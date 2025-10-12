Estonia a pierdut cu 1:3 în fața Italiei, Haaland și-a încordat din nou mușchii
Radio Moldova, 12 octombrie 2025 14:40
Viitoarea adversară a „tricolorilor” în preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026 a suferit a cincea înfrângere în grupa I. Selecționata Estoniei a pierdut cu 1:3 pe teren propriu în fața echipei Italiei. „Squadra Azzurra” a preluat conducerea în minutul 4, grație golului marcat de Moise Kean, iar peste alte 26 de minute, Mateo Retegui a ratat o lovitură de la 11 metri. Atacantul italian de origine argentiniană s-a revanșat 8 minute mai târziu, când l-a învins din câțiva metri pe portarul Karl Hein.
• • •
Turcia nu i-a lăsat nici o șansă Bulgariei în preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026 # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Turciei s-a dezlănțuit într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor. În grupa E, discipolii italianului Vincenzo Montella au surclasat în deplasare selecționata Bulgariei cu 6:1. La pauză, scorul a fost egal, 1:1, după care turcii au marcat 5 goluri în repriza secundă. Kenan Yıldız a izbutit dubla, iar Arda Güler, Zeki Çelik și İrfan Kahveci și-au trecut și ei numele pe lista marcatorilor.
Tensiuni între Afganistan și Pakistan: Kabulul acuză încălcarea spațiului aerian, Islamabadul vorbește despre „un atac neprovocat” # Radio Moldova
La frontiera dintre Afganistan și Pakistan au avut loc sâmbătă seară confruntări armate. Acestea au urmat după ce Ministerul Apărării al guvernului taliban a anunțat începutul unei „operațiuni de răzbunare”, scrie publicația The Moscow Times, cu referire la Reuters.
The Emergency Situations Departments of Telenești and Călărași received two modern special vehicles from European partners in Austria and Switzerland.
După armistițiu și eliberarea ostaticilor, Israelul vizează distrugerea completă a tunelurilor Hamas # Radio Moldova
Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a ordonat duminică armatei să „distrugă toate tunelurile teroriste ale Hamas din Gaza” după eliberarea ostaticilor încă ținuți captivi în enclava palestiniană, informează Agerpres, citând EFE.
Din 12 octombrie, moldovenii care călătoresc în UE sunt înregistrați în Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) # Radio Moldova
Începând de duminică, 12 octombrie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană trec printr-un nou sistem electronic de control la frontieră – Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), care înregistrează automat datele privind trecerile, imaginile faciale și amprentele digitale.
Primii călători care trec frontiera Republicii Moldova spre România prin vama Costești sunt deja supuși noilor cerințe ale Sistemului de Intrare/Ieșire (EES), aplicat de la 12 octombrie la frontierele externe ale Uniunii Europene.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonică „pozitivă și productivă” cu liderul american Donald Trump, pe care l-a felicitat pentru „succesul său și pentru acordul din Orientul Mijlociu pe care a reușit să-l încheie, ceea ce reprezintă o realizare remarcabilă”, continuând efortul său de a-l curta pe președintele SUA cu speranța că acesta din urmă va reuși să îl aducă pe Putin la masa dialogului în perspectiva unui armistițiu care să deschidă calea către pace, scrie publicația CaleaEuropeană.ro.
Tot mai mulți moldoveni apelează la psihologi. Cele mai mai frecvente motive: depresia și anxietatea # Radio Moldova
Presiunea vieții de zi cu zi, tot mai agitate, și instabilitatea globală cauzată de războaie și crize afectează starea psihologică a oamenilor. Tot mai mulți simt nevoia de sprijin specializat. Datele oficiale arată că tot mai mulți moldoveni apelează la psihologi. De exemplu, la Centrul de sănătate mintală din Soroca vin zilnic aproximativ 20 de persoane în căutarea ajutorului specialiștilor.
Perioadele secetoase din ultimii ani i-au determinat pe unii fermieri să caute soluții mai rezistente la schimbările climatice. În raionul Orhei, doi antreprenori au ales să renunțe la culturile tradiționale și au semănat, pentru prima dată, sorg - o plantă aproape uitată în R. Moldova, dar cu un potențial agricol considerabil. Agricultorii au adunat recolte care le asigură necesarul de hrană pentru 160 de bovine pe care le cresc la ferma din localitate.
Maestrul Mihai Agafița: „Premiul Național mă face să depun tot efortul pentru dezvoltarea culturii naționale” # Radio Moldova
A susținut peste o mie de concerte, apreciate atât de publicul larg, cât și de elita muzicală din multiple țări, și a condus prestigioase orchestre simfonice din Europa și Statele Unite (SUA). Totuși, orchestra lui de suflet rămâne cea a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” din Chișinău, unde activează din 2004. Este vorba despre maestrul Mihai Agafița care, recent, a fost distins cu Premiul Național pentru contribuția remarcabilă în promovarea muzicii simfonice.
