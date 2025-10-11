Putin anunță că Rusia va plăti despăgubiri pentru prăbușirea avionului AZAL din decembrie 2024
Realitatea.md, 11 octombrie 2025 16:40
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat că Rusia va plăti despăgubiri în legătură cu prăbușirea avionului companiei „Azerbaijan Airlines" (AZAL), produsă în luna decembrie 2024. Anunțul a fost făcut în cadrul întâlnirii cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, scrie point.md. „Desigur, tot ce este necesar în astfel de cazuri tragice va fi făcut de partea
• • •
16:30
Cât au cheltuit partidele și candidații independenți pe reclame politice în campania electorală pe Facebook # Realitatea.md
După încheierea campaniei electorale, expertul WatchDog.MD, Andrei Rusu, a publicat o analiză privind cheltuielile pentru publicitatea politică pe Facebook, în perioada 31 august – 29 septembrie. Au fost incluse în analiză doar conturile care au depășit pragul de 100 de euro cheltuiți pentru reclame. Potrivit datelor prezentate, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a avut cele
Acum 2 ore
15:30
„Îți mulțumesc că ai ales viața” – Scrisoarea emoționantă a Adrianei Ochișanu pentru fiul ei, Cristi # Realitatea.md
Interpreta de muzică populară Adriana Ochișanu a transmis un mesaj emoționant fiului său, Cristi, într-o postare publică în care vorbește despre regăsirea unei legături profunde, după o perioadă lungă de distanță și tăcere. „Dragul meu Cristi, Minunea mea, azi scriu cu lacrimi de fericire. Dumnezeu mi te-a adus înapoi și simt că viața mea începe
Acum 4 ore
14:20
Maia Sandu, la Comisia de la Veneția: „Apărarea democrației nu a fost niciodată mai dificilă” # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la evenimentul dedicat celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția, unde a ținut un discurs extins despre amenințările actuale la adresa democrațiilor europene și despre eforturile Republicii Moldova de a le contracara. „Este o onoare să mă alătur dumneavoastră pentru a celebra 35 de ani de
13:40
Alertă la Penitenciarul nr. 9: Deținut dat dispărut după ce a plecat la muncă și nu s-a mai întors # Realitatea.md
Un deținut de la Penitenciarul nr. 9 din Pruncul, care își ispășea pedeapsa în sectorul de tip deschis, a dispărut joi, după ce nu s-a mai prezentat la locul de muncă în afara instituției. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Mihai Rotaru. „Imediat după constatarea
Acum 6 ore
13:00
Trafic intens la ieșirea din Republica Moldova prin PTF Sculeni. Poliția de Frontieră recomandă rute alternative # Realitatea.md
La această oră, în punctul de trecere a frontierei Sculeni se înregistrează un flux majorat de călători și mijloace de transport, pe direcția ieșire din Republica Moldova. Poliția de Frontieră informează că se lucrează la capacitate maximă pentru fluidizarea traficului. Autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să ia în considerare alte puncte de trecere, precum
12:50
După o săptămână cu ploi abundente și vânt puternic, vremea se va stabiliza treptat în acest weekend, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Temperaturile vor deveni mai blânde, iar precipitațiile vor fi izolate. Pentru sâmbătă, 11 octombrie, sunt prognozate valori termice între +5 și +11°C noaptea și între +11 și +16°C pe parcursul zilei. Duminică, vremea
Ieri
16:50
Serviciul Vamal și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră au lansat astăzi un proiect-pilot inovator privind delegarea competențelor în punctul de trecere a frontierei de stat Costești–Stânca. Prin acest proiect, țara noastră aplică pentru prima dată modelul european de control unic la frontieră, bazat pe cooperare interinstituțională și pe delegarea de atribuții între autoritățile de
16:40
Întreprinderea municipală Regia „Autosalubritate" din Chișinău are un nou director. Acesta a fost prezentat astăzi, 10 octombrie, colectivului de către viceprimarul Ilie Ceban. „Îl cunoaștem pe domnul Badan ca pe un profesionist dedicat și implicat. Ne dorim continuitate și rezultate concrete pentru un Chișinău mai curat", a declarat Ceban. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la
16:30
Actorul american Jonah Hill a trecut prin ani de luptă cu greutatea, dar a găsit echilibrul prin nutriție, alergare și box. La 37 de ani, revine în atenția publicului cu o transformare fizică vizibilăși transmite un mesaj de acceptare pentru cei nesiguri. View this post on Instagram A post shared by Jonah Hill
16:20
Maia Sandu va participa la cea de-a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția. Despre ce va vorbi # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu va participa sâmbătă, 11 octombrie, la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția. În cadrul evenimentului, șefa statului va susține un discurs despre apărarea democrațiilor în fața noilor amenințări și despre lecțiile învățate de Republica Moldova în cadrul ultimelor scrutine. Evenimentul va fi deschis de secretarul General al Consiliului
16:20
Concursul pentru selectarea noului director general al „Moldelectrica" a ajuns în etapa interviurilor finale. Doi candidați au fost admiși în cursă: Sergiu Carmanschi și Octavian Ciobîrcă, ambii cu o carieră de peste 20 de ani în domeniul energetic, anunță coompania, transmite bani.md. Sergiu Carmanschi, născut în 1978, este în prezent director general interimar al Î.S.
