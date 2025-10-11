FOTO Accident la Călărași: un autoturism a intrat în coliziune cu un cerb
NordNews, 11 octombrie 2025 16:40
Un accident mai puțin obișnuit s-a produs în raionul Călărași, în apropiere de localitatea Bahmut. Un autoturism a intrat în coliziune cu un cerb, incidentul fiind raportat de șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga. Oficialul a publicat imagini cu animalul și cu mașina avariată, menționând că vehiculul a suferit pagube serioase în urma impactului.
• • •
Acum 5 minute
17:00
Serviciul de frontieră al Estoniei a decis vineri seara să închidă punctul de trecere a frontierei de la Saatse, deoarece grănicerii au observat pe teritoriul Rusiei o unitate militară mai mare decât de obicei, potrivit site-ul televiziunii publice ERR, potrivit news.ro. Potrivit lui Künter Pedoski, şeful operaţional al Prefecturii Sudice, grănicerii au observat vineri în
Acum 30 minute
16:40
Un accident mai puțin obișnuit s-a produs în raionul Călărași, în apropiere de localitatea Bahmut. Un autoturism a intrat în coliziune cu un cerb, incidentul fiind raportat de șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga. Oficialul a publicat imagini cu animalul și cu mașina avariată, menționând că vehiculul a suferit pagube serioase în urma impactului.
16:30
Peste 80 de tineri vor primi indemnizația de 3.000 de lei prin programul național „+3.000 lei pentru cariera ta” # NordNews
La doar două luni de la lansare, programul național „+3.000 lei pentru cariera ta" începe să dea rezultate concrete. 83 de tineri sunt pe cale să primească indemnizația lunară de 3.000 de lei, iar alți peste 1.000 urmează să finalizeze procesul digital de validare a eligibilității. Programul, destinat tinerilor cu vârste între 18 și 35
Acum 2 ore
15:40
VIDEO Interviu exclusiv cu Salome Samadașvili: „Georgia a fost deturnată de un regim care servește interesele Rusiei” # NordNews
După 13 ani de guvernare, partidul „Visul Georgian", condus din umbră de oligarhul Bidzina Ivanișvili, a transformat Georgia dintr-un model al Parteneriatului Estic într-un stat aflat pe drumul „belarusizării". Despre cum a fost deturnat cursul european al țării și cum rezistă opoziția pro-europeană în fața regimului pro-rus vorbește, într-un interviu pentru Info One SPECIAL, Salome
Acum 8 ore
10:50
Sergiu Carmanschi și Octavian Ciobîrca sunt cei doi candidați care au trecut în etapa finală a concursului, pentru funcția de director general al Întreprinderii de Stat „Moldelectrica". Decizia a fost luată după evaluarea dosarelor depuse în cadrul concursului lansat la începutul lunii septembrie 2025. Etapa a doua, cea a interviului, este programată pentru 16 octombrie
10:40
Fostul președinte Nicolae Timofti, deputatul Oazu Nantoi și ministra Sănătății Ala Nemerenco se numără printre personalitățile decorate cu „Ordinul Republicii", cea mai înaltă distincție a statului. Decretul a fost semnat vineri, 10 octombrie, de președinta Maia Sandu, care a apreciat contribuțiile remarcabile ale acestora „la consolidarea statului, spiritul civic și devotamentul față de valorile naționale".