Tot mai mulți moldoveni aleg o alimentație sănătoasă: crește consumul de ouă, fructe și legume # Radio Moldova
Tot mai mulți moldoveni sunt atenți la ce pun în farfurie. Potrivit datelor oficiale, în ultimul an a crescut consumul de ouă, fructe și legume. Doar în 2024, un moldovean a mâncat în medie 256 de ouă - cu 17 mai mult decât în anul precedent. Merele rămân fructele preferate, iar nutriționiștii salută aceste alegeri mai sănătoase.
Programul Național „+3.000 de lei pentru cariera ta”: 83 de tineri vor primi indemnizație lunară, suplimentară la salariu # Radio Moldova
La două luni de la lansarea Programului Național „+3.000 de lei pentru cariera ta”, 83 de tineri vor primi indemnizația de 3.000 de lei lunar, iar alți peste 1.000 de tineri au fost identificați ca pre-eligibili și urmează să finalizeze procedura digitală de validare.
Apa din râul Răut, grav afectată. Localnicii și autoritățile locale cer intervenția instituțiilor responsabile # Radio Moldova
Râul Răut se află într-o stare critică de poluare, iar situația se agravează pe zi ce trece. În albia râului s-au acumulat cantități mari de deșeuri, iar calitatea apei este grav afectată. Specialiștii atrag atenția că aceasta conține bacterii periculoase, fiind nepotrivită atât pentru consum, cât și pentru irigații. Localnicii și autoritățile locale cer intervenția rapidă a instituțiilor responsabile pentru a opri degradarea continuă a râului.
Programul Național „+3.000 de lei pentru cariera ta”: 83 de tineri vor primi indemnizație lunară # Radio Moldova
Programul Național „+3.000 lei pentru cariera ta”: 83 de tineri vor primi indemnizație lunară # Radio Moldova
Fumătorii care folosesc țigaretele electronice sunt cei mai dispuși să facă boala „plămânului popcorn”. Fumatul face popcorn din plămâni - nu este o metaforă, ci o realitate, avertizează medicii.
Târg de cariere: 25 de companii au oferit peste 1.500 de oportunități de angajare în diverse domenii # Radio Moldova
Peste 25 de companii și mai bine de 1.500 de locuri de muncă i-au așteptat pe vizitatori la ediția de toamnă a Târgului de cariere, desfășurată timp de două zile la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău. Evenimentul a adunat angajatori din domenii diverse, dar și universități care au prezentat programe educaționale și oportunități de formare pentru tinerii aflați la început de drum.
Maia Sandu, discurs la Comisia de la Veneția: „Împreună trebuie să concepem instrumentele care să apere democrația de noile amenințări” # Radio Moldova
Democrațiile moderne se confruntă cu o nouă generație de amenințări - războiul hibrid, finanțările ilicite și manipularea digitală, iar apărarea democrației nu a fost niciodată mai dificilă, mai complexă și mai urgentă așa ca în prezent, a declarat președinta Maia Sandu sâmbătă, 11 octombrie, la evenimentul dedicat aniversării a 35-a de la fondarea Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei.
Cancerul poate fi tratat dacă este depistat la timp, susțin medicii din zece țări, reuniți la Chișinău # Radio Moldova
În fiecare an, aproximativ 10 mii de persoane din Republica Moldova află că au cancer. Specialiștii atrag atenția că, în majoritatea cazurilor, boala poate fi tratată, iar pacienții pot duce o viață lungă și demnă, cu condiția esențială de a fi depistată la timp. Acest mesaj a fost reiterat de medici și experți din zece țări, reuniți la Congresul Național de Oncologie de la Chișinău.
The inaugural intellectual games festival, IQ Fest, took place in Chișinău, offering families a range of challenges from chess to robotics.
Târg de cariere: 25 de companii au oferit peste 1500 de oportunități de angajare în diverse domenii # Radio Moldova
Festivalul de jocuri intelectuale, la prima ediție. Participanți: „Ne jucăm și ne dezvoltăm” # Radio Moldova
O zi plină de provocări, distracție și surprize. Este vorba despre primul festival de jocuri intelectuale pentru întreaga familie „IQ Fest”, desfășurat la Chișinău. De la șah și puzzle-uri uriașe, până la realitate virtuală, robotică, jocuri de cuvinte și experimente științifice - festivalul a transformat joaca în provocare, iar învățarea în distracție pentru copii, tineri și părinți.
