Incident grav în stânga Nistrului: cinci persoane, printre care trei copii, intoxicate cu gaz

Unii agricultori din Republica Moldova se plâng că ploile din ultimele zile le-au dat peste cap campania de recoltare, în special la floarea-soarelui și porumb. Totuși, specialiștii susțin că precipitațiile sunt benefice pentru culturile de toamnă, care au nevoie de umezeală pentru a răsări uniform. Ploile abundente din ultimele zile au blocat utilajele în câmp.