Angelina Jolie face din nou dezvăluiri dureroase din timpul mariajului cu Brad Pitt. De ce i-a cerut 33.000 de dolari după divorț: „Am refuzat să lucrez”
UNIMEDIA, 12 octombrie 2025 13:10
De ce i-a cerut Angelina Jolie 33.000 de dolari lui Brad Pitt după divorț. Despărțirea dintre cei doi a fost dificilă și a implicat multe dispute în instanță. Actrița a spus că a fost nevoie să suporte cheltuieli mari pentru a răspunde cererilor legale ale fostului soț. Cererea făcută de vedetă recent reflectă atât costurile, cât și tensiunile care încă există între ei, scrie viva.ro.
• • •
Acum 30 minute
13:10
Acum o oră
12:40
(video) „Pentru acele care plâng în tăcere, dar zâmbesc copiilor săi”: Trei ofițere de presă și-au donat cosițele pentru a crea peruci femeilor care luptă cu cancerul # UNIMEDIA
Trei ofițere de presă ale Poliției și-au donat cosițele pentru a fi confecționate peruci femeilor care luptă cu cancerul. „Sperăm că exemplul lor va inspira și alte femei să dăruiască, la rândul lor, o parte din frumusețea și bunătatea pe care o poartă”, se arată în mesajul scris de Poliție.
Acum 2 ore
12:10
Țările UE au început de astăzi să aplice noul sistem digital de la frontieră: Ce trebuie să cunoască moldovenii # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova că, începând de astăzi, 12 octombrie 2025, la nivelul Uniunii Europene va fi operaționalizat Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), un instrument electronic modern de control, implementat la frontierele externe ale UE (puncte terestre, aeroporturi și porturi maritime).
11:50
Strategie controversată a UE: Minorii ar putea să-și aleagă singuri sexul la orice vârstă # UNIMEDIA
Copiii ar putea fi liberi să-și aleagă sexul, conform unei noi strategii prezentate de Comisia Europeană, scrie ziarul conservator britanic. De notat că strategia prezentată miercuri de Comisia Europeană nu este obligatorie pentru statele membre UE, ci reprezintă o recomandare pentru guvernele naționale, care pot să o adopte sau să o ignore, scrie g4media.ro.
11:30
(galerie foto) Chișinăul și-a îmbrăcat straiele de toamnă: Imagini ca din poveste, în capitală # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a publicat pe rețele poze din capitală care parcă sunt rupte din poveste. „Toamnele Chișinăului nostru”, a scris edilul.
Acum 4 ore
11:00
Un luptător UFC a fost asasinat, după ce în urmă cu un an supraviețuise unei tentative de omor # UNIMEDIA
Suman Mokhtarian, luptător UFC în vârstă de 33 de ani, care în ultima vreme se dedicase antrenoratului, a fost ucis zilele trecute în orașul australian Sydney. Anul trecut, el supraviețuise unei tentative de omor. Autoritățile au și o primă ipoteză legată de crimă: un război între bande, scrie adevărul.ro.
10:30
Accident cumplit la ieșirea din Chișinău: Un Mercedes s-a răsturnat după ce a fost lovit de un Ford. Patru persoane, grav rănite # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc în această dimineață, la ieșirea din Chișinău. Potrivit informațiilor, patru persoane au fost transportate de urgență la spital, după ce un Ford a lovit un Mercedes, care ulterior s-a răsturnat.
10:10
O amenințare privind un atentat, descoperită în Catedrala Notre-Dame din Paris: „Va fi un măcel!” # UNIMEDIA
O scrisoare anonimă care amenința în privința unui atentat pus la cale pentru zilele de 11 și 12 octombie a fost descoperită vineri, în jurul orei locale 17:00, în Catedrala Notre-Dame din Paris, relatează Le Figaro, citat de libertatea.ro.
10:00
Conform informațiilor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, astăzi vremea în Moldova va fi caracterizată de condiții variabile, cu perioade de cer noros și posibile precipitații slabe.
10:00
Pe 12 octombrie, istoria a fost marcată de bătălia de la Tămășeni din 1449 și de eliberarea Oradei în 1944.
