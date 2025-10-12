La un pas de tragedie. O familie din Rîbnița, inclusiv trei copii, s-a intoxicat cu gaz
Ziua, 12 octombrie 2025 14:30
Sâmbătă dimineața, în localitatea Sovetscoe din raionul Rîbnița, un bărbat a descoperit în locuință doi pensionari și un copil inconștienți, după ce în casă a avut loc o scurgere de gaz. Alte două persoane minore se aflau în stare de șoc, relatează presa din stânga Nistrului. Victimele se aflau în două locuințe separate. Într-una dormeau […]
Acum 10 minute
15:10
Meci decisiv pentru România. Tricolorii întâlnesc Austria pentru calificarea la Cupa Mondială 2026 # Ziua
Echipa națională de fotbal a României joacă duminică seară, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București, împotriva Austriei, într-un meci decisiv din grupa H a preliminariilor europene pentru Cupa Mondială 2026. Clasamentul actual al grupei arată Austria pe primul loc, cu 15 puncte din 5 meciuri, urmată de Bosnia-Herțegovina – 13 puncte (6 […]
Acum 30 minute
14:50
VIDEO | Rusia continuă să atace infrastructura energetică a Ucrainei. Părți din regiunile Donețk și Odesa au rămas fără electricitate # Ziua
Forțele ruse au continuat să atace infrastructura energetică a Ucrainei în noaptea de 12 octombrie, lăsând fără curent electric toate localitățile din teritoriul neocupat al regiunii Donețk, a anunțat șeful administrației militare regionale, Vadim Filașkin. Echipele de intervenție și specialiștii în energie au început lucrările pentru remedierea pagubelor, însă amploarea totală a distrugerilor și termenul […]
Acum o oră
14:30
Acum 2 ore
14:00
Guvernul de la Kiev propune actualizarea limbilor minoritare protejate prin Carta Europeană. Rusa și „moldoveneasca” vor fi excluse # Ziua
Guvernul de la Kiev propune Parlamentului ucrainean excluderea limbilor rusă și „moldovenească" din lista limbilor minoritare protejate și înlocuirea limbii evreiești cu ebraică, în timp ce limba cehă va fi adăugată pe această listă, relatează RBC. Potrivit reprezentantului Guvernului în Rada Supremă, Taras Melnițciuk, proiectul de lege „Privind modificarea unor legi ale Ucrainei în legătură […]
13:30
Un cerb nobil a fost lovit de o mașină sâmbătă, 11 octombrie, în apropierea satului Bahmut, Călărași. La scurt timp, din cauza rănilor, animaul a decedat. Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, a comunicat pentru Autoblog.md că decizia cu privire la sancțiune va fi luată după stabilirea tuturor circumstanțelor. Totuși, conform legislației Republicii Moldova, […]
Acum 4 ore
13:10
Financial Times: Ucraina a lovit infrastructura energetică a Rusiei cu sprijinul SUA. Campanie coordonată pentru a slăbi economia lui Putin # Ziua
Statele Unite sprijină de câteva luni operațiunile Ucrainei de atac asupra infrastructurii energetice ruse, într-o campanie coordonată menită să reducă capacitatea economică a Kremlinului și să forțeze Moscova să accepte negocieri de pace, potrivit unor oficiali ucraineni și americani citați de Financial Times. Informațiile furnizate de serviciile de informații americane au permis Ucrainei să lovească […]
12:50
Cinci persoane au fost rănite după ce un elicopter a pierdut controlul și s-a prăbușit peste palmierii din fața unui hotel în sudul Californiei, potrivit poliției citate de ABC7. Întregul moment a fost surprins de martori într-o filmare, publicată pe rețelele de socializare. În imagini, se vede cum aeronava începe să se rotească deasupra Huntington […]
12:30
Președintele american Donald Trump a avut sâmbătă o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul căreia cei doi au discutat despre posibilitatea ca Ucraina să primească rachete de croazieră americane Tomahawk, potrivit unor surse citate de Axios. Rachetele Tomahawk, cu rază lungă de acțiune, ar oferi Kievului capacitatea de a lovi ținte aflate […]
