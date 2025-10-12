Estonia închide un sector al frontierei cu Rusia, după observarea unei activități militare suspecte în regiune

România se confruntă în aceste zile cu efectele severe ale ciclonului Barbara, care a adus în noaptea trecută ploi torențiale, vânt puternic și inundații locale în mai multe regiuni ale țării. Fenomenele extreme au provocat pagube materiale semnificative, iar pompierii au fost nevoiți să intervină în 42 de localități din 16 județe, precum și în municipiul București. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), în urma furtunilor au fost raportate căderi de copaci, alunecări de teren și inundații în curți și gospodării. În județul Caraș-Severin, roci desprinse de pe versanți au lovit un autoturism, iar în Capitală, un copac smuls de vânt a căzut peste o mașină aflată în mers. Din fericire, niciunul dintre incidente nu s-a soldat cu victime. „Situații grave nu au fost, însă am avut efecte înregistrate în 16 județe: Argeș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea și Vâlcea și, bineînțeles, municipiul București”, a declarat Raed Arafat, șeful DSU. Cod roșu de ploi și școli închise în șase județe Meteorologii au emis cod roșu de ploi torențiale și abundente până astăzi, la ora 15:00, pentru județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București, unde se vor acumula până la 140 de litri de apă pe metru pătrat. Ca măsură preventivă, peste 2.000 de școli și grădinițe din București, Ilfov, Ialomița, Călărași, Giurgiu și Constanța sunt închise pe tot parcursul zilei. Autoritățile au recomandat desfășurarea orelor în format online, însă majoritatea unităților de învățământ vor recupera materia în zilele următoare, potrivit anunțurilor făcute de directori. „La acest moment, astăzi este singura zi în care cursurile sunt suspendate. Dacă apar situații foarte grave, se va analiza din nou, dar nu există motive pentru prelungirea măsurii după expirarea codului roșu”, a precizat Raed Arafat. Porturile închise și traficul rutier afectat Vântul puternic a determinat suspendarea manevrelor în toate porturile din județul Constanța, în timp ce pe mai multe drumuri naționale circulația s-a desfășurat alternativ, pe un singur sens, din cauza căderilor de arbori sau a alunecărilor de teren. În localitatea Armeniș (Caraș-Severin), traficul pe DN 6 a fost îngreunat după ce mai multe roci s-au desprins de pe versanți și au lovit un autoturism aflat în mers. Alerte succesive de vreme severă După expirarea codului roșu, meteorologii au anunțat că un cod portocaliu de ploi abundente va rămâne în vigoare până la ora 23:00, afectând 14 județe din Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și Oltenia. Alte regiuni, inclusiv jumătatea sudică a Moldovei, se află sub cod galben de instabilitate atmosferică. Deși intensitatea ploilor urmează să scadă în orele următoare, autoritățile avertizează că nivelul râurilor ar putea crește brusc, existând risc de inundații locale în zonele joase și pe cursurile de apă mici. Serviciile de urgență rămân în alertă maximă, iar cetățenii sunt îndemnați să evite deplasările inutile și să respecte recomandările autorităților.