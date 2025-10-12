Atenție, cetățeni! Mai multe centre multifuncționale ale ASP nu vor activa pe 14 octombrie
UNIMEDIA, 12 octombrie 2025 18:10
Agenția Servicii Publice anunță că centrele multifuncționale din Chișinău, Briceni, Florești, Rezina, Vulcănești și Varnița din raionul Anenii Noi nu vor activa marți, 14 octombrie.
• • •
Acum 30 minute
18:30
Ucraina vrea eliminarea limbilor rusă și moldovenească de pe lista minorităților protejate. Ce se întâmplă cu româna # UNIMEDIA
Guvernul Ucrainei a înaintat Radei Supreme un proiect de lege care propune modificarea listei limbilor protejate în temeiul Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, scrie adevărul.ro.
Acum o oră
18:10
17:50
Tensiuni tot mai mari între China și SUA: Beijingul acuză cu „represalii” dacă Trump nu renunță la tarifele vamale crescute cu 100% # UNIMEDIA
China a avertizat că va lua măsuri de răspuns împotriva Washingtonului dacă preşedintele american Donald Trump îşi va pune în aplicare ameninţarea de a impune noi tarife vamale crescute cu 100% asupra importurilor chinezeşti, relatează CNN, citată de digi24.ro.
Acum 2 ore
17:30
Oleg Spînu, implicat într-un accident înainte de zborul spre Paris: „Îmi pare rău, știu că m-ați așteptat” # UNIMEDIA
Interpretul Oleg Spînu și-a cerut scuze fanilor după ce nu a mai ajuns la Paris pentru a cânta la un concert. Artistul a avut un accident cu doar câteva ore înainte de zbor, ceea ce l-a împiedicat să se deplaseze spre aeroport.
17:10
Atac de gherilă în Rusia: O grupare pro-ucraineană anunță distrugerea infrastructurii feroviare din Rostov # UNIMEDIA
Gruparea partizană Atesh a sabotat infrastructura feroviară din regiunea rusă Rostov, perturbând logistica, a anunțat grupul duminică, într-o postare pe Telegram, potrivit publicației locale The Kyiv Independent, citat de libertatea.ro.
Acum 4 ore
16:40
Ai achitat în avans pentru gaz, iar plata nu apare în factură? Energocom vine cu explicații # UNIMEDIA
Mai mulți consumatori au observat că plățile efectuate în avans pentru gaz nu apar în noile facturi emise de SA „Energocom”. Compania dă asigurări că sumele vor fi reflectate în factura pentru luna octombrie, după finalizarea procesului de tranziție de la „Moldovagaz”.
16:10
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă: De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim # UNIMEDIA
Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, nu este singurul miliardar care își construiește buncăre de lux în locații exotice precum Hawaii sau Noua Zeelandă. Jumătate dintre super-bogații lumii ar avea astfel de „fortărețe subterane” în caz de apocalipsă, potrivit cofondatorului LinkedIn, Reid Hoffman, scrie digi24.ro. Așadar, pentru ce se pregătesc acești lideri din domeniul tehnologiei: un nou război mondial, efectele schimbărilor climatice sau vreo altă catastrofă la care restul lumii nici măcar nu s-a gândit până acum?
15:40
Republica Moldova va trece la ora de iarnă în noaptea de 26 spre 27 octombrie 2025. La ora 03:00, ceasurile vor fi date înapoi la 02:00, ceea ce înseamnă că vom avea parte de o oră suplimentară de somn, iar ziua de duminică va avea 25 de ore.
15:10
Céline Dion, mărturisire sfâșietoare despre boala de care suferă și momentul în care a crezut că va muri: „Nu credeam că o să supraviețuiesc” # UNIMEDIA
Céline Dion a fost la un pas de moarte, în lupta sa dureroasă cu sindromul persoanei rigide — o boală rară și incurabilă care i-a schimbat complet viața, scrie presa română.
15:00
(video) „Pentru cele care plâng în tăcere, dar zâmbesc copiilor săi”: Trei ofițere de presă și-au donat cosițele pentru a crea peruci femeilor care luptă cu cancerul # UNIMEDIA
Trei ofițere de presă ale Poliției și-au donat cosițele pentru a fi confecționate peruci femeilor care luptă cu cancerul. „Sperăm că exemplul lor va inspira și alte femei să dăruiască, la rândul lor, o parte din frumusețea și bunătatea pe care o poartă”, se arată în mesajul scris de Poliție.
