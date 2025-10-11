(video) Un moldovean a cântat în două limbi străine două genuri muzicale și le-a dat calculele peste cap antrenorilor de la Vocea României: „Puteam să jur că erau două persoane”

17:40

Jador spunea pe rețelele de socializare că își va lua curând o nouă mașină. Astfel, a mers alături de soția lui, Oana Ciocan, și fiul lor de nici un an la reprezentanță pentru a o cumpăra. Manelistul se mândrește cu noua achiziție, căci a devenit proprietarul unui bolid de lux, scrie spynews.ro.