Kremlinul ameninţă voalat Moldova: „Greșeala asta a fost făcută deja de o altă țară și nu i-a adus nimic bun”
ProTV.md, 12 octombrie 2025 20:00
Kremlinul ameninţă voalat Moldova: „Greșeala asta a fost făcută deja de o altă țară și nu i-a adus nimic bun”
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 12.10.2025
Acum o oră
20:00
Kremlinul ameninţă voalat Moldova: „Greșeala asta a fost făcută deja de o altă țară și nu i-a adus nimic bun” # ProTV.md
Kremlinul ameninţă voalat Moldova: „Greșeala asta a fost făcută deja de o altă țară și nu i-a adus nimic bun”
19:50
Inundații severe în sud-estul Spaniei. Autoritățile au emis cod galben și cod roșu de ploi puternice, aduse de furtuna Alice - VIDEO # ProTV.md
Inundații severe în sud-estul Spaniei. Autoritățile au emis cod galben și cod roșu de ploi puternice, aduse de furtuna Alice - VIDEO
19:40
Victorie fulger pentru Radu Albot. După ce a fost eliminat din sferturi la un challenger din Hersonissos, moldoveanul a rămas în orașul din Grecia și a debutat cu o victorie # ProTV.md
Victorie fulger pentru Radu Albot. După ce a fost eliminat din sferturi la un challenger din Hersonissos, moldoveanul a rămas în orașul din Grecia și a debutat cu o victorie
Acum 2 ore
18:50
Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Dronele lansate de ruși au lovit mai multe obiective din regiunea Odesa - VIDEO # ProTV.md
Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Dronele lansate de ruși au lovit mai multe obiective din regiunea Odesa - VIDEO
Acum 4 ore
17:40
Începând de astăzi, toți cetățenii din țări non-UE vor trece printr-un sistem digital de control atunci când călătoresc în statele Uniunii Europene. Ce conține dosarul electronic - VIDEO # ProTV.md
Începând de astăzi, toți cetățenii din țări non-UE vor trece printr-un sistem digital de control atunci când călătoresc în statele Uniunii Europene. Ce conține dosarul electronic - VIDEO
17:30
Dezvăluire: SUA ajută Ucraina de luni de zile în atacuri de care Joe Biden nu voia să audă. Rămâne o singură întrebare # ProTV.md
Dezvăluire: SUA ajută Ucraina de luni de zile în atacuri de care Joe Biden nu voia să audă. Rămâne o singură întrebare
17:30
Kremlinul avertizează: Rachetele Tomahawk pentru Ucraina ar putea duce la escaladarea conflictului într-un război nuclear # ProTV.md
Kremlinul avertizează: Rachetele Tomahawk pentru Ucraina ar putea duce la escaladarea conflictului într-un război nuclear
17:00
Reprezentativa Moldovei Under 17 a reușit un egal contra echipei similare din Norvegia în preliminariile Campionatului European - VIDEO # ProTV.md
Reprezentativa Moldovei Under 17 a reușit un egal contra echipei similare din Norvegia în preliminariile Campionatului European - VIDEO
16:50
După ce în meciul trecut din preliminariile Campionatului Mondial a marcat de cinci ori în poarta Moldovei, superstarul Norvegiei a semnat trei reușite contra Israelului - VIDEO # ProTV.md
După ce în meciul trecut din preliminariile Campionatului Mondial a marcat de cinci ori în poarta Moldovei, superstarul Norvegiei a semnat trei reușite contra Israelului - VIDEO
16:50
Spania și Portugalia au învins, cel mai categoric scor fiind la bătălia dintre Turcia și Bulgaria - VIDEO # ProTV.md
Spania și Portugalia au învins, cel mai categoric scor fiind la bătălia dintre Turcia și Bulgaria - VIDEO
16:50
Seară magică pentru Messi: Dublă de senzație și o pasă de gol de manual pentru Jordi Alba - VIDEO # ProTV.md
Seară magică pentru Messi: Dublă de senzație și o pasă de gol de manual pentru Jordi Alba - VIDEO
16:50
Ciocniri intense au izbucnit de-a lungul graniţei dintre Pakistan şi Afganistan, după un atac al talibanilor asupra unor posturi militare pakistaneze - VIDEO # ProTV.md
Ciocniri intense au izbucnit de-a lungul graniţei dintre Pakistan şi Afganistan, după un atac al talibanilor asupra unor posturi militare pakistaneze - VIDEO
16:40
Familiile celor răpiţi de Hamas au aflat că cei dragi se vor întoarce mâine acasă. La miting au fost prezenți trimisul special al lui Donald Trump - VIDEO # ProTV.md
Familiile celor răpiţi de Hamas au aflat că cei dragi se vor întoarce mâine acasă. La miting au fost prezenți trimisul special al lui Donald Trump - VIDEO
Acum 6 ore
16:30
Trump ordonă Pentagonului să ia 8 miliarde de dolari din bugetul apărării pentru plata salariilor, în plin blocaj guvernamental # ProTV.md
