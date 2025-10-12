Cuba neagă implicarea sa în războiul din Ucraina
Veridica.md, 12 octombrie 2025 10:50
Departamentul de Stat al SUA afirmă că are informații despre cubanezi care luptă alături de forțele rusești în Ucraina.
Paul Biya, în vârstă de 92 de ani, candidează pentru al optulea mandat.
Un înalt responsabil al Hamas spune că eliberarea ostaticilor va începe luni dimineață.
Maia Sandu, la Comisia de la Veneția: Nu ne putem permite să fim mai lenți decât cei care vor să ne distrugă libertatea # Veridica.md
Președinta R. Moldova Maia Sandu, care a susținut un discurs la ceremonia prilejuită de de a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția, a îndemnat la acțiuni comune și cât mai rapide pentru apărarea democrațiilor în fața pericolelor majore care amenință nu doar Moldova, ci și Europa.
Sunt posibile perturbări ale serviciilor aeroportuare - check-in şi controale de securitate, precum şi perturbări ale traficului aerian, cu posibile întârzieri pentru unele zboruri.
Mii de polonezi au manifestat, sâmbătă, la Varșovia împotriva „imigrației ilegale” și a politicii europene în domeniu # Veridica.md
Și președintele naționalist Karol Nawrocki, și premierul centrist Donald Tusk, mult mai maleabil la solicitările Bruxellesului, se opun primirii de noi refugiați.
Mai bine de un milion de locuințe au fost private de electricitate în ultimele două zile.
România a încheiat competiţia cu patru medalii, una de aur şi trei de argint.
Beijingul a impus noi restricții privind exportul tehnologiilor legate de pământurile rare.
Opoziţia promite că va cenzura viitorul guvern.
Patinatoarea Julia Sauter, născută în Germania, dar care concurează pentru România, a primit cetăţenia română # Veridica.md
Își va putea reprezenta noua patrie la Jocurile Olimpice 2026.
Călătoria durează 24 de ore.
Liderul PAS, Igor Grosu, pentru presa de la București: revenirea Transnistriei sub controlul Chişinăului este „o chestiune de timp” # Veridica.md
„Noi să fim gata, iar pe cei circa 300-400 de ofiţeri şi soldaţi ruşi care au mai rămas acolo să-i urcăm într-un avion charter şi să-i trimitem la mămica şi tăticu' acasă.”
Lidera opoziției din Venezuela a fost recompensată pentru „activitatea ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean”.
PCRM intenționează să constituie o fracțiune parlamentară separată, distinctă de Blocului electoral Patriotic, a spus liderul comuniștilor Vladimir Voronin.
Inspectoratul Național de Investigații a inițiat un proces penal în cazul platformei de tranzacționare „Tux”
Zaiafet și Geminschi analizează ce fake news au apărut în ultimele zile și le demontează în stilul Veridica.
Universitățile din Republica Moldova au admis în anul de studii 2025-2026 un număr record de studenți străini, 1113 de tineri din 24 de țări.
Mica victorie a lui Platon la CEDO și marele câștig al lui Costiuc la Curtea de Apel (O sinteză a săptămânii) # Veridica.md
Veaceslav Platon a câștigat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) litigiul împotriva Republicii Moldova după ce a reclamat că în timpul detenției sale i-a fost refuzată asistența medicală și întâlnirile cu membrii familiei sale. Regiunea transnistreană primește totuși gaze din partea Moldovagaz în cantitate limitată care îi asigură volumul necesar de electricitate. Partidul lui Vasile Costiuc a atacat în instanță sancțiunile pentru care a fost lipsit de alocații de la stat și a obținut câștig de cauză. Acestea sunt evenimentele săptămânii pe care le vom analiza în sinteza Veridica.
În 1929, la Briceni, județul Hotin, într-o noapte, într-o casă izolată și ferită de vederea publică, cu ferestrele astupate cu pături, au fost prinși niște comuniști tineri evrei și ruși de ambele sexe – toți membri ai Ligii Culturale Evreiești din târg, se spune într-un raport al unui agent al Serviciului Secret de Informații (Siguranța Statului).
Lucrările de construcție a LEA Vulcănești-Chișinău au început în aprilie 2024, în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic, finanțat de Banca Mondială, în valoare de 61 milioane de euro.
Academia Regală Suedeză a anunțat câștigătorul celui mai prestigios premiu literar din lume, Premiul Nobel pentru Literatură. Laureatul acestei toamne este scriitorul maghiar László Krasznohorkai, 71 de ani.
Ținta ar fi fost premierul Bart De Wever.
Golul oaspeţilor a fost marcat de jucătorul divizionarei secunde FC Voluntari Daniel Dumbravanu.
Alte două l-au menținut la BBB-, corespunzător ultimei trepte din categoria recomandată investiţiilor.
