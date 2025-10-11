Obiceiurile care îi împiedică pe oameni să se îmbogățească, potrivit studiilor
EA.md, 11 octombrie 2025 16:30
Dacă anumite trăsături psihologice cresc șansele de a acumula avere, există și un set de obiceiuri și tipare de gândire care au efectul opus. Specialiștii în psihologie economică și în finanțe comportamentale au observat că multe persoane care își doresc stabilitate financiară sau chiar prosperitate se autosabotează prin comportamente repetate, de cele mai multe ori […] Articolul Obiceiurile care îi împiedică pe oameni să se îmbogățească, potrivit studiilor apare prima dată în ea.md.
• • •
Alte ştiri de EA.md
Acum 10 minute
16:50
Turcia a anunțat o operațiune internațională de amploare: autoritățile au reușit extrădarea din Emiratele Arabe Unite a lui Abdullah Alp Ustun, liderul grupării criminale internaționale CHROOKE, cunoscut sub porecla „Don Vito”. Ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya, a declarat pentru agenția Haberler (citată de Gazeta.ru) că Ustun era căutat la nivel global printr-un aviz roșu […] Articolul Turcia a extrădat din Emiratele Arabe Unite pe celebrul traficant de droguri „Don Vito” apare prima dată în ea.md.
16:50
O ceartă între trei bărbați din raionul Ungheni s-a încheiat cu o tragedie. Un bărbat de 41 de ani și-a pierdut viața după ce a fost bătut de doi prieteni cu care consuma băuturi alcoolice. Incidentul a avut loc pe 10 octombrie, în jurul orei 13:30, într-o localitate din raionul Ungheni, potrivit pulsmedia.md. Victima, originară […] Articolul Tragedie în raionul Ungheni: un bărbat a fost bătut până la moarte de doi prieteni de pahar apare prima dată în ea.md.
16:50
Un deținut de la Penitenciarul nr. 9 a reușit să evadeze după ce nu s-a mai întors la locul de muncă din afara instituției. Potrivit unimedia.info, informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale a Penitenciarelor, Mihai Rotaru. Acesta a declarat că bărbatul își ispășea pedeapsa în sectorul deschis al penitenciarului și […] Articolul Deținut evadat din Penitenciarul nr. 9: autoritățile sunt în alertă apare prima dată în ea.md.
Acum 30 minute
16:40
Maia Sandu, la Comisia de la Veneția: „Victoria noastră este temporară. Rusia va căuta noi metode de a submina democrația” # EA.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a rostit un discurs puternic la ceremonia dedicată celor 35 de ani de existență a Comisiei de la Veneția. Șefa statului a cerut o redefinire a modului în care este înțeleasă democrația în prezent — într-o lume în care banii, tehnologia și dezinformarea se mișcă mai repede decât regulile și […] Articolul Maia Sandu, la Comisia de la Veneția: „Victoria noastră este temporară. Rusia va căuta noi metode de a submina democrația” apare prima dată în ea.md.
16:30
Dacă anumite trăsături psihologice cresc șansele de a acumula avere, există și un set de obiceiuri și tipare de gândire care au efectul opus. Specialiștii în psihologie economică și în finanțe comportamentale au observat că multe persoane care își doresc stabilitate financiară sau chiar prosperitate se autosabotează prin comportamente repetate, de cele mai multe ori […] Articolul Obiceiurile care îi împiedică pe oameni să se îmbogățească, potrivit studiilor apare prima dată în ea.md.
Acum 6 ore
12:50
Dorul este una dintre cele mai puternice trăiri umane și, deși pare un fenomen pur emoțional, cercetările din neuroștiințe arată că în spatele lui stau mecanisme complexe ale creierului. Sentimentul de dor activează zone similare cu cele implicate în atașament, recompensă și chiar dependență, ceea ce explică de ce poate fi atât de intens și […] Articolul Ce se întâmplă în creier atunci când îți e dor de cineva, potrivit studiilor apare prima dată în ea.md.
12:50
Termenul de „narcisism” este adesea folosit în conversațiile de zi cu zi, însă psihologia îl descrie mai precis ca un spectru de trăsături ce variază de la o stimă de sine sănătoasă la un tipar de personalitate rigid și distructiv. În formele sale extreme, narcisismul poate afecta profund relațiile de cuplu, pentru că persoana tinde […] Articolul Cum îți dai seama dacă partenerul tău are o personalitate narcisică? apare prima dată în ea.md.
