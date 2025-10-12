Nivel ridicat de poluare în râul Răut, în apropiere de rezervaţia naturală Orheiul Vechi

20:10

Cancerul mamar este o afecţiune de care suferă tot mai multe femei, atât pe plan mondial cât şi în Republica Moldova unde, doar în 2024, s-au înregistrat peste 1.200 de noi cazuri. Mai grav este că domnişoare şi doamne tot mai tinere primesc acest cumplit diagnostic, iar boala este descoperită, deseori, în stadii avansate. La nivel mondial, octombrie este cunoscută sub numele de luna roz, în care femeile sunt îndemnate să acorde mai multă atenție prevenţiei, care crește şansele de vindecare. În plus, şi bărbaţii suferă de cancer mamar, iar în Republica Moldova avem aproximativ 20 de cazuri confirmate.