Acum 6 ore
14:40
Primăria Chișinău informează că în perioada 11 octombrie 2025, ora 00:00 - 12 octombrie, ora 22:00, va fi sistată circulația transportului pe şos. Hînceşti, tronsonul cuprins între str. Lech Kaczynski şi Sihastrului, cu redirecționarea acestuia pe străzile adiacente.
14:10
Medicamentele care îți pot aduce suspendarea permisului: Lista actualizată a pastilelor cu risc la testele antidrog # UNIMEDIA
Ministerul Sănătății din România a publicat o nouă listă cu medicamente care conțin substanțe stupefiante și pot influența rezultatele testelor antidrog făcute șoferilor. Unele dintre ele sunt utilizate frecvent pentru răceală, gripă sau dureri obișnuite, scrie adevărul.ro.
13:50
Diane Keaton a murit: Actrița celebră pentru rolurile din „Father of the Bride” și „The First Wives Club” avea 78 de ani # UNIMEDIA
Actriţa americană Diane Keaton, celebră pentru rolurile din „Father of the Bride” şi „First Wives Club”, a murit la vârsta de 79 de ani, a relatat sâmbătă revista People, citând un purtător de cuvânt al familiei, potrivit Reuters, scrie presa română.
13:30
„Mă simt aici ca peștele în apă”: Istoria unei tinere din Moldova care este pofesoară în Coreea de Sud # UNIMEDIA
Meseria de profesor joacă un rol esențial în formarea generațiilor viitoare, iar în contextul globalizării misiunea devine mai complexă: conectează culturi, dezvoltă gândirea critică și pregătesc elevii pentru o societate interconectată, în care adaptabilitatea și comunicarea sunt cheia viitorului. Un exemplu relevant este cel al Valentinei Cebotari, originară din Republica Moldova, care predă limba engleză elevilor sud-coreeni cu vârstele de 7-12 ani, scrie libertatea.ro.
13:10
Angelina Jolie face din nou dezvăluiri dureroase din timpul mariajului cu Brad Pitt. De ce i-a cerut 33.000 de dolari după divorț: „Am refuzat să lucrez” # UNIMEDIA
De ce i-a cerut Angelina Jolie 33.000 de dolari lui Brad Pitt după divorț. Despărțirea dintre cei doi a fost dificilă și a implicat multe dispute în instanță. Actrița a spus că a fost nevoie să suporte cheltuieli mari pentru a răspunde cererilor legale ale fostului soț. Cererea făcută de vedetă recent reflectă atât costurile, cât și tensiunile care încă există între ei, scrie viva.ro.
Acum 8 ore
12:40
12:10
Țările UE au început de astăzi să aplice noul sistem digital de la frontieră: Ce trebuie să cunoască moldovenii # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova că, începând de astăzi, 12 octombrie 2025, la nivelul Uniunii Europene va fi operaționalizat Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), un instrument electronic modern de control, implementat la frontierele externe ale UE (puncte terestre, aeroporturi și porturi maritime).
11:50
Strategie controversată a UE: Minorii ar putea să-și aleagă singuri sexul la orice vârstă # UNIMEDIA
Copiii ar putea fi liberi să-și aleagă sexul, conform unei noi strategii prezentate de Comisia Europeană, scrie ziarul conservator britanic. De notat că strategia prezentată miercuri de Comisia Europeană nu este obligatorie pentru statele membre UE, ci reprezintă o recomandare pentru guvernele naționale, care pot să o adopte sau să o ignore, scrie g4media.ro.
11:30
(galerie foto) Chișinăul și-a îmbrăcat straiele de toamnă: Imagini ca din poveste, în capitală # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a publicat pe rețele poze din capitală care parcă sunt rupte din poveste. „Toamnele Chișinăului nostru”, a scris edilul.
11:00
Un luptător UFC a fost asasinat, după ce în urmă cu un an supraviețuise unei tentative de omor # UNIMEDIA
Suman Mokhtarian, luptător UFC în vârstă de 33 de ani, care în ultima vreme se dedicase antrenoratului, a fost ucis zilele trecute în orașul australian Sydney. Anul trecut, el supraviețuise unei tentative de omor. Autoritățile au și o primă ipoteză legată de crimă: un război între bande, scrie adevărul.ro.