15:40
Cursa directă Kiev–București, care trece prin Republica Moldova, a fost lansată oficial # Realitatea.md
Cursa directă Kiev–București, care trece prin Republica Moldova, a fost inaugurată vineri, 10 octombrie. Ministrul ucrainean al afacerilor externe, Andrii Sybiha, a declarat că noua rută, denumită simbolic „Prietenia", reprezintă o punte între oameni care împărtășesc aceeași viziune asupra unei Europe puternice, pașnice și unite. „Astăzi, în pofida unei alte nopți de atacuri masive ale
15:20
Ministerul Afacerilor Externe a condamnat astăzi, 10 octombrie, atacurile masive ale Rusiei asupra Kievului, care au provocat distrugeri și au rănit 12 persoane. Instituția a subliniat că oamenii din țara noastră sunt solidari cu cetățenii din Ucraina, transmite Moldpres. „Condamnăm cu fermitate atacurile masive ale Rusiei asupra Kievului, care au provocat victime și distrugeri grave.
15:10
Paradox european: În timp ce condamnă Kremlinul, UE îi umple bugetul prin importuri masive de energie # Realitatea.md
Mai multe state din Uniunea Europeană, printre care România, Franța și Olanda, au înregistrat în 2025 o creștere semnificativă a importurilor de energie din Rusia, în ciuda sprijinului acordat Ucrainei. În cazul României, achizițiile au crescut cu 57% față de anul trecut, potrivit unei analize realizate de Reuters pe baza datelor Centrului de Cercetare pentru
15:10
Sărăcia copiilor în Moldova atinge cote alarmante: peste o treime trăiesc în condiții de sărăcie absolută # Realitatea.md
Rata sărăciei absolute în rândul copiilor din Republica Moldova a continuat să crească în perioada 2022–2024, atingând în 2024 33,6%, aceeași valoare înregistrată și pentru întreaga populație, dar cu o creștere mai accentuată decât anul precedent (+3,4 puncte procentuale). În același timp, 17,1% dintre copii trăiesc în sărăcie extremă, față de 15,4% din totalul populației,
15:00
A fost salvat de la moarte! Un bărbat aflat în stop cardio-respirator, readus la viață de medici # Realitatea.md
Un bărbat de 73 de ani dintr-o suburbie a municipiului Chișinău a fost resuscitat astăzi, 10 octombrie, de medicii de pe ambulanță, după ce a suferit un stop cardio-respirator. „Pentru deservirea solicitării a fost alocată echipa de asistență medicală urgentă specializată cardiologie din cadrul SAMU Buiucani, care a intervenit prompt la domiciliu, acordând ajutor medical
15:00
NATO va începe luni exercițiul nuclear anual, cu 2.000 de militari şi aproape 100 de aeronave # Realitatea.md
NATO își va lansa săptămâna viitoare exercițiul nuclear anual „Steadfast Noon", a anunțat vineri secretarul general al Alianței, Mark Rutte, în contextul creșterii tensiunilor cu Rusia după o serie de incursiuni aeriene efectuate de aviația rusă, relatează publicația Barron's. Exercițiul, programat să înceapă luni și să dureze două săptămâni, va implica aproape 70 de aeronave
14:50
Directorul Termoelectrica: ”Nu există motive pentru majorarea tarifului la energie termică” # Realitatea.md
Directorul general al Termoelectrica, Iurie Rozlovan, afirmă că, potrivit datelor actuale, nu există motive pentru creșterea tarifului la energia termică. Declarația vine în contextul analizelor economice efectuate în sectorul energetic și al recentelor evoluții de pe piața gazelor naturale. „La moment, la cifrele care le-a anunțat Energo.com-ul, motiv de a crește tariful nu este", a
14:50
Bani în pașaport „pentru ceai”. Un bărbat a încercat să mituiască polițiștii de frontieră # Realitatea.md
„Bani pentru ceai", aceasta a fost explicația unui bărbat prins la frontiera „Cahul" după ce a încercat să mituiască polițiștii, ascunzând o bancnotă în pașaport. Într-un alt caz de mită la frontieră, un șofer român a încercat să ofere bani pentru a traversa frontiera „Leova–Bumbăta" fără sancțiune, după ce s-a constatat că vehiculul său nu
14:40
Procuroarea generală a orașului New York, care a obținut condamnarea lui Donald Trump, este inculpată # Realitatea.md
