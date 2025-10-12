Tot mai mulți moldoveni aleg o alimentație sănătoasă: crește consumul de ouă, fructe și legume

19:30

Nu este niciodată prea târziu să înveți. Elena Cernei este un exemplu viu despre curajul de a visa, indiferent de vârstă sau obstacole. La 49 de ani, Elena s-a înscris la Facultatea asistență socială, pentru a-și urma visul, cel de a ajuta pe alții. Astăzi, femeia își urmează acest vis cu determinare, oferindu-ne tuturor o lecție de perseverență, curaj și speranță.