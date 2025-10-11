Securitatea și reziliența energetică a Republicii Moldova și Ucrainei în sezonul de iarnă, pe agenda miniștrilor Energiei din UE

09:15

Presa publică noi dezvăluiri privind implicarea Federației Ruse în politica moldovenească, prin intermediul Victoriei Furtună și al partidului „Moldova Mare”, creat pe bani rusești și coordonat direct de la Kremlin. Un alt subiect ține de criza energetică din regiunea transnistreană, unde livrările de gaz ar putea fi sistate după 16 octombrie. Situația este interpretată de experți drept un semn că Moscova își retrage sprijinul pentru regimul separatist, iar populația de acolo își pierde încrederea în promisiunile Rusiei.