12:40
Memoria este una dintre funcțiile esențiale ale creierului, iar orice factor care o afectează poate avea consecințe majore asupra calității vieții. Cercetătorii atrag atenția că lipsa somnului suficient, devenită un obicei zilnic pentru milioane de oameni, poate reduce capacitatea de memorare cu până la 20%. Studiile publicate în Nature Reviews Neuroscience arată că somnul este […] Articolul Cercetătorii au arătat că acest obicei zilnic îți poate scădea memoria cu 20% apare prima dată în ea.md.
12:40
Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de mortalitate la nivel global, însă numeroase cercetări arată că prevenția este la fel de importantă ca tratamentul. Una dintre cele mai simple și eficiente metode de protejare a inimii este mersul pe jos. Studiile au demonstrat că o plimbare zilnică de doar 30 de minute poate reduce semnificativ riscul […] Articolul De ce mersul pe jos 30 de minute pe zi are același efect ca o pastilă pentru inimă apare prima dată în ea.md.
12:40
A rămâne singur pe termen lung nu este doar o chestiune de noroc sau de circumstanțe, ci rezultatul unui complex de factori psihologici, sociali și biologici. Psihologii și cercetătorii în domeniul relațiilor interumane au identificat mai multe mecanisme care pot explica de ce unele persoane nu reușesc să stabilească relații romantice durabile. Un factor important […] Articolul De ce unii oameni rămân singuri toată viața – explicația psihologilor apare prima dată în ea.md.
12:40
De-a lungul ultimelor decenii, cercetătorii în psihologie și economie comportamentală au analizat ce anume îi diferențiază pe oamenii care reușesc să acumuleze averi considerabile de restul populației. Dincolo de factori externi, precum contextul economic sau oportunitățile, există anumite trăsături psihologice care apar constant în profilurile celor care ajung milionari. Studiile arată că succesul financiar nu […] Articolul 5 trăsături psihologice comune oamenilor care ajung milionari apare prima dată în ea.md.
Acum 8 ore
09:50
Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces la nivel global, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. În fiecare an, milioane de oameni suferă un infarct, iar prevenția este la fel de importantă ca tratamentul. De aceea, descoperirile legate de alimentație au un rol esențial în menținerea sănătății inimii. Una dintre cele mai recente cercetări a atras […] Articolul Nutriționiștii au descoperit băutura care reduce riscul de infarct cu 30% apare prima dată în ea.md.
09:50
Analizele de sânge sunt printre cele mai frecvente și mai accesibile investigații medicale, dar în spatele lor se ascunde o valoare uriașă. Medicii spun că un simplu set de teste poate ajuta la depistarea din timp a unor boli grave, unele dintre ele chiar asimptomatice în fazele inițiale. Cercetările recente arată că monitorizarea regulată a […] Articolul Ce boli grave pot fi depistate printr-o simplă analiză de sânge? apare prima dată în ea.md.
Acum 24 ore
17:40
Chișinăul și întreaga țară vibrează de evenimente în acest weekend de toamnă! Fie că vrei muzică retro, stand-up, film, teatru sau activități în aer liber, oferta este variată și plină de energie. Retro Party la Butoiaș O seară dedicată muzicii retro, cu hituri din anii ’80- ’90, dans, atmosferă prietenoasă și energie pozitivă. Când: 10 […] Articolul Toamna asta, Chișinăul te așteaptă cu evenimente pentru toate gusturile! apare prima dată în ea.md.
Ieri
16:40
Există moduri diferite de a spune te iubesc. Unii aleg cuvintele, alții gesturile, iar cei mai sensibili aleg arta. Printre cele mai emoționante moduri de a transforma iubirea în imagine se află tablourile Sky Map personalizate — hărți reale ale cerului dintr-un moment care a schimbat totul. O zi, o oră, un loc, o promisiune. […] Articolul Tablourile Sky Map – atunci când cerul devine declarație de iubire apare prima dată în ea.md.
