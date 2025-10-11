Valentin Vacherot s-a calificat în finala Mastersului de la Shanghai

22:10

Bucurie triplă pentru o familie din nordul Moldovei. Mariana Pasecinic a adus pe lume trei băieți perfect sănătoși, fiecare cântărind peste un kilogram și jumătate. Așa cum s-au născut cu greutăți sub medie, cei trei frați vor rămâne sub supravegherea medicilor în următoarele două săptămâni. Nașterea a avut loc prin cezariană și a decurs fără complicații. Nașterea tripleților a fost un moment deosebit atât pentru părinți, cât și pentru echipa medicală de la Spitalul clinic municipal „Gheorghe Paladi” din capitală.