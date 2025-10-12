Uniunea Europeană începe duminică implementarea treptată a sistemului digital la frontieră

18:00

Peste 25.000 de persoane se află sâmbătă la rând, la Iaşi, pentru a se închina la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, depusă în curtea Catedralei Mitropolitane. Coloana de credincioşi se întinde pe câţiva kilometri, de la Catedrală până în zona Podu Roş, iar timpul de aşteptare depăşeşte 10 ore, scrie Digi24.ro. Sute de autocare […] Articolul VIDEO Peste 25.000 de pelerini aşteaptă la rând pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva, la Iaşi apare prima dată în Realitatea.md.