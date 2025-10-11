Putin anunță că Rusia va plăti despăgubiri pentru prăbușirea avionului AZAL din decembrie 2024

11:00

O tânără de 37 de ani a murit după ce a inhalat gaze toxice provenite de la o centrală termică conectată la gaz. Tragedia s-a produs joi dimineața, 9 octombrie, într-o locuință din orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia. La fața locului au intervenit specialiștii IGSU, care, în urma cercetărilor, au stabilit că canalul de evacuare a […] Articolul Tragedie la Vulcănești. O tânără a murit după ce a inhalat gaze toxice de la un cazan termic apare prima dată în Realitatea.md.