10:00
Fecioarele vor străluci astăzi, iar Balanțele vor lua decizii în baza intuiției: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite revelații și schimbări neașteptate. Fiecare semn zodiacal va simți influența astrelor într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol important în deciziile de astăzi. Horoscopul zilnic ar putea dezvălui indicii personalizate care vă vor ghida pașii în această zi plină de promisiuni.
10:00
(video) Incident șocant la Vatican: Un bărbat a urinat pe altarul din Bazilica Sfântul Petru # UNIMEDIA
Un bărbat a fost reținut vineri, după ce a urinat pe altarul principal din Bazilica Sfântul Petru de la Vatican, sub privirile îngrozite ale credincioșilor aflați la fața locului, notează Le Figaro, citat de adevărul.ro.
Acum 24 ore
20:10
(video) Trăsătura lui Plahotniuc, pe care n-a putut să o reproducă actorul care a jucat rolul lui în „Plaha”: „M-am uitat până când am fost mult prea frustrat de asta” # UNIMEDIA
Actorul Iulian Postelnicu, care l-a jucat pe fostul deputat Vladimir Plahotniuc în serialul „Plaha”, spune că a studiat îndelung comportamentul acestuia. Totuși, o trăsătură i-a fost extrem de dificil să o reproducă - rânjetul. „M-am uitat până când am fost mult prea frustrat de incapacitatea asta de a cumva copia gesturi și grimase”, a dezvăluit actorul, în cadrul unui interviu.
19:40
Volodimir Zelenski a vorbit la telefon cu Donald Trump. Temele abordate de cei doi lideri # UNIMEDIA
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că a abordat atacurile ruseşti asupra sistemului energetic ucrainean într-o convorbire „pozitivă şi productivă" cu preşedintele american Donald Trump, sâmbătă, potrivit Reuters, citată de adevărul.ro.
19:30
(video) Un moldovean a cântat în două limbi străine două genuri muzicale și le-a dat calculele peste cap antrenorilor de la Vocea României: „Puteam să jur că erau două persoane” # UNIMEDIA
Moldoveanul Daniel Șveț a cucerit scena Vocea României cu piesa „Perfect”, una dintre cele mai cunoscute melodii ale lui Ed Sheeran. Concurentul a avut o abordare diferită, care l-a dus în etapa următoare, scrie protv.ro.
19:10
A făcut anunțul despre Blănuță: „A recunoscut. Nu vreau să fiu în pielea lui”. Ce ar urma pentru internaționalul moldovean de la Dinamo Kiev # UNIMEDIA
Internaționalul moldovean Vladislav Blănuță (23 de ani) a provocat un adevărat scandal în Ucraina, după transferul de 2,6 milioane de euro de la FCU Craiova la Dinamo Kiev. Atacantul a fost acuzat de ucraineni că a distribuit materiale pro-ruse pe TikTok, în trecut, dar conflictul părea că a fost stins după ce fotbalistul a precizat că este de partea Ucrainei în războiul cu Rusia. Lucrurile nu au stat, însă, așa, scrie presa română.
18:40
Maia Sandu, la cea de-a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția: „Apărarea democrației astăzi nu este un proiect național, ci unul colectiv” # UNIMEDIA
„Apărarea democrației nu a fost niciodată mai dificilă, mai complexă și mai urgentă” - a fost mesajul central al președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la evenimentul care marchează 35 de ani de la fondarea Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei, instituție dedicată consolidării statului de drept și a democrației în Europa.
18:30
Președintele Donald Trump s-a vaccinat anti-Covid și antigripal în timpul vizitei sale la Spitalul Militar Walter Reed, vineri, potrivit unui memorandum emis de Casa Albă de către medicul său. Potrivit aceleiaşi surse, liderul american se află într-o stare de sănătate excelentă, scrie observatornews.ro.
18:20
(video) Interpretul Vlad Codreanu a lansat piesa „Scrisoare pentru Mama” - un omagiu emoționant pentru toate mamele care așteaptă de departe # UNIMEDIA
Interpretul Vlad Codreanu a lansat astăzi, 11 octombrie, piesa „Scrisoare pentru Mama”, o baladă sensibilă dedicată tuturor mamelor ai căror copii sunt plecați peste hotare.
