Chișinăul a găzduit iarmarocul „Butoiaș” – sărbătoare a strugurilor și vinului
Moldova1, 12 octombrie 2025 18:30
Struguri copți, produse agricole de sezon și accesorii pentru vinificație - toate acestea au putut fi găsite la iarmarocul „Butoiaș”, organizat în capitală. Viticultori din întreaga țară și-au adus recolta pentru a o vinde, iar pasionații de vin de casă au profitat de ocazie, pentru a alege cele mai bune soiuri de struguri, în căutarea gustului perfect.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 10 minute
18:40
Zelenski și Trump, a doua convorbire în două zile: „Lucrăm cu America pentru a ne consolida apărarea” # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat pe rețelele de socializare despre a doua convorbire telefonică cu președintele Statelor Unite în decurs de două zile, transmite BBC News.
Acum 30 minute
18:30
Struguri copți, produse agricole de sezon și accesorii pentru vinificație - toate acestea au putut fi găsite la iarmarocul „Butoiaș”, organizat în capitală. Viticultori din întreaga țară și-au adus recolta pentru a o vinde, iar pasionații de vin de casă au profitat de ocazie, pentru a alege cele mai bune soiuri de struguri, în căutarea gustului perfect.
18:30
EXCLUSIV, la Moldova 1 | Ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piórko: „Suntem pregătiți să deschidem primul cluster de negocieri cu R. Moldova” # Moldova1
Republica Moldova se află într-un moment decisiv al parcursului său european, iar Uniunea Europeană este gata să deschidă primul capitol de negocieri cu R. Moldova, după finalizarea cu succes a procesului de screening. Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, s-a arătat convinsă, într-un interviu acordat în exclusivitate postului Moldova 1, că statul nostru „va parcurge cu succes” drumul spre aderarea la Uniunea Europeană, iar Bruxellesul va continua să ne sprijine în fața provocărilor interne și externe.
Acum o oră
18:00
Monegascul Valentin Vacherot a furnizat în această după-amiază cea mai mare surpriză a sezonului competițional în tenisul masculin. Vacherot a cucerit titlul la turneul din seria Masters de la Shanghai după ce l-a învins în finală pe vărul său, francezul Arthur Rinderknech, scor 4:6, 6:3, 6:3.
Acum 2 ore
17:30
Eliberarea ostaticilor va începe în doar câteva ore, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului, Shosh Bedrosian, în cadrul unui briefing de presă. Potrivit acesteia, Israelul este pregătit să-i primească pe ostatici chiar dacă procesul va începe mai devreme decât era planificat, relatează BBC News.
Acum 4 ore
16:20
Acțiunile subversive continue ale Federației Ruse în Europa, inclusiv utilizarea de drone care pot colecta informații de recunoaștere, indică faptul că Moscova a demarat deja faza „de setare informațional-psihologică a campaniei sale de pregătire pentru un posibil război între NATO și Rusia în viitor”. Constatarea se conține în ultimul buletin analitic al Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW), citat de DW.
15:20
CNAS: Stagiul de cotizare poate fi cumpărat retroactiv, din 1999. Cât costă un an de stagiu de muncă în 2025 # Moldova1
Pentru a obține pensia pentru limită de vârstă, o persoană trebuie să aibă un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. Cei care nu reușesc să acumuleze această perioadă pot primi o pensie parțială, dacă au muncit cel puțin 15 ani. În lipsa acestui stagiu minim, statul acordă doar o indemnizație egală cu jumătate din pensia minimă.
Acum 6 ore
14:40
Viitoarea adversară a „tricolorilor” în preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026 a suferit a cincea înfrângere în grupa I. Selecționata Estoniei a pierdut cu 1:3 pe teren propriu în fața echipei Italiei. „Squadra Azzurra” a preluat conducerea în minutul 4, grație golului marcat de Moise Kean, iar peste alte 26 de minute, Mateo Retegui a ratat o lovitură de la 11 metri. Atacantul italian de origine argentiniană s-a revanșat 8 minute mai târziu, când l-a învins din câțiva metri pe portarul Karl Hein.
