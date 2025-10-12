Mesaj repetat al șefului Armatei Române: România are toate instrumentele militare, politice și legislative să sprijine Republica Moldova
Radio Chisinau, 12 octombrie 2025 09:20
România și Armata României au toate instrumentele necesare pentru a sprijini Republica Moldova, ca să mă rezum numai la Armata României, a afirmat generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.
• • •
Acum 15 minute
09:20
Acum o oră
08:55
Începând de azi, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în spațiul Schengen vor fi verificați prin noul sistem de securitate. Care sunt noile reguli # Radio Chisinau
Începând de astăzi, 12 octombrie, cetățenii din afara UE (inclusiv cetățenii Republicii Moldova) care călătoresc în spațiul Schengen vor fi supuși noilor reguli de control la frontieră, odată cu implementarea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) de către Uniunea Europeană.
Acum 24 ore
17:40
Două avioane britanice au zburat într-o misiune de 12 ore alături de alte forțe SUA și NATO în apropierea graniței cu Rusia. Au trecut și prin România # Radio Chisinau
Marea Britanie a declarat sâmbătă că două avioane ale Forțelor Aeriene Regale au zburat într-o misiune de 12 ore la începutul acestei săptămâni alături de forțele SUA și NATO pentru a patrula granița cu Rusia, pe fondul unei serii de incursiuni recente ale dronelor și avioanelor rusești în spațiul aerian al NATO, informează Reuters, transmite News.ro.
17:10
Austria dorește să „insufle o nouă viață” extinderii UE și sprijină adoptarea unor decizii cu majoritate calificată # Radio Chisinau
Austria sprijină propunerile câtorva state membre ca decizii referitoare la procesul de extindere să fie adoptate cu majoritate calificată și nu cu unanimitate, cum se întâmplă în prezent, arată ministrul de externe Claudia Plakolm, în cursul unei vizite în Bosnia și Herțegovina, ca parte a unui turneu regional în țări aspirante la aderare, transmite agenția croată HINA, conform Agerpres.
16:45
Iași. 25.000 de pelerini așteaptă să se închine la Sf. Parascheva, peste 75.000 au trecut deja pe la baldachinul de la Mitropolie # Radio Chisinau
Aproximativ 25.000 de persoane stau la un rând de câțiva kilometri, sâmbătă, așteptând să se închine la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.
16:20
Accident neobișnuit în raionul Călărași. Un autoturism a suferit avarii serioase, după a intrat în coliziune cu un cerb (Foto) # Radio Chisinau
În raionul Călărași a avut loc un accident rutier neobișnuit. Un cerb a fost lovit de o mașină
15:55
Misiune de evaluare a digitalizării sectorului justiției, la Chișnău. Expert UE recomandă îmbunătățirea sistemelor e-Dosar și PIGD # Radio Chisinau
Republica Moldova este încurajată să îmbunătățească accesibilitatea, interoperabilitatea și eficiența sistemelor e-Dosar și PIGD, utilizate în instanțele de judecată pentru gestionarea electronică a dosarelor. Recomandările au fost formulate de Misiunea de evaluare a digitalizării sectorului justiției, desfășurată în perioada 6-10 octombrie, la Chișinău, transmite IPN.
15:30
Atac terorist dejucat în Belgia: doi suspecți, în arest preventiv pentru planificarea unui atac asupra liderilor politici # Radio Chisinau
Doi tineri, în vârstă de 18 și 23 de ani, au fost plasați în arest preventiv vineri seara de judecătorul de instrucție specializat în cazuri de terorism din Anvers, după ce poliția belgiană a dejucat un atac vizând lideri politici, inclusiv împotriva prim-ministrului Bart De Wever, a anunțat parchetul federal.
15:05
Exercițiu NATO de amploare în România. Participă mii de militari aliați și sute de vehicule blindate # Radio Chisinau
România găzduiește în aceste săptămâni cel mai mare exercițiu NATO organizat anul acesta pe teritoriul țării, la care participă mii de militari și sute de vehicule blindate. În perioada următoare, românii vor vedea pe autostrăzi, în gări sau pe aeroporturi numeroase transporturi de tehnică militară, parte a pregătirilor pentru exercițiul DACIAN FALL 2025.
