companii și viitorii lor angajați.
19:00
Timofti, Nantoi, Nemerenco, distinși cu „Ordinul Republicii”, cea mai înaltă distincție de stat # TVR Moldova
Fostului președinte al R. Moldova, Nicolae Timofti, fostul deputat Oazu Nantoi, fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, precum și vinificatorului Ion Luca li s-au conferit „Ordinul Republicii”, cea mai înaltă distincție de stat din Republica Moldova.
18:40
Chişinăul este în topul orașelor cu cel mai poluat aer din Republica Moldova, mai ales, în perioada rece a anului. S-a ajuns la această situaţie din cauza traficului intens, centralelor termice şi a zonelor industriale concentrate în oraş. Sistemul de măsurare şi monitorizare a calităţii aerului este unul învechit şi nu permite o analiză amplă a calităţii aerului. Organizațiile care au instalat senzori de monitorizare spun că nivelul general de poluare se încadrează în parametrii prevăzuţi de OMS. Sunt însă zone unde această limită este depășită şi de trei ori.
18:10
Începând cu duminică, 12 octombrie 2025, la nivelul Uniunii Europene va fi operaționalizat Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), un instrument electronic modern de control, implementat la frontierele externe ale UE (puncte terestre, aeroporturi și porturi maritime).
17:50
Pe drumul Bălţi-Glodeni, un accident soldat cu decesul unui bărbat și 6 persoane rănite # TVR Moldova
Un bărbat a murit, iar alte şase persoane, printre care trei copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident grav care s-a produs, joi seară, pe drumul Bălţi-Glodeni.
17:50
Alertă financiară în urma prăbușirii piramidei TUX: Poliția a demarat o cercetare penală # TVR Moldova
TUX, platforma online care a atras bani de la zeci de mii de persoane cărora le-a promis câștiguri rapide şi facile, a intrat în vizorul Poliţiei. Inspectoratul Național de Investigații a început o cercetare penală în acest caz, existând suspiciuni de fraudă financiară. Acum câteva zile, această piramidă de investiţii s-ar fi prăbușit şi, în consecință, mulți oameni au pierdut toţi banii investiţi. Comisia Națională a Pieței Financiare trage un nou semnal de alarmă privind intensificarea schemelor de fraudă de tip "investiții", promovate tot mai agresiv în mediul online.
17:40
Un bărbat a murit, iar alte şase persoane, printre care trei copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale, în urma unui accident grav care s-a produs, ieri seara, pe traseul Bălţi-Glodeni.
17:10
A fost lansată ruta de tren direct Kiev–Ungheni-București. Începând de vineri, 10 octombrie, acesta a început să circule din capitala Ucrainei.
16:40
Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost acordat vineri, la Oslo, politicienei venezuelene María Corina Machado, „pentru munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație", informează TVR Info.
16:20
„Apetit foarte mare". Junghietu anunță un interes imens al investitorilor străini pentru R. Moldova # TVR Moldova
Republica Moldova mizează pe interesul tot mai mare al investitorilor străini în sectorul energetic verde după succesul primei licitații interne. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, afirmă că tot mai mulți jucători europeni sunt atrași de potențialul local și că a doua rundă de licitații va aduce și mai mulți participanți, în contextul noii Strategii energetice 2050.
16:10
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați desfăşoară, în aceste zile, în cadrul proiectului „Promovarea valorilor culturale românești în Republica Moldova prin media și spațiul digital”, un workshop derulat prin Facultatea de Litere a UDJG și finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM).
16:10
Ziua Sănătății Mintale: Peste 100 de copii vin zilnic la Centrul de reabilitare pentru din Chișinău # TVR Moldova
În Republica Moldova, peste 78.000 de oameni se confruntă cu probleme de sănătate mintală, afecțiuni care pot fi tratate sau ținute sub control dacă sunt depistate la timp. În spatele statisticilor se află oameni care au nevoie, în primul rând, de înțelegere. Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Mintale, marcată pe 10 octombrie, specialiștii atrag atenția că mulți pacienți sunt stigmatizați și întâmpină dificultăți în accesul la servicii de sprijin și tratament.
16:00
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați desfăşoară, în aceste zile, în cadrul proiectului „Promovarea valorilor culturale românești în Republica Moldova prin media și spațiul digital”, un workshop derulat prin Facultatea de Litere a UDJG și finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM).
15:40
La două luni de la lansarea Programului Național „+3.000 lei pentru cariera ta”, 83 de tineri sunt pe cale să primească indemnizația de 3.000 de lei lunar, iar alți peste 1.000 de tineri au fost identificați ca pre-eligibili și urmează să finalizeze procedura digitală de validare, informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
15:20
Astăzi, pe teren va intra naționala de tineret a Republicii Moldova. Pe stadionul „Zimbru” din Chișinău, trupa lui Serghei Cebotari va primi vizita reprezentativei din Anglia. Partida va conta pentru preliminariile Campionatului European din 2027.