13:40
PCRM se separă de Blocul Patriotic: Voronin anunță o fracțiune proprie în Parlament, dar promite că va păstra cooperarea # EA.md
PCRM se desprinde de Blocul Patriotic: Vladimir Voronin anunță că formațiunea va avea propria fracțiune în Parlament. „PCRM susține ideea ca partidele din bloc să continue colaborarea, dar nu în cadrul blocului. Va fi elaborat un concept special de cooperare între aceste patru partide, însă în afara blocului. Vom forma fracțiunea Partidului Comuniștilor, care se […] Articolul PCRM se separă de Blocul Patriotic: Voronin anunță o fracțiune proprie în Parlament, dar promite că va păstra cooperarea apare prima dată în ea.md.
13:40
Peste 90% din lucrările la linia electrică Vulcănești–Chișinău sunt finalizate, iar proiectul promite să elimine dependența energetică a malului drept de regiunea transnistreană și să permită Republicii Moldova să transporte și să exporte energie în Ucraina, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în emisiunea „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. În prezent, țara importă […] Articolul Zile numărate pentru șantajul Transnistriei: Linia Vulcănești–Chișinău, aproape finalizată apare prima dată în ea.md.
13:40
Platforma TUX: Ce șanse există să fie recuperați banii pierduți? Analiza experților și poziția autorităților # EA.md
După prăbușirea platformei TUX, tot mai mulți moldoveni se întreabă dacă își vor putea recupera banii investiți în această schemă piramidală. Atât organele de drept, cât și analiștii financiari oferă un răspuns nu tocmai optimist, scrie ProTV.md. „Care sunt șansele ca banii pe care oamenii i-au pierdut să poată fi recuperați?” Iurie ROȘCA, ȘEFUL CENTRULUI […] Articolul Platforma TUX: Ce șanse există să fie recuperați banii pierduți? Analiza experților și poziția autorităților apare prima dată în ea.md.
12:40
Spectacol sportiv în Munții Kaçkar: mii de alergători din lume au cucerit potecile Mării Negre # EA.md
Munții Kaçkar din nord-estul Turciei au găzduit pentru prima dată în țară o etapă a prestigioasei serii UTMB World Series, unul dintre cele mai mari circuite de ultramaraton montan din lume. Evenimentul, desfășurat între 26 și 28 septembrie, a transformat regiunea Rize – Çamlıhemşin într-o scenă globală a anduranței, aventurii și excelenței sportive, reunind peste […] Articolul Spectacol sportiv în Munții Kaçkar: mii de alergători din lume au cucerit potecile Mării Negre apare prima dată în ea.md.
12:40
Un nou centru de intervenție timpurie și 35 de centre de resurse în grădinițe vor oferi sprijin personalizat pentru peste 2.000 de copii. Chișinău, 10 octombrie 2025. UNICEF, Consiliul Raional Edineț, Institutul Național de Intervenție Timpurie în Copilărie „Voinicel” și Programul Educațional „Pas cu Pas”, cu suportul financiar al Guvernului Republicii Coreea și al Guvernului […] Articolul Copiii și familiile din Edineț vor avea acces la servicii integrate, cu sprijinul UNICEF apare prima dată în ea.md.
07:30
(Video) Boom-ul imobiliar din Chișinău încetinește: Expertul anunță răcirea pieței, cu doar 3.240 de apartamente vândute în 2025 # EA.md
Piața imobiliară din Chișinău intră într-o fază de răcire accentuată. În trimestrul al treilea din 2025, au fost înregistrate doar 3.240 de tranzacții cu apartamente, cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani, potrivit economistului Veaceslav Ioniță. „Pe piața imobiliară din Chișinău se simte o răcire clară. În trimestrul trei din 2025 s-au înregistrat […] Articolul (Video) Boom-ul imobiliar din Chișinău încetinește: Expertul anunță răcirea pieței, cu doar 3.240 de apartamente vândute în 2025 apare prima dată în ea.md.
07:30
„12 ani de tăcere, acum reconciliere” – Adriana Ochișanu îngroapă securea războiului cu familia Botgros, după ce fiul ei a ajuns în comă # EA.md
După aproape 12 ani de tăcere și relații tensionate, interpreta de muzică populară, Adriana Ochișanu, a reluat legătura cu familia fostului ei soț, Corneliu Botgros. Reapropierea a fost determinată de starea critică de sănătate a fiului lor, Cristi, aflat recent în comă. „Vorbim la telefon în fiecare zi. Îl sun eu sau mă sună fostul […] Articolul „12 ani de tăcere, acum reconciliere” – Adriana Ochișanu îngroapă securea războiului cu familia Botgros, după ce fiul ei a ajuns în comă apare prima dată în ea.md.
