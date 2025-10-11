Maia Sandu, la Comisia de la Veneția: „Victoria noastră este temporară. Rusia va căuta noi metode de a submina democrația”

07:50

În contextul în care, în România, exemplul de succes al unificării Germaniei de Vest cu cea de Est este dat, în mod frecvent, drept comparație istorică pentru argumentul că și unirea României cu Republica Moldova ar fi posibilă în interiorul UE, politologul Irina Nastasă-Matei explică, pentru Libertatea, de ce un astfel de plan nu este […] Articolul Unirea R. Moldova cu România: politologul trage un semnal de alarmă – „Planul nu e nici viabil, nici constructiv” apare prima dată în ea.md.