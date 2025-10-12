Primii călători au ieșit din R. Moldova conform noilor reguli de acces în UE
Începând cu 12 octombrie 2025, călătorii care ies din R.Moldova prin punctul de trecere a frontierei „Costești” și se îndreaptă spre România sunt deja supuși noilor cerințe de intrare în spațiul Schengen, conform Sistemului de Intrare/Ieșire (EES), implementat la frontierele externe ale Uniunii Europene, anunță Poliția de Frontieră. Noul sistem EES presupune: Cetățenii moldoveni, în calitate de...
Ciocniri intense au izbucnit, sâmbătă seara, de-a lungul graniţei dintre Pakistan şi Afganistan, după un atac la talibanilor asupra unor posturi militare pakistaneze, relatează The Guardian, citat de News.ro. Escaladarea vine după un atac aerian pakistanez la Kabul, care a avut loc în această săptămână, după cum au relatat oficiali de securitate din ambele ţări....
LIVE TEXT/ În regiunea Harkiv, dronele rusești au lovit două instituții de învățământ și o locuință privată, există victime. Război în Ucraina, ziua 1327 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:13 În noaptea de 11 spre 12 octombrie, un incendiu a izbucnit într-o locuință privată din satul Bugaivka, regiunea Chuguiv. Din fericire, nu au existat victime, potrivit Serviciului de Urgențe al Ucrainei. Două instituții de învățământ au fost lovite în orașul Chuguiv și satul Shevchenkove, districtul Kupyansky. Au izbucnit incendii, 5 persoane fiind rănite,...
Pro-ruși, proeuropeni și cvasi-europeni – vorba cântecului: „Avem di tăti”… în parlament. Da, proeuropenii au obținut majoritatea în Parlament, dar nu poți nega faptul că cei de stânga sau „centriștii” pot pune piedici celor de dreapta. Și atunci, cum vor conlucra cele trei direcții? Pe 28 septembrie 2025, R. Moldova a trecut printr-un nou exercițiu...
Lecornu, numit repetat în funcția de prim-ministru al Franței la patru zile de la demisie. Extrema dreaptă se opune # Ziarul de Garda
Președintele francez Emmanuel Macron i-a cerut lui Sébastien Lecornu să revină în fotoliul de prim-ministru al Franței la doar patru zile după ce acesta a demisionat din funcție, transmite BBC. Lecornu, numit repetat în funcția de premier „Președintele Republicii l-a numit pe domnul Sébastien Lecornu prim-ministru și l-a însărcinat cu formarea unui guvern”, a transmis...
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei – începând la 1 noiembrie cel mai târziu, după ce Beijingul a decis să aplice noi restricţii exporturilor de pământuri rare, un subiect extrem de sensibil în relaţiile americano-chineze, relatează AFP. Într-o postare o rețea de socializare, Donald Trump acuză...
LIVE TEXT/ Plăți suplimentare pentru militarii eliberați din captivitate cu boli grave. Război în Ucraina, ziua 1326 # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat o lege care prevede plăți lunare suplimintare de 50 de mii de grivne pentru militarii eliberați din captivitate care suferă de boli care necesită tratament spitalicesc pe termen lung, potrivit Ukriform.com. „Președintele a semnat legea respectivă – vă mulțumesc pentru sprijin. Sunt recunoscător membrilor parlamentului pentru adoptarea acestei decizii...
4 951 de persoane au declarat un nou domiciliu temporar, iar alți 11 733 de alegători au solicitat certificate pentru drept de vot în contextul scrutinului parlamentar din 28 septembrie. Informația se regăsește în Raportul Comisiei Electorale Centrale privind rezultatele alegerilor. În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, alegătorii care și-au schimbat locul de...
Pe ce domenii ar trebui R. Moldova să insiste cel mai mult în cadrul negocierilor de aderare la UE? # Ziarul de Garda
Pe 22 septembrie, R. Moldova a încheiat procesul de screening bilateral cu Uniunea Europeană (UE), după 15 luni de evaluări intense desfășurate împreună cu experții Comisiei Europene. Această etapă reprezintă finalizarea analizei comparative între legislația națională și acquis-ul comunitar (cadrul legislativ al UE), deschizând drumul spre începerea negocierilor oficiale de aderare. După victoria forțelor proeuropene...