14:40
OAMENI ȘI IDEI | Mariana Sîrbu: „Apicultura pentru noi înseamnă mai mult decât miere. E o legătură cu natura, cu tradițiile și e liniște sufletească” (Video) # Radio Chisinau
Uneori, cele mai frumoase povești încep din întâmplare. Așa a fost și pentru Mariana Sîrbu invitata emisiunii „Oameni și Idei” de la Radio Chișinău, profesoara care a reușit să îmbine două lumi aparent diferite: educația și apicultura.
14:20
Peste 80 de tineri sunt aproape de prima plată oferită prin programul „+3 000 lei pentru cariera ta” # Radio Chisinau
La două luni de la lansarea Programului Național „+3 000 lei pentru cariera ta”, 83 de tineri sunt pe cale să primească indemnizația de 3 000 de lei lunar, iar alți peste 1 000 de tineri au fost identificați ca preeligibili și urmează să finalizeze procedura digitală de validare, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, citat de IPN.
13:50
Trafic intens la punctul de trecere al frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova # Radio Chisinau
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) a atenționată astăzi, la amiază, că în punctul de trecere Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, este înregistrat trafic majorat de călători și mijloace de transport, transmite MOLDPRES.
13:25
Maia Sandu, discurs la aniversarea Comisiei de la Veneția: „Dacă regimurile autoritare se adaptează mai repede decât democrațiile, libertatea va fi pierdută” # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu,a a participa astăzi, 11 octombrie, la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția. În discursul susținut, Maia Sandu a evidențiat că alegerile din țările democratice au devenit noua linie de front, deschisă de interferențele tot mai dese ale Rusiei.
13:00
Republica Moldova va implementa un sistem de alertare automată a serviciilor de urgență în cazul accidentelor rutiere # Radio Chisinau
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 derulează un amplu proces de modernizare a infrastructurii de comunicații, prin implementarea sistemului Next Generation eCall (NG eCall). Acesta este un sistem de alertare automată a serviciilor de urgență în cazul accidentelor rutiere, care permite transmiterea informațiilor esențiale despre locația și gravitatea accidentului rutier, transmite MOLDPRES.
12:35
Securitatea și reziliența energetică a Republicii Moldova și Ucrainei în sezonul de iarnă, pe agenda miniștrilor Energiei din UE # Radio Chisinau
Miniștrii Energiei ai statelor Uniunii Europene se vor reuni pe 20 octombrie, având pe agendă, printre altele, securitatea energetică a Republicii Moldova și Ucrainei.
12:15
VIDEO | Atac masiv cu drone asupra Odesei peste noapte. Sute de mii de locuințe au rămas fără energie electrică # Radio Chisinau
Atacurile rusești asupra regiunilor ucrainene au ucis cel puțin patru persoane și au rănit cel puțin 18, inclusiv un copil, în ultima zi, au anunțat duminică dimineață autoritățile regionale, potrivit Kyiv Independent. Serviciul de urgență ucrainean a spus că regiunea Odesa a fost vizată de un atac masiv cu drone.
11:45
Exporturi de aproape 85 miliarde lei, înregistrate în primele nouă luni ale anului. Cifrele prezentate de Serviciul Vamal # Radio Chisinau
Valoarea totală a mărfurilor exportate din Republica Moldova în primele nouă luni ale anului 2025 a însumat 84,9 miliarde de lei, potrivit datelor prezentate de Serviciul Vamal.
11:20
Campania de fidelizare a cititorilor „Fii deștept, ia un card inteligent” : Lectura - o armă importantă în lumea modernă # Radio Chisinau
Campania de fidelizare a cititorilor „Fii deștept, ia un card inteligent” se desfășoară în această toamnă la toate filialele B.M. „B. P. Hașdeu”. În cadrul unei vizite la Biblioteca „Ștefan cel Mare și Sfânt”, studenții Colegiului de Ecologie au primit carduri cu acces nelimitat la toate filialele bibliotecii municipale - zeci de mii de volume, de la manuale școlare și cărți de specialitate până la literatură clasică, psihologie.