10:10
Maia Sandu a înmânat Premiul Național 2025. Cine sunt cei 11 laureați ai ediției din acest an # NordNews
Cercetători, artiști, sportivi și scriitori care au dus faima Republicii Moldova peste hotare au fost distinși cu Premiul Național 2025. Ceremonia de premiere a avut loc sub patronajul președintei Maia Sandu, care a menționat că „în spatele fiecărei realizări a Moldovei stau oameni care cred, care muncesc și care nu renunță". „Am celebrat oamenii care,
09:10
În nordul Republicii Moldova, weekendul din 11–12 octombrie va fi caracterizat de vreme mohorâtă și ploi slabe. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderată, însă pe alocuri rafalele vor atinge viteze de până la 37 km/h. Umiditatea aerului va fi de 85 la sută. La Briceni sunt prognozate minime de 5°C
Ieri
15:50
Serviciul 112 își modernizează infrastructura de comunicații prin implementarea sistemului Next Generation eCall. Acesta va permite intervenții mai rapide în caz de urgență. Noul sistem va alerta automat serviciile de urgență în cazul accidentelor rutiere, transmițând informații despre locație și gravitate. Astfel, echipajele vor putea ajunge mai repede la locul incidentului, reducând riscul de pierderi
14:20
Polițiștii din Rîșcani au reușit identificarea unui tânăr în vârstă de 17 ani, suspectat că ar fi comis mai multe furturi de roți și accesorii auto, comise pe parcursul a două săptămâni — între 18 septembrie și 3 octombrie 2025 — pe teritoriul raionului Rîșcani. În urma acțiunilor de investigație și a măsurilor speciale întreprinse
13:40
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), care face parte din Bloc Electoral Patriotic, intenționează să părăsească Blocul și să își creeze propria fracțiune parlamentară, a declarat pentru agenția RIA Novosti liderul formațiunii, Vladimir Voronin, transmite Realitatea. „Partidul Comuniștilor susține continuarea colaborării între partidele din bloc, dar nu în cadrul acestuia. Va fi elaborat un concept
10:00
Regiunea transnistreană continuă să fie alimentată zilnic cu 1,2–1,5 milioane de metri cubi de gaze naturale, un volum similar celui din sezonul de vară. Deși livrările sunt limitate, ele permit menținerea unei producții moderate de energie electrică, completată de activitatea intensificată a Hidrocentralei de la Dubăsari. O declarație în acest sens a fost făcută de
09:30
Centrele multifuncționale din șase orașe ale țării vor fi închise pe 14 octombrie, de Hramul localităților # NordNews
Centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice (ASP) din Chișinău, Briceni, Florești, Rezina, Vulcănești și Bender (Varnița) nu vor activa, pe 14 octombrie curent, întrucât data a fost declarată zi de odihnă, anunță instituția. Decizia a fost luată în contextul Hramului localităților menționate, sărbătorit în fiecare an la data de 14 octombrie. În această zi, funcționarii vor
09:00
Schimbare radicală pentru șoferi. Din 2028 vor plăti două taxe: pentru mașină și pentru șosea # NordNews
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) pregătește o schimbare în modul de finanțare a reparației și modernizării drumurilor. Până în 2028, șoferii moldoveni vor achita două taxe distincte, una pentru posesia automobilului, colectată de primării pentru drumurile locale, și alta pentru utilizarea drumurilor naționale, gestionată printr-un sistem electronic de monitorizare, scrie bani.md. Secretarul de stat
06:50
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,07 lei. Carburantul costă 22,86 lei per litru. Motorina se ietinește cu 0,05 lei până la costul de 19,72 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de
06:30
Pe 10 octombrie, nordul Republicii Moldova va avea parte de ploi slabe și cer noros. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla slab până la moderat din nord-vest, cu viteze de până la 37 km/h. Umiditatea aerului va ajunge la 85%. La Briceni, temperaturile vor fi între 10°C și 24°C. La Bălți și
06:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 10 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7092 lei, mai scump cu 0,01 lei; Dolarul american: 16.9658 lei, mai scump cu 0,03 lei; Leul românesc: 3.8691 lei; Hrivna ucraineană: 0.4087 lei; Rubla rusească: 0.2087
9 octombrie 2025
19:00
Deși s-a născut în Statele Unite ale Americii, profesorul James Rothman, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină, are origini din Fălești. Strămoșii săi au trăit în această localitate și au emigrat în America acum mai bine de o sută de ani. Vizita profesorului la Fălești a fost emoționantă și plină de semnificație. El a mers
17:10
