VIDEO | Primăria a dat startul unei noi campanii de plantare a arborilor în municipiul Chișinău

12:00

Mai țineți minte ce ne spuneau părinții când eram mici și ne trimiteau să aducem vreun borcan din frigider, iar noi îl scăpam și se făcea țăndări?: „Așa și am știut că o să-l scapi”. Păi iată așa e și cu comunicatul de azi al Guvernului cu „Atenție la piramida TUX”. E tot un fel […] Articolul SCURT PE DOI | Guvernul se azvârle curajos în urma trenului. Moldovenii, avertizați să fie atenți la o fraudă care s-a produs deja apare prima dată în ZIUA.md.