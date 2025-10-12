Horoscop săptămânal: 13-19 octombrie 2025
Observatorul de Nord, 12 octombrie 2025 16:30
Berbec Niciodată nu ai refuzat să vorbești despre emoțiile care te încearcă în anumite contexte. Indiferent de consecințele acestei deschideri, ai rămas la fel de „volatilă" din acest punct de vedere. Se pare că în această perioadă tulbure pentru tine la nivel profesional, la nivel energetic Venus îți controlează întreaga viață. Taur Emanciparea pe care […]
• • •
Acum o oră
16:30
Acum 4 ore
14:10
Atenție la bancomate: Cum îți dai seama dacă tastatura este falsă sau ATM-ul modificat? # Observatorul de Nord
Folosind bancomatul pentru a scoate bani, mulți dintre noi nu ne gândim că acesta poate fi compromis. Totuși, infractorii pot instala în spatele unui ATM dispozitive false, de la tastaturi posticuite la camere ascunse, pentru a fura datele cardului tău. Dar cum îți dai seama dacă ceva nu e în regulă? Primul semn pe care […]
Acum 6 ore
13:00
Există trucuri (culinare) pe care le știe deja aproape toată lumea, precum învelitul cozilor de banane într-o folie de aluminiu pentru a le păstra proaspete mai mult timp. Dar există și idei inedite care nu au cunoscut încă celebritatea (sunt adesea ascunse în bucătăriile marilor restaurante) și care au un scop precis: de a salva […]
12:20
În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie 2025, vom trece la ora de iarnă. Ceasurile se dau înapoi cu o oră, astfel că la 4:00 va deveni 3:00. Această schimbare anuală aduce cu sine o oră în plus de somn, dar și mici efecte resimțite asupra ritmului nostru biologic. Ce se întâmplă […]
11:40
De la marginea Nistrului, orașul Soroca se remarcă nu doar prin cetatea sa emblematică, ci și printr-un nume încărcat de istorie și controverse. Contrar teoriilor care-l leagă de sărăcie, Soroca a fost, de-a lungul timpului, un oraș prosper, iar originea numelui său reflectă mai degrabă legătura cu natură, comerț și tradiții locale. Preotul Melete Răuțu, […]
11:40
Sfaturile pe care obișnuiam să le primim de la bunici acum poartă denumirea de „life hacks" – cu alte cuvinte, toate trucurile simple, dar ingenioase, care facilitează îndeplinirea diferitelor activități. Uneori, există chiar și o explicație științifică în spatele acestor fapte. Te invităm să descoperi, împreună cu Whirlpool, cele mai importante sfaturi, utile și eficiente, […]
Acum 8 ore
10:50
În zilele răcoroase de iarnă, băuturile calde sunt ideale pentru a ne oferi sentimentul de căldură și relaxare. Și ce poate fi mai bun decât un ceai delicios, preparat ușor și rapid chiar la tine acasă? Descoperă împreună cu Whirlpool câteva rețete de ceai pe care le poți prepara fără efort cu ajutorul Plitei […]
10:50
Guvernul a atenționat astăzi cetățenii privind fraudele financiare online și i-a îndemnat să fie precauți și să nu se lase atrași în grupuri de „investiții" sau platforme suspecte, transmite moldpres.md Potrivit autorităților, oamenii sunt atrași în scheme de fraudă prin intermediul unor grupuri de „investiții", create prin aplicații de mesagerie. În cadrul grupurilor, un fals […]
10:00
Timpul petrecut în bucătărie îți da bătăi de cap? Simți că gastronomia are multe secrete pentru tine? Ei bine, îți prezentăm câteva trucuri pe care să le iei în calcul când faci diverse operațiuni în bucătărie și cum să faci ca gătitul să fie ceva plăcut. Pare că unele persoane s-au născut învățate când e […]
Acum 12 ore
08:10
Curs valutar, 12 octombrie 2025: dolarul american valorează 16 lei și 96 de bani, iar euro este cotat la 19 lei și 70 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 12 octombrie 2025, un euro va avea valoarea de 19 lei și 70 de bani. Dolarul american costă 16 lei și 96 de bani. Leul românesc va fi cotat la valoarea de 3 lei și 86 de bani, iar hrivna ucraineană […]
08:00
Dacă ai un animal de companie, atunci este foarte important să ții cont de anumite aspecte importante legate de sănătatea lor. Patrupezii au un anumit regim alimentar, în special după ce au fost sterilizați. Cât de des trebuie să mănânce o pisică, de fapt. Câtă mâncare trebuie să consume pisicile pe zi Pisicuța ta face […]
07:20
