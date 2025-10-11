Cât ar putea câștiga un soldat ucrainean aflat pe front. Kievul pregătește creșteri ale finanțării pentru armată

15:10

Fostul premier Vlad Filat a declarat că una dintre cele mai dificile perioade din cariera sa a fost cea de după evenimentele din 7 aprilie 2009. Filat spune că, în acele zile, a fost la un pas de a fi reținut, dar ar fi fost protejat de reprezentanții Statelor Unite ale Americii. „Am avut protecția ambasadorului american, a venit la mine în birou și a stat cu mine”, a declarat liderul PLDM.