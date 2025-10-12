Ai achitat în avans pentru gaz, iar plata nu apare în factură? Energocom vine cu explicații

16:10

Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, nu este singurul miliardar care își construiește buncăre de lux în locații exotice precum Hawaii sau Noua Zeelandă. Jumătate dintre super-bogații lumii ar avea astfel de „fortărețe subterane” în caz de apocalipsă, potrivit cofondatorului LinkedIn, Reid Hoffman, scrie digi24.ro. Așadar, pentru ce se pregătesc acești lideri din domeniul tehnologiei: un nou război mondial, efectele schimbărilor climatice sau vreo altă catastrofă la care restul lumii nici măcar nu s-a gândit până acum?