10:55
Amenzi de zeci de mii de lei pentru 12 posturi tv la care au existat nereguli în reflectarea alegerilor parlamentare # Radio Chisinau
În ședința de vineri, 10 octombrie a.c., membrii Consiliului Audiovizualului au dispus amenzi în sumă totală de 68 000 de lei pentru 12 posturi TV, 6 avertizări publice și 4 notificări de intrare în legalitate, pentru încălcarea legislației privind modul de reflectare în mass-media a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
10:35
Un nou film produs în Republica Moldova a ajuns pe marile ecrane. Pelicula este recomandată publicului peste 16 ani (Video) # Radio Chisinau
Un nou film produs în Republica Moldova a ajuns pe marile ecrane. Este vorba despre „Puterea Dragostei”, cel mai recent lungmetraj semnat de regizorul Ivan Naniev, lansat oficial pe 9 octombrie.
10:05
Târguri cu produse autohtone, organizate în acest weekend în sectoarele Chișinăului # Radio Chisinau
În sectoarele capitalei vor fi organizate în acest weekend iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, pentru a sprijini producătorii locali și a oferi cetățenilor acces la produse agricole de sezon, transmite MOLDPRES.
09:40
Între 11 octombrie și 12 octombrie, ora 22:00, circulația transportului va fi suspendată pe șoseaua Hâncești, pe segmentul cuprins între străzile Lech Kaczynski și Sihastrului.
Ieri
09:10
FOTO | Maia Sandu a înmânat Premiul Național 2025. Cine sunt cei 11 laureați ai ediției din acest an # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a înmânat ieri, în cadrul unei ceremonii festive, Premiul Național 2025.
08:55
Meteorologii prognozează pentru sâmbătă și duminică cer predominant noros, izolat ploi slabe. Maximele zilnice vor oscila până la +18 grade Celsius, informează MOLDPRES.
10 octombrie 2025
21:05
Vinurile, gastronomia și cultura Republicii Moldova au fost celebrate la Cercle Royal Gaulois din Bruxelles # Radio Chisinau
Republica Moldova a fost în centrul atenției la prestigiosul Cercle Royal Gaulois din Bruxelles, unde a avut loc o seară de gală dedicată vinurilor, gastronomiei și culturii naționale. Evenimentul a reunit diplomați, oficiali europeni, oameni de afaceri, membri ai Cercului Regal și prieteni ai Moldovei, într-o atmosferă de rafinament și deschidere culturală, transmite MOLDPRES.
20:45
Mai multe personalități din diferite domenii au primit distincții de stat. Maia Sandu a semnat decretul de conferire # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a conferit distincții de stat mai multor personalități care s-au remarcat prin activitatea de excepție în domenii precum: cultură, sport, educație, administrație publică, medicină, economie și știință. Oficialul a semnat astăzi un decret prezidențial în acest sens, informează MOLDPRES.
20:25
Din 12 octombrie va fi operaționalizat sistemul EES la frontierele UE. Noile reguli de accedere în statele Uniunii Europene, prezentate de MAE # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova că, începând cu duminică, 12 octombrie 2025, la nivelul Uniunii Europene va fi operaționalizat Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), un instrument electronic modern de control, implementat la frontierele externe ale UE (puncte terestre, aeroporturi și porturi maritime).
20:05
Dor de izvor | Ionela Flood: Un punct din programul taberei literare „Sublim” a fost livrarea și instalarea bustului lui Victor Crăciun (Audio) # Radio Chisinau
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
19:45
Ambasadorul României, Cristian-Leon Turcanu, a înmânat Bibliotecii Universității Alecu Russo din Bălți 180 de volume în limba română # Radio Chisinau
În contextul participării la evenimentele dedicate aniversării a 80 de ani de la fondarea Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Ambasadorul Cristian-Leon Turcanu a vizitat Biblioteca Universității, un veritabil spațiu al cunoașterii și dialogului academic, precizează un comunicat al Ambasadei României la Chișinău.