Trump ordonă Pentagonului să ia 8 miliarde de dolari din bugetul apărării pentru plata salariilor, în plin blocaj guvernamental
16:20
Surse: Hamas se retrage din guvernarea Fâșiei Gaza. Cine va administra teritoriul palestinian în perioada de tranziție # ProTV.md
Surse: Hamas se retrage din guvernarea Fâșiei Gaza. Cine va administra teritoriul palestinian în perioada de tranziție
15:40
Lupte pe graniță între armata Pakistanului și Afganistanului, talibanii spun că au ucis 58 de soldați - VIDEO # ProTV.md
Lupte pe graniță între armata Pakistanului și Afganistanului, talibanii spun că au ucis 58 de soldați - VIDEO
15:30
Cinci persoane, printre care 3 copii, au ajuns la spital, după ce s-au intoxicat cu gaz, în stânga Nistrului. Cum s-a întâmplat totul # ProTV.md
Cinci persoane, printre care 3 copii, au ajuns la spital, după ce s-au intoxicat cu gaz, în stânga Nistrului. Cum s-a întâmplat totul
15:20
Atenție, consumatori ai Energocom. Sumele achitate anterior vor fi reflectate în factura pentru luna octombrie # ProTV.md
Atenție, consumatori ai Energocom. Sumele achitate anterior vor fi reflectate în factura pentru luna octombrie
15:20
Trei persoane au fost rănite într-un atac armat la o casă de pariuri din Germania. Autorul este încă în libertate # ProTV.md
Trei persoane au fost rănite într-un atac armat la o casă de pariuri din Germania. Autorul este încă în libertate
15:10
Trump și al-Sisi vor prezida summitul pentru pace în Gaza, organizat în Egipt
Acum 8 ore
14:20
Vizită la Chișinău. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi s-a întâlnit cu omologul său din Regatul Țărilor de Jos - VIDEO # ProTV.md
Vizită la Chișinău. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi s-a întâlnit cu omologul său din Regatul Țărilor de Jos - VIDEO
14:00
Ar fi fost fatal. Un automobil a intrat în depășire și era cât pe ce să se ciocnească frontal cu o altă mașină care venea din sens opus. Vezi momentul - VIDEO # ProTV.md
Ar fi fost fatal. Un automobil a intrat în depășire și era cât pe ce să se ciocnească frontal cu o altă mașină care venea din sens opus. Vezi momentul - VIDEO
13:30
Confruntări violente la granița dintre Afganistan și Pakistan
Acum 12 ore
12:30
Primii călători care au ieșit din Republica Moldova la frontiera Costești și au fost verificați digital prin sistemul EES - GALERIE FOTO # ProTV.md
Primii călători care au ieșit din Republica Moldova la frontiera Costești și au fost verificați digital prin sistemul EES - GALERIE FOTO
12:20
Ploile torenţiale din Mexic au provocat decesul a cel puţin 41 de persoane
12:20
Momentul când un elicopter scăpat de sub control intră în palmieri pe o plajă populară din California. Sunt mai mulți răniți - VIDEO # ProTV.md
Momentul când un elicopter scăpat de sub control intră în palmieri pe o plajă populară din California. Sunt mai mulți răniți - VIDEO
12:10
Gest demn de urmat: Trei ofițere de presă ale poliției și-au donat părul pentru femeile care luptă cu cancerul - VIDEO # ProTV.md
Gest demn de urmat: Trei ofițere de presă ale poliției și-au donat părul pentru femeile care luptă cu cancerul - VIDEO
11:50
„Este foarte suspect”. Institutul Nobel face acum o anchetă despre ce s-a întâmplat înainte de anunțarea premiului pentru Pace # ProTV.md
„Este foarte suspect”. Institutul Nobel face acum o anchetă despre ce s-a întâmplat înainte de anunțarea premiului pentru Pace
11:40
Cer noros cu maxime de până la 16 grade în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer noros cu maxime de până la 16 grade în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile. Prognoza meteo
11:30
Dezvăluire: SUA ajută Ucraina de luni de zile în atacuri de care Joe Biden nu voia să audă. Rămâne o singură întrebare # ProTV.md
Dezvăluire: SUA ajută Ucraina de luni de zile în atacuri de care Joe Biden nu voia să audă. Rămâne o singură întrebare
10:40
Atenție, moldoveni. Începând de astăzi, dacă călătorești spre UE, vei fi verificat digital la frontieră. Ce trebuie să știi despre sistemul de Intrare/Ieșire # ProTV.md
Atenție, moldoveni. Începând de astăzi, dacă călătorești spre UE, vei fi verificat digital la frontieră. Ce trebuie să știi despre sistemul de Intrare/Ieșire
10:20
Accident grav în apropiere de Stăuceni. Un automobil s-a răsturnat, după ce a fost lovit de o altă mașină. Patru persoane au ajuns la spital # ProTV.md