14:20
Turcia nu i-a lăsat nici o șansă Bulgariei în preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026 # Moldova1
Echipa națională de fotbal a Turciei s-a dezlănțuit într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor. În grupa E, discipolii italianului Vincenzo Montella au surclasat în deplasare selecționata Bulgariei cu 6:1. La pauză, scorul a fost egal, 1:1, după care turcii au marcat 5 goluri în repriza secundă. Kenan Yıldız a izbutit dubla, iar Arda Güler, Zeki Çelik și İrfan Kahveci și-au trecut și ei numele pe lista marcatorilor.
13:30
Confruntări sângeroase între Afganistan și Pakistan după loviturile aeriene asupra Kabulului # Moldova1
La frontiera dintre Afganistan și Pakistan au avut loc sâmbătă seară confruntări armate. Acestea au urmat după ce Ministerul Apărării al guvernului taliban a anunțat începutul unei „operațiuni de răzbunare”, scrie publicația The Moscow Times, cu referire la Reuters.
13:10
The Emergency Situations Departments of Telenești and Călărași received two modern special vehicles from European partners in Austria and Switzerland.
Acum 8 ore
12:30
Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a ordonat duminică armatei să „distrugă toate tunelurile teroriste ale Hamas din Gaza” după eliberarea ostaticilor încă ținuți captivi în enclava palestiniană, informează Agerpres, citând EFE.
11:40
UE pune în aplicare noul sistem EES: moldovenii sunt supuși controlului biometric la frontieră # Moldova1
Începând de duminică, 12 octombrie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană trec printr-un nou sistem electronic de control la frontieră – Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), care înregistrează automat datele privind trecerile, imaginile faciale și amprentele digitale.
11:10
Primii călători moldoveni ies din țară conform noilor reguli EES aplicabile în Uniunea Europeană # Moldova1
Primii călători care trec frontiera Republicii Moldova spre România prin vama Costești sunt deja supuși noilor cerințe ale Sistemului de Intrare/Ieșire (EES), aplicat de la 12 octombrie la frontierele externe ale Uniunii Europene.
11:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonică „pozitivă și productivă” cu liderul american Donald Trump, pe care l-a felicitat pentru „succesul său și pentru acordul din Orientul Mijlociu pe care a reușit să-l încheie, ceea ce reprezintă o realizare remarcabilă”, continuând efortul său de a-l curta pe președintele SUA cu speranța că acesta din urmă va reuși să îl aducă pe Putin la masa dialogului în perspectiva unui armistițiu care să deschidă calea către pace, scrie publicația CaleaEuropeană.ro.
Acum 12 ore
10:40
Tot mai mulți moldoveni vin la psiholog. Depresia și anxietatea sunt cele mai frecvente motive # Moldova1
Presiunea vieții de zi cu zi, tot mai agitate, și instabilitatea globală cauzată de războaie și crize afectează starea psihologică a oamenilor. Tot mai mulți simt nevoia de sprijin specializat. Datele oficiale arată că tot mai mulți moldoveni apelează la psihologi. De exemplu, la Centrul de sănătate mintală din Soroca vin zilnic aproximativ 20 de persoane în căutarea ajutorului specialiștilor.
10:00
Perioadele secetoase din ultimii ani i-au determinat pe unii fermieri să caute soluții mai rezistente la schimbările climatice. În raionul Orhei, doi antreprenori au ales să renunțe la culturile tradiționale și au semănat, pentru prima dată, sorg - o plantă aproape uitată în R. Moldova, dar cu un potențial agricol considerabil. Agricultorii au adunat recolte care le asigură necesarul de hrană pentru 160 de bovine pe care le cresc la ferma din localitate.
09:10
Maestrul Mihai Agafița, distins cu Premiul Național: „Voi depune tot efortul pentru dezvoltarea culturii naționale” # Moldova1
A susținut peste o mie de concerte, apreciate atât de publicul larg, cât și de elita muzicală din multiple țări, și a condus prestigioase orchestre simfonice din Europa și Statele Unite (SUA). Totuși, orchestra lui de suflet rămâne cea a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” din Chișinău, unde activează din 2004. Este vorba despre maestrul Mihai Agafița care, recent, a fost distins cu Premiul Național pentru contribuția remarcabilă în promovarea muzicii simfonice.