19:25
R. Moldova consolidează cooperarea cu ONU pentru construcția mai multor locuințe accesibile și dezvoltare urbană durabilă # Radio Chisinau
Republica Moldova face un nou pas în direcția dezvoltării urbane durabile și a asigurării locuințelor accesibile pentru cetățeni. Secretarul de stat în domeniul urbanismului, construcțiilor și locuințelor de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), Veaceslav Șipitca, a reprezentat țara la cea de-a 86-a sesiune a Comitetului pentru Dezvoltare Urbană, Locuințe și Administrarea Terenurilor al Comisiei Economice pentru Europa a ONU (UNECE), desfășurată la Geneva, în perioada 8–10 octombrie 2025, transmite MOLDPRES.
19:10
Letonia ordonă ca peste 800 de cetățeni ruși să părăsească țara până la jumătatea lunii octombrie. Cei care nu se conformează riscă deportarea # Radio Chisinau
Letonia a ordonat unui număr de 841 de cetățeni ruși să părăsească țara până la 13 octombrie, după ce aceștia nu au reușit să demonstreze că stăpânesc limba letonă și că acceptă verificările de securitate obligatorii, relatează Politico.
18:45
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia asupra faptului că luni, 13 octombrie 2025, în intervalul orar 12:00-16.00, va fi organizată o grevă a personalului angajat în cadrul aeroporturilor internaționale Roma Fiumicino și Roma Ciampino, transmite News.ro.
18:25
Doi candidați au fost admiși la etapa interviului pentru funcția de director general al Î.S. „Moldelectrica” # Radio Chisinau
În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al Î.S. „Moldelectrica”, Consiliul de administrație anunță că, în urma evaluării dosarelor, au fost admiși doi candidați pentru etapa interviului.
18:05
Ziua Mondială a Sănătății Mintale. În Republica Moldova, persoanele pot beneficia gratis de asistență specializată # Radio Chisinau
Comunitatea mondială marchează astăzi Ziua Mondială a Sănătății Mintale. În anul curent, aceasta are genericul „Sănătatea mintală în situații de urgență umanitară” și pune accent pe nevoia de a sprijini sănătatea mintală și psihosocială ale persoanelor afectate de situații de urgență umanitară, informează MOLDPRES.
17:45
Igor Grosu, pentru presa din România:„ Modelul economic din regiunea transnistreană a dat faliment. Reintegrarea este inevitabilă, este o chestiune de timp” # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a precizat într-un interviu acordat Agerpres că reintegrarea regiunii transnistrene în Republica Moldova e o chestiune de timp, având în vedere că modelul economic impus de Tiraspol a dat faliment.
17:25
Pelerinajul religios de la Iași. O slujbă a fost oficiată de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, ÎPS Teofan, Episcopul Basarabiei de Sud, PS Veniamin și Episcopul de Bălți, PS Antonie # Radio Chisinau
Aproape 9.000 de oameni așteaptă la rând, vineri după-amiază, pentru a se închina la racla cu moaștele Sfintei Cuvioasei Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iași, transmite News.ro.
17:05
Ceremonia de decernare a Premiului Național 2025.
16:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mâine, 11 octombrie, la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția. În cadrul evenimentului, șefa statului va susține un discurs despre apărarea democrațiilor în fața noilor amenințări și despre lecțiile învățate de Republica Moldova în cadrul ultimelor scrutine.
16:30
Cetățenii și instituțiile publice sau private pot verifica online adresa de domiciliu sau reședința temporară a unei persoane, prin intermediul portalului guvernamental verifica.gov.md, transmite IPN.
16:10
Trenul direct care leagă Kievul de București, prin Republica Moldova, și-a început circulația de astăzi. Ministrul ucrainean al afacerilor externe, Andrii Sybiha, spune că această rută, numită „Prietenia”, unește oameni care împărtășesc o viziune comună asupra unei Europe puternice, pașnice și unite, transmite IPN.
15:45
Model european de cooperare aplicat în Republica Moldova. Proiectul pilot privind delegarea competențelor în punctul de trecere a frontierei Costești–Stânca a fost lansat # Radio Chisinau
Serviciul Vamal și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră au lansat astăzi proiectul-pilot privind delegarea competențelor în punctul de trecere a frontierei de stat Costești–Stânca — o inițiativă cu semnificație strategică pentru modernizarea managementului frontierei Republicii Moldova.