Începând de mâine, 12 octombrie 2025, regulile de acces în spațiul Uniunii Europene se schimbă. Sistemul digital EES (Entry/Exit System), un mod de înregistrare automată a intrărilor și ieșirilor din spațiul Schengen, va intra în vigoare. Potrivit informațiilor consultate pe pagina travel-europe.europe.eu, scopul noilor reguli este modernizarea gestionării frontierelor prin creșterea eficienței și a calității...
Maia Sandu, la a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția: „Astăzi, apărarea democrației nu este un proiect național, ci unul colectiv” # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, 11 octombrie 2025, la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția. În cadrul evenimentului, șefa statului a ținut un discurs despre apărarea democrațiilor în fața noilor amenințări și despre „lecțiile învățate de R. Moldova în cadrul ultimelor scrutine”. „Moldova este pregătită să împărtășească...
Sume între 93 de mii de euro și 500 de euro, atât au fost dispuși să cheltuie unii concurenți electorali pentru a se promova pe Facebook în perioada campaniei electorale pentru parlamentarele din 2025. Analiza a fost publicată de Comunitatea Watchdog și reprezintă date cumulate în perioada 31 august – 29 septembrie, despre concurenții electorali...
LIVE TEXT/ Un civil de 24 de ani, ucis de bombardamentele rusești din Herson. Război în Ucraina, ziua 1326 # Ziarul de Garda
Un tânăr de 24 de ani din regiune Herson a murit astăzi, în urma bombardamentelor rusești. Despre acest fapt a informat șeful Administrației Militare Regionale Herson, Olexandr Produkin. „Soldații ruși au ucis un alt locuitor al regiunii Herson. Un bărbat în vârstă de 24 de ani a murit în urma bombardamentului inamic asupra orașului Belozerka....
Trafic intens la vama Sculeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova. Recomandările Poliției de Frontieră # Ziarul de Garda
Astăzi, 11 octombrie 2025, în primele ore ale zilei, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din țară, este înregistrat trafic majorat de călători și mijloace de transport. Despre aceasta anunță Poliția de Frontieră a R. Moldova, care vine și cu recomandări. Poliția de Frontieră anunță că „întreprinde măsuri pentru fluidizarea...
Sébastien Lecornu, numit repetat în funcția de prim-ministru al Franței la patru zile de la demisie. Extrema dreaptă se opune # Ziarul de Garda
Peste 100 de zile de filmare, 150 de actori, locații din Moldova, România și SUA. Serialul „Plaha”, regizat de Igor Cobileanski, cu un scenariu inspirat din realitatea politică a R. Moldova, a avut și o distribuție remarcabilă – Iulian Postelnicu, Ada Lupu, Ticu Pușcașu, Igor Caras, Mihai Zubcu și mulți alții. În acest context, ZdG...
LIVE TEXT/ Infrastructura energetică și civilă din Odesa, atacată de ruși. Război în Ucraina, ziua 1326 # Ziarul de Garda
Armata rusă a atacat în noaptea de 10 spre 11 octombrie 2025 infrastructura energetică și civilă din regiunea Odesa, rănind o persoană. Informația a fost comunicată pe Telegram de șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleg Kiper. „Noaptea trecută, inamicul a atacat infrastructura energetică și civilă din regiunea Odesa. Echipamente energetice, două clădiri rezidențiale și un...
Cititorul de gardă/ „Știe cineva câți oameni au ajuns boschetari în urma tranzacțiilor care implică companiile de microcreditare?” # Ziarul de Garda
Pe parcursul unei singure săptămâni, ZdG a fost apelat de mai mulți cititori îngrijorați și indignați de felul în care companiile de microfinanțare acordă împrumuturi unor persoane inapte de a le rambursa. „Cred că se face intenționat. Moldova e plină de datornici care, pentru că nu reușesc să restituie datoriile, rămân fără case, fără terenuri...