08:30
Tot mai mulți moldoveni sunt atenți la ce pun în farfurie. Potrivit datelor oficiale, în ultimul an a crescut consumul de ouă, fructe și legume. Doar în 2024, un moldovean a mâncat în medie 256 de ouă - cu 17 mai mult decât în anul precedent. Merele rămân fructele preferate, iar nutriționiștii salută aceste alegeri mai sănătoase.
Acum 24 ore
22:10
Câte 3.000 de lei pentru tinerii specialiști: peste 80 de tineri vor primi indemnizații suplimentare la salariu # Moldova1
La două luni de la lansarea Programului Național „+3.000 de lei pentru cariera ta”, 83 de tineri vor primi indemnizația de 3.000 de lei lunar, iar alți peste 1.000 de tineri au fost identificați ca pre-eligibili și urmează să finalizeze procedura digitală de validare.
21:50
Râul Răut, într-o stare critică de poluare. Localnicii și autoritățile locale cer intervenția instituțiilor responsabile # Moldova1
Râul Răut se află într-o stare critică de poluare, iar situația se agravează pe zi ce trece. În albia râului s-au acumulat cantități mari de deșeuri, iar calitatea apei este grav afectată. Specialiștii atrag atenția că aceasta conține bacterii periculoase, fiind nepotrivită atât pentru consum, cât și pentru irigații. Localnicii și autoritățile locale cer intervenția rapidă a instituțiilor responsabile pentru a opri degradarea continuă a râului.
21:40
Câte 3.000 de lei pentru tinerii specialiști: peste 80 de tineri vor primi indemnizație lunară # Moldova1
La două luni de la lansarea Programului Național „+3.000 de lei pentru cariera ta”, 83 de tineri vor primi indemnizația de 3.000 de lei lunar, iar alți peste 1.000 de tineri au fost identificați ca pre-eligibili și urmează să finalizeze procedura digitală de validare.
21:30
Programul Național „+3.000 lei pentru cariera ta”: peste 80 de tineri vor primi indemnizație lunară # Moldova1
La două luni de la lansarea Programului Național „+3.000 lei pentru cariera ta”, 83 de tineri vor primi indemnizația de 3.000 lei lunar, iar alți peste 1.000 de tineri au fost identificați ca pre-eligibili și urmează să finalizeze procedura digitală de validare.
20:40
Târg de cariere în capitală. Peste 1.500 de oportunități de angajare oferite de 25 de companii # Moldova1
Peste 25 de companii și mai bine de 1.500 de locuri de muncă i-au așteptat pe vizitatori la ediția de toamnă a Târgului de cariere, desfășurată timp de două zile la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău. Evenimentul a adunat angajatori din domenii diverse, dar și universități care au prezentat programe educaționale și oportunități de formare pentru tinerii aflați la început de drum.
20:30
Maia Sandu, la aniversarea a 35-a a Comisiei de la Veneția: „Există două pericole majore care amenință democrația Europei. Să o apărăm împreună” # Moldova1
Democrațiile moderne se confruntă cu o nouă generație de amenințări - războiul hibrid, finanțările ilicite și manipularea digitală, iar apărarea democrației nu a fost niciodată mai dificilă, mai complexă și mai urgentă așa ca în prezent, a declarat președinta Maia Sandu sâmbătă, 11 octombrie, la evenimentul dedicat aniversării a 35-a de la fondarea Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei.
20:20
Cancerul depistat la timp poate fi tratat, reiterează medicii din zece țări, care s-au reunit la Chișinău # Moldova1
În fiecare an, aproximativ 10 mii de persoane din Republica Moldova află că au cancer. Specialiștii atrag atenția că, în majoritatea cazurilor, boala poate fi tratată, iar pacienții pot duce o viață lungă și demnă, cu condiția esențială de a fi depistată la timp. Acest mesaj a fost reiterat de medici și experți din zece țări, reuniți la Congresul Național de Oncologie de la Chișinău.
19:20
Târg de cariere în capitală. Peste 1500 de oportunități de angajare oferite de 25 de companii # Moldova1
Peste 25 de companii și mai bine de 1500 de locuri de muncă i-au așteptat pe vizitatori la ediția de toamnă a Târgului de cariere, desfășurată timp de două zile la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău. Evenimentul a adunat angajatori din domenii diverse, dar și universități care au prezentat programe educaționale și oportunități de formare pentru tinerii aflați la început de drum.
