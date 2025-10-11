Apa din râul Răut, grav afectată. Localnicii și autoritățile locale cer intervenția instituțiilor responsabile

20:40

Peste 25 de companii și mai bine de 1.500 de locuri de muncă i-au așteptat pe vizitatori la ediția de toamnă a Târgului de cariere, desfășurată timp de două zile la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău. Evenimentul a adunat angajatori din domenii diverse, dar și universități care au prezentat programe educaționale și oportunități de formare pentru tinerii aflați la început de drum.