18:10
„Un bun profesionist”. Victor Cananău, ex-șeful Institutului de Proiectari pentru Organizarea Teritoriului, s-a stins din viață # UNIMEDIA
Fostul șef al Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, Victor Cananău, s-a stins din viață. Anunțul trist a fost făcut de Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, care a transmis sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut.
17:40
(foto) „Dragostea nu cunoaște gratii”. Un tânăr deținut de la Goian s-a căsătorit în penitenciar cu iubita sa # UNIMEDIA
Un deținut din cadrul Centrului de detenție pentru minori și tineri, Penitenciarul nr. 10 Goian s-a căsătorit cu partenera sa aflată în libertate. Evenimentul a avut loc în prezența reprezentantului Agenției Servicii Publice și a personalului instituției.
17:20
Țara în care a fost lansat un nou vin pentru liturghie, după ce fostul produs a devenit preferat în baruri # UNIMEDIA
Biserica Catolică din Kenya a introdus un nou brand de vin de altar pentru Sfânta Liturghie, după ce cel anterior a devenit disponibil pe scară largă în barurile locale, scrie adevărul.ro.
17:10
Cerbul nobil implicat în accidentul rutier de dimineață, la Călărași, a murit. Potrivit Poliției, la fața locului au intervenit oamenii legii și reprezentanții serviciilor abilitate pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.
16:40
Cât ar putea câștiga un soldat ucrainean aflat pe front. Kievul pregătește creșteri ale finanțării pentru armată # UNIMEDIA
Ucraina intenționează să majoreze semnificativ cheltuielile pentru apărare și să ofere sprijin suplimentar personalului militar. Parlamentul de la Kiev trebuie să adopte un proiect de lege până la 1 noiembrie pentru a asigura plățile la timp și finanțarea armatei, iar Ministerul Finanțelor pregătește deja modificările bugetare necesare, scrie adevărul.ro.
16:10
„Ne iau doar în picioare”. În timp ce ANTA spune una, realitatea este alta. O studentă, obligată să achite bilet până la Cantemir, deși mergea doar până la Leova: „Lipsă de respect” # UNIMEDIA
O studentă a semnalat o problemă legată de vânzarea biletelor la Gara de Sud din Chișinău. Potrivit acesteia, în dimineața zilei de astăzi, a solicitat un bilet spre orașul Leova, însă angajata de la ghișeu i-a comunicat că „nu sunt bilete disponibile” pentru această destinație. Postarea a provocat numeroase reacții online, mulți internauți spunând că au trecut prin situații asemănătoare.
16:00
Britanicii vor fi fotografiați și amprentați la intrarea în spațiul Schengen, începând de duminică # UNIMEDIA
Începând de duminică, cetățenii britanici vor fi supuși noilor controale biometrice la intrarea în spațiul Schengen, în cadrul sistemului european de intrare-ieșire (EES). Măsura presupune fotografierea și preluarea amprentelor la frontieră și va fi aplicată treptat, pentru a evita aglomerația în punctele de trecere, scrie digi24.ro.
15:10
(video) Iubitul Vladei Boțan îi sare în apărare că nu a susținut BAC-ul: „Eu sun la Minister și ea îl dă” # UNIMEDIA
Iubitul influenceriței Vlada Boțan, Vladislav Chirilic, a sărit în apărarea acesteia, după ce s-a aflat că interpreta nu a susținut examenele de bacalaureat la limba franceză și geografie. Cei doi au răspuns întrebărilor internauților, iar Vladislav a glumit, spunând că urmăritorii ar trebui să-i poarte mai puțin de grijă.
15:00
Avertismentul CEO-ului Telegram privind dispariția internetului liber: „O lume întunecată, distopică se apropie cu pași repezi” # UNIMEDIA
Fondatorul și CEO-ul aplicației de mesagerie Telegram, Pavel Durov, a avertizat joi, într-o postare, că era unei „lumi întunecate, distopice” se apropie cu pași repezi, în contextul în care, în viziunea sa, guvernele din întreaga lume iau măsuri împotriva protejării vieții private, relatează tradingview.com, citată de adevărul.ro.
