Energocom dă asigurări consumatorilor: toate plățile efectuate în avans pentru gazele naturale vor fi reflectate în facturile din octombrie, după integrarea completă a datelor de la Moldovagaz

Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, va beneficia de alocații de la bugetul de stat pentru rezultatele obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia vine după ce, pe 9 octombrie, Curtea de Apel Chișinău a anulat parțial hotărârea Comisiei Electorale Centrale (CEC), care privase formațiunea de finanțare publică pentru o perioadă de 12 …