07:30
Lidera Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, ar fi primit finanțare externă din Federația Rusă prin intermediul grupării conduse de Ilan Șor. Informația apare în hotărârea Curții de Apel Centru din 28 septembrie 2025, care a analizat sesizarea Serviciului de Informații și Securitate (SIS) privind finanțarea ilegală a formațiunii politice. Potrivit SIS, administrația prezidențială rusă, […] Articolul SIS dezvăluie: Cum i-a plătit Șor lui Furtună peste 700.000 de euro apare prima dată în ea.md.
07:30
Cine va prelua șefia Guvernului? Expert: Recean ar fi cea mai bună alegere să rămână premier # EA.md
După încheierea alegerilor parlamentare, societatea se întreabă cum va arăta viitorul Guvern și cine va conduce Executivul. În discuțiile publice au apărut mai multe nume, printre care se numără păstrarea lui Dorin Recean, dar și alternative precum Nicu Popescu sau Marcel Spatari. Expertul IPRE Iulian Groza a explicat, în cadrul emisiunii „Secretele Puterii”, că […] Articolul Cine va prelua șefia Guvernului? Expert: Recean ar fi cea mai bună alegere să rămână premier apare prima dată în ea.md.
07:30
Șoferii din Republica Moldova vor fi obligați să achite, în următorii ani, două taxe distincte legate de infrastructura rutieră: una pentru deținerea vehiculului și alta pentru utilizarea drumurilor naționale. Măsura, pregătită de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), va fi implementată treptat până în 2028, ca parte a adaptării legislației naționale la standardele Uniunii Europene. […] Articolul Șoferii din R. Moldova, atenție: Două taxe rutiere noi vor fi introduse până în 2028! apare prima dată în ea.md.
07:30
Liuba Babuțchi a făcut stop cardiac, după ce o substanță acidofilă a pătruns în vase și organe. Aceasta este concluzia expertizei medico-legale efectuate în cadrul cauzei penale inițiate după decesul ei, transmite agora.md. Potrivit procurorului care reprezintă acuzarea în instanță, salonul nu deținea autorizația necesară pentru efectuarea intervențiilor cărora a fost supusă femeia. Citește […] Articolul Dosarul Babuțchi: Liuba a suferit un stop cardiac în instanță apare prima dată în ea.md.
07:30
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a anunțat că nu va demara un control al averii lui Vasile Costiuc, președintele Partidului „Democrația Acasă”, după ce sesizarea privind posibile nereguli în declarația sa de avere a fost analizată și respinsă. Potrivit autorului sesizării, Vasile Costiuc nu ar fi declarat faptul că copilul său minor este înscris […] Articolul Vasile Costiuc scapă basma curată: ANI decide că nu există motive pentru controlul averii apare prima dată în ea.md.
07:30
Elevii vor putea să-și certifice competențele digitale și să le includă în diploma de studii # EA.md
Elevii din clasele a IX-a și a XII-a din Republica Moldova își vor putea evalua competențele digitale. Programul național de testare a fost lansat astăzi de Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, scrie TVR Moldova. DAN PERCIUN, ministrul Educaţiei şi Cercetării: Este opţională această oportunitate de a […] Articolul Elevii vor putea să-și certifice competențele digitale și să le includă în diploma de studii apare prima dată în ea.md.
07:20
(Video) The Urs revine cu piesa „Vântul”! Un nou capitol în cariera sa – ce pregătește artistul mai departe? # EA.md
The Urs încheie seria „4 Elemente” cu piesa „Vântul” — o explozie de emoții și libertate care marchează finalul unui proiect muzical spectaculos! Scrisă de The Urs, în colaborare cu Vlad Lucan, care semnează și producția, „Vântul” vorbește despre conexiune și vulnerabilitate, despre acele momente în care dragostea devine o forță care te poartă […] Articolul (Video) The Urs revine cu piesa „Vântul”! Un nou capitol în cariera sa – ce pregătește artistul mai departe? apare prima dată în ea.md.