Ploi și cer noros în toată țara, cu maxime de 18°C și minime de până la 5°C, aceasta este prognoza meteo anunțată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SFS) pentru acest sfârșit de săptămână. Potrivit meteorologilor, în perioada 11-12 octombrie 2025, vântul va sufla din nord-vest la moderat. În următoarele două nopți, temperaturile minime vor oscila...
Candidații independenți la parlamentarele din 2025, susținuți prin semnături electronice # Ziarul de Garda
403 alegători au semnat electronic pentru potențialii candidații independenți la alegerile parlamentare din 2025. Despre aceasta a anunțat Comisia Electorală Centrală printr-un comunicat. Prin platforma Lista de subscripție electronică, alegătorii au putut susține 15 potențiali candidați independenți. Cele mai multe semnături oferite prin intermediul acestui sistem au fost pentru Victoria Sanduța – 180. Olesea Stamate...
Investigație TV Nord: Eficiență pe hârtie, deficiențe în realitate. Cum a fost reabilitat liceul „Dimitrie Cantemir” din Bălți din bani europeni # Ziarul de Garda
Inaugurat cu fast, discursuri oficiale și promisiuni despre viitorul eficient al educației, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Bălți a fost prezentat ca un exemplu de succes al investițiilor europene în Republica Moldova. În spatele declarațiilor însă, se ascund lucrări neterminate, neconformități tehnice și un sistem fotovoltaic care nu funcționează nici la doi ani de la...
LIVE TEXT/ Pierderile rușilor în război. Peste un milion de soldați ruși, uciși pe front. Război în Ucraina, ziua 1326 # Ziarul de Garda
Pierderile totale ale armatei Rusiei de la începutul invaziei rusești în Ucraina, din februarie 2022, până la 11 octombrie 2022, ar depăși 1,1 milioane de militari. Despre aceasta a comunicat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, într-o postare pe Facebook. Potrivit comunicatului, armata ucraineană a distrus 11 247 tancuri rusești, 23 345 vehicule...
VIDEO/ Conectarea R. Moldova la SEPA | Detalii despre judecătorii care vor examina unul dintre dosarele lui Plahotniuc | Guțul rămâne după gratii | Două investigații jurnalistice, la baza excluderii din alegeri a partidului lui Furtună | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
R. Moldova este, oficial, conectată la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). Ce înseamnă acest lucru pentru sistemul financiar național, dar și pentru cetățeni, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi vorbim despre completul de judecată care va examina unul dintre dosarele lui Vladimir Plahotniuc, dar o să vă spunem...
LIVE TEXT/ Primarul Kievului afirmă că este posibil un nou atac rusesc asupra orașului în următoarele zile și îndeamnă locuitorii să se aprovizioneze. Război în Ucraina, ziua 1325 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Primarul Kievului, Vitali Klitschko, i-a îndemnat pe locuitorii capitalei să se aprovizioneze cu apă, să pregătească truse de prim ajutor și provizii alimentare și să încarce dispozitive de alimentare de rezervă. Potrivit Ukrinform, el a relatat acest lucru pe Telegram. „Situația este dificilă. Și haideți să spunem adevărul în loc să încercăm să...
REUTERS/ Șapte state membre ale UE și-au mărit importurile de energie din Rusia în 2025 # Ziarul de Garda
Șapte state membre ale UE și-au mărit importurile de energie din Rusia în 2025 față de anul trecut, chiar dacă blocul comunitar încearcă să își diminueze dependența de combustibilii fosili ruși, a relatat Reuters pe 10 octombrie, citat de The Kyiv Independent. În primele opt luni ale anului 2025, Uniunea Europeană a importat energie rusească...