Accident grav în apropiere de Stăuceni. Un automobil s-a răsturnat, după ce a fost lovit de o altă mașină. Patru persoane au ajuns la spital
09:40
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim # ProTV.md
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
09:20
Hamas a anunțat când îi va elibera pe toți ostaticii israelieni. Summit de pace luni, prezidat de Trump și al-Sissi, dar a doua fază a negocierilor „va fi și mai dificilă” # ProTV.md
Hamas a anunțat când îi va elibera pe toți ostaticii israelieni. Summit de pace luni, prezidat de Trump și al-Sissi, dar a doua fază a negocierilor „va fi și mai dificilă”
Acum 24 ore
02:20
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 11.10.2025
11 octombrie 2025
22:10
Un deținut de la penitenciarul Pruncul a fugit. Cum s-a întâmplat - VIDEO
20:50
Emmanuel Macron l-a nominalizat pentru a doua oară pe Sebastien Lecornu, în prezent premier demisionar - VIDEO # ProTV.md
Emmanuel Macron l-a nominalizat pentru a doua oară pe Sebastien Lecornu, în prezent premier demisionar - VIDEO
20:50
Atac armat după un meci de fotbal în Mississippi: patru morți și 12 răniți, dintre care patru în stare critică # ProTV.md
Atac armat după un meci de fotbal în Mississippi: patru morți și 12 răniți, dintre care patru în stare critică
20:40
1 500 de locuri de muncă vacante din peste 10 domenii. La Târgul de Cariere, zeci de persoane au venit la Palatul Național pentru a-și găsi un job - VIDEO # ProTV.md
1 500 de locuri de muncă vacante din peste 10 domenii. La Târgul de Cariere, zeci de persoane au venit la Palatul Național pentru a-și găsi un job - VIDEO
20:40
Joe Biden face radioterapie pentru cancer. Care este starea fostului preşedinte american
Ieri
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 11.10.2025
20:10
Finală uluitoare, fără precedent în toată istoria, la Masters-ul din Shanghai. Pentru trofeu se vor bate doi verișori - VIDEO # ProTV.md
Finală uluitoare, fără precedent în toată istoria, la Masters-ul din Shanghai. Pentru trofeu se vor bate doi verișori - VIDEO
20:00
La 84 de ani, Vladimir Voronin are opt mandate de deputat la activ și două de președinte al țării. Cum s-au schimbat viziunile de-a lungul carierei sale în care a fost fidel unui singur partid - VIDEO # ProTV.md
La 84 de ani, Vladimir Voronin are opt mandate de deputat la activ și două de președinte al țării. Cum s-au schimbat viziunile de-a lungul carierei sale în care a fost fidel unui singur partid - VIDEO
19:40
Reacția lui Vasile Tarlev după ce Vladimir Voronin a anunțat că PCRM intenționează să-și creeze propria fracțiune parlamentară - VIDEO # ProTV.md
Reacția lui Vasile Tarlev după ce Vladimir Voronin a anunțat că PCRM intenționează să-și creeze propria fracțiune parlamentară - VIDEO
19:40
Victorii lejere pentru Franța și Germania în preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor. Belgia a remizat neașteptat cu Macedonia de Nord, iar Suedia a pierdut acasă contra Elveției - VIDEO # ProTV.md
Victorii lejere pentru Franța și Germania în preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor. Belgia a remizat neașteptat cu Macedonia de Nord, iar Suedia a pierdut acasă contra Elveției - VIDEO
19:10
Cei mai curajoși amatori ai alergatului s-au echipat cu haine corespunzătoare, multe zâmbete și au pornit. Sute de oameni au participat la maratonul organizat în cinstea vinului - VIDEO # ProTV.md
Cei mai curajoși amatori ai alergatului s-au echipat cu haine corespunzătoare, multe zâmbete și au pornit. Sute de oameni au participat la maratonul organizat în cinstea vinului - VIDEO
19:10
30 de meșteri populari din toată țara și-au dat întânire la târgul tradițiilor. Cum a arătat Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală - VIDEO # ProTV.md
30 de meșteri populari din toată țara și-au dat întânire la târgul tradițiilor. Cum a arătat Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală - VIDEO
19:00
Un deținut de la penitenciarul Pruncul a fugit. Cum s-a întâmplat - FOTO
18:50
După ce imperiul TUX s-a prăbușit, specialiștii trag alarma și spun că schemele de fraudă s-au intensificat. Escrocii acționează prin aplicațiile de mesagerie - VIDEO # ProTV.md
După ce imperiul TUX s-a prăbușit, specialiștii trag alarma și spun că schemele de fraudă s-au intensificat. Escrocii acționează prin aplicațiile de mesagerie - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.