Horoscopul zilei de 12 octombrie 2025. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Pentru toți nativii din zodiac, începe o etapă interesantă, plină de momente care pot rămâne în amintire. Chiar dacă apar provocări, ele vin însoțite de oportunități. Este important să rămâi atentă la semnele din jur și să profiți de contextul astral favorabil pentru a face pași înainte. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de […]
06:50
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 12 octombrie 2025, vom avea o zi însorită, cu temperturi ale aerului mai ridicate decât în ultima perioadă. Astfel, valorile termice se vor încadra între +9 și +13 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar 20 la sută, umiditatea aerului va fi de […]
06:50
Muștele – fără ele viața pe Pământ ar fi mai murdară, mai săracă și mai bolnavă # Observatorul de Nord
Deși mulți le consideră doar insecte supărătoare, muștele joacă un rol esențial în echilibrul vieții pe Pământ. Fără ele, planeta ar fi rapid acoperită de resturi, solul ar deveni mai sărac, iar numeroase ecosisteme s-ar prăbuși. Dincolo de imaginea lor neplăcută, aceste ființe aparent banale ascund funcții vitale pentru natură și chiar pentru oameni. Curăță […]
Acum 24 ore
20:30
EFA se joacă cu nervii noștri – după eșecul de acasă a urmat o victorie la scor, 7-1, în deplasare # Observatorul de Nord
Continuă surpizele marca EFA. După ce în etapa trecută visocenii au fost învinși, pe teren propriu, fără drept de apel, 0-4 cu echipa din Țarigrad, a urmat o nouă deplasare de succes. Echipa din Visoca a învins, din nou cu scor de hochei, formația FC Olimpia din Bălți și a urcat pe locul secund. La […]
18:10
Această salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan combină armonios ingrediente proaspete și texturi variate, creând un preparat sofisticat, dar ușor de pregătit. Puiul gătit, fraged și suculent, servește ca bază consistentă. Iar strugurii aduc un contrast dulce și răcoritor. Fiecare mușcătură oferă o explozie de suculență și aromă fructată. Textura crocantă […]
18:00
Acest gem de struguri negri este unul dintre cele mai parfumate și intense gemuri pe care le putem pregăti acasă. Are o culoare adâncă, violet spre rubiniu și o consistență catifelată. Gustul este bogat, ușor acrișor, cu o dulceață fină, specifică boabelor bine coapte. Este un gem care aduce aminte de podgoriile de toamnă și […]
Ieri
16:00
Gem de gutui cu aromă de scorțișoară și vanilie, perfect pentru umplerea clătitelor # Observatorul de Nord
Dacă obișnuiești să prepari gem de gutui și vrei să te abați puțin de la rețeta clasică, îți recomandăm rețeta de gem de gutui cu aromă de scorțișoară și vanilie, scrie hellotaste.ro. Gemul de gutui este unul dintre cele mai parfumate conserve de toamnă, datorită fructului care are o aromă intensă, dulce-acrișoară și o culoare […]
14:20
Ce alimente expirate să nu consumi niciodată. Detaliile la care să fii atentă # Observatorul de Nord
Sosurile și murăturile sunt un element esențial în bucătărie, adăugând aromă și savoare la preparatele noastre preferate. Cu toate acestea, la fel ca orice alt produs alimentar, au o durată de viață limitată. Descoperă ce alimente expirate să nu consumi niciodată. Deși mulți dintre noi tindem să le păstrăm mult după data de expirare, utilizarea […]
13:20
Oricine a prăjit măcar o dată carne, ouă sau legume știe cât de neplăcut poate fi momentul în care uleiul începe să sară în toate direcțiile. Pereții se murdăresc, aragazul devine lipicios, iar pericolul de a te arde este mereu prezent. Deși mulți oameni au încercat diverse soluții – de la capace metalice, la șervețele […]
12:30
Această tartă rustică cu pere și nuci caramelizate este un desert de suflet, simplu dar elegant. Rețeta reunește dulceața discretă a perelor coapte cu aroma intensă a nucilor caramelizate și aluatul fraged, ușor crocant, ce se topește în gură, informează hellotaste.ro Este genul de desert care nu are nevoie de decor sofisticat. Aspectul ei natural […]
12:30
Lipici pentru oase – fracturi vindecate în câteva minute printr-o soluție găsită de cercetătorii chinezi # Observatorul de Nord
Cercetătorii chinezi susţin că au dezvoltat un adeziv osos care poate fi folosit pentru a trata fracturile şi fragmentele osoase zdrobite, printr-o procedură care durează doar trei minute. Citiți materialul integral pe digi24.ro