Guvernul de la București a aprobat semnarea unui nou acord de cooperare între România şi Azerbaidjan în domeniul apărării # Veridica.md
Părţile au explorat posibilităţile de impulsionare a cooperării bilaterale.
Cum n-o dai!
Echipa Svetlanei Tihanovskaia, lidera opoziției belaruse, și-a închis temporar birourile din Lituania # Veridica.md
Autoritățile de la Vilnius au modificat regimul de protecție de care beneficiază.
Un document privind implementarea primei faze a planului american de pace ar putea fi semnat azi.
Tot mai multe voci cer demisia lui Macron, într-o criză fără precedent a celei de-a cincea republici franceze.
ISW afirmă că, momentan, Rusia urmăreşte să răspândească frică în rândul europenilor şi să submineze unitatea NATO.
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat că renunță la mandatul de deputat obținut în urma alegerilor parlamentare, afirmând că își va continua activitatea la conducerea capitalei pentru a finaliza proiectele începute.
Liderul regiunii separatiste transnistrene, Vadim Krasnoselski, propune extinderea competențelor administrației locale în domeniul energetic, invocând necesitatea unui răspuns rapid la perturbările din aprovizionare.
Ministrul Oana Ţoiu a evidenţiat rolul crucial al prezenţei militare americane pe teritoriul României.
Propaganda (pro)rusă caută să convingă că Rusia e de neoprit. Alegerile din Moldova au arătat însă că, atunci când este înfruntată inteligent, Moscova nu poate să câștige războiul hibrid nici măcar împotriva unei țări cu resurse infinit mai mici. Lecțiile oferite de Moldova pot fi utile și pentru NATO și România.
România salută acordul dintre Israel şi mișcarea islamistă palestiniană Hamas privind încetarea focului şi eliberarea tuturor ostaticilor din Fâșia Gaza # Veridica.md
Președintele Nicușor Dan laudă eforturile omologului său american, Donald Trump.
CEDO a condamnat Republica Moldova pentru tratamentul aplicat lui Veaceslav Platon în detenție # Veridica.md
Curtea a obligat statul moldovean să achite lui Platon 15.600 de euro cu titlu de despăgubiri morale și 2.000 de euro pentru cheltuieli de judecată.
Au intrat în vigoare sancțiunile americane împotriva companiei petroliere sârbe NIS, controlată în proporție de peste 45% de grupul rus Gazprom # Veridica.md
În curând, cardurile de plată internaționale, cum ar fi MasterCard și Visa, ar putea să nu mai funcționeze la benzinăriile acesteia.
Parlamentul European a respins două moţiuni de cenzură împotriva Comisiei conduse de Ursula von der Leyen # Veridica.md
Aceasta şi-a exprimat satisfacţia față de ceea ce a numit „susţinerea puternică” de care se bucură în Legislativul comunitar.
Activitatea Partidului Democrat Modern limitată pentru un an, prin decizia Curții de Apel # Veridica.md
PDMM nu va putea participa la alegeri sau referendumuri, nu va avea dreptul de a desfășura campanii publicitare și nici de a organiza evenimente publice sau activități politice.
Scriitorul maghiar a fost recompensat pentru „opera sa captivantă și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”.
Patru bărbați născuți în Republica Moldova vor fi judecați la Paris, pentru o operațiune considerată „tentativă de demoralizare a armatei franceze” # Veridica.md
Comanditarul ar fi un „susținător fervent al partidului politic pro-rus ȘOR”, Alexandr Grigorenco.
Ședința în dosarul „furtul miliardului” va fi reluată pe 20 octombrie.
Președintele SUA îi acuză pe Brandon Johnson și JB Pritzker că nu oferă protecție membrilor poliţiei de imigraţie.
Daniel Vodă: Chișinăul, împreună cu UE, a propus un plan de sprijin pentru locuitorii din stânga Nistrului, inclusiv livrări de gaze, dar acest plan este condiționat de acțiuni clare.
Documentul urmărește consolidarea capacităților de apărare ale statului și adaptarea acestora la noile realități de securitate.
Alți arestați din flotila Sumud cu ajutoare pentru Gaza, ar fi suferit rele tratamente similare.
Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar M. Yaghi au fost recompensați pentru „dezvoltarea de structuri metalo-organice”.
Întâlnire, la Washington, între ministrul român de Externe, Oana Țoiu, și șeful diplomației Statelor Unite, Marco Rubio # Veridica.md
Pe agendă - consultări politico-diplomatice.
Cum refuză Găgăuzia să se dezvolte votând pentru partidele pro-Kremlin, cât câștigă deputații Adunării Populare a Găgăuziei și sentimentele eurosceptice ale reprezentantului Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei – acestea sunt subiectele care au fost abordate în mass-media găgăuză în ultima săptămână.
