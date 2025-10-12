Un luptător UFC a fost asasinat, după ce în urmă cu un an supraviețuise unei tentative de omor

19:10

Internaționalul moldovean Vladislav Blănuță (23 de ani) a provocat un adevărat scandal în Ucraina, după transferul de 2,6 milioane de euro de la FCU Craiova la Dinamo Kiev. Atacantul a fost acuzat de ucraineni că a distribuit materiale pro-ruse pe TikTok, în trecut, dar conflictul părea că a fost stins după ce fotbalistul a precizat că este de partea Ucrainei în războiul cu Rusia. Lucrurile nu au stat, însă, așa, scrie presa română.