11:10
Florile din grădină sau de pe balcon aduc culoare și viață în orice spațiu, însă atunci când vremea se schimbă brusc, acestea devin extrem de vulnerabile. O furtună puternică poate distruge în câteva minute tot ce ai îngrijit luni de zile. De aceea, este esențial să știi cum să acționezi rapid pentru a-ți proteja plantele […]
09:50
Cele trei luni de naștere ale persoanelor cu datorii karmice dintr-o viață anterioară. Află dacă te numeri printre ele # Observatorul de Nord
Astrologii vorbesc despre cele trei luni de naștere ale persoanelor cu datorii karmice dintr-o viață anterioară. Viața ta trecută poate avea o influență majoră asupra celei din prezent. Fiecare persoană își aduce propriile puncte forte și slăbiciuni din viețile trecute. Potrivit astrologilor, există trei luni de naștere care sunt asociate în mod deosebit cu oameni […]
08:50
Trei semne zodiacale atrag succesul financiar în ziua de 11 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele # Observatorul de Nord
Trei semne zodiacale atrag succesul financiar în ziua de 11 octombrie 2025. Dacă te numeri printre aceste semne, pregătește-te să lași în urmă grijile legate de bani și să faci loc abundenței și inspirației, scrie catine.ro Această zi te încurajează să fii creativă și deschisă către idei noi. Poți obține stabilitate financiară nu doar […]
08:40
Dacă nu știați: salariul minim brut în Republica Moldova este mai mare decât în România # Observatorul de Nord
Salariul minim brut în Republica Moldova (260 euro) este mai mare decât în Federația Rusă (197 euro) sau Belarus (160 euro). De România (773 euro) ce să mai zicem?
08:40
Cum să eviți capcanele financiare precum TUX: semnele unei escrocherii și pașii care te pot salva de pierderea banilor # Observatorul de Nord
După prăbușirea platformei TUX Moldova, unde mii de oameni au pierdut economii întregi, tot mai mulți se întreabă cum pot recunoaște și evita asemenea capcane. Răspunsul nu ține doar de noroc sau intuiție — ci de vigilență, verificare și educație financiară. 1. Fii sceptic față de „profituri rapide și sigure" Orice ofertă care promite câștiguri […]
08:20
Curs valutar, 11 octombrie 2025: dolarul american valorează 16 lei și 96 de bani, iar euro este cotat la 19 lei și 70 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 11 octombrie 2025, un euro va avea valoarea de 19 lei și 70 de bani. Dolarul american costă 16 lei și 96 de bani. Leul românesc va fi cotat la valoarea de 3 lei și 86 de bani, iar hrivna ucraineană […]
07:40
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Începi ziua cu multă energie și cu o atitudine pozitivă. Este o perioadă care te îndeamnă să fii mai optimistă, să vezi partea plină a paharului și să te apropii de oamenii care îți fac bine. Profită de energia zile ca să-ți organizezi gândurile și să îți asculți intuiția. Descoperă ce îți rezervă astrele în […]
06:40
Meteo, 11 octombrie 2025: sunt posibile ploi, iar valorile termice rămân joase # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 11 octombrie 2025, pe tot teritoriul Republicii Moldova sunt posibile ploi de scurtă durată, iar temperatura aerului va fi sub media perioadei. Astfel, în termometre vom avea doar +5…+11 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de 73 de procente, iar vântul va bate […]
06:00
Simion Lungu despre cultura în mediul rural și portul popular la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO # Observatorul de Nord
De această dată la emisiunea "Interviu cu soroceni", realizată de "Observatorul de Nord", este invitat Simion Lungu,
05:20
În perioada 11-13 octombrie, prețul la benzină și motorină a scăzut cu șapte bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință la benzină și motorină pentru perioada 11-13 octombrie, care sunt mai mici cu șapte bani. Astfel, sâmbătă, duminică și luni prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,79 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,65 lei. […] Post-ul În perioada 11-13 octombrie, prețul la benzină și motorină a scăzut cu șapte bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
10 octombrie 2025
17:30
La trei ani de la trecerea în neființă, la Soroca au fost lansate înă două cărți ale ultimului pârcălab al Cetății Soroca, Nicolae Bulat # Observatorul de Nord