07:20
(Video) „Am investit că el m-a rugat“ – Patric Hanganu, lovit de escrocheria TUX: iată câți bani a pierdut # EA.md
Patric Hanganu, păgubit în schema TUX: „Am pierdut 150 de dolari, dar rămân pozitiv!” Cântărețul se numără printre moldovenii care au investit bani în platforma TUX, o nouă schemă piramidală prăbușită cu scandal. Patric spune că a intrat în joc la insistențele unui prieten, fără să creadă cu adevărat în promisiunile de profit. „Eu nu-s […] Articolul (Video) „Am investit că el m-a rugat“ – Patric Hanganu, lovit de escrocheria TUX: iată câți bani a pierdut apare prima dată în ea.md.
07:20
„E foarte greu…” — emoționantele prime cuvinte ale Adrianei Ochișanu către fiul ei, după ce s-a trezit din comă! # EA.md
Adriana Ochișanu, interviu cu lacrimi în ochi: „Mi-am vorbit fiului meu pentru prima dată după ce s-a trezit din comă” Fosta noră a lui Nicolae Botgros a povestit în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu” clipele dramatice prin care a trecut familia ei, după ce fiul ei, Cristian, a fost în comă și a luptat […] Articolul „E foarte greu…” — emoționantele prime cuvinte ale Adrianei Ochișanu către fiul ei, după ce s-a trezit din comă! apare prima dată în ea.md.
07:20
„Mulțumesc pentru încredere!” Ion Ceban renunță la mandatul de deputat și rămâne primar al Chișinăului # EA.md
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că renunță la mandatul de deputat pentru a continua să conducă Primăria capitalei. „Am învățat lecția pe care ne-ați dat-o acum la alegerile parlamentare. Mergem în Parlament cu o echipă de oameni pregătiți, cu proiecte și programe care sunt, în primul rând, pentru fiecare cetățean, care țin de […] Articolul „Mulțumesc pentru încredere!” Ion Ceban renunță la mandatul de deputat și rămâne primar al Chișinăului apare prima dată în ea.md.
07:20
Triplă bucurie în Chișinău: O mamă de 38 de ani aduce pe lume trei băieți sănătoși, concepuți natural! # EA.md
Minune la Maternitatea „Gheorghe Paladi”: O mamă de 38 de ani a adus pe lume trei băieței sănătoși, concepuți natural! La data de 8 octombrie, o mămică în vârstă de 38 de ani din Capitală a adus pe lume tripleți, mai exact trei băieței sănătoși. Nașterea a avut loc la 33 de săptămâni de […] Articolul Triplă bucurie în Chișinău: O mamă de 38 de ani aduce pe lume trei băieți sănătoși, concepuți natural! apare prima dată în ea.md.
9 octombrie 2025
17:50
Bucătăria moldovenească este cunoscută pentru gusturile sale bogate și pentru deserturile tradiționale care încântă papilele gustative de generații. Actualmente se păstrează acea tradiție delicioasă, dar aduce și inovații care transformă deserturile moldovenești în adevărate opere de artă culinară. Iată câteva rețete reinventate care vor cuceri inimile iubitorilor de dulce. 1. Mămăliga dulce cu brânză și […] Articolul Descoperă cum să reinventezi deserturile moldovenești și să surprinzi pe toată lumea apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
UE poate suspenda regimul fără vize pentru țările considerate riscante — printre ele, și Moldova # EA.md
UE își întărește controlul asupra regimului de vize: 61 de țări, inclusiv Republica Moldova, pot pierde accesul liber în spațiul european în caz de derapaje. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată marți, 7 octombrie, de către Parlamentul European, scrie evz.ro. Este vorba de cele 61 de state, beneficiare ale regimului suspendat de […] Articolul UE poate suspenda regimul fără vize pentru țările considerate riscante — printre ele, și Moldova apare prima dată în ea.md.
16:10
Fostul președinte și liderul PSRM, Igor Dodon, s-a întâlnit cu Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov. „Am făcut un schimb de opinii cu privire la situația politică și de securitate în regiune, rezultatele recente ale alegerilor parlamentare și perspectivele relațiilor moldo-ruse. Am subliniat importanța dialogului continuu cu toți partenerii externi, pledând pentru o […] Articolul Igor Dodon s-a întâlnit cu ambasadorul rus Oleg Ozerov: Ce subiecte au fost abordate apare prima dată în ea.md.
