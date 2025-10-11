Peste 80 de tineri vor primi indemnizația de 3.000 de lei prin programul național „+3.000 lei pentru cariera ta”

10:20

Două femei din raionul Sângerei au fost amendate cu câte 40 de mii de lei, fiind recunoscute vinovate de corupere electorală. Potrivit Procuraturii Generale (PG), ele au oferit bani alegătorilor, pentru a-i influența cum să voteze la scrutinul prezidențial și la referendumul constituțional din toamna trecută, transmite IPN. Mai exact, inculpatele au oferit câte 2 [...]