(video) „Pentru cele care plâng în tăcere, dar zâmbesc copiilor săi”: Trei ofițere de presă și-au donat cosițele pentru a crea peruci femeilor care luptă cu cancerul

09:30

Interpreta Adriana Ochișanu a transmis din nou un mesaj emoționant pe rețelele sociale, după ce fiul său, Cristian, se află internat în spital de mai multe zile. „Minunea mea, azi scriu cu lacrimi de fericire. Dumnezeu mi te-a adus înapoi și simt că viața mea începe din nou”, a scris artista.