După verdictul CEDO, Ministerul Justiției: Platon a reclamat fapte din perioada „statului capturat” # NordNews
După ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a dat câștig de cauză controversatului omul de afaceri Veaceslav Platon, constatând încălcarea drepturilor sale în timpul detenției la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, Ministerul Justiției a venit cu precizări, menționând că decizia vizează exclusiv fapte petrecute în anul 2017, nu și perioada ulterioară eliberării sale, din
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Fost președinte al Curții Constituționale, la RFI: Sancțiunile aplicate Partidului ”Democrația Acasă” nu afectează validitatea alegerilor. CC poate interveni doar când există indicii că a fost viciat întregul scrutin # NordNews
"Curtea Constituțională a R.Moldova cel mai probabil se va limita la adoptarea unei decizii tehnice care ar consta în validarea rezultatelor alegerilor, după care mandatele vor fi validate și atribuite fiecărui deputat. Sancțiunile aplicate Partidului "Democrația Acasă" nu afectează validitatea alegerilor. CC poate interveni doar când există indicii că a fost viciat întregul scrutin, Curtea nu
17:00
Krasnoselski: Dialogul cu Chișinăul este limitat. Solicită reluarea discuțiilor la nivel înalt # NordNews
Liderul regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, afirmă că dialogul dintre Tiraspol și Chișinău se limitează, în prezent, în principal la schimburi de scrisori și comunicare între reprezentanții politici. Potrivit lui, acest format este insuficient pentru a aborda problemele reale și urgente cu care se confruntă cetățenii și care, spune el, se agravează. Declarațiile au fost făcute
17:00
Piața agroalimentară de pe strada Caraciobanu din Bălți, recent modernizată cu peste 15 milioane de lei, continuă să le dea bătăi de cap atât comercianților cât și cumpărătorilor. La o lună de la inaugurare, în locul condițiilor moderne promise, oamenii se confruntă cu aceleași probleme vechi: noroi, ambuteiaje și tarabe improvizate. „Așa tărăboi în R.
16:40
FOTO Poluarea fecală și chimică amenință râul Răut: analizele arată depășiri alarmante ale bacteriilor și substanțelor toxice # NordNews
Direcția Patrimoniu Natural și Biodiversitate a Rezervației „Orheiul Vechi" a publicat în octombrie 2025 rezultatele analizei calității apei în sectorul mijlociu al râului Răut, acoperind zonele Furceni, Trebujeni și Morovaia. Cercetările s-au bazat pe date de laborator furnizate de Centrul de Sănătate Publică Orhei și Laboratorul Agenției de Mediu, completate de observațiile microbiologice ale specialiștilor
16:11
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,06 lei. Carburantul costă 22,93 lei per litru. Motorina se ietinește cu 0,05 lei până la costul de 19,77 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de
16:11
„Sunt un rob credincios. Dacă Șor și Rusia vor victorie, o voi obține.” Corespondențe secrete atribuite Victoriei Furtună și unui curator rus # NordNews
Victoria Furtună ar fi un „rob credincios", prin intermediul căruia Federația Rusă ar fi încercat să aducă în Parlament Partidul „Moldova Mare", în aparență „pro-Moldova", cu „vocație europeană", crescut însă pe bani rusești și curat direct de la Kremlin, se descrie într-o investigație realizată de Ziarul de Gardă. Un șir de documente scurse în spațiul public, atribuite
16:11
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat în această dimineață că renunță la mandatul de deputat. Edilul era primul pe listele Blocului electoral Alternativa, care reușit să obțină în cadrul alegerilor parlamentare opt mandate, transmite IPN. „Mergem în Parlament cu o echipă de oameni foarte pregătiți, iar eu rămân să fiu primar, așa
16:11
Consilier al administrației ruse din Harkov a instruit moldoveni în Serbia pentru destabilizări # NordNews
Doi bărbați – un cetățean al Federației Ruse și altul al Belarusului – au instruit moldoveni într-o tabără de l
16:11
CEDO dă dreptate lui Veaceslav Platon: Republica Moldova trebuie să-i achite 17,6 mii de euro despăgubiri # NordNews
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a dat câștig de cauză controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, constatând că statul moldovean i-a încălcat drepturile în perioada detenției la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău (2016 – 2020). Decizia a fost pronunțată joi, 9 octombrie curent, de Secția a V-a a Curții. Potrivit hotărârii, R. Moldova este [...] Articolul CEDO dă dreptate lui Veaceslav Platon: Republica Moldova trebuie să-i achite 17,6 mii de euro despăgubiri apare prima dată în NordNews.