Ieri
18:40
Prima ediție a festivalului de jocuri intelectuale. Participanți: „Ne jucăm și ne dezvoltăm” # Moldova1
O zi plină de provocări, distracție și surprize. Este vorba despre primul festival de jocuri intelectuale pentru întreaga familie „IQ Fest”, desfășurat la Chișinău. De la șah și puzzle-uri uriașe, până la realitate virtuală, robotică, jocuri de cuvinte și experimente științifice - festivalul a transformat joaca în provocare, iar învățarea în distracție pentru copii, tineri și părinți.
17:40
Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a numit din nou pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru, după ce acesta și-a dat demisia și a afirmat ulterior că nu dorește să mai conducă guvernul, informează BBC.
16:50
Zelenski și Trump au discutat despre atacurile Rusiei asupra rețelei energetice din Ucraina # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump pe 11 octombrie. Aceștia au discutat despre atacurile rusești asupra rețelei energetice a Ucrainei și eforturile de pace ale Statelor Unite în Orientul Mijlociu.
16:40
Fumătorii care folosesc țigaretele electronice sunt cei mai dispuși să facă Boala plămânului popcorn. Fumatul face popcorn din plămâni - nu este o metaforă, ci o realitate, avertizează Doctor Bro.
16:40
Valentin Vacherot, protagonistul uneia dintre cele mai tari povești din anul 2025 în tenis, este finalist al turneului Masters de la Shanghai, după ce l-a învins în două seturi pe Novak Djokovic, în penultimul act al competiției. Monegascul va juca pentru trofeu după o săptămână fabuloasă, în care a obținut în premieră intrarea în top 100 ATP. Sârbul a cedat în două seturi, scor 3:6, 4:6, după o oră și 41 de minute de joc.
15:50
Bilanțul deceselor înregistrate după cele două seisme de mare intensitate care s-au produs vineri, 10 octombrie, în sudul statului Filipine, a crescut la șapte morți și peste 300 de răniți, a anunțat Agenția națională de gestionare a dezastrelor și mai mulți oficiali locali din această țară asiatică.
15:20
Vlad Blănuță rămâne în vizorul echipei naționale de fotbal a României. Declarația a fost făcută pentru Moldova 1 de selecționerul Mircea Lucescu. Atacantul născut la Sărata-Galbenă este actualmente legitimat la Dinamo Kiev, și nu poate reprezenta Republica Moldova la nivel de seniori.
15:10
Fumătorii care folosesc țigaretele electronice sunt cei mai dispuși să facă Boala plămânului popcorn. Fumatul face popcorn din plămâni - nu este o metaforă, ci o realitate, avertizează Doctor Bro.
14:30
Mesajul președintei Maia Sandu, la Comisia de la Veneția: „Împreună să apărăm democrația de noile amenințări” # Moldova1
De 35 de ani, Comisia de la Veneția a contribuit la construirea fundamentelor juridice ale R. Moldova. Acum trebuie consolidate pentru o nouă eră, astfel încât să poată proteja libertatea în următorii ani. Este declarația președintei Maia Sandu, în cadrul discursului de sâmbătă, 11 octombrie, la aniversarea Comisiei de la Veneția, care a precizat că „împreună trebuie concepute instrumentele juridice și instituționale care să apere democrația de noile amenințări”.
13:50
Utilizarea ecranelor mai mult de două-trei ore pe zi, dăunătoare pentru copii, atenționează specialiștii # Moldova1
Copiii și ecranele par de nedespărțit în ziua de astăzi, iar utilizarea calculatorului, mai mult de două-trei ore pe zi este dăunătoare, atenționează specialiștii. În ultimii ani, foarte mulți copii se adresează cu probleme oftalmologice, potrivit medicului oftalmolog Irina Rotaru, care a specificat că, cu cât ecranul este mai mic, cu atât impactul negativ este mai mare asupra copilului.