12:10
Un accident rutier grav a avut loc în această dimineață, în jurul orei 04:45, pe traseul R-6, la ieșirea din municipiul Chișinău spre Stăuceni. Patru persoane au fost transportate de urgență la spital. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul unui automobil Ford, în vârstă de 35 de ani, a lovit din spate un Mercedes condus de un […]
11:50
VIDEO | Cel puțin 40 de morți în Mexic, în urma inundațiilor și alunecărilor de teren provocate de ploi torențiale # Ziua
Cel puțin 40 de persoane au murit în centrul și sud-estul Mexicului, în urma ploilor abundente care au provocat alunecări de teren și inundații masive, au anunțat autoritățile sâmbătă. Mii de militari au fost mobilizați pentru a degaja drumurile blocate și a căuta persoanele dispărute. Serviciul Național de Protecție Civilă a raportat 22 de victime […]
11:30
La punctul de trecere Costești, primii călători din R. Moldova trec frontiera conform noilor proceduri digitale EES # Ziua
Poliția de Frontieră anunță că, începând de duminică, 12 octombrie, călătorii care părăsesc Republica Moldova prin punctul de trecere „Costești" și se îndreaptă spre România sunt deja supuși noilor reguli de intrare în spațiul Schengen, în baza Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) implementat la frontierele externe ale Uniunii Europene. Sistemul EES înlocuiește treptat ștampilarea pașapoartelor și […]
Acum 6 ore
11:10
Doliu la Hollywood. Actrița americană Diane Keaton, laureată cu Premiul Oscar, a murit la vârsta de 79 de ani # Ziua
Actriţa americană Diane Keaton, una dintre cele mai apreciate figuri ale cinematografiei americane, a murit la vârsta de 79 de ani, în California. Decesul a fost confirmat de un purtător de cuvânt al familiei, citat de revista People. Până în prezent, nu au fost oferite detalii privind cauza morții, iar apropiații au cerut discreție în […]
10:40
Record de pelerini la Iași și cozi uriașe la racla Sfintei Parascheva. Mii de credincioși au format un rând de patru kilometri # Ziua
Peste 100.000 de credincioși au sosit în aceste zile la Iași pentru a se ruga la racla Sfintei Cuvioase Parascheva. Coada pelerinilor s-a întins pe aproximativ patru kilometri, iar timpul de așteptare a depășit opt ore. Duminică dimineață, în jurul orei 08.00, autoritățile estimau că peste 109.000 de persoane se închinaseră deja la sfintele moaște, […]
10:10
Maia Sandu, la aniversarea Comisiei de la Veneția: „Apărarea democrației nu a fost niciodată mai dificilă, mai complexă și mai urgentă” # Ziua
Președintele Maia Sandu a participat sâmbătă, 11 octombrie, la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția. Șefa statului a susținut un discurs despre apărarea democrațiilor în fața noilor amenințări, precum și despre lecțiile învățate de Republica Moldova după ultimele scrutine. În discursul său, șefa statului a avertizat că democrațiile moderne se […]
09:40
Uniunea Europeană a început duminică implementarea treptată a sistemului digital la frontieră # Ziua
Țările membre ale Uniunii Europene au început duminică să pună în aplicare un nou sistem de intrare și ieșire la frontierele externe ale blocului, înregistrând electronic datele cetățenilor din afara UE, scrie Reuters. Sistemul de intrare/ieșire (EES), un sistem automatizat care impune călătorilor să se înregistreze la frontieră prin scanarea pașaportului și prelevarea amprentelor digitale […]
Acum 8 ore
09:10
VIDEO | Confruntări violente la granița dintre Afganistan și Pakistan. Talibanii confirmă atacuri „de represalii” # Ziua
Guvernul taliban din Afganistan a confirmat efectuarea unor atacuri asupra trupelor pakistaneze în mai multe zone muntoase de la granița de nord, pe care le-a descris drept „operațiuni de represalii". Potrivit Kabulului, acțiunile au venit ca răspuns la presupuse încălcări ale spațiului aerian afgan și la bombardarea unui bazar din provincia Paktika, joi, de către […]