16:11
EDITORIAL Vitalie Cazacu | România își asumă deschis rolul de garant al securității Republicii Moldova # NordNews
România își definește clar și fără echivoc poziția: va apăra Republica Moldova dacă aceasta va fi atacată. Declarația generalului Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării din România, într-un interviu pentru Euronews, nu lasă loc ambiguităților. Este cea mai directă formulare de până acum a unei realități care se contura de ani buni: România este [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | România își asumă deschis rolul de garant al securității Republicii Moldova apare prima dată în NordNews.
16:11
VIDEO SEPA a intrat pe piața bancară din R. Moldova. Acum transferurile în euro, mai ieftine ca oricând # NordNews
Republica Moldova a devenit parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro – SEPA din data de 6 octombrie. Asta le permite atât cetățenilor Republicii Moldova cât și companiilor aflate în țară să efectueze transferuri în euro rapide, sigure și la costuri minime, la fel ca în Uniunea Europeană. La Bălţi, Alina Ghileţchi conduce [...] Articolul VIDEO SEPA a intrat pe piața bancară din R. Moldova. Acum transferurile în euro, mai ieftine ca oricând apare prima dată în NordNews.
16:11
Femeie, condamnată la 6 ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a unei tinere orfane # NordNews
O femeie de 35 de ani, originară din raionul Nisporeni, a fost condamnată la șase ani de închisoare pentru trafic de ființe umane, după ce a exploatat sexual o tânără orfană de ambii părinți. Sentința a fost pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, informează Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit anchetei, între iunie și iulie 2021, [...] Articolul Femeie, condamnată la 6 ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a unei tinere orfane apare prima dată în NordNews.
16:11
Fostul lider al filialei „Șor” din Florești, trimis în judecată: Finanțare de 8 milioane de lei din surse ilicite # NordNews
Fostul președinte al oficiului teritorial Florești al Partidului Politic „Șor”, declarat neconstituțional în 2023, a fost trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii din surse controlate de un grup criminal organizat. Potrivit anchetei, în perioada iulie – octombrie 2022, inculpatul ar fi coordonat activitățile organizației teritoriale, știind că partidul era finanțat din [...] Articolul Fostul lider al filialei „Șor” din Florești, trimis în judecată: Finanțare de 8 milioane de lei din surse ilicite apare prima dată în NordNews.
16:11
VIDEO A furat bani și bunuri de 150 de mii de lei dintr-o mașină descuiată: un bărbat din Nisporeni, reținut pentru 72 de ore # NordNews
Un bărbat de 31 de ani a ajuns pe mâna poliției, fiind suspectat că ar fi comis un furt în sectorul Centru al capitalei. Potrivit Inspectoratului de Poliție Centru, incidentul s-a produs în orașul Codru, unde suspectul ar fi pătruns în ograda unei gospodării și ar fi profitat de faptul că una dintre mașinile aflate [...] Articolul VIDEO A furat bani și bunuri de 150 de mii de lei dintr-o mașină descuiată: un bărbat din Nisporeni, reținut pentru 72 de ore apare prima dată în NordNews.
8 octombrie 2025
18:00
VIDEO Primul atelier fotovoltaic din R. Moldova, inaugurat la Școala Profesională nr. 4 din Bălți # NordNews
Energia solară devine noul „profesor” la Școala Profesională nr. 4 din Bălți. Aici, a fost inaugurat primul atelier din R. Moldova, dotat cu un sistem fotovoltaic complet funcțional – un spațiu unde elevii învață să monteze panouri solare. „Am inițiat un nou program de formare profesională: „Electrician/ă în construcții – instalator/toare de sisteme fotovoltaice” S-a [...] Articolul VIDEO Primul atelier fotovoltaic din R. Moldova, inaugurat la Școala Profesională nr. 4 din Bălți apare prima dată în NordNews.
17:00
Produsul de finanțare „Facem Investiții Sustenabile BGK” sprijină IMM-urile din Moldova să facă tranziția spre eficiență energetică și proiecte verzi. Produsul oferă antreprenorilor credite preferențiale de până la 375.000 euro, granturi prin business vouchere pentru consultanță și elaborarea planurilor de afaceri, instruiri tematice și vizite de studiu în Europa pentru antreprenorii care vor să-și inoveze [...] Articolul Transformă-ți afacerea într-una sustenabilă cu „Facem Investiții Sustenabile BGK”! apare prima dată în NordNews.