Acum 12 ore
10:30
Accident cumplit la ieșirea din Chișinău: Un Mercedes s-a răsturnat după ce a fost lovit de un Ford. Patru persoane, grav rănite # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc în această dimineață, la ieșirea din Chișinău. Potrivit informațiilor, patru persoane au fost transportate de urgență la spital, după ce un Ford a lovit un Mercedes, care ulterior s-a răsturnat.
10:10
O amenințare privind un atentat, descoperită în Catedrala Notre-Dame din Paris: „Va fi un măcel!” # UNIMEDIA
O scrisoare anonimă care amenința în privința unui atentat pus la cale pentru zilele de 11 și 12 octombie a fost descoperită vineri, în jurul orei locale 17:00, în Catedrala Notre-Dame din Paris, relatează Le Figaro, citat de libertatea.ro.
10:00
Conform informațiilor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, astăzi vremea în Moldova va fi caracterizată de condiții variabile, cu perioade de cer noros și posibile precipitații slabe.
10:00
Pe 12 octombrie, istoria a fost marcată de bătălia de la Tămășeni din 1449 și de eliberarea Oradei în 1944.
10:00
Fecioarele vor străluci astăzi, iar Balanțele vor lua decizii în baza intuiției: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite revelații și schimbări neașteptate. Fiecare semn zodiacal va simți influența astrelor într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol important în deciziile de astăzi. Horoscopul zilnic ar putea dezvălui indicii personalizate care vă vor ghida pașii în această zi plină de promisiuni.
10:00
(video) Incident șocant la Vatican: Un bărbat a urinat pe altarul din Bazilica Sfântul Petru # UNIMEDIA
Un bărbat a fost reținut vineri, după ce a urinat pe altarul principal din Bazilica Sfântul Petru de la Vatican, sub privirile îngrozite ale credincioșilor aflați la fața locului, notează Le Figaro, citat de adevărul.ro.
Acum 24 ore
20:10
(video) Trăsătura lui Plahotniuc, pe care n-a putut să o reproducă actorul care a jucat rolul lui în „Plaha”: „M-am uitat până când am fost mult prea frustrat de asta” # UNIMEDIA
Actorul Iulian Postelnicu, care l-a jucat pe fostul deputat Vladimir Plahotniuc în serialul „Plaha”, spune că a studiat îndelung comportamentul acestuia. Totuși, o trăsătură i-a fost extrem de dificil să o reproducă - rânjetul. „M-am uitat până când am fost mult prea frustrat de incapacitatea asta de a cumva copia gesturi și grimase”, a dezvăluit actorul, în cadrul unui interviu.
19:40
Volodimir Zelenski a vorbit la telefon cu Donald Trump. Temele abordate de cei doi lideri # UNIMEDIA
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că a abordat atacurile ruseşti asupra sistemului energetic ucrainean într-o convorbire „pozitivă şi productivă" cu preşedintele american Donald Trump, sâmbătă, potrivit Reuters, citată de adevărul.ro.
19:30
(video) Un moldovean a cântat în două limbi străine două genuri muzicale și le-a dat calculele peste cap antrenorilor de la Vocea României: „Puteam să jur că erau două persoane” # UNIMEDIA
Moldoveanul Daniel Șveț a cucerit scena Vocea României cu piesa „Perfect”, una dintre cele mai cunoscute melodii ale lui Ed Sheeran. Concurentul a avut o abordare diferită, care l-a dus în etapa următoare, scrie protv.ro.
19:10
A făcut anunțul despre Blănuță: „A recunoscut. Nu vreau să fiu în pielea lui”. Ce ar urma pentru internaționalul moldovean de la Dinamo Kiev # UNIMEDIA
Internaționalul moldovean Vladislav Blănuță (23 de ani) a provocat un adevărat scandal în Ucraina, după transferul de 2,6 milioane de euro de la FCU Craiova la Dinamo Kiev. Atacantul a fost acuzat de ucraineni că a distribuit materiale pro-ruse pe TikTok, în trecut, dar conflictul părea că a fost stins după ce fotbalistul a precizat că este de partea Ucrainei în războiul cu Rusia. Lucrurile nu au stat, însă, așa, scrie presa română.
Ieri
18:40
Maia Sandu, la cea de-a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția: „Apărarea democrației astăzi nu este un proiect național, ci unul colectiv” # UNIMEDIA
„Apărarea democrației nu a fost niciodată mai dificilă, mai complexă și mai urgentă” - a fost mesajul central al președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la evenimentul care marchează 35 de ani de la fondarea Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei, instituție dedicată consolidării statului de drept și a democrației în Europa.