13:10
Meci spectaculos în zona europeană a preliminariilor Campionatului Mondial de fotbal de anul viitor. În grupa D, echipa Ucrainei a învins cu 5:3 în deplasare selecționata Islandei. „Jovto-blakitnî” au condus cu 1:0 și 3:1, dar au fost egalați de fiecare dată. Discipolii lui Serhii Rebrov au marcat pe final prin Ivan Kaliujnîi și Oleh Oceretko și în cele din urmă au obținut toate cele 3 puncte.
12:50
Secțiile Situațiilor Excepționale Telenești și Călărași au fost dotate cu două autospeciale moderne, oferite de partenerii europeni din Austria și Elveția.
12:20
Circulația transportului este sistată în acest weekend pe șoseaua Hâncești, tronsonul cuprins între străzile Lech Kaczynski și Sihastrului.
12:10
Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău găzduiește în acest weekend premiera spectacolului „Patimile după Iov”, o producție semnată de regizoarea Luminița Țîcu, inspirată din romanul omonim al scriitorului Val Butnaru. Spectacolul este o reinterpretare scenică care aduce în prim-plan rezistența unui popor în fața traumelor colective și a cataclismelor istorice.
12:00
Interviu EXCLUSIV cu ambasadoarea UE, la Moldova 1: „Federația Rusă nu se va opri, dar UE va rămâne alături” # Moldova1
Republica Moldova rămâne vulnerabilă în fața dezinformării, presiunilor economice și atacurilor cibernetice venite dinspre Federația Rusă, însă Uniunea Europeană îi va fi alături „la fiecare pas”. Declarația a fost făcută de ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, la Moldova 1, în primul său interviu acordat de când a fost numită în funcție.
11:30
Securitatea energetică a R. Moldova și a Ucrainei, în pragul sezonului rece, pe agenda următoarei reuniuni a miniștrilor Energiei din UE # Moldova1
Republica Moldova și Ucraina vor fi subiecte centrale la următoarea reuniune a miniștrilor Energiei din Uniunea Europeană, programată pentru 20 octombrie 2025, în cadrul Consiliului Transporturi, Telecomunicații și Energie.
11:30
Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a numit din nou pe Sebastien Lecornu în funcția de prim-ministru, după ce acesta și-a dat demisia și a afirmat ulterior că nu dorește să mai conducă guvernul, informează BBC.
11:30
Echipa națională de fotbal „sub 21 de ani” a Republicii Moldova a suferit a treia înfrângere consecutivă în preliminariile Campionatului European din 2027. În meciul din cadrul grupei D, jucat pe stadionul Zimbru din capitală, discipolii lui Sergiu Cebotari au pierdut cu 0:4 în fața reprezentativei Angliei. Tinerii „tricolori” au început în atac, având ocazia de a deschide scorul în minutul 3.
11:20
Fermele verticale deschid calea către o nouă eră în agricultură, una în care alimentele proaspete și sănătoase devin accesibile oricui, indiferent de limitările geografice sau de condițiile climatice. Deși, la nivel global, investițiile în asemenea tip de a face agricultură devin proiecte de succes, fermierii din R. Moldova nu se grăbesc să experimenteze.
11:00
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, lider al opoziției venezuelene, a anunțat că dedică premiul președintelui american Donald Trump, pentru sprijinul său. În același timp, președintele rus, Vladimir Putin, a criticat alegerea Comitetului Premiului Nobel pentru Pace.
10:10
Atacurile rusești din regiunile ucrainene au ucis patru persoane și au rănit cel puțin 18, inclusiv un copil, în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale pe 11 octombrie. Forțele Moscovei au lovit din nou infrastructura energetică, escaladând presiunea asupra rețelei energetice ucrainene înainte de lunile de iarnă.
09:40
Tarifele la telefonia fixă ar putea fi majorate, însă cel mai mare operator național de telecomunicații, care furnizează servicii de internet, televiziune, telefonie mobilă și fixă, a precizat că nu este vorba despre o scumpire generalizată, ci doar despre cazuri izolate. Radio Moldova a întrebat oamenii ce părere au despre o aventuală creștere a tarifelor și cât de des mai folosesc telefonul fix în prezent, într-o eră dominată de comunicarea mobilă.
09:40
Faptul că toată lumea este de acord că e nevoie de reguli gramaticale și ortografice nu trebuie să ne împiedice să că multe dintre acestea sunt pure convenții artificiale sau rezultatul unor accidente.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.