Acum 24 ore
19:00
Comitetul Nobel investighează o posibilă scurgere de informații înainte de anunțarea premiului pentru Pace # Ziua
Comitetul norvegian pentru Premiul Nobel a deschis o anchetă privind o posibilă scurgere de informații referitoare la laureatul din acest an al Premiului Nobel pentru Pace, potrivit agenției Bloomberg. Suspiciunile au apărut după o creștere bruscă a pariurilor online pe numele opoziționarei venezuelene Maria Corina Machado, chiar înainte de anunțul oficial al Comitetului Nobel. Până […]
18:50
Un deținut de la Penitenciarul nr. 9, care își ispășea pedeapsa în sectorul de tip deschis și avea dreptul să muncească în afara instituției, fără pază sau escortă, nu a mai ajuns la locul de muncă, scrie Unimedia, cu trimitere la purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Mihai Rotaru. „Imediat după constatarea […]
18:30
Experți, despre „testul justiției” în dosarul lui Plahotniuc: În momentul în care hotărârea e conformă voinței guvernării, asta vorbește că justiția urmează ceea ce îi spune guvernarea # Ziua
Declarația șefului statului Maia Sandu potrivit căreia o posibilă condamnare a lui Vlad Plahotniuc de către instanțele din R. Moldova va fi un „test al justiției" a stârnit critici dure și reacții aprinse din partea mai multor juriști și experți din domeniu. Potrivit fostului șef-adjunct al Centrului Național Anticorupție, astfel de declarații doar îl ajută […]
18:30
Alertă la graniţa dintre Estonia şi Rusia. O prezență „suspectă” i-a determinat pe grăniceri să închidă frontiera # Ziua
Poliția și Garda de Frontieră a Estoniei (PPA) a anunțat închiderea temporară, vineri seara, a trecerii rutiere cunoscute sub numele de „Cizma de la Saatse", după ce a fost observată o creștere neobișnuită a activității forțelor ruse în regiune, transmite ERR. Zona respectivă reprezintă o porțiune de 115 hectare de teritoriu rusesc care se extinde […]
18:00
VIDEO | Ucraina a atacat o rafinărie de petrol din Ufa, aflată la 1.400 de kilometri de linia frontului # Ziua
Drone ale Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit sâmbătă dimineață o rafinărie de petrol din orașul Ufa, Republica Bașkortostan, situată la peste 1.400 de kilometri de linia frontului, provocând explozii și un incendiu, a declarat o sursă din cadrul agenției pentru The Kyiv Independent. Ținta atacului a fost instalația Bashnafta-UNPZ, unul dintre cele […]
17:30
Letonia obligă peste 800 de cetățeni ruși să părăsească țara până la mijlocul lunii octombrie # Ziua
Autoritățile letone au cerut unui număr de 841 de cetățeni ruși să părăsească teritoriul țării până la 13 octombrie, după ce aceștia nu au respectat noile reguli de imigrație, informează Politico. Cei care nu se vor conforma riscă expulzarea forțată de către Poliția de Frontieră letonă. După declanșarea invaziei ruse asupra Ucrainei, în 2022, Letonia […]
17:10
Ieri am fost la filmul „Pădurea de molizi". Sala era aproape goală. N-avea nimic instagramabil. La un moment dat m-am gândit: „Asta doar nu-i „Plaha" — la zgomot despre nimic se calcă lumea în picioare, iar la tragedii despre noi, nu rămâne decât ecoul scaunelor goale". Să nu se mai mire nimeni, apoi, că imbecilizarea […]
16:50
Biletele gratuite pentru cea de-a XI-a ediție a Zilelor Filmului Românesc în R. Moldova, care se va desfășura între 16 și 19 octombrie, vor putea fi ridicate de la casa cinematografului Cineplex „Loteanu" din Chișinău, începând de luni, 13 octombrie, ora 11:00, cu o limită de patru bilete per persoană, transmite IPN. Pentru a-și menține […]
16:20
VIDEO | Primăria a dat startul unei noi campanii de plantare a arborilor în municipiul Chișinău # Ziua
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, alături de angajații Primăriei Chișinău și ai „Asociației de Gospodărire a Spațiilor Verzi", a participat astăzi la o acțiune de plantare a arborilor pe strada Ghidighici, în sectorul Buiucani. Campania se va desfășura etapizat în toate cele cinci sectoare ale orașului, cu implicarea administrațiilor locale, a voluntarilor și a […]
