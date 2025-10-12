Tragedie la Nova: Supraviețuitorul unui masacru din Israel își ia viața, marcat de pierderea celor dragi.
Ziarul National, 12 octombrie 2025 05:00
Cadavrul lui Roei Shalev, al cărui cei mai apropiați oameni au fost uciși pe 7 octombrie 2023, la festivalul Nova, a fost găsit vineri seara în maș...
• • •
Acum 4 ore
05:00
Acum 12 ore
22:00
Duminică, 12 octombrie 2025, se anunță o creștere semnificativă a temperaturilor cu până la 10 grade în unele regiuni ale Republicii Moldova. De as...
22:00
Moldova și drumul spre UE: Posibilitatea aderării până în 2029, un obiectiv accesibil cu voința politică și reforme consistente # Ziarul National
Extinderea Uniunii Europene nu este doar un proces birocratic acum, ci devine o problemă de securitate, afirmă Andrei Curăraru, expert al comunităț...
21:00
,,Sângele apă nu se face". România ar intervenit militar dacă R. Moldova ar fi atacată. Șeful Armatei Române: „Avem un parteneriat strategic și vom ajuta cu absolut tot R. a Moldova în caz de atac” # Ziarul National
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a declarat că, în cazul unui atac al Rusiei asupra Republicii Moldova, România va ...
20:30
ULTIMA ORĂ // R. Moldova are toate șansele să ADERE la Uniunea Europeană până în 2029. Un expert explică drumul scurt și ce avem de făcut pentru a face posibil acest lucru: ,,R. Moldova este parte din pachetul strategic de extindere" # Ziarul National
Republica noastră are toate șansele să adere la Uniunea Europeană până în 2029, mai ales că după summitul UE–R. Moldova mesajul politic transmi...
20:15
Digitalizarea justiției: Beneficii reale pentru profesioniști și cetățeni, discutate la nivel înalt în Republica Moldova # Ziarul National
Digitalizarea în sectorul judiciar trebuie să aducă beneficii reale atât profesioniștilor din domeniu, cât și cetățenilor implicați în sistemul de ...
18:30
Zelenski discută cu Trump despre întărirea apărării antiaeriene a Ucrainei în fața atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o convorbire telefonică sâmbătă cu președintele american Donald Trump. Discuțiile au ...
Acum 24 ore
17:30
Maia Sandu la Comisia de la Veneția: Moldova apără democrația în fața provocărilor moderne ale dezinformării și finanțării ilegale # Ziarul National
Apărarea democrației a devenit mai dificilă și urgentă ca niciodată, a transmis Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la evenimentul dedicat a...
16:30
Avioane britanice în misiune de patrulare alături de SUA și NATO lângă granița cu Rusia, trecând prin România # Ziarul National
Marea Britanie a anunțat sâmbătă că două avioane ale Forțelor Aeriene Regale au desfășurat o misiune de 12 ore la începutul săptămânii. Această ope...
14:30
Maia Sandu solicită Comisiei de la Veneția redefinirea democrației în fața provocărilor moderne și avertizează asupra influenței Rusiei în Moldova # Ziarul National
Președintele Maia Sandu a vorbit la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția. Ea a îndemnat instituția să se adapteze...
14:30
Recrudescență a tensiunilor în Odesa: Peste 40 de localități fără curent după un atac cu drone al Rusiei asupra infrastructurii energetice # Ziarul National
Rusia a lansat un atac cu drone de luptă asupra orașului Odesa și regiunii Odesa, vineri noaptea spre sâmbătă, țintind infrastructura energetică. M...
11:30
Interviu // Salome Samadașvili despre cum „Visul Georgian” a deturnat cursul european și cum rezistă opoziția pro-europeană în Georgia # Ziarul National
După 13 ani de guvernare, partidul „Visul Georgian”, condus discret de oligarhul Bidzina Ivanișvili, a transformat Georgia dintr-un model al Parten...
08:30
Putin critică pierderea credibilității Premiului Nobel pentru Pace, Trump îi adresează mulțumiri # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin a afirmat că Premiul Nobel pentru Pace și-a pierdut credibilitatea, primind aprecierea președintelui american Donal...
Ieri
00:30
Melania Trump a deschis un dialog cu Putin pentru a discuta soarta copiilor ucraineni deportați în Rusia # Ziarul National
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a anunțat vineri că a stabilit un "canal de comunicare" cu președintele rus, Vladimir Putin, pentru a...
10 octombrie 2025
23:15
Igor Grosu susține continuitatea guvernului moldovean: miniștrii cu rezultate notabile trebuie să rămână în funcție # Ziarul National
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, afirmă că Dorin Recean și mai mulți dintre actualii miniștri ar trebui să facă parte din vi...
21:15
Maia Sandu a premiat 11 personalități remarcabile cu Premiul Național 2025 în cadrul unei ceremonii festive # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, împreună cu ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a acordat astăzi Premiul Național în cadrul unei ceremoni...
