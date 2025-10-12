Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 11.10.2025
ProTV.md, 12 octombrie 2025 02:20
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 11.10.2025
Acum 4 ore
02:20
Acum 8 ore
22:10
Un deținut de la penitenciarul Pruncul a fugit. Cum s-a întâmplat - VIDEO
Acum 12 ore
20:50
Emmanuel Macron l-a nominalizat pentru a doua oară pe Sebastien Lecornu, în prezent premier demisionar - VIDEO
20:50
Atac armat după un meci de fotbal în Mississippi: patru morți și 12 răniți, dintre care patru în stare critică
20:40
1 500 de locuri de muncă vacante din peste 10 domenii. La Târgul de Cariere, zeci de persoane au venit la Palatul Național pentru a-și găsi un job - VIDEO
20:40
Joe Biden face radioterapie pentru cancer. Care este starea fostului preşedinte american
20:10
20:10
Finală uluitoare, fără precedent în toată istoria, la Masters-ul din Shanghai. Pentru trofeu se vor bate doi verișori - VIDEO
20:00
La 84 de ani, Vladimir Voronin are opt mandate de deputat la activ și două de președinte al țării. Cum s-au schimbat viziunile de-a lungul carierei sale în care a fost fidel unui singur partid - VIDEO
19:40
Reacția lui Vasile Tarlev după ce Vladimir Voronin a anunțat că PCRM intenționează să-și creeze propria fracțiune parlamentară - VIDEO
19:40
Victorii lejere pentru Franța și Germania în preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor. Belgia a remizat neașteptat cu Macedonia de Nord, iar Suedia a pierdut acasă contra Elveției - VIDEO
19:10
Cei mai curajoși amatori ai alergatului s-au echipat cu haine corespunzătoare, multe zâmbete și au pornit. Sute de oameni au participat la maratonul organizat în cinstea vinului - VIDEO
19:10
30 de meșteri populari din toată țara și-au dat întânire la târgul tradițiilor. Cum a arătat Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală - VIDEO
19:00
Un deținut de la penitenciarul Pruncul a fugit. Cum s-a întâmplat - FOTO
18:50
După ce imperiul TUX s-a prăbușit, specialiștii trag alarma și spun că schemele de fraudă s-au intensificat. Escrocii acționează prin aplicațiile de mesagerie - VIDEO
18:50
Forţele ruse au lansat, în ultimele 24 de ore, aproape 700 de atacuri asupra regiunii Zaporojie. Doi oameni au murit, iar 11 au fost răniți - VIDEO
18:40
Donald Trump a anunţat că impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei. Decizia alimentează temeri cu privire la o relansare a războiului comercial - VIDEO
18:10
Moment emoționant creat de un moldovean pe scena de la Vocea României. Tânărul a lăsat juriul în lacrimi după ce a interpretat o piesă scrisă de Smiley - VIDEO
18:00
Discuții din culise la premiul Nobel: Laureata premiului Nobel pentru Pace din acest an a aflat că este câștigătoare înainte de a fi făcut anunțul oficial - VIDEO
18:00
În fața unei mulțimi uriașe de oameni, Coreea de Nord a prezentat noua sa rachetă, descrisă drept „cel mai puternic sistem de arme nucleare strategice” al țării. Dmitrii Medvedev, prezent la eveniment - VIDEO
17:50
Portretul lui Vladimir Voronin, în scaunul de deputat. Cum îl văd analiștii politici pe comunistul cu o experiență de 20 de ani în Parlament - VIDEO
17:30
Zelenski spune că a avut o convorbire „pozitivă şi productivă” cu Trump. „Există opţiuni bune şi idei solide”, spune președintele ucrainean
16:20
Reacția lui Vasile Tarlev după ce Vladimir Voronin a anunțat că PCRM intenționează să-și creeze propria fracțiune parlamentară
Acum 24 ore
16:00
„Viitorul Moldovei”, reacție după ce Vladimir Voronin a anunțat că părăsește Blocul Patriotic
15:30
Un cerb, lovit de un automobil, la Călărași. Mașina a rămas distrusă - FOTO
15:30
Maia Sandu, discurs la cea de-a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția: Democrația Republicii Moldova trebuie apărată de noi amenințări
15:30
Atac masiv cu drone asupra Odesei peste noapte. Sute de mii de locuințe au rămas fără energie electrică - VIDEO
15:10
Ucraina se laudă că a atacat cu drone o rafinărie de petrol rusească aflată la 1.400 km distanță de front
13:40
Accident în lanț pe o stradă din capitală. Momentul în care patru mașini se ciocnesc. Poliția vine cu detalii - VIDEO
13:20
O șosea din capitală, blocată în acest weekend. Ce eveniment va avea loc acolo
13:10
Atenție, călători. S-au format cozi la vama Sculeni. Poliția de frontieră vine cu recomandări - FOTO
13:00
Ultima oră. Un deținut de la penitenciarul Pruncul a fugit. Cum s-a întâmplat
12:30
Accident cu un cerb implicat, la Călărași. Automobilul, distrus - FOTO
11:40
Accident neobișnuit cu un cerb implicat, la Călărași. Automobilul, distrus - FOTO
11:10
Ambasadorul Venezuelei la ONU a ironizat premiul pentru Pace primit de Maria Machado: „Merita alt Nobel” - VIDEO
11:00
Bucurie mare la Grădina Zoologică din capitală: s-a născut un pui de suricată - VIDEO
10:40
Anunț major: Qatarul va avea o bază aeriană în SUA. Reacție furioasă a unei aliate a lui Trump: „Nu aș fi crezut niciodată”
09:30
Cel puțin 23 de persoane au murit în urma ploilor torențiale și a inundațiilor din Mexic
09:20
Cer noros și ploi slabe în toată țara. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo
08:50
„Este foarte suspect”. Institutul Nobel face acum o anchetă privind ce s-a întâmplat înainte de anunțarea premiului pentru Pace
08:50
OTP Bank susține extinderea internațională a afacerilor locale prin evenimentul IMPEX - VIDEO
08:40
Kim Jong Un a dezvăluit în fața lui Dmitri Medvedev și Li Qiang cea mai puternică armă a Coreei de Nord - GALERIE FOTO
Ieri
23:00
Bursa americană se prăbuşeşte după ce Trump a ameninţat cu tarife uriaşe pentru China
23:00
Motivul invocat de Zelenski privind eficiența redusă a apărării antiaeriene la atacul rusesc asupra sectorului energetic
22:10
Spectacol total al Austriei înainte de meciul cu România: 10-0 cu San Marino, fiecare jucător de câmp cu gol sau assist - VIDEO
21:40
Melania Trump anunță repatrierea din Rusia a unor copii ucraineni. „Președintele Putin și cu mine am menținut un canal de comunicare”
21:40
Atacuri cibernetice în număr tot mai mare ale Rusiei asupra infrastructurii critice a Poloniei. Explicațiile unui ministru polonez
21:30
Criza politică din Franța se prelungește. Macron nu a obținut sprijinul stângii pentru viitorul guvern. „Toate astea se vor termina foarte rău”
21:30
Explozie masivă la o fabrică de explozibili militari din Tennessee, SUA. Mai mulți morți și dispăruți - VIDEO
21:20
Naționala Moldovei de tineret va întâlni în această seară una dintre cele mai puternice echipe de pe continent în calificările la EURO Under 21 din 2027 - VIDEO