Lansări de carte La Muzeul de Istorie și Etnografie din Soroca a avut loc un eveniment, care a confirmat faptul că omul nu moare, dar își schimbă adresa și rămâne în memorie prin faptele sale. Este vorba despre lansarea a două cărți scrise de regretatul Nicolae Bulat, pârcălabul Cetății Soroca – romanul „Ivan-Țarevici, Elena Voloșanca […] Post-ul La trei ani de la trecerea în neființă, la Soroca au fost lansate înă două cărți ale ultimului pârcălab al Cetății Soroca, Nicolae Bulat apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:20
După un nou meci dezatruos de pe teren propriu, 0-4 cu FC Țarigrad, din etapa trecută, visocenii se deplasează la Fălești unde se vor confrunta cu bălțenii de la FC Olimpia. Partida se va disputa sâmbătă, 11 octombrie, cu începere de la ora 15:00, pe stadionul orășenesc din Fălești. Hai, EFA! Post-ul EFA merge la Fălești pentru a se confrunta cu FC Olimpia apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
14:40
Securitate energetică sporită pentru Republica Moldova – linia electrică Vulcănești–Chișinău, aproape de finalizare # Observatorul de Nord
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că lucrările la linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău sunt finalizate în proporție de 90%, iar proiectul urmează să fie pus în funcțiune până la sfârșitul anului. Declarațiile au fost făcute în această seară la TVR Moldova, informează moldpres.md Potrivit oficialului, au fost instalați aproximativ 128 de kilometri de conductori, […] Post-ul Securitate energetică sporită pentru Republica Moldova – linia electrică Vulcănești–Chișinău, aproape de finalizare apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:30
Astăzi, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, Poliția de Frontieră a desfășurat o acțiune specială de informare pentru pasagerii care călătoresc spre statele membre ale Uniunii Europene. Scopul inițiativei a fost prezentarea noului Sistem de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES), ce va deveni funcțional începând cu 12 octombrie 2025, în toate punctele de trecere […] Post-ul Poliția de Frontieră te informează despre noul sistem EES! apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:30
Avertizorii de integritate în Republica Moldova: Progrese modeste după șapte ani de aplicare a legii # Observatorul de Nord
Republica Moldova a adoptat, în 2018, un cadru legislativ dedicat avertizorilor de integritate, conceput pentru a le oferi angajaților din sectorul public și privat posibilitatea de a raporta, în siguranță, corupția, abuzurile sau alte practici care pun în pericol interesul public. Deși legea a fost îmbunătățită ulterior, prin modificările din 2023, bilanțul celor șapte […] Post-ul Avertizorii de integritate în Republica Moldova: Progrese modeste după șapte ani de aplicare a legii apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Caz trist la Soroca: Mama a sunat la 112, iar feciorul a sărit cu pumnii la polițist # Observatorul de Nord
Un bărbat din Soroca a fost condamnat la 180 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității, după ce, aflat în stare de ebrietate, a lovit un polițist chemat să intervină la un caz de violență domestică. Incidentul a avut loc la sfârșitul lunii august 2025, în fața gospodăriei mamei inculpatului, care apelase serviciul unic […] Post-ul Caz trist la Soroca: Mama a sunat la 112, iar feciorul a sărit cu pumnii la polițist apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
După un an de la aducerea celor 300 de tomberoane pentru gestionarea deșeurilor, în satul Șeptelici din raionul Soroca lucrurile au început să prindă contur. Locuitorii au acum un loc amenajat unde își pot depozita gunoiul, iar primăria, împreună cu organizațiile partenere, continuă să dezvolte soluții pentru un sat mai curat. Primara localității, Victoria Andriuța, […] Post-ul Satul Șeptelici, exemplu de gestionare a deșeurilor / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Mii de copii și lucrători medicali din mediul rural, inclusiv din raionul Soroca, vor beneficia de grupuri sanitare moderne # Observatorul de Nord