Zelenski și Trump, discuție despre atacurile Rusiei asupra rețelei energetice din Ucraina: „O conversație productivă” # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump pe 11 octombrie. Aceștia au discutat despre atacurile rusești asupra rețelei energetice a Ucrainei și eforturile de pace ale Statelor Unite în Orientul Mijlociu.
Valentin Vacherot, protagonistul uneia dintre cele mai tari povești din anul 2025 în tenis, este finalist al turneului Masters de la Shanghai, după ce l-a învins în două seturi pe Novak Djokovic, în penultimul act al competiției. Monegascul va juca pentru trofeu după o săptămână fabuloasă, în care a obținut în premieră intrarea în top 100 ATP. Sârbul a cedat în două seturi, scor 3:6, 4:6, după o oră și 41 de minute de joc.
Bilanțul deceselor înregistrate după cele două seisme de mare intensitate care s-au produs vineri, 10 octombrie, în sudul statului Filipine, a crescut la șapte morți și peste 300 de răniți, a anunțat Agenția națională de gestionare a dezastrelor și mai mulți oficiali locali din această țară asiatică.
Vlad Blănuță rămâne în vizorul echipei naționale de fotbal a României. Declarația a fost făcută pentru Moldova 1 de selecționerul Mircea Lucescu. Atacantul născut la Sărata-Galbenă este actualmente legitimat la Dinamo Kiev, și nu poate reprezenta Republica Moldova la nivel de seniori.
Președintele francez l-a reconfirmat pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru # Radio Moldova
Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a numit din nou pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru, după ce acesta și-a dat demisia și a afirmat ulterior că nu dorește să mai conducă guvernul, informează BBC.
Maia Sandu, discurs la Comisia de la Veneția: „Împreună să apărăm democrația de noile amenințări” # Radio Moldova
De 35 de ani, Comisia de la Veneția a contribuit la construirea fundamentelor juridice ale R. Moldova. Acum trebuie consolidate pentru o nouă eră, astfel încât să poată proteja libertatea în următorii ani. Este declarația președintei Maia Sandu, în cadrul discursului de sâmbătă, 11 octombrie, la aniversarea Comisiei de la Veneția, care a precizat că „împreună trebuie concepute instrumentele juridice și instituționale care să apere democrația de noile amenințări”.
Copiii și ecranele par de nedespărțit în ziua de astăzi, iar utilizarea calculatorului, mai mult de două-trei ore pe zi este dăunătoare, atenționează specialiștii. În ultimii ani, foarte mulți copii se adresează cu probleme oftalmologice, potrivit medicului oftalmolog Irina Rotaru, care a specificat că, cu cât ecranul este mai mic, cu atât impactul negativ este mai mare asupra copilului.
Meci spectaculos în zona europeană a preliminariilor Campionatului Mondial de fotbal de anul viitor. În grupa D, echipa Ucrainei a învins cu 5:3 în deplasare selecționata Islandei. „Jovto-blakitnî” au condus cu 1:0 și 3:1, dar au fost egalați de fiecare dată. Discipolii lui Serhii Rebrov au marcat pe final prin Ivan Kaliujnîi și Oleh Oceretko și în cele din urmă au obținut toate cele 3 puncte.
Două autospeciale moderne au fost donate salvatorilor din raioanele Telenești și Călărași # Radio Moldova
Secțiile Situațiilor Excepționale Telenești și Călărași au fost dotate cu două autospeciale moderne, oferite de partenerii europeni din Austria și Elveția.
Circulația transportului este sistată în acest weekend pe șoseaua Hâncești, tronsonul cuprins între străzile Lech Kaczynski și Sihastrului.
Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău găzduiește în acest weekend premiera spectacolului „Patimile după Iov”, o producție semnată de regizoarea Luminița Țîcu, inspirată din romanul omonim al scriitorului Val Butnaru. Spectacolul este o reinterpretare scenică care aduce în prim-plan rezistența unui popor în fața traumelor colective și a cataclismelor istorice.
Ambasadoarea UE, la Moldova 1: „Federația Rusă nu se va opri, dar UE va rămâne alături” # Radio Moldova
Republica Moldova rămâne vulnerabilă în fața dezinformării, presiunilor economice și atacurilor cibernetice venite dinspre Federația Rusă, însă Uniunea Europeană îi va fi alături „la fiecare pas”. Declarația a fost făcută de ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, la Moldova 1, în primul său interviu acordat de când a fost numită în funcție.
R. Moldova și Ucraina – pe agenda Consiliului UE din 20 octombrie: securitatea energetică, o prioritate înainte de iarnă # Radio Moldova
Republica Moldova și Ucraina vor fi subiecte centrale la următoarea reuniune a miniștrilor Energiei din Uniunea Europeană, programată pentru 20 octombrie 2025, în cadrul Consiliului Transporturi, Telecomunicații și Energie.