Procuroarea generală a New Yorkului, Letitia James, care a obţinut în 2024 condamnarea președintelui american Donald Trump într-o vastă anchetă de fraudă, a fost inculpată joi de către un juriu federal din Virginia, relatează AFP. Faptele de care este acuzată magistrata, aleasă a Partidului Democrat, privesc o proprietate din Norfolk, în Virginia, pe care ar
14:30
Modernizare la Serviciul 112: Apelurile de urgență vor transmite automat locația accidentelor # Realitatea.md
Serviciul 112 își modernizează infrastructura de comunicații. Implementarea sistemului Next Generation eCall va permite intervenții mai rapide în caz de urgență. Acest sistem de alertare automată a serviciilor de urgență în cazul accidentelor rutiere va transmite informații despre locația și gravitatea accidentului rutier. În prezent, proiectul este finalizat în proporție de 60%, fiind în faza
14:30
Șeful Termoelectrica, despre optimizări: ”Companiile deja lucrează cu AI, care permite optimizări și rezultate bune” # Realitatea.md
Directorul general al Termoelectrica, Iurie Rozlovan, a declarat că întreprinderea trece printr-un proces de optimizare, însă fără a recurge la concedieri bruște sau masive. Potrivit lui, schimbările se vor face treptat, pe măsura înnoirii tehnologiilor și a reînnoirii naturale a colectivului. „Nu trebuie să speriem colectivul. Nu vorbim despre concedieri de mâine. Optimizările sunt un
14:20
Un studiu realizat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) arată că aproximativ o treime dintre medicii şi asistentele medicale din Europa se confruntă cu depresie sau anxietate, o rată de cinci ori mai mare decât în rândul populaţiei generale. Informațiile sunt prezentate într-un comunicat al filialei europene a OMS. „Mai mult de unul din 10 lucrători
14:00
GENDERDOC-M salută adoptarea noii Strategii pentru egalitate 2026–2030 a Comisiei Europene, care extinde drepturile persoanelor LGBTIQ+ și promovează recunoașterea identității de gen indiferent de vârstă. Organizația, care luptă pentru drepturile comunității LGBTQ+ din Republica Moldova, consideră că noua strategie reprezintă un angajament ferm pentru combaterea urii și discriminării în Europa", care oferă „mai multă protecție, mai
14:00
Ceban și soția, la premiera filmului moldovenesc „Puterea Dragostei”: Primăria întotdeauna va fi partener al culturii # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a participat joi seara, 9 octombrie curent, la premiera filmului moldovenesc „Puterea Dragostei", regizat de Ivan Naniev. Edilul a fost însoțit de soția sa, Tatiana Ceban, cei doi fiind prezenți printre invitații speciali ai evenimentului care a avut loc la Cineplex Chișinău. Înainte de proiecție, colegul de la RLIVE TV
14:00
Peste jumătate dintre ambulanțele din Moldova sunt învechite: Este nevoie urgentă de cel puțin 100 de autosanitare noi # Realitatea.md
Mai mult de jumătate dintre ambulanțele Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă și Prespitalicească (CNAMUP) sunt învechite, ceea ce pune în pericol capacitatea de intervenție rapidă în caz de urgență. Deși autoritățile au procurat 209 ambulanțe noi în ultimii patru ani, parcul auto rămâne insuficient pentru necesitățile actuale. Directorul CNAMUP, Iurie Crasiuc, a declarat pentru
13:40
Un tânăr de 17 ani din raionul Rîșcani este suspectat că ar fi comis mai multe furturi de roți și accesorii auto. Potrivit poliției, faptele au avut loc în perioada 18 septembrie – 3 octombrie 2025, pe teritoriul raionului. În urma percheziției efectuate acasă la minor, oamenii legii au găsit și ridicat bunurile furate. Autoritățile
13:40
Din 12 octombrie 2025, Uniunea Europeană va pune în aplicare noul sistem digital de
13:40
Dosarul „kuliok”, amânat pe termen nedefinit. Cum ar putea influența procesul după revenirea lui Plahotniuc # Realitatea.md
După ce Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în Republica Moldova, au apărut speculații că el ar putea fi audiat ca martor în dosarul cunoscut generic sub numele „Kuliok”, în care fostul președinte Igor Dodon este judecat pentru presupusa mituire de către oligarh. Procesul este suspendat încă din vară. Chiar Plahotniuc a fost cel care a […] Articolul Dosarul „kuliok”, amânat pe termen nedefinit. Cum ar putea influența procesul după revenirea lui Plahotniuc apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