15:25
NATO începe luni exercițiul nuclear anual Steadfast Noon. Vor participa 17 avioane din 14 țări # Radio Chisinau
NATO va începe exercițiul militar nuclear anual Steadfast Noon luni, 13 octombrie, a anunțat vineri secretarul general al alianței, Mark Rutte, la baza aeriană Volkel din Olanda, unde vor avea loc manevrele, transmit AFP și Reuters, preluate de Agerpres.
15:15
„Comitetul Nobel a dovedit că pune politica înaintea păcii”. Reacția de nemulțumire a Casei Albă după ce Trump nu a câștigat premiul # Radio Chisinau
Casa Albă a criticat vineri decizia Comitetului Nobel de a acorda premiul pentru pace șefei opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, și nu președintelui american Donald Trump, transmite News.ro.
14:55
„Future Banking Summit 2025”. Anca Dragu: Republica Moldova este parte integrantă a Europei financiare și un exemplu de inovație „dincolo de digital” # Radio Chisinau
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a participat astăzi la Future Banking Summit 2025, cel mai important eveniment regional dedicat inovației și transformării sectorului financiar, desfășurat la Brașov, România.
14:40
Momentul în care Forțele speciale ucrainene distrug un grup inamic de sabotaj și recunoaștere în Iampil, regiunea Donețk # Radio Chisinau
În regiunea Donețk, forțele speciale ucrainene (SOF) au distrus un grup inamic de sabotaj și recunoaștere (SRG) în Iampil, împiedicând înaintarea inamicului.
14:15
Președinta FTB din România: Parcursul european al Republicii Moldova determină tot mai mulți tineri să se întoarcă acasă # Radio Chisinau
Integrarea europeană a Republicii Moldova contribuie inclusiv la consolidarea relațiilor bilaterale cu România, iar studiile în România le oferă tinerilor basarabeni instrumentele necesare pentru a participa în acest proces după revenirea acasă. În același timp, tot mai mulți români își doresc să descopere Republica Moldova, au spus astăzi președinții unor organizații de studenții și tinerii basarabeni din România, la o dezbatere IPN, transmite Radio Chișinău.
14:00
CCIA atenționează: Autoritățile nu au eliminat lacunele legislative și instituționale care au permis „furtul mliardului” # Radio Chisinau
După frauda bancara de proporții de acum zece ani, când sistemul bancar moldovenesc a fost devalizat cu peste un miliard de dolari, autoritățile nu au eliminat, pe deplin, toate pericolele care pot duce la repetarea unor noi astfel de cazuri, atenționează Comitetul Consultativ Independent Anticorupție.
13:45
Directorul Termoelectrica, Iurie Razlovan: Doar 3% din blocurile din Chișinău au solicitat conectarea la agentul termic până în prezent # Radio Chisinau
Majoritatea grădinițelor din Chișinău s-au conectat deja la căldură. Instituțiile reabilitate termic deocamdată nu simt nevoia de a porni căldura. Doar 3% din blocurile din Chișinău au solicitat conectarea la agentul termic, transmite Radio Chișinău.
13:25
Vladimir Voronin: PCRM se va retrage din blocul „Patriotic” și va forma o fracțiune separată în Parlament # Radio Chisinau
Partidul Comuniștilor, care a ajuns în Legislativ pe listele Blocului Patriotic, va forma în noul Parlament o fracțiune separată, a declarat liderul PCRM, Vladimir Voronin, pentru agenția rusă de stat RIA Novosti.
13:05
Guvernul atenționează cetățenii: „Nu vă lăsați atrași în grupuri de „investiții” sau platforme suspecte” # Radio Chisinau
Guvernul a transmis astăzi un mesaj de avertizare către cetățenii Republicii Moldova în privința fraudelor financiare online, îndemnându-i să fie precauți și să nu se lase atrași în grupuri de „investiții” sau platforme suspecte.