NATO urmează să înceapă exercițiul nuclear anual: „Exercițiul nu este îndreptat împotriva niciunei țări” # Ziarul de Garda
NATO va începe exercițiul militar nuclear anual Steadfast Noon luni, 13 octombrie, a anunțat vineri, 10 octombrie, secretarul general al alianței, Mark Rutte, la baza aeriană Volkel din Olanda, unde vor avea loc manevrele, transmit AFP și Reuters, citați de Agerpres. Vor participa 2000 de militari și 17 avioane din 14 țări, însă nu va...
Câștigătorii Premiului Național și-au primit diplomele, medaliile și recompensa financiară de 100 de mii de lei, înmânate de Maia Sandu și Sergiu Prodan # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu și ministrul Culturii, Sergiu Prodan au înmânat vineri, 10 octombrie, distincțiile laureaților Premiului Național 2025. Cei 11 premianți au primit câte o diplomă, o medalie şi o recompensă bănească în valoare de 100 000 de lei, potrivit Guvernului. Pe 8 octombrie Guvernul a aprobat lista câștigătorilor din acest an ai Premiului Național. Astfel, pe...
Circulația transportului pe un tronson al șoselei Hîncești va fi sistată în weekendul 11-12 octombrie # Ziarul de Garda
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 11 octombrie 2025, începând cu ora 00:00 și până pe 12 octombrie 2025, ora 22:00, va fi sistată circulația transportului pe şos. Hînceşti, tronsonul cuprins între străzile Lech Kaczynski şi Sihastrului, cu redirecționarea acestuia pe străzile adiacente. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea de...
Mii de palestinieni strămutați caută să revină la casele lor după încetarea focului în Gaza # Ziarul de Garda
Un acord de încetare a focului între Israel și Hamas, care a intrat în vigoare vineri, 10 octombrie, în Fâșia Gaza, a determinat mii de palestinieni să încerce să revină la casele lor, străbătând enclava devastată de doi ani de război, relatează AFP, citat de Agerpres. Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a exprimat speranța că țara sa...
DOC/ Fostul președinte al R. Moldova, Nicolae Timofti, a fost decorat cu „Ordinul Republicii”. Maia Sandu a conferit distincții de stat mai multor personalități din diverse domenii # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 10 octombrie, un decret privind conferirea distincțiilor de stat unor cetățeni care s-au remarcat prin activitatea de excepție în diverse domenii precum cultură, sport, educație, administrație publică, medicină, economie și știință. Pe lista persoanelor decorate cu „Ordinul Republicii” se numără Ala Nemerenco, actuala ministră a Sănătății, fostul...
Drone suspecte identificate deasupra obiectivelor strategice din Cehia. Statul Major al Armatei Cehe: „Suntem pregătiți să le doborâm” # Ziarul de Garda
Republica Cehă a înregistrat cazuri de apariție a unor drone neidentificate în apropierea unor obiective strategice, inclusiv militare. Acest lucru a fost raportat de purtătoarea de cuvânt a Statului Major General al țării, Zdenka Sobarňa Košvancová, potrivit publicației Echo24. Ea a declarat că armata cehă face în permanență schimb de informații despre amenințări cu partenerii...
Igor Grosu: Reintegrarea regiunii transnistrene în R. Moldova e o chestiune de timp. Procesul de integrare europeană poate contribui la grăbirea soluționării problemei transnistrene # Ziarul de Garda
Revenirea regiunii transnistrene sub controlul autorităților de la Chișinău este „o chestiune de timp”, a declarat Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) într-un interviu acordat Agerpres. Oficialul a subliniat că peste 80% din ceea ce se produce în regiunea transnistreană este exportat pe piața Uniunii Europene. În același timp, liderul PAS a vorbit...
Serviciul 112 urmează să fie alertat automat prin noul sistem eCall. Proiectul va fi finalizat în 2027 # Ziarul de Garda
Serviciul 112 derulează un proces de modernizare a infrastructurii de comunicații, prin implementarea sistemului Next Generation eCall (or NG eCall). Potrivit comunicatului, proiectul are ca obiectiv modernizarea tehnologică pentru un răspuns mai rapid și eficient în cazurile de urgență. Noul sistem urmează să funcționeze prin alertare automată a serviciilor de urgență în cazul accidentelor rutiere, transmițând informații...