După o săptămână cu ploi abundente și vânt puternic, vremea se va stabiliza treptat în acest weekend. Temperaturile vor deveni mai blânde, iar ploile vor fi izolate, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Contactată de IPN, Natalia Gherasim, meteorolog de serviciu, a declarat că sâmbătă, 11 octombrie, valorile termice vor varia între +5 și +11°C noaptea […] Articolul Vreme mai blândă în weekend: ploile se răresc, temperaturile cresc apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
PSRM reacționează la declarația lui Voronin: „Decizia privind fracțiunile va fi luată după validarea alegerilor” # Realitatea.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a venit cu o reacție la declarațiile liderului Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, care a anunțat intenția de a forma o fracțiune parlamentară separată de Blocul Patrioților. Într-un comunicat oficial, PSRM precizează că se află în proces de contestare a rezultatelor alegerilor parlamentare în instanțele de judecată, iar orice decizie […] Articolul PSRM reacționează la declarația lui Voronin: „Decizia privind fracțiunile va fi luată după validarea alegerilor” apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Parlamentul European a început procedura de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă. Eurodeputata este vizată în 11 dosare penale # Realitatea.md
Parlamentul European a demarat oficial procedura privind ridicarea imunității eurodeputatei române Diana Șoșoacă, anchetată în România de Parchetul General pentru 11 infracțiuni, printre care promovarea simbolurilor legionare și negarea Holocaustului. Potrivit instituției europene, solicitarea a fost transmisă de autoritățile române și a ajuns pe masa președintei Parlamentului, Roberta Metsola, care a anunțat miercuri, în plenul […] Articolul Parlamentul European a început procedura de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă. Eurodeputata este vizată în 11 dosare penale apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
VIDEO Străin căutat internațional pentru migrație ilegală, plasat în arest după ce a fugit din Moldova # Realitatea.md
Un cetățean străin, în vârstă de 42 de ani, anunțat în căutare internațională din 2022 pentru organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini spre Uniunea Europeană, a fost extrădat și plasat astăzi, 10 octombrie, în arest în Republica Moldova. „Anterior, irakianul fusese plasat în arest la domiciliu în Chișinău, dar a reușit să fugă din țară, […] Articolul VIDEO Străin căutat internațional pentru migrație ilegală, plasat în arest după ce a fugit din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Curtea Constituțională va examina pe 16 octombrie cererea Comisiei Electorale Centrale de a valida rezultatele parlamentarelor din 28 septembrie. Conform CEC, în urma scrutinului Partidul „Partidul Acțiune și Solidaritate” are 55 de mandate de deputat; Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei”– 26 de mandate; Blocul Electoral „ALTERNATIVA” – 8 mandate; Partidul […] Articolul Olesea Stamate și Sergiu Tofilat, invitați la ”Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Unii agricultori din Republica Moldova se plâng că ploile din ultimele zile le-au dat peste cap campania de recoltare, în special la floarea-soarelui și porumb. Totuși, specialiștii susțin că precipitațiile sunt benefice pentru culturile de toamnă, care au nevoie de umezeală pentru a răsări uniform. Ploile abundente din ultimele zile au blocat utilajele în câmp. […] Articolul VIDEO Ploile afectează recolta, dar ajută culturile de toamnă apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Lovitură pentru Blocul Patriotic! Voronin anunță că PCRM va forma propria fracțiune în Parlament # Realitatea.md