15:30
Accident în lanț la Florești: trei persoane rănite după ce un șofer a pierdut controlul volanului pe carosabilul umed # NordNews
Trei persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs luni, 7 octombrie, în jurul orei 14:00, pe traseul R14, în apropierea sensului giratoriu din raionul Florești. Potrivit datelor preliminare, un bărbat de 38 de ani, aflat la volanul unui Kia Sorento, a pierdut controlul mașinii pe carosabilul umed și a lovit un [...] Articolul Accident în lanț la Florești: trei persoane rănite după ce un șofer a pierdut controlul volanului pe carosabilul umed apare prima dată în NordNews.
15:20
Zbor spre Londra cu valiza plină de țigări. Doi pasageri, prinși cu aproape 400 de pachete nedeclarate # NordNews
Doi pasageri, care urmau să zboare spre Marea Britanie, au fost prinși cu valizele pline de țigări pe Aeroportul Internațional Chișinău. Cazurile au fost descoperite de vameși și polițiștii de frontieră în timpul controlului de rutină al bagajelor pe ruta Chișinău–Londra. Potrivit Serviciului Vamal, în bagajul unui bărbat de 29 de ani au fost găsite [...] Articolul Zbor spre Londra cu valiza plină de țigări. Doi pasageri, prinși cu aproape 400 de pachete nedeclarate apare prima dată în NordNews.
14:50
Până în 2030, vama moldovenească devine digitală și conectată la sistemele Uniunii Europene # NordNews
Republica Moldova face un pas important spre integrarea în spațiul vamal european. Până în anul 2030, toate procedurile vamale vor fi complet digitalizate și interconectate cu sistemele Uniunii Europene, ceea ce va însemna mai puțină birocrație, un comerț mai rapid, mai sigur și condiții mai bune pentru mediul de afaceri. Guvernul a aprobat miercuri, 8 [...] Articolul Până în 2030, vama moldovenească devine digitală și conectată la sistemele Uniunii Europene apare prima dată în NordNews.
14:40
Peste jumătate de milion de lei pentru satul Aluniș: Guvernul ajută familiile și grădinița, distruse de furtuna din iulie # NordNews
Guvernul vine în ajutorul locuitorilor din satul Aluniș, raionul Râșcani, cu peste jumătate de milion de lei. Oamenii au fost grav afectați de furtuna din seara zilei de 25 iulie curent. Ploile torențiale, grindina și rafalele puternice de vânt au provocat pagube semnificative: zeci de acoperișuri smulse, gospodării distruse, mici afaceri ruinate și o grădiniță [...] Articolul Peste jumătate de milion de lei pentru satul Aluniș: Guvernul ajută familiile și grădinița, distruse de furtuna din iulie apare prima dată în NordNews.
14:20
Vinurile moldovenești vor avea etichete mai clare: ingredientele și alergenii, obligatorii pe ambalaj # NordNews
Consumatorii vor ști mai bine ce conțin vinurile moldovenești. Guvernul a aprobat miercuri, 8 octombrie 2025, un nou regulament privind etichetarea produselor vitivinicole, menit să aducă mai multă transparență și siguranță alimentară. Potrivit noilor reguli, etichetele vinurilor vor include lista completă a ingredientelor, precum și informații despre alergeni sau substanțe care pot provoca intoleranțe. Datele [...] Articolul Vinurile moldovenești vor avea etichete mai clare: ingredientele și alergenii, obligatorii pe ambalaj apare prima dată în NordNews.
14:10
Concediile medicale devin digitale din 2026: Certificatul va fi emis online de medicul curant # NordNews
Certificatul de concediu medical va fi emis digital, fără hârtii și drumuri inutile la medic. Guvernul a aprobat miercuri, 8 octombrie, o nouă instrucțiune privind constatarea incapacității temporare de muncă și eliberarea certificatelor medicale, propusă de Ministerul Sănătății. Documentul urmărește simplificarea procedurilor pentru pacienți, reducerea birocrației și digitalizarea completă a procesului. Potrivit noilor reguli, medicul [...] Articolul Concediile medicale devin digitale din 2026: Certificatul va fi emis online de medicul curant apare prima dată în NordNews.