14:10
Firma deținută de mama unui primar PAS și viitor deputat poate modifica destinația unui teren agricol în teren pentru construcții. Compania, fondată în 2025 # UNIMEDIA
Un teren agricol de 15 hectare, situat în apropierea satului Costești din raionul Ialoveni, unde Ilie Ionaș, recent ales deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, deține funcția de primar, va fi transformat într-un teren de construcții. Decizia a fost luată de Guvernul Republicii Moldova, fiind publicată în Monitorul Oficial.
13:40
Un urs a intrat într-un supermarket și a rănit doi clienți, în Japonia. Managerul magazinului: „A stat 15 minute, dar nu părea că vrea mâncare” # UNIMEDIA
Un urs a intrat într-un supermarket din prefectura Gunma și a atacat doi clienți, care au suferit răni ușoare, a anunțat poliția din Maebashi, municipiu din Japonia, informează publicația locală Japan Today, citată de libertatea.ro.
Ieri
13:10
„Eu nu pot să vorbesc”: Vasile Mălai, autorul celui mai emoționant moment al serii la Vocea României. Cine este moldoveanul care i-a făcut să plângă pe antrenori # UNIMEDIA
Moldoveanul Vasile Mălai a oferit momentul cu cea mai mare încărcătură emoțională la ediția din 10 octombrie. Concurentul a ales piesa „Confesiune”, pe care Smiley a scris-o atunci când a aflat că tatăl său trece printr-un moment dificil. Interpretarea lui i-a făcut pe toți cei cinci antrenori să izbucnească în lacrimi și abia și-au mai putut găsi cuvintele, scrie protv.ro.
12:50
Tensiuni între Zelenski și primarul Kievului, după atacurile rusești. Ce îl nemulțumește pe președintele Ucrainei # UNIMEDIA
După atacurile masive ale Rusiei asupra Kievului, președintele Volodimir Zelenski s-a declarat nemulțumit de modul în care este protejată infrastructura energetică a capitalei. Declarațiile sale au readus în prim-plan tensiunile cu primarul Vitali Kliciko, pe care liderul ucrainean l-a criticat și în trecut pentru gestionarea apărării orașului, scrie digi24.ro.
12:10
(video) Maxim Potîrniche va învăța „din mers” să fie deputat: „Am colegi care m-au asigurat că mă vor ajuta” # UNIMEDIA
Fostul fotbalist Maxim Potîrniche, recent ales deputat în Parlament pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), spune că va învăța să fie parlamentar „din mers”. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Exclusiv TV.
12:10
Un accident, cu implicarea unui cerb, a avut loc în apropiere de satul Bahmut din raionul Călărași. Imaginile au fost publicate de șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga.
12:00
(video) Detaliul surprinzător de la ziua de naștere a lui Vladimir Putin. De ce a stârnit atât de mult interes farfuria dictatorului rus # UNIMEDIA
Vladimir Putin și-a sărbătorit cea de-a 73-a aniversare pe 7 octombrie. Pentru a marca ocazia, liderul rus a invitat un grup de generali la o cină festivă, iar o înregistrare a petrecerii a apărut rapid pe internet. Un detaliu al sărbătorii, farfuria președintelui rus, a stârnit un interes deosebit în rândul utilizatorilor de internet, scrie adevărul.ro.
11:30
Ultima oră! Un deținut de la Pruncul a fugit. Acesta s-a pornit la locul de muncă și nu a mai ajuns. Dacă îl vezi, anunță oamenii legii # UNIMEDIA
Un deținut de la Penitenciarul nr. 9, care își ispășea pedeapsa în sectorul de tip deschis și avea dreptul să muncească în afara instituției, fără pază sau escortă, nu a mai ajuns la locul de muncă. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Mihai Rotaru.