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), care face parte din Bloc Electoral Patriotic, intenționează să părăsească Blocul și să își creeze propria fracțiune parlamentară, a declarat pentru agenția RIA Novosti liderul formațiunii, Vladimir Voronin. „Partidul Comuniștilor susține continuarea colaborării între partidele din bloc, dar nu în cadrul acestuia. Va fi elaborat un concept special de […] Articolul Lovitură pentru Blocul Patriotic! Voronin anunță că PCRM va forma propria fracțiune în Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
CCIA a evaluat progresul anticorupție: Doar puțin peste jumătate dintre recomandări au fost implementate integral # Realitatea.md
Comitetul Consultativ Independent Anticorupție (CCIA) a elaborat un nou raport privind corupția în sectorul media din Republica Moldova și a evaluat implementarea recomandărilor din Raportul nr. 1 „Republica Offshore. Analiza factorilor care au contribuit la frauda sistemică și spălarea banilor în sectorul bancar, de asigurări și financiar din Republica Moldova”. Raportul de progres nr. 2 […] Articolul CCIA a evaluat progresul anticorupție: Doar puțin peste jumătate dintre recomandări au fost implementate integral apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Pensionarul din Leova dispărut pe 2 octombrie a fost găsit decedat. Ce spune poliția # Realitatea.md
Pensionarul din orașul Leova, care a plecat la 2 octombrie într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit, a fost găsit decedat. Anunțul a fost făcut de poliție. „În urma măsurilor de căutare desfășurate de angajații Inspectoratului de Poliție Leova, la data de 10.10.2025, în jurul orei 10:15, în extravilanul orașului Leova, a fost depistat […] Articolul Pensionarul din Leova dispărut pe 2 octombrie a fost găsit decedat. Ce spune poliția apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost câştigat de María Corina Machado, politiciană și activistă venezueleană, cunoscută pentru opoziția față de regimul Chavist. María Corina Machado este o politiciană venezueleană de opoziție, cunoscută pentru criticile vehemente la adresa regimului Chavist și pentru apărarea democrației în Venezuela. A fost deputată, fondatoare a organizației civice Súmate și […] Articolul Premiul Nobel pentru Pace 2025 NU se duce la Trump. Cine este laureatul? apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Persoanele rănite în accidentul de la Glodeni, duse la Spitalul Clinic Bălți. Cum se simt? # Realitatea.md
Cele cinci persoane, printre care doi copii și un bebeluș, implicate joi, 9 octombrie, în accidentul produs la Iablona, raionul Glodeni, au fost transportate la Spitalul Clinic Bălți. Reprezentanții instituției medicale au precizat pentru Realitatea.md că starea acestora este stabilă. „La Spitalul Clinic Bălți au fost transportate cu ambulanța cinci persoane, în urma accidentului rutier […] Articolul Persoanele rănite în accidentul de la Glodeni, duse la Spitalul Clinic Bălți. Cum se simt? apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Noi detalii în cazul Babuțchi: Martor-cheie rupe tăcerea despre ce se întâmpla în salon # Realitatea.md
Noi detalii ies la iveală în cazul morții femeii de afaceri Liuba Babuțchi, care a decedat în urma unei proceduri estetice efectuate într-un salon de frumusețe din Chișinău. Alina Gogua, administratoarea salonului „Doctor Serebrova”, a făcut dezvăluiri despre activitatea ilegală care ar fi avut loc zilnic în incinta salonului prezentat drept clinică estetică, transmite Life […] Articolul Noi detalii în cazul Babuțchi: Martor-cheie rupe tăcerea despre ce se întâmpla în salon apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
VIDEO Rușii au ucis un copil de 7 ani într-un atac la Zaporojie. Tatăl abia revenise din prizonierat # Realitatea.md
O nouă tragedie a avut loc în regiunea Zaporojie, din Ucraina, unde un copil de 7 ani a fost ucis în urma unui atac rusesc, iar părinții săi au fost răniți. Potrivit autorităților ucrainene, familia locuia într-o zonă rezidențială care a fost lovită de rachete în timpul nopții. Povestea este cu atât mai dureroasă, cu […] Articolul VIDEO Rușii au ucis un copil de 7 ani într-un atac la Zaporojie. Tatăl abia revenise din prizonierat apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, decorată cu „Ordinul Republicii” la 80 de ani de la fondare # Realitatea.md