Echipa națională de fotbal „sub 21 de ani” a Republicii Moldova a suferit a treia înfrângere consecutivă în preliminariile Campionatului European din 2027. În meciul din cadrul grupei D, jucat pe stadionul Zimbru din capitală, discipolii lui Sergiu Cebotari au pierdut cu 0:4 în fața reprezentativei Angliei. Tinerii „tricolori” au început în atac, având ocazia de a deschide scorul în minutul 3.
Fermele verticale deschid calea către o nouă eră în agricultură, una în care alimentele proaspete și sănătoase devin accesibile oricui, indiferent de limitările geografice sau de condițiile climatice. Deși, la nivel global, investițiile în asemenea tip de a face agricultură devin proiecte de succes, fermierii din R. Moldova nu se grăbesc să experimenteze.
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado dedică premiul președintelui american # Radio Moldova
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, lider al opoziției venezuelene, a anunțat că dedică premiul președintelui american Donald Trump, pentru sprijinul său. În același timp, președintele rus, Vladimir Putin, a criticat alegerea Comitetului Premiului Nobel pentru Pace.
Atacurile rusești din regiunile ucrainene au ucis patru persoane și au rănit cel puțin 18, inclusiv un copil, în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale pe 11 octombrie. Forțele Moscovei au lovit din nou infrastructura energetică, escaladând presiunea asupra rețelei energetice ucrainene înainte de lunile de iarnă.
Tarifele la telefonia fixă ar putea fi majorate, însă cel mai mare operator național de telecomunicații, care furnizează servicii de internet, televiziune, telefonie mobilă și fixă, a precizat că nu este vorba despre o scumpire generalizată, ci doar despre cazuri izolate. Radio Moldova a întrebat oamenii ce părere au despre o aventuală creștere a tarifelor și cât de des mai folosesc telefonul fix în prezent, într-o eră dominată de comunicarea mobilă.
Faptul că toată lumea este de acord că e nevoie de reguli gramaticale și ortografice nu trebuie să ne împiedice să că multe dintre acestea sunt pure convenții artificiale sau rezultatul unor accidente.
Președintele american Donald Trump a anunțat că va impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei, începând cu 1 noiembrie cel mai târziu, după ce Beijingul a decis să aplice noi restricții exporturilor de pământuri rare, un subiect extrem de sensibil în relațiile americano-chineze.
Oamenii, despre eventuale tarife mai mari la telefonia fixă: „Vorbim doar la telefonul mobil” # Radio Moldova
În spațiul public s-a vehiculat recent ideea unei posibile majorări a tarifelor la telefonia fixă. Totuși, cel mai mare operator național de telecomunicații, care furnizează servicii de internet, televiziune, telefonie mobilă și fixă, a precizat că nu este vorba despre o scumpire generalizată, ci doar despre cazuri izolate. Radio Moldova a întrebat oamenii ce părere au dacă tarifele ar crește, cât de des mai folosesc telefonul fix în prezent, într-o eră dominată de comunicarea mobilă.
Pandemia a fost pentru mulți o perioadă plină de provocări, dar și de reinventare. Pentru Iulia Cernobrivcenko din Tiraspol, aceasta a devenit oportunitatea perfectă de a-și lansa propria afacere. Cu sprijinul mamei sale, croitoreasă cu experiență, și având studii economice, Iulia a deschis un atelier de croitorie. A început în pandemie să coase măști, iar astăzi primește comenzi să coase sute de uniforme pentru angajații din domeniul medical, alimentație publică și domeniul frumuseții.
Termoelectrica a început conectarea consumatorilor casnici la rețeaua centralizată de distribuție a energiei termice. Până acum, peste 100 de blocuri de locuințe au fost racordate, dintr-un total de peste 2.800 înregistrate în Chișinău. Furnizorul anunță că racordările vor fi făcute în pofida datoriilor acumulate de consumatori pentru sezonul trecut de încălzire. Numărul restanțierilor la plata facturilor din anul precedent depășește 25 de mii.
Bucurie triplă pentru o familie din nordul Moldovei. Mariana Pasecinic a adus pe lume trei băieți perfect sănătoși, fiecare cântărind peste un kilogram și jumătate. Așa cum s-au născut cu greutăți sub medie, cei trei frați vor rămâne sub supravegherea medicilor în următoarele două săptămâni. Nașterea a avut loc prin cezariană și a decurs fără complicații. Nașterea tripleților a fost un moment deosebit atât pentru părinți, cât și pentru echipa medicală de la Spitalul clinic municipal „Gheorghe Paladi” din capitală.
