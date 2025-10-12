VIDEO | Zelenski, a doua convorbire cu Trump în două zile: „Rusia se teme că americanii ne-ar putea livra rachete Tomahawk – acesta este un semnal”

10:40

Peste 100.000 de credincioși au sosit în aceste zile la Iași pentru a se ruga la racla Sfintei Cuvioase Parascheva. Coada pelerinilor s-a întins pe aproximativ patru kilometri, iar timpul de așteptare a depășit opt ore. Duminică dimineață, în jurul orei 08.00, autoritățile estimau că peste 109.000 de persoane se închinaseră deja la sfintele moaște, […]