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a primit „Ordinul Republicii”, cea mai înaltă distincție a statului, cu prilejul marcării a 80 de ani de la fondarea instituției. Decretul privind conferirea titlului a fost semnat de președinta Maia Sandu și publicat în Monitorul Oficial. Distincția a fost oferită în semn de apreciere pentru meritele deosebite […] Articolul Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, decorată cu „Ordinul Republicii” la 80 de ani de la fondare apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
VIDEO Două mașini s-au tamponat violent în Chișinău. Unul dintre șoferi a ajuns la spital # Realitatea.md
Un șofer a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident rutier. Incidentul a avut loc joi seara, 9 octombrie, pe strada Vasile Alecsandri din Capitală. Potrivit poliției, victima, în vârstă de 64 de ani, aflată la volanul unei Dacia, s-a tamponat, în circumstanțe […] Articolul VIDEO Două mașini s-au tamponat violent în Chișinău. Unul dintre șoferi a ajuns la spital apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Cantină modernă și blocuri sanitare noi la „Antonin Ursu”. Lucrări în plină desfășurare # Realitatea.md
Primăria Chișinău continuă modernizarea infrastructurii educaționale, iar unul dintre obiectivele aflate în renovare este Complexul Educațional „Antonin Ursu”. Aici sunt în desfășurare lucrări ample de reabilitare a mai multor spații esențiale pentru elevi. Potrivit instituției, în prezent, se efectuează reparații capitale la cantina instituției, cu scopul de a amenaja un spațiu modern, sigur și igienic […] Articolul Cantină modernă și blocuri sanitare noi la „Antonin Ursu”. Lucrări în plină desfășurare apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Inflația anuală în Moldova a ajuns la 6,9 la sută, în septembrie: Fructele, mai scumpe cu 22%, iar uleiul cu 15% # Realitatea.md
Biroul Național de Statistică (BNS) anunță că, în luna septembrie 2025, inflația anuală în Republica Moldova a atins nivelul de 6,9%. Creșterea prețurilor medii de consum a fost determinată în special de majorarea tarifelor la serviciile prestate populației, cu 12,9% într-un an. Prețurile la produsele alimentare au crescut cu 6,7%, iar la mărfurile nealimentare – cu […] Articolul Inflația anuală în Moldova a ajuns la 6,9 la sută, în septembrie: Fructele, mai scumpe cu 22%, iar uleiul cu 15% apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Prețurile la carburanți continuă să scadă ușor, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Tendința este legată de reducerea prețului petrolului pe piețele internaționale. Pentru perioada 11–13 octombrie 2025, ANRE a stabilit următoarele tarife: Benzina – 22,79 lei/litru, mai ieftină cu 7 bani; Motorina – 19,65 lei/litru, tot cu 7 bani mai puțin. Autoritatea […] Articolul Prețurile la carburanți continuă să scadă în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Un deținut din cadrul Centrului de detenție pentru minori și tineri, Penitenciarul nr. 10 Goian s-a căsătorit cu partenera sa aflată în libertate. Ceremonia civilă a fost oficiată în prezența unui reprezentant al Agenției Servicii Publice și a angajaților instituției. „Evenimentul a avut loc în prezența reprezentantului Agenției Servicii Publice și a personalului instituției, într-o […] Articolul Un tânăr deținut de la Goian s-a căsătorit în penitenciar apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Tragedie la Vulcănești. O tânără a murit după ce a inhalat gaze toxice de la un cazan termic # Realitatea.md
O tânără de 37 de ani a murit după ce a inhalat gaze toxice provenite de la o centrală termică conectată la gaz. Tragedia s-a produs joi dimineața, 9 octombrie, într-o locuință din orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia. La fața locului au intervenit specialiștii IGSU, care, în urma cercetărilor, au stabilit că canalul de evacuare a […] Articolul Tragedie la Vulcănești. O tânără a murit după ce a inhalat gaze toxice de la un cazan termic apare prima dată în Realitatea.md.