16:00
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a ordonat o inspectare a pregătirii de luptă a forțelor armate ale țării, a anunțat Ministerul Apărării din Belarus. Decizia vine pe fondul îngrijorărilor crescânde în Europa legate de presupuse operațiuni de sabotaj rusești și încălcări repetate ale spațiului aerian NATO de către drone neidentificate. Potrivit ministerului, armata belarusă aplică un […]
15:20
VIDEO | Peste 70.000 de pelerini au trecut deja pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva # Ziua
Rândul pelerinilor care vin să se închine la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iași, continuă să crească de la o oră la alta. Deși temperaturile sunt scăzute, oamenii așteaptă răbdători ore întregi, spunând că „merită orice efort pentru binecuvântarea Sfintei". Peste 70.000 de pelerini au trecut, până sâmbătă dimineața, pe […]
Ieri
15:00
Coreea de Nord a afișat ultima sa rachetă nucleară în cadrul unei parade militare de amploare desfășurată vineri seara la Phenian. Agenția de stat KCNA a descris-o drept „cea mai
14:30
Consiliul de Securitate ONU își exprimă îngrijorarea privind tensiunile dintre SUA și Venezuela. Caracas, în așteptarea unui posibil atac armat în viitorul apropiat # Ziua
Membri ai Consiliului de Securitate al ONU și-au exprimat îngrijorarea față de escaladarea tensiunilor dintre Statele Unite și Venezuela, în cadrul unei întâlniri la care Rusia a acuzat Washingtonul că adoptă principiul „trage primul” în atacurile asupra navelor suspectate de trafic de droguri. Ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, a declarat că Venezuela are toate […] Articolul Consiliul de Securitate ONU își exprimă îngrijorarea privind tensiunile dintre SUA și Venezuela. Caracas, în așteptarea unui posibil atac armat în viitorul apropiat apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Premiul Național 2025 a fost decernat laureaților la Reședința de Stat. Maia Sandu: „R. Moldova are nevoie de oameni care inspiră și nu se lasă descurajați” # Ziua
Laureații Premiului Național 2025 au fost distinși, vineri, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Reședința de Stat, în prezența președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, și a ministrului culturii, Sergiu Prodan, transmite IPN. În discursul său, șefa statului a subliniat că Republica Moldova are nevoie de oameni înțelepți, creativi și dedicați, care inspiră prin munca […] Articolul Premiul Național 2025 a fost decernat laureaților la Reședința de Stat. Maia Sandu: „R. Moldova are nevoie de oameni care inspiră și nu se lasă descurajați” apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Zelenski: Putin a așteptat vremea nefavorabilă și situația din Orientul Mijlociu pentru a lovi sistemul energetic al Ucrainei # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri, 10 octombrie, că Rusia a ales în mod deliberat momentul atacului masiv asupra infrastructurii energetice ucrainene pentru a produce pagube maxime și a evita o reacție politică globală majoră. „Cred că condițiile meteo au afectat capacitatea noastră de apărare aeriană cu 20-30%”, a spus Zelenski în cadrul unei […] Articolul Zelenski: Putin a așteptat vremea nefavorabilă și situația din Orientul Mijlociu pentru a lovi sistemul energetic al Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
O femeie și doi copii, rătăciți într-o pădure din Mateuți, găsiți de polițiști după câteva ore de căutări # Ziua