16:10
Andrian Candu răbufnește după ani de tăcere: „Da, sunt finul lui Plahotniuc, dar nu avem nicio legătură profesională” # EA.md
Andrian Candu rupe tăcerea după o lungă perioadă și răspunde acuzațiilor care i-au adus atenția presei. Fostul președinte al Parlamentului s-a arătat deranjat de investigațiile recente, pe care le consideră irelevante pentru activitatea sa actuală. Într-o postare pe rețelele de socializare, Candu recunoaște că este finul fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, dar subliniază că nu […] Articolul Andrian Candu răbufnește după ani de tăcere: „Da, sunt finul lui Plahotniuc, dar nu avem nicio legătură profesională” apare prima dată în ea.md.
16:10
Expertul, Alexandru Bot, afirmă că, deși Vlad Plahotniuc riscă un maximum de 15 ani de închisoare în cazul unui cumul de pedepse, soluțiile de încetare a urmăririi penale sau de achitare în unele cazuri nu sunt excluse. Potrivit acestuia, unele probe prezentate de procurori în dosarele în care este vizat fostul lider democrat sunt destul […] Articolul Expert: Probe slabe în dosarul lui Plahotniuc apare prima dată în ea.md.
16:10
(video) „Am soție și copil” — Emilian Crețu, tată de fată pentru trei zile: Cine e „soția” și cum să-și crească fiica # EA.md
Prezentatorul Anatol Melnic a stârnit curiozitatea fanilor după ce a anunțat că fiica sa, Kamelia, va avea „alți părinți” pentru câteva zile. Declarația misterioasă a fost urmată de o surpriză amuzantă: timp de trei zile, fata va fi „adoptată” de actorul Emilian Crețu și prezentatoarea Lilu Ojovan. „Kamelia e fericită pentru că trei zile va […] Articolul (video) „Am soție și copil” — Emilian Crețu, tată de fată pentru trei zile: Cine e „soția” și cum să-și crească fiica apare prima dată în ea.md.
16:10
„Pregătiți-vă de senzații tari!” — Dianna Rotaru, prima apariție publică după scandalul de infidelitate # EA.md
Dianna Rotaru răspunde zvonurilor despre infidelitate: „Sunt pregătită pentru toate bombele, să vină!” — artista face prima declarație în fața presei la „O seară Perfectă”. „Atâta timp cât ești persoană publică și îți afișezi viața, cum am făcut-o eu, îți asumi că pot fi și recenzii bune, și recenzii rele, și tot felul de știri […] Articolul „Pregătiți-vă de senzații tari!” — Dianna Rotaru, prima apariție publică după scandalul de infidelitate apare prima dată în ea.md.
16:10
În noiembrie pornesc înregistrările pentru compensațiile la căldură: ajutorul va fi oferit în acest an în bani, anunță ministrul Alexei Buzu înainte de ședința de Guvern. Potrivit oficialului, în prezent, sunt pregătite aspectele tehnice necesare pentru buna realizare a programului de sprijin al cetățenilor în perioada rece a anului, transmite moldpres.md. „Mă refer la […] Articolul Compensațiile la căldură, pe cale să înceapă: în noiembrie încep înregistrările apare prima dată în ea.md.
16:10
Andra cucerește din nou publicul cu noul videoclip „Numai din iubirea ta”, lansat în premieră la emisiunea lui Cătălin Măruță. Surpriza a venit chiar la finalul clipului: prezentatorul de la Pro TV apare în video, spre încântarea fanilor. „Era și absurd să fie altcineva. Toată lumea știe iubirea noastră și mi s-a părut firesc să […] Articolul Andra dezvăluie secretul siluetei sale: „La început și mie mi-a fost greu” apare prima dată în ea.md.
16:10
Azi sustenabilitatea devine o prioritate reală, Photovoltaic Distributor joacă un rol esențial în transformarea energetică globală. Compania PVhurt se poziționează ca un partener strategic pentru afaceri și instalatori care caută soluții sigure, performante și disponibile imediat – panouri solare, invertoare și accesorii certificate, livrate rapid în toată Europa. Photovoltaic Distributor – ce înseamnă pentru investiția […] Articolul Photovoltaic Distributor PVhurt – partenerul tău de încredere în energie solară apare prima dată în ea.md.