Mii de copii, profesori și lucrători medicali din localitățile rurale vor avea acces la condiții igienice moderne, odată cu finalizarea lucrărilor de construcție a grupurilor sanitare interioare în 30 de instituții publice din Republica Moldova. Proiectul face parte dintr-un efort național de a asigura servicii publice sigure și decente, în special în comunitățile rurale, transmite […] Post-ul Mii de copii și lucrători medicali din mediul rural, inclusiv din raionul Soroca, vor beneficia de grupuri sanitare moderne apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
Primăvara anului 1970, nordul Moldovei – „…ne-a luat apa totul, dar ne avem unii pe alții.” # Observatorul de Nord
În primăvara lui 1970, satul Tămășeni, din nordul Moldovei, dormea liniștit. Plouase de zile întregi, dar oamenii se obișnuiseră cu ploaia și nu știau că în acea noapte, râul avea să se ridice peste maluri și peste vieți. Maria avea 34 de ani și doi copii: Ioana de 7 ani și Petru de 5. Soțul […] Post-ul Primăvara anului 1970, nordul Moldovei – „…ne-a luat apa totul, dar ne avem unii pe alții.” apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Mulți dintre voi ați răspuns în comentarii că este vorba despre sănătatea mintală – și ați avut dreptate! Pe o parte, vezi singurătatea, teama, tristețea care uneori par de necuprins. Pe cealaltă – sprijinul și înțelegerea unei persoane dragi. Între ele, e o punte: curajul de a cere ajutor. Depresia nu este un semn de […] Post-ul i amintești de puzzle-ul nostru? Acum vezi imaginea completă. apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Judecătoria Soroca a respins cererea Regiei Apă-Canal privind despăgubiri de peste 31 milioane lei de la Consiliul Municipal # Observatorul de Nord
Un litigiu de proporții dintre Regia Apă-Canal Soroca și Consiliul Municipal Soroca s-a încheiat cu respingerea cererii de chemare în judecată. Instanța a decis că societatea nu a adus suficiente probe care să justifice pretențiile financiare de peste 31 de milioane de lei. Anterior, Judecătoria Soroca, sediul central, a pronunțat hotărârea în dosarul intentat de […] Post-ul Judecătoria Soroca a respins cererea Regiei Apă-Canal privind despăgubiri de peste 31 milioane lei de la Consiliul Municipal apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
08:40
08:10
Curs valutar, 10 octombrie 2025: dolarul american valorează 16 lei și 96 de bani, iar euro este cotat la 19 lei și 70 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 10 octombrie 2025, un euro va avea valoarea de 19 lei și 70 de bani. Dolarul american costă 16 lei și 96 de bani. Leul românesc va fi cotat la valoarea de 3 lei și 86 de bani, iar hrivna ucraineană […] Post-ul Curs valutar, 10 octombrie 2025: dolarul american valorează 16 lei și 96 de bani, iar euro este cotat la 19 lei și 70 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:00
O persoană a fost sancționată pentru comportament necorespunzător în spațiu public, după ce a adresat injurii și a aruncat obiecte în curtea unei alte persoane. Incidentul s-a produs în luna septembrie 2025, iar faptele au fost constatate de autorități și documentate printr-un proces-verbal contravențional. În urma examinării cazului în instanță, s-a constatat că acțiunile constituie […] Post-ul Tulburarea ordinii publice s-a soldat cu sancțiune comunitară apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
În satul Șeptelici, trăiește o femeie care s-a născut cu soarele în palme și cu hărnicia în sânge. O cheamă Valentina Tomac, are 65 de ani, și deși viața n-a fost mereu blândă cu ea, o privește cu zâmbetul acela cald al omului care știe ce înseamnă să muncească, dar și să se bucure de […] Post-ul Femeia cu soarele în palme – povestea Valentinei din Șeptelici apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:40
Prețurile la produsele petroliere sunt în scădere – benzina cu șapte bani, iar motorina cu cinci bani # Observatorul de Nord
Pentru astăzi, 10 octombrie 2025, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețul unui litru de benzină A95, care nu trebuie să depășească 22,86 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,72 lei. Astfel, prețurile respective ar însemna o ieftinire cu șapte bani la benzină și cu cinci bani la […] Post-ul Prețurile la produsele petroliere sunt în scădere – benzina cu șapte bani, iar motorina cu cinci bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