O femeie și doi copii minori au fost găsiți în siguranță de polițiștii din Rezina, după ce s-au rătăcit, joi, într-o pădure din apropierea satului Mateuți. Potrivit Inspectoratului de Poliție Rezina, femeia plecase la cules de ciuperci împreună cu copiii, însă, la un moment dat, s-au deplasat într-o zonă unde nu exista semnal telefonic. Înainte […] Articolul O femeie și doi copii, rătăciți într-o pădure din Mateuți, găsiți de polițiști după câteva ore de căutări apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Poliția de Frontieră informează că, la această oră, la PTF Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, aglomerarea fiind mai accentuată pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile desfășoară măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, lucrând la capacitate maximă. Pentru a evita aglomerația, călătorii sunt sfătuiți să opteze pentru PTF Costești, […] Articolul Trafic intens la ieșirea din R. Moldova prin punctul de trecere a frontierei Sculeni apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Melania Trump anunță revenirea a opt copii ucraineni la familiile lor după negocieri cu Putin # Ziua
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a anunțat că opt copii ucraineni care se aflau în Rusia s-au întors la familiile lor în ultimele 24 de ore, ca urmare a unui canal de comunicare direct stabilit cu președintele rus, Vladimir Putin. „Echipa mea a lucrat direct cu echipa președintelui Putin pentru a asigura reunirea […] Articolul Melania Trump anunță revenirea a opt copii ucraineni la familiile lor după negocieri cu Putin apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Maia Sandu i-a decorat cu Ordinul Republicii pe Nicolae Timofti, Ala Nemerenco și Oazu Nantoi. Aproape 120 de persoane au primit distincții de stat # Ziua
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 10 octombrie, un decret privind conferirea distincțiilor de stat unui grup de cetățeni care s-au remarcat prin activitatea lor în diverse domenii – cultură, sport, educație, administrație publică, medicină, economie și știință. Cea mai înaltă distincție a statului, „Ordinul Republicii”, a fost conferită fostului președinte Nicolae Timofti, […] Articolul Maia Sandu i-a decorat cu Ordinul Republicii pe Nicolae Timofti, Ala Nemerenco și Oazu Nantoi. Aproape 120 de persoane au primit distincții de stat apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace, dedică distincția poporului venezuelean și președintelui Donald Trump # Ziua
Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2025, a dedicat premiul poporului venezuelean și președintelui american Donald Trump, pe care l-a numit un aliat esențial în lupta împotriva regimului lui Nicolás Maduro. „Dedic acest premiu poporului suferind al Venezuelei și președintelui (Donald) Trump pentru sprijinul său decisiv pentru […] Articolul Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace, dedică distincția poporului venezuelean și președintelui Donald Trump apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Igor Grosu, despre prezența militară rusă în stânga Nistrului: Suntem gata să plătim un avion pentru militarii ruși „într-o singură direcție” # Ziua
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a declarat că revenirea regiunii transnistrene sub controlul autorităților constituționale ale Republicii Moldova este „inevitabilă” și reprezintă „o chestiune de timp”. Într-un interviu acordat AGERPRES, Grosu a subliniat că populația din stânga Nistrului este tot mai favorabilă apropierii de Uniunea Europeană, menționând că 40% dintre alegătorii din […] Articolul Igor Grosu, despre prezența militară rusă în stânga Nistrului: Suntem gata să plătim un avion pentru militarii ruși „într-o singură direcție” apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
VIDEO | Explozie devastatoare la o fabrică de explozibili din Tennessee. Mai multe persoane au murit, iar 18 sunt date dispărute # Ziua