16:10
Veaceslav Platon învinge statul la CtEDO: Moldova obligată să-i plătească despăgubiri consistente # EA.md
Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, acuzat de escrocherie și spălare de bani, a obținut victorie la CtEDO, reclamând condițiile de detenție din Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, unde a stat între 2016 și 2020. Instanța de la Strasbourg a obligat Republica Moldova să-i achite 17.600 de euro — sumă ce include despăgubiri morale și […] Articolul Veaceslav Platon învinge statul la CtEDO: Moldova obligată să-i plătească despăgubiri consistente apare prima dată în ea.md.
8 octombrie 2025
17:40
Am compilat pentru tine un top de cărți cu tematică psihologică. Dacă ești un/o mare explorator/oare a profunzimilor minții umane, orice carte din această listă te va încânta! 1.„De vorbă cu criminalii în serie” de Christopher Berry-Dee – de-a lungul a decenii la rând, Christopher Berry-Dee a intervievat peste 30 de criminali în serie. Un […] Articolul Top 8 cărți psihologice care îți vor schimba felul în care vezi lumea și oamenii apare prima dată în ea.md.
07:50
Echipa lui Renato Usatîi surprinde: toți deputații au sub 45 de ani și provin din Nordul țării – cu o singură excepție # EA.md
Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, a obținut șase mandate în noul Parlament. La alegerile precedente, formațiunea nu a reușit să acceadă în legislativ, după ce Usatîi a participat în cadrul unui bloc electoral care nu a trecut pragul minim prevăzut de lege. Vezi lista viitorilor deputați PN: 1. Renato Usatîi, profesor, mun. Bălți […] Articolul Echipa lui Renato Usatîi surprinde: toți deputații au sub 45 de ani și provin din Nordul țării – cu o singură excepție apare prima dată în ea.md.
07:50
Cine intră în Parlament? Lista candidaților „Democrația Acasă” care ar putea prinde mandate de deputați # EA.md
Decizia Curții Constituționale va hotărî soarta celor șase mandate obținute de Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc. Până atunci, iată lista celor șase posibili deputați, printre care se numără figuri cunoscute din domeniul agriculturii și al politicii. Lista viitorilor deputați ai Partidului Democrația Acasă: 1. Vasile Costiuc, profesor, or. Durlești, 1981 2. Sergiu […] Articolul Cine intră în Parlament? Lista candidaților „Democrația Acasă” care ar putea prinde mandate de deputați apare prima dată în ea.md.
07:50
Kiev – București, din nou pe șine! Ruta feroviară se redeschide pe 10 octombrie – află prețul biletelor # EA.md
Un tren direct pe ruta Kiev – Ungheni – Bucureşti Nord şi retur va fi introdus în circulaţie din data de 10 octombrie 2025, anunță CFR Călători. Preţul unei călătorii este de 73,4 euro, scrie digi24.ro. Trenul internaţional IR 99/401 Kiev (plecare 06:30) – Bucureşti Nord (sosire 06:47) circulă începând cu data de 10/11.10.2025, iar […] Articolul Kiev – București, din nou pe șine! Ruta feroviară se redeschide pe 10 octombrie – află prețul biletelor apare prima dată în ea.md.
07:50
Unirea R. Moldova cu România: politologul trage un semnal de alarmă – „Planul nu e nici viabil, nici constructiv” # EA.md
În contextul în care, în România, exemplul de succes al unificării Germaniei de Vest cu cea de Est este dat, în mod frecvent, drept comparație istorică pentru argumentul că și unirea României cu Republica Moldova ar fi posibilă în interiorul UE, politologul Irina Nastasă-Matei explică, pentru Libertatea, de ce un astfel de plan nu este […] Articolul Unirea R. Moldova cu România: politologul trage un semnal de alarmă – „Planul nu e nici viabil, nici constructiv” apare prima dată în ea.md.
07:50
Transportatori, fiți pe fază! Letonia introduce rezervări online la granița cu Rusia și Belarus # EA.md
Letonia introduce rezervări online pentru transportatori la granița cu Rusia și Belarus Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță operatorii de transport rutier internațional de mărfuri și pasageri despre noile reguli impuse de Letonia pentru traversarea frontierei cu Rusia și Belarus. Toate vehiculele motorizate – camioane, autocare, autoturisme și motociclete – trebuie să se înregistreze online, […] Articolul Transportatori, fiți pe fază! Letonia introduce rezervări online la granița cu Rusia și Belarus apare prima dată în ea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.