LIVE TEXT/ Polonia oferă ajutor Ucrainei, afectată de atacurile ruse asupra infrastructurii energetice. Război în Ucraina, ziua 1325 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:55 Generatoare, surse suplimentare de energie electrică și un terminal GNL sunt la dispoziția Ucrainei, a declarat vineri ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, în contextul în care Rusia continuă să atace infrastructura energetică a Kievului, relatează Reuters. Moscova și-a intensificat atacurile în ultimele săptămâni. Vineri dimineață, o mare parte din Kiev a fost...
Amenzi în sumă de 68 de mii de lei pentru 12 posturi TV. CA a elaborat raportul final de monitorizare privind modul de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
În ședința de vineri, 10 octombrie, membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au dispus amenzi în sumă totală de 68 000 de lei pentru 12 posturi TV, 6 avertizări publice și 4 notificări de intrare în legalitate, pentru încălcarea legislației privind modul de reflectare în mass-media a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, se arată în comunicatul de presă emis de CA....
Președinta Maia Sandu va participa la cea de-a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția, unde va vorbi despre „lecțiile învățate de R. Moldova în cadrul ultimelor scrutine” # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, va participa sâmbătă, 11 octombrie, la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția. În cadrul evenimentului, șefa statului va susține un discurs despre apărarea democrațiilor în fața noilor amenințări și despre „lecțiile învățate de R. Moldova în cadrul ultimelor scrutine”, conform unui comunicat de presă. Evenimentul...
A fost lansat un proiect-pilot privind delegarea competențelor Poliției de Frontieră către Serviciul Vamal. Perioada și punctul de trecere a frontierei undeva va derula proiectul # Ziarul de Garda
Astăzi, 10 octombrie 2025, Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal lansează, în premieră, un proiect-pilot privind delegarea competențelor în punctul de trecere a frontierei de stat „Costești–Stînca” (rutier), pentru o perioadă de 12 luni, se arată în comunicatul de presă emis de Poliția de Frontieră. Proiectul are drept scop optimizarea controlului la trecerea frontierei de...
ATENȚIE, FALS: Departamentul de Stat al SUA nu a calificat R. Moldova drept „nedemnă” de aderarea la Uniunea Europeană # Ziarul de Garda
Un text care pretinde că Departamentul de Stat al SUA a declarat R. Moldova „nedemnă” de integrarea europeană circulă pe rețelele sociale, descriind, totodată, o situație economică și politică „dezastruoasă”: „nu există nicio creștere economică, nicio scădere a corupției, nicio creștere a veniturilor populației”. Acest text distorsionează grav conținutul unui raport autentic al Departamentului de...
FOTO/ Cazul TUX Moldova: promisiuni de câștig rapid, transformate în piramidă financiară. Schema rămâne activă # Ziarul de Garda
În ultimele zile, mai mulți oameni s-au declarat nemulțumiți pe rețelele de socializare după ce au investit în platforma de tranzacționare TUX Moldova, iar aceasta s-a prăbușit. Oamenii legii susțin că până acum n-au primit nicio plângere din partea unor presupuși investitori ai platformei, dar au inițiat un proces penal. În același timp, expertul economic...
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadyrov organizează o tombolă cu telefoane iPhone pentru cei care vor manipula voturile ca „Grozny-City” să apară pe bancnotele de 500 de ruble # Ziarul de Garda
Un canal de televiziune de stat cecen a publicat instrucțiuni despre cum să fie manipulate voturile pentru ca „Grozny-City” să fie aleasă pentru a fi tipărită pe bancnota de 500 de ruble. Canalul de „Grozny” a publicat instrucțiuni care permit oamenilor să voteze din nou pentru „Grozny-City” pe site-ul Băncii Centrale a Rusiei. În același...