14:00
De anul viitor, bursa nu va mai fi un drept automat, ci o recompensă pentru efort. Guvernul a decis ca, din 1 ianuarie 2026, doar studenții cu media mai mare de 6,5 să primească sprijin financiar de la stat. Noile prevederi stabilesc trei categorii de burse, în funcție de performanța academică: Categoria I – pentru [...] Articolul De la 1 ianuarie 2026, doar studenții cu media peste 6,5 vor primi bursă apare prima dată în NordNews.
13:50
Seară de groază într-un magazin din Bălți. O vânzătoare de 30 de ani a fost amenințată cu un cuțit de un bărbat aflat în stare de ebrietate, care a încercat să fure banii din casa de marcat. Incidentul a avut loc în seara zilei de 6 octombrie, iar poliția a fost alertată imediat. Potrivit informațiilor [...] Articolul VIDEO Tentativă de jaf armat la un magazin din Bălți: Vânzătoare amenințată cu cuțitul apare prima dată în NordNews.
13:40
Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de 8 octombrie 2025 la azilul de bătrâni din satul Căprești, raionul Florești. Flăcările au cuprins o clădire separată aflată pe teritoriul instituției, iar intervenția pompierilor a fost declanșată conform nivelului sporit de intervenție, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Apelul la Serviciul 112 a fost [...] Articolul Incendiu la un azil de bătrâni de la nord. O persoană evacuată, nicio victimă raportată apare prima dată în NordNews.
12:30
Cât timp pierzi cu hârtii și drumuri la bancă? IMM-urile din Moldova au acum o scurtătură digitală: Paynet Business # NordNews
Dacă ai o afacere în Moldova, știi deja cum arată o zi obișnuită: alergi după clienți, rezolvi comenzi, faci planuri. Și, pe lângă toate astea, te lovești de dosare, semnături interminabile, cozi la bancă. Exact când ai cel mai mare nevoie de timp, ți-l fură birocrația. Paynet Business a fost creat tocmai pentru asta: să îți [...] Articolul Cât timp pierzi cu hârtii și drumuri la bancă? IMM-urile din Moldova au acum o scurtătură digitală: Paynet Business apare prima dată în NordNews.
10:20
Două femei din raionul Sângerei au fost amendate cu câte 40 de mii de lei, fiind recunoscute vinovate de corupere electorală. Potrivit Procuraturii Generale (PG), ele au oferit bani alegătorilor, pentru a-i influența cum să voteze la scrutinul prezidențial și la referendumul constituțional din toamna trecută, transmite IPN. Mai exact, inculpatele au oferit câte 2 [...] Articolul Două femei din Sângerei, amendate cu 40 de mii de lei pentru corupere electorală apare prima dată în NordNews.
10:10
Ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, a anunțat că este foarte posibil să-și continue activitatea în fruntea ministerului și după învestirea noului guvern. Oficialul a subliniat că proiectele lansate de echipa MIDR trebuie duse la bun sfârșit și extinse în următorii ani, transmite IPN. „Din discuțiile preliminare pe care le-am avut cu colegii, cel [...] Articolul Vladimir Bolea, pregătit să continue drumul infrastructurii și după noul guvern apare prima dată în NordNews.
07:10
Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025 spune că Leii sunt fericiți. Astrele aduc energie nouă și transformări pentru toate zodiile. Ziua de astăzi vine cu oportunități, lecții și momente de introspecție, potrivit catine.ro. Folosește această zi pentru a te reconecta cu tine însăți, pentru a învăța lecțiile care ți se oferă și pentru a-ți asculta [...] Articolul Leii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
06:50
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,05 lei. Carburantul costă 22,99 lei per litru. Motorina se ietinește cu 0,03 lei până la costul de 19,82 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Carburanții se ieftinesc. Tarifele pentru 8 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:30
În nordul Republicii Moldova, ziua de 7 octombrie va fi caracterizată de ploi puternice și o vreme rece. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderată, iar pe alocuri rafalele vor atinge 18 km/h. Umiditatea aerului se va menține la 80 la sută. La Briceni sunt așteptate minime de 7°C și maxime [...] Articolul Cod de vreme rea. Prognoza pentru 8 octombrie apare prima dată în NordNews.