O explozie puternică produsă vineri la fabrica de muniții Accurate Energetic Systems (AES) în orașul McEwen, din statul american Tennessee, a provocat mai multe decese și a lăsat 18 persoane dispărute, potrivit autorităților locale. Șeriful comitatului Humphreys, Chris Davis, a confirmat că există „mai multe victime”, fără a preciza un număr exact. „Este probabil una […] Articolul VIDEO | Explozie devastatoare la o fabrică de explozibili din Tennessee. Mai multe persoane au murit, iar 18 sunt date dispărute apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Moldelectrica a anulat licitația pentru energia de transport și promite relansarea cu un nou caiet de sarcini # Ziua
Moldelectrica, operatorul de transport al energiei electrice, a anunțat anularea licitației lansate pe 30 septembrie 2025, destinată achiziției de energie electrică pentru acoperirea pierderilor din rețeaua de transport în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026. Decizia a fost luată în urma evaluării documentației de către grupul de lucru, care a constatat necesitatea revizuirii caietului […] Articolul Moldelectrica a anulat licitația pentru energia de transport și promite relansarea cu un nou caiet de sarcini apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Emmanuel Macron l-a numit din nou premier pe Sebastien Lecornu, la câteva zile după ce i-a acceptat demisia # Ziua
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, l-a reconfirmat pe Sebastien Lecornu în funcţia de prim-ministru vineri seara, la patru zile după demisia acestuia, a anunţat preşedinţia franceză într-un comunicat, potrivit France Presse. „Accept – din datorie – misiunea care mi-a fost încredinţată”, a comentat Lecornu pe X, afirmând că noul guvern „va trebui să întruchipeze reînnoirea” şi […] Articolul Emmanuel Macron l-a numit din nou premier pe Sebastien Lecornu, la câteva zile după ce i-a acceptat demisia apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Circulație rutieră restricționată pe șoseaua Hâncești în weekend. Traficul redirecționat pe durata Campionatului de Drift # Ziua
Primăria municipiului Chișinău informează că, în perioada 11 octombrie, ora 00:00 – 12 octombrie, ora 22:00, va fi sistată circulația transportului pe șoseaua Hâncești, pe tronsonul cuprins între străzile Lech Kaczynski și Sihastrului, traficul fiind redirecționat pe străzile adiacente. Măsura este necesară pentru organizarea și desfășurarea Campionatului de Drift al Republicii Moldova, etapa a IV-a, […] Articolul Circulație rutieră restricționată pe șoseaua Hâncești în weekend. Traficul redirecționat pe durata Campionatului de Drift apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
VIDEO | Rusia a atacat masiv Odesa cu drone. Incendii la infrastructura energetică și clădiri civile, orașul parțial fără curent și apă # Ziua
Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un atac masiv cu drone asupra orașului Odesa și a regiunii învecinate, vizând infrastructura energetică și zonele rezidențiale. În urma loviturilor, o parte a orașului a rămas fără curent electric și apă, iar mai multe incendii au izbucnit în diferite locații. Potrivit Serviciului de Stat pentru […] Articolul VIDEO | Rusia a atacat masiv Odesa cu drone. Incendii la infrastructura energetică și clădiri civile, orașul parțial fără curent și apă apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Donald Trump impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei, de la 1 noiembrie. Întâlnirea cu Xi Jinping, anulată # Ziua
Preşedintele Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite vor impune noi tarife de 100% pentru importurile din China, „peste orice tarif pe care îl plătesc în prezent”, începând cu 1 noiembrie. Trump a mai spus că, din aceeaşi dată, SUA vor introduce restricţii la export pentru „orice tip de software critic”. Anunţul liderului de […] Articolul Donald Trump impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei, de la 1 noiembrie. Întâlnirea cu Xi Jinping, anulată apare prima dată în ZIUA.md.