Inflația anuală în R. Moldova a ajuns la 6,9%. Unde a fost înregistrată cea mai mare creștere? # Ziarul de Garda
Biroul Național de Statistică (BNS) anunță vineri, 10 octombrie, că în luna septembrie 2025, inflația anuală în R. Moldova a atins nivelul de 6,9%. Creșterea prețurilor medii de consum a fost determinată în special de majorarea tarifelor la serviciile prestate populației, cu 12,9% într-un an. Prețurile medii de consum în luna septembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 (de la...
LIVE TEXT/ Ucraina și Marea Britanie negociază producția comună lunară a 2 mii de drone interceptor. Război în Ucraina, ziua 1325 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:10 Ucraina și Marea Britanie negociază un proiect comun pentru producerea de drone interceptor, care ar putea genera aproximativ 2 000 de unități pe lună în următoarele luni, a raportat Bloomberg pe 10 octombrie, notează Kyiv Independent. Inițiativa abordează nevoia urgentă a Ucrainei de soluții accesibile de apărare aeriană, în contextul în care Rusia...
A fost lansat trenul direct Kiev – București, care va trece prin R. Moldova. „Este o manifestare clară a determinării noastre comune de a construi noi punți de prietenie și de a apropia și mai mult popoarele noastre” # Ziarul de Garda
Trenul direct Kiev–Ungheni-București a început să circule vineri, 10 octombrie, din capitala Ucrainei. „Această conexiune este mai mult decât o nouă rută de transport — este o manifestare clară a determinării noastre comune de a construi noi punți de prietenie și de a apropia și mai mult popoarele noastre”, a transmis ministrul de Externe de...
Cum a primit Casa Albă vestea că nu Trump a câștigat premiul Nobel pentru Pace: „Nu va mai fi niciodată un om ca el” # Ziarul de Garda
Comitetul norvegian care a decis să nu-i acorde lui Donald Trump premiul Nobel pentru Pace pe care îl dorea foarte mult „a pus politica înaintea păcii”, a afirmat directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, scrie Hotnews.ro. „Președintele Trump va continua să obțină acorduri de pace, să pună capăt războaielor și să salveze vieți....
DOC/ Decis de Guvern. Firma deținută de mama unui deputat ales pe lista PAS poate modifica destinația unui teren agricol de 15 ha în teren pentru construcții # Ziarul de Garda
Un teren de 15 ha, cu destinație agricolă, din adiacentul satului Costești, raionul Ialoveni, al cărui primar este Ilie Ionaș, proaspăt ales deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, va fi transformat într-un teren destinat construcțiilor. O decizie în acest sens a fost luată de Guvernul R. Moldova, care a acordat firmei statut de parc...
Snapchat, YouTube, Apple și Google sunt investigate de Comisia Europeană privind protecția minorilor # Ziarul de Garda
Comisia Europeană a anunțat vineri, 10 octombrie, într-un comunicat, primele acțiuni oficiale de investigare a marilor platforme digitale în ceea ce privește siguranța minorilor, în conformitate cu noile Ghiduri privind protecția minorilor din cadrul Actului privind Serviciile Digitale, scrie Deutsche Welle. Instituția solicită Snapchat, YouTube, Apple și Google să ofere informații detaliate despre sistemele lor...
Programul Național „+3000 lei pentru cariera ta”: aproape 1000 de tineri ar putea să beneficieze de indemnizație după două luni de la lansare. Care sunt sectoarele economice vizate de program # Ziarul de Garda
La două luni de la lansarea Programului Național „+3000 lei pentru cariera ta”, 83 de tineri sunt pe cale să primească indemnizația de 3000 lei lunar, iar alți peste 1000 au fost identificați ca pre-eligibili și urmează să finalizeze procedura digitală de validare, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Conform autorităților,...
Armata israeliană (IDF) a anunțat vineri, 10 octombrie, că acordul de încetare a focului în Gaza a intrat în vigoare, întrucât trupele s-au retras acum la liniile de desfășurare convenite, transmite News.ro, citat de G4Media. Într-o declarație publicată pe Telegram, IDF afirmă că trupele „au început să se poziţioneze de-a lungul liniilor de desfățurare actualizate”...
