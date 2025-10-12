Horoscop săptămânal: 13-19 octombrie 2025

07:40

Pentru astăzi, 10 octombrie 2025, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețul unui litru de benzină A95, care nu trebuie să depășească 22,86 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,72 lei. Astfel, prețurile respective ar însemna o ieftinire cu șapte bani la benzină și cu cinci bani la