18:30
Președintele Donald Trump s-a vaccinat anti-Covid și antigripal în timpul vizitei sale la Spitalul Militar Walter Reed, vineri, potrivit unui memorandum emis de Casa Albă de către medicul său. Potrivit aceleiaşi surse, liderul american se află într-o stare de sănătate excelentă, scrie observatornews.ro.
18:20
(video) Interpretul Vlad Codreanu a lansat piesa „Scrisoare pentru Mama” - un omagiu emoționant pentru toate mamele care așteaptă de departe # UNIMEDIA
Interpretul Vlad Codreanu a lansat astăzi, 11 octombrie, piesa „Scrisoare pentru Mama”, o baladă sensibilă dedicată tuturor mamelor ai căror copii sunt plecați peste hotare.
18:10
„Un bun profesionist”. Victor Cananău, ex-șeful Institutului de Proiectari pentru Organizarea Teritoriului, s-a stins din viață # UNIMEDIA
Fostul șef al Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, Victor Cananău, s-a stins din viață. Anunțul trist a fost făcut de Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, care a transmis sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut.
17:40
(foto) „Dragostea nu cunoaște gratii”. Un tânăr deținut de la Goian s-a căsătorit în penitenciar cu iubita sa # UNIMEDIA
Un deținut din cadrul Centrului de detenție pentru minori și tineri, Penitenciarul nr. 10 Goian s-a căsătorit cu partenera sa aflată în libertate. Evenimentul a avut loc în prezența reprezentantului Agenției Servicii Publice și a personalului instituției.
17:20
Țara în care a fost lansat un nou vin pentru liturghie, după ce fostul produs a devenit preferat în baruri # UNIMEDIA
Biserica Catolică din Kenya a introdus un nou brand de vin de altar pentru Sfânta Liturghie, după ce cel anterior a devenit disponibil pe scară largă în barurile locale, scrie adevărul.ro.
17:10
Cerbul nobil implicat în accidentul rutier de dimineață, la Călărași, a murit. Potrivit Poliției, la fața locului au intervenit oamenii legii și reprezentanții serviciilor abilitate pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.
16:40
Cât ar putea câștiga un soldat ucrainean aflat pe front. Kievul pregătește creșteri ale finanțării pentru armată # UNIMEDIA
Ucraina intenționează să majoreze semnificativ cheltuielile pentru apărare și să ofere sprijin suplimentar personalului militar. Parlamentul de la Kiev trebuie să adopte un proiect de lege până la 1 noiembrie pentru a asigura plățile la timp și finanțarea armatei, iar Ministerul Finanțelor pregătește deja modificările bugetare necesare, scrie adevărul.ro.
16:10
„Ne iau doar în picioare”. În timp ce ANTA spune una, realitatea este alta. O studentă, obligată să achite bilet până la Cantemir, deși mergea doar până la Leova: „Lipsă de respect” # UNIMEDIA
O studentă a semnalat o problemă legată de vânzarea biletelor la Gara de Sud din Chișinău. Potrivit acesteia, în dimineața zilei de astăzi, a solicitat un bilet spre orașul Leova, însă angajata de la ghișeu i-a comunicat că „nu sunt bilete disponibile” pentru această destinație. Postarea a provocat numeroase reacții online, mulți internauți spunând că au trecut prin situații asemănătoare.
16:00
Britanicii vor fi fotografiați și amprentați la intrarea în spațiul Schengen, începând de duminică # UNIMEDIA
Începând de duminică, cetățenii britanici vor fi supuși noilor controale biometrice la intrarea în spațiul Schengen, în cadrul sistemului european de intrare-ieșire (EES). Măsura presupune fotografierea și preluarea amprentelor la frontieră și va fi aplicată treptat, pentru a evita aglomerația în punctele de trecere, scrie digi24.ro.
15:10
(video) Iubitul Vladei Boțan îi sare în apărare că nu a susținut BAC-ul: „Eu sun la Minister și ea îl dă” # UNIMEDIA
Iubitul influenceriței Vlada Boțan, Vladislav Chirilic, a sărit în apărarea acesteia, după ce s-a aflat că interpreta nu a susținut examenele de bacalaureat la limba franceză și geografie. Cei doi au răspuns întrebărilor internauților, iar Vladislav a glumit, spunând că urmăritorii ar trebui să-i poarte mai puțin de grijă.
