Lukașenko dă vina pe Zelenski pentru lipsa negocierilor cu Rusia. „Eu tindeam să-i acuz pe liderii europeni”

Lukașenko dă vina pe Zelenski pentru lipsa negocierilor cu Rusia. „Eu tindeam să-i acuz pe liderii europeni”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8