Kremlinul amenință Republica Moldova cu războiul: „Chișinăul face o greșeală gravă”

14:00

Mai mult de jumătate dintre ambulanțele Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă și Prespitalicească (CNAMUP) sunt învechite, ceea ce pune în pericol capacitatea de intervenție rapidă în caz de urgență. Deși autoritățile au procurat 209 ambulanțe noi în ultimii patru ani, parcul auto rămâne insuficient pentru necesitățile actuale. Directorul CNAMUP, Iurie Crasiuc, a declarat pentru […] Articolul Peste jumătate dintre ambulanțele din Moldova sunt învechite: Este nevoie urgentă de cel puțin 100 de autosanitare noi apare prima dată în Realitatea.md.