15:00
Avertismentul CEO-ului Telegram privind dispariția internetului liber: „O lume întunecată, distopică se apropie cu pași repezi” # UNIMEDIA
Fondatorul și CEO-ul aplicației de mesagerie Telegram, Pavel Durov, a avertizat joi, într-o postare, că era unei „lumi întunecate, distopice” se apropie cu pași repezi, în contextul în care, în viziunea sa, guvernele din întreaga lume iau măsuri împotriva protejării vieții private, relatează tradingview.com, citată de adevărul.ro.
14:10
Firma deținută de mama unui primar PAS și viitor deputat poate modifica destinația unui teren agricol în teren pentru construcții. Compania, fondată în 2025 # UNIMEDIA
Un teren agricol de 15 hectare, situat în apropierea satului Costești din raionul Ialoveni, unde Ilie Ionaș, recent ales deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, deține funcția de primar, va fi transformat într-un teren de construcții. Decizia a fost luată de Guvernul Republicii Moldova, fiind publicată în Monitorul Oficial.
13:40
Un urs a intrat într-un supermarket și a rănit doi clienți, în Japonia. Managerul magazinului: „A stat 15 minute, dar nu părea că vrea mâncare” # UNIMEDIA
Un urs a intrat într-un supermarket din prefectura Gunma și a atacat doi clienți, care au suferit răni ușoare, a anunțat poliția din Maebashi, municipiu din Japonia, informează publicația locală Japan Today, citată de libertatea.ro.
13:10
„Eu nu pot să vorbesc”: Vasile Mălai, autorul celui mai emoționant moment al serii la Vocea României. Cine este moldoveanul care i-a făcut să plângă pe antrenori # UNIMEDIA
Moldoveanul Vasile Mălai a oferit momentul cu cea mai mare încărcătură emoțională la ediția din 10 octombrie. Concurentul a ales piesa „Confesiune”, pe care Smiley a scris-o atunci când a aflat că tatăl său trece printr-un moment dificil. Interpretarea lui i-a făcut pe toți cei cinci antrenori să izbucnească în lacrimi și abia și-au mai putut găsi cuvintele, scrie protv.ro.
12:50
Tensiuni între Zelenski și primarul Kievului, după atacurile rusești. Ce îl nemulțumește pe președintele Ucrainei # UNIMEDIA
După atacurile masive ale Rusiei asupra Kievului, președintele Volodimir Zelenski s-a declarat nemulțumit de modul în care este protejată infrastructura energetică a capitalei. Declarațiile sale au readus în prim-plan tensiunile cu primarul Vitali Kliciko, pe care liderul ucrainean l-a criticat și în trecut pentru gestionarea apărării orașului, scrie digi24.ro.
12:10
(video) Maxim Potîrniche va învăța „din mers” să fie deputat: „Am colegi care m-au asigurat că mă vor ajuta” # UNIMEDIA
Fostul fotbalist Maxim Potîrniche, recent ales deputat în Parlament pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), spune că va învăța să fie parlamentar „din mers”. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Exclusiv TV.
12:10
Un accident, cu implicarea unui cerb, a avut loc în apropiere de satul Bahmut din raionul Călărași. Imaginile au fost publicate de șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga.
12:00
(video) Detaliul surprinzător de la ziua de naștere a lui Vladimir Putin. De ce a stârnit atât de mult interes farfuria dictatorului rus # UNIMEDIA
Vladimir Putin și-a sărbătorit cea de-a 73-a aniversare pe 7 octombrie. Pentru a marca ocazia, liderul rus a invitat un grup de generali la o cină festivă, iar o înregistrare a petrecerii a apărut rapid pe internet. Un detaliu al sărbătorii, farfuria președintelui rus, a stârnit un interes deosebit în rândul utilizatorilor de internet, scrie adevărul.ro.
11:30
Ultima oră! Un deținut de la Pruncul a fugit. Acesta s-a pornit la locul de muncă și nu a mai ajuns. Dacă îl vezi, anunță oamenii legii # UNIMEDIA
Un deținut de la Penitenciarul nr. 9, care își ispășea pedeapsa în sectorul de tip deschis și avea dreptul să muncească în afara instituției, fără pază sau escortă, nu a mai ajuns la locul de muncă. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Mihai Rotaru.