10 octombrie 2025
18:50
NATO va desfășura săptămâna viitoare un amplu exercițiu militar, cu accent pe protecția armelor nucleare # Ziua
NATO va organiza săptămâna viitoare exercițiul său anual major, „Steadfast Noon”, a anunțat vineri secretarul general al alianței, Mark Rutte. Un aspect esențial al exercițiului va fi protecția armelor nucleare înainte de orice utilizare, subliniind securitatea și siguranța acestora. Exercițiul, planificat de mai mulți ani, începe luni și se va desfășura timp de aproximativ două […] Articolul NATO va desfășura săptămâna viitoare un amplu exercițiu militar, cu accent pe protecția armelor nucleare apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Intervenții mai rapide și mai precise la accidente! Serviciul 112 va primi automat coordonatele exacte ale locului aflării apelantului # Ziua
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 derulează un amplu proces de modernizare a infrastructurii de comunicații, prin implementarea sistemului Next Generation eCall (or NG eCall), care va permite primirea automată a coordonatelor exacte ale locului aflării apelantului. „Proiectul are ca obiectiv modernizarea tehnologică pentru un răspuns mai rapid și eficient în cazurile de urgență. […] Articolul Intervenții mai rapide și mai precise la accidente! Serviciul 112 va primi automat coordonatele exacte ale locului aflării apelantului apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Alarmate de creșterea masivă a cheltuielilor militare ale Rusiei după invazia Ucrainei din 2022, cele trei state baltice elaborează planuri de contingență pentru a face față unui posibil exod al populației în cazul unei acumulări de trupe sau al unui atac rusesc, relatează Reuters. Estonia, Letonia și Lituania și-au exprimat de mult timp îngrijorarea față […] Articolul Țările baltice pregătesc planuri de evacuare a 1,2 milioane de oameni în caz de atac rusesc apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
The New York Times: Maduro a oferit Statelor Unite resursele Venezuelei pentru a evita un conflict militar # Ziua
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a propus administrației Trump un acord prin care Statele Unite ar fi primit acces prioritar la bogățiile naturale ale Venezuelei, inclusiv petrol, aur și gaze naturale, în schimbul evitării unei confruntări militare și al unei posibile normalizări a relațiilor bilaterale, relatează The New York Times, citând surse apropiate negocierilor. Potrivit publicației, […] Articolul The New York Times: Maduro a oferit Statelor Unite resursele Venezuelei pentru a evita un conflict militar apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Șeful Termoelectrica susține că nu există motive pentru majorarea tarifului la energia termică # Ziua
Directorul general al Termoelectrica, Iurie Razlovan, susține că motive pentru majorarea tarifelor la energia termică livrată consumatorilor nu sunt. Mai mult decât atât, „teoretic, pot să existe premise ca tariful să scadă”, a opinat Razlovan, care a subliniat că decizia finală urmează a fi luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), potrivit Moldpres. […] Articolul Șeful Termoelectrica susține că nu există motive pentru majorarea tarifului la energia termică apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Autoritățile ruse blochează în masă ieșirea cetățenilor din țară pe baza citațiilor electronice # Ziua
Numeroși cetățeni ruși au fost împiedicați să părăsească țara după lansarea la scară largă a sistemului de citații electronice. Orice persoană al cărei nume este inclus în registrul digital al citațiilor are interdicție imediată de a călători în străinătate. Potrivit publicației Baza, citațiile electronice sunt transmise în mod activ atât locuitorilor Moscovei, cât și celor […] Articolul Autoritățile ruse blochează în masă ieșirea cetățenilor din țară pe baza citațiilor electronice apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
După o săptămână de ploi și vânt, vremea se va stabiliza treptat în weekend. Temperaturile vor fi mai blânde, iar ploile vor scădea din intensitate. Meteorologii anunță că, în următoarele zile, țara va fi influențată de fronturi atmosferice slabe, care vor aduce doar precipitații izolate. Sâmbătă, 11 octombrie, valorile termice vor varia între +5 și […] Articolul După o săptămână de ploi, meteorologii anunță că precipitațiile scad treptat din intensitate apare prima dată în ZIUA.md.