21:15
NATO desfășoară exercițiul anual de disuasiune nucleară „Steadfast Noon” cu participarea a 2.000 de militari și 71 de avioane din 14 state membre # Ziarul National
Un exercițiu anual NATO de disuasiune nucleară, cunoscut sub numele de Steadfast Noon, este programat să înceapă luni și va dura două săptămâni. De...
21:15
Ziua de sâmbătă în Republica Moldova aduce temperaturi ușor mai joase față de vineri, cu o medie de maximum 13 grade Celsius în orele amiezii. În g...
20:15
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, consideră că procesul de aderare la Uniunea Europeană ar putea accelera soluționarea conflictului transnist...
19:15
Consiliul Municipal Chișinău revine în ședință: bugetul și alte proiecte cruciale pe agenda din 15 octombrie # Ziarul National
După mai bine de trei luni de pauză, Consiliul Municipal Chișinău se va reuni în ședință pe 15 octombrie, conform unei dispoziții semnate de primar...
18:15
ULTIMA ORĂ, DOC // Un fost PREȘEDINTE al R. Moldova, decorat cu „Ordinul Republicii”. Cea mai înaltă dinstincție a mai fost acordată unui vinificator, MINISTRU și deputat. LISTA completă # Ziarul National
Fostul președinte al R. Moldova, Nicolae Timofti, ministra Sănătății, Ala Nemerenco, deputatul Oazu Nantoi și vinificatorul Ion Luca au fost dec...
18:15
Elevii de la Liceul „Ion Creangă” din Chișinău și-au ales reprezentanții în Senatul Școlar # Ziarul National
Liceul Teoretic „Ion Creangă” este una din instituțiile de învățământ general din țară care a organizat alegeri pentru funcția de Președinte al Sen...
18:00
ANALIZĂ // Prioritățile viitorul Guvern al R. Moldova după alegerile cruciale din 28 septembrie. „Este o cursă contra cronometru” # Ziarul National
Noi linii electrice și parcuri eoliene; urmăriri penale rapide ale presupușilor sabotori susținuți de Rusia; câștigarea încrederii cetățenilor....
18:00
Polonia și Ungaria se opun ferm pactului european privind imigrația: un nou front deschis împotriva Bruxelles-ului # Ziarul National
La două luni după ce a preluat puterea, președintele polonez Karol Nawrocki se opune categoric pactului european referitor la migrație și azil. Ace...
17:45
Noi funcționari publici din Ministerul Educației și Cercetării au depus jurământul de credință în prezența Galinei Rusu # Ziarul National
Mai mulți funcționari publici, debutanți din Ministerul Educației și Cercetării, au depus astăzi Jurământul de credință al funcționarului public. A...
17:45
Maia Sandu, discurs la aniversarea Comisiei de la Veneția despre apărarea democrației în fața noilor amenințări # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va fi prezentă mâine, pe 11 octombrie, la ceremonia ce marchează a 35-a aniversare a Comisiei de la Vene...
17:45
Bătălie pentru conducerea „Moldelectrica”: doi candidați intră în cursa finală pentru funcția de director general # Ziarul National
Doi candidați au fost admiși la etapa de interviu în concursul pentru funcția de director general al întreprinderii „Moldelectrica”. Potrivit infor...
17:00
Grevă anunțată la aeroporturile din Roma: Ce trebuie să știe cetățenii români care călătoresc în Italia! # Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) aduce la cunoștința cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia in...
17:00
Polonia sprijină Ucraina cu generatoare și resurse energetice, în urma atacurilor rusești intense # Ziarul National
Generatoare, resurse suplimentare de energie electrică și un terminal de GNL sunt disponibile pentru Ucraina, a anunțat vineri ministrul polonez de...
17:00
Moldova își intensifică cooperarea internațională pentru locuințe accesibile și dezvoltare urbană sustenabilă # Ziarul National
Secretarul de stat în domeniul urbanism, construcții și locuințe, Veaceslav Șipitca, a participat la cea de-a 86-a sesiune a Comitetului pentru Dez...
17:00
Maia Sandu participă la aniversarea Comisiei de la Veneția în Italia: Discurs despre apărarea democrațiilor și lecțiile Moldovei # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua sâmbătă, 11 octombrie, o vizită oficială în Italia pentru a participa la ceremonia de comem...
16:00
Republica Moldova, pas decisiv spre Europa la Forumul Global Gateway 2025 de la Bruxelles: investiții și colaborare regională în prim-plan # Ziarul National
Viceprim-ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a participat la Forumul Global Gateway 2025, un eveniment de prestigiu...
16:00
Mediatori comunitari romi își unesc forțele la Chișinău pentru combaterea discriminării în educație # Ziarul National
Mediatori comunitari pentru romi din diverse regiuni ale Republicii Moldova s-au reunit la Chișinău, între 9 și 10 octombrie 2025, pentru un progra...