11:20
10:50
Emmanuel Macron l-a reconfirmat pe Sebastien Lecornu în funcţia de prim-ministru al Franței. Opoziția promite o nouă moțiune de cenzură # UNIMEDIA
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, l-a reconfirmat pe Sebastien Lecornu în funcţia de prim-ministru vineri seara, la patru zile după demisia acestuia, a anunţat preşedinţia franceză într-un comunicat, fără alte detalii, după lungi negocieri pentru a scoate Franţa din impasul politic, transmite France Presse, citată de adevărul.ro.
10:10
10:00
Poliția din România, ironizată după „captura record” de un miliard de euro în Portul Constanța. Banii erau recuzită de film # UNIMEDIA
Poliția Română este ironizată pe Facebook după ce banii găsiți în Portul Constanța ar fi, de fapt, recuzită de film. Poliția anunțase vineri, 10 octombrie, că a reușit o captură-record în Portul Constanța Sud, unde a găsit bancnote falsificate de un miliard de euro, scrie adevărul.ro.
09:30
Adriana Ochișanu, mesaj emoționant pentru Cristi, spitalizat de mai multe zile: „Scriu cu lacrimi de fericire. Dumnezeu mi te-a adus înapoi” # UNIMEDIA
Interpreta Adriana Ochișanu a transmis din nou un mesaj emoționant pe rețelele sociale, după ce fiul său, Cristian, se află internat în spital de mai multe zile. „Minunea mea, azi scriu cu lacrimi de fericire. Dumnezeu mi te-a adus înapoi și simt că viața mea începe din nou”, a scris artista.
09:10
Astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de condiții variabile, cu cer variabil și șanse moderate de precipitații, iar temperatura aerului se va menține constantă.
09:10
Pe 11 octombrie, Mihai Viteazul a intrat în București și Carol I a fost recunoscut ca domn al Principatelor Unite.
09:00
Stelele sunt aliniate în favoarea Fecioarelor, iar Scorpionii se confruntă cu revelații emoționale: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi ne îndeamnă să ne reevaluăm prioritățile și să ne ascultăm inima. Fiecare semn zodiacal va resimți această influență într-un mod unic, reflectând arhetipurile astrologice specifice. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste energii.
07:20
Cer variabil și vreme blândă de toamnă: Meteorologii anunță lipsa precipitațiilor semnificative # UNIMEDIA
10 octombrie 2025
21:10
„Cadourile” pentru educatoare s-au transformat în amenzi: Părinți și personal, sancționați cu peste 25 mii de lei pentru colectare ilegală de bani, la o grădiniță din capitală # UNIMEDIA
Opt părinți și două educatoare de la o grădiniță din capitală au fost amendați în 2024 pentru colectarea ilegală de bani. Potrivit Asociației Obștești „Părinți Solidari”, valoarea totală a sancțiunilor aplicate depășește 25 000 de lei
20:40
Intervenție cu succes în capitală: Un bărbat de 73 de ani, resuscitat de medici, după un stop cardiac # UNIMEDIA
Un bărbat de 73 de ani dintr-o suburbie a municipiului Chișinău a fost resuscitat de medicii de pe ambulanță, după ce a suferit un stop cardio-respirator. Cazul a avut loc astăzi, 10 octombrie, anunță Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.
20:10
Internaționalul moldovean, Ioan-Călin Revenco, a marcat primul său gol din acest sezon pentru Tatran Prešov: Cu ce scor s-a impus echipa din Slovacia # UNIMEDIA
Internaționalul moldovean Ioan-Călin Revenco a marcat primul său gol din actualul sezon pentru formația Tatran Prešov, în Cupa Slovaciei. Potrivit Federației Moldovenești de Fotbal, fundașul de 25 de ani a înscris în minutul 45 al partidei disputate în deplasare cu Breznica, din faza 1/32 de finală a competiției. Golul său a fost al cincilea al meciului și a stabilit scorul primei reprize. Tatran Prešov s-a impus categoric, cu 7-0.
20:00
María Corina Machado dedică Premiului Nobel pentru Pace proaspăt primit „președintelui Trump”, după ce Casa Albă a acuzat că i-a fost conferit pe criterii politice # UNIMEDIA
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, a transmis un mesaj emoționant după anunțarea distincției, scrie adevărul.ro.
19:50
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 11 - 12 octombrie, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.