15:00
Indemnizație lunară de 3.000 lei atrage tinerii către industriile strategice din Moldova # Ziarul National
La două luni de la lansarea Programului Național „+3.000 lei pentru cariera ta”, un număr de 83 de tineri sunt aproape să primească indemnizația lu...
15:00
Genomul, cheia diagnosticării rapide a bolilor tratabile la nou-născuți: noi perspective din Australia # Ziarul National
Adăugarea secvenţierii genomului la screeningul standard al nou-născuților ar contribui la identificarea a sute de boli tratabile la copii. Acestor...
15:00
Netanyahu anunță primul bilanț al ostaticilor din Gaza: 20 sunt în viață, 28 au murit; lista deținuților palestinieni eliberați a fost publicată # Ziarul National
Acordul de încetare a focului dintre Israel și Hamas include eliberarea ostaticilor reținuți în Fâșia Gaza. Premierul israelian, Benjamin Netanyahu...
13:00
Alegeri simultane reușite pentru Consiliile Școlare ale Elevilor în Moldova: Sprijin financiar și spirit civic activat în școli # Ziarul National
În Republica Moldova, alegerile simultane pentru Consiliile Școlare ale Elevilor au avut loc pentru al doilea an consecutiv. Aproximativ 670 de șco...
13:00
Creșterea importurilor de energie rusă în România: Un paradox economic și politic în contextul sprijinului pentru Ucraina # Ziarul National
Mai multe țări din Uniunea Europeană, printre care Franța, Olanda, România și Portugalia, și-au mărit importurile de energie din Rusia în anul 2025...
13:00
Voronin își declară independența politică: PCRM va forma o fracțiune separată în Parlament # Ziarul National
Partidul Comuniștilor va forma propria fracțiune în viitorul Parlament. Liderul formațiunii, Vladimir Voronin, a făcut acest anunț. Este important ...
12:00
O descoperire revoluționară: Proteina bacteriană care declanșează autodistrugerea celulelor canceroase, dezvăluită de cercetătorii spanioli # Ziarul National
O echipă internațională de cercetători, condusă de oameni de știință spanioli, a descoperit că o proteină secretată de un anumit tip de bacterie po...
11:00
Ministerul de Externe al R. Moldova denunță atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Kiev # Ziarul National
Ministerul de Externe al R. Moldova a condamnat ferm noile atacuri nocturne ale forțelor invadatoare ruse asupra mai multor orașe din Ucraina. Kiev...
09:00
Rusia lovește puternic infrastructura energetică a Ucrainei: Kievul fără electricitate și apă, opt răniți raportati # Ziarul National
Oficiali ucraineni de rang înalt au declarat vineri dimineaţa că Rusia desfăşoară un „atac masiv” asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. În ...
09:00
Moldova, acuzată de transformare în centru logistic pentru Ucraina de către viceministrul rus de externe # Ziarul National
Viceministrul rus de externe, Mihail Galuzin, a afirmat că autoritățile din Moldova încearcă să transforme țara într-o bază de aprovizionare pentru...
09:00
♈️ BerbecO zi plină de provocări se arată la orizont, însă curajul și determinarea îți vor fi aliați de nădejde. Chiar dacă te confrunți cu obstac...
08:00
Acces istoric al presei în sala deliberărilor Premiului Nobel pentru Pace: Prima privire în 125 de ani! # Ziarul National
Membrii comitetului Nobel norvegian, care sunt responsabili de atribuirea celui mai prestigios premiu din lume, vor dezvălui vineri cine va primi P...
Mai mult de 2 zile în urmă
22:45
Acuzații grave: Ucraina, responsabilă de distrugerea unei conducte de amoniac lângă Rusin Iar, pentru a opri trupele ruse? # Ziarul National
Rusia a acuzat joi armata ucraineană că a distrus o țeavă a unei conducte de amoniac, provocând emisii ale acestui gaz toxic folosit în agricultură...
21:45
Zelenski denunță planul Rusiei de a perturba Ucraina prin atacuri asupra infrastructurii energetice în prag de iarnă # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Rusia că vrea să creeze haos în Ucraina prin atacuri asupra infrastructurii energetice și feroviare...
20:45
Proces la Paris pentru moldovenii acuzați de inscripții controversate legate de Ucraina # Ziarul National
Patru bărbați originari din Republica Moldova vor fi judecați pe 23 februarie de un tribunal corecțional din Paris. Ei sunt acuzați că, în iunie 20...
20:45
Evacuare de urgență la Sloviansk: atacurile asupra infrastructurii energetice pun în pericol locuitorii înaintea iernii # Ziarul National
Primarul orașului Sloviansk, Vadîm Lîah, situat în apropierea liniei frontului din estul Ucrainei, a solicitat joi locuitorilor să părăsească local...
20:45
Vineri, 10 octombrie 2025, aduce schimbări meteo notabile în Republica Moldova. Temperaturile cresc în medie cu peste 10